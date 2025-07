Русия и Украйна ще преговарят в Турция? Володимир Зеленски посочи трите приоритета на Киев

В обръщение към украинските дипломати президентът на Украйна Володимир Зеленски назова три приоритетни въпроса, които Киев трябва да обсъди по време на третите преговори с руски представители в Истанбул, предава Украинская правда, като се позовава на изявление на Зеленски в социалната мрежа Х, пише Фокус.



"В момента в Киев се провеждат разговори, Рустем Умеров предложи да се проведе нова среща на представителите в Турция. Дневният ред от наша страна е ясен: връщане на военнопленниците, връщане на отвлечените от Русия деца и подготовка на среща на ниво лидери."



Зеленски повтори изразеното и преди мнение, че преговорите могат да бъдат наистина ефективни само ако се провеждат на ниво лидери.

