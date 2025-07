Военни иновации! Украинската армия използва техники от видеоигри, за да унищожи пехотата на врага

Войната в Украйна се превърна в огнище на военни иновации. Едно от тях е използването на "стимули чрез видеоигри“ за повишаване на ефективността на борбата на ВСУ с руската инвазия, пише The Economist .



"Системата гарантира, че успешните оператори на дронове получават нови дронове по-рано от своите по-неефективни колеги. Този процес сега се модернизира чрез това, което Михайло Федоров, министърът на цифровата трансформация на Украйна, нарече "Amazon за военните“ - схема, която позволява на подразделенията да купуват бойна техника с точки, спечелени за унищожаване на руски превозни средства и други цели“, се обяснява в материала.



Отбелязва се, че терминът "геймификация“, появил се в началото на 2000-те година, се използва в много области, от здравеопазването и програмите за лоялност на клиентите до образованието и производителността на работното място.



"Участниците печелят точки; класации, индикатори за напредък, нива и значки са често използвани. В някои случаи точките могат да бъдат превърнати в награди, които надхвърлят удовлетворението от определена в играта "победа“, подчертава изданието.



Геймификацията се появи във войната с дроновете през август 2024 г., когато правителствената инициатива за придобиване на дронове "Армия от дронове“ стартира системата за "бонус“.



"Войната с дронове се поддава добре на геймификация, тъй като всички попадения се заснемат от същите камери на дронове, използвани за управление на самолета, и вече има система за тяхното записване. (При други форми на война твърденията могат да бъдат преувеличени – бойците може да не знаят резултатите от минометен обстрел). След като попадението на целта с дрон бъде регистрирано, идентифицирано и потвърдено, то печели определен брой точки в зависимост от военната стойност на унищожената цел“, отбелязва The Economist.



Това означава, че оператор на дрон, който унищожи танк Т-90М с дрон за еднократна употреба, ще получи достатъчно точки, за да осигури на подразделението си още 15 дрона. Подобна система насърчава операторите да търсят високостойностни цели.



В същото време, пише изданието, въпреки факта, че Украйна е произвела 1,5 милиона дрона миналата година, те никога не са достатъчни.



В частност, 414-та отделна бригада за безпилотни системи, по-известна като ''Птахи Мадяра“, ефективно внедри тази система. Според официални данни, бригадата в момента е отговорна за 8% от унищожените от Украйна руски бронирани машини.



"През април звеното се изкачи до първо място в класацията с 16 298 точки, изкачвайки се от второто място, и оттогава остава там“, се добавя в статията.



Както отбеляза Михайло Федоров, геймификацията оформя и характера на бойните операции. Според него "Армията на дроните“ наскоро е увеличила броя на точките за елиминиране на вражески пехотинец от две на шест. Благодарение на това, части като "Птиците на маджара“ веднага започнаха да убиват повече пехотинци.



Според Федоров това е довело до удвояване на загубите на руската пехота.



"По-късна промяна удвои броя на точките, присъждани за унищожаване на руски оператори на дронове, което ги направи по-ценни цели от танковете. Такива промени показват как системата може да се променя според приоритетите на командирите. Те доведоха и до намаляване на броя на унищожените танкове“, отбеляза The Economist.



Война в Украйна



Преди това Business Insider писа, че украинската отбранителна промишленост променя разбирането на Запада за бъдещите войни. Отбелязва се, че докато Русия разчита на стотици хиляди войници, Украйна произвежда дронове, роботизирани наземни превозни средства и други съвременни системи в срокове и с бюджети, които биха били нереалистични за повечето западни военни.



Според експерти, способността на Украйна да създава голям брой дронове и да ги адаптира към променящите се условия на бойното поле "създава модел, на който други въоръжени сили сега се стремят да подражават“.



Същевременно Виктор Трегубов, говорител на оперативно-стратегическата група войски "Хортица“, заяви, че на изток Руската федерация е изтеглила 100 000 войници в източната част на Покровското направление, за да се опита да напредне към Константиновка.



Той говори и за известно засилване на действията на нашествениците в Лиманското направление, но, подчерта той, всички останали направления в зоната на отговорност на "Хортица“ са "западнали“ значително.

