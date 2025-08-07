Президентът на САЩ Доналд Тръмп не възразява срещу плана на израелския премиер Бинямин Нетаняху за окупация на цялата Газа. Това пише Axios, като се позовава на източници, пише Фокус.
Очаква се днес (7 август) кабинетът за сигурност на Израел да одобри изключително спорния план за разширяване на военните действия.
Според официални лица от САЩ и Израел, Тръмп е решил да не се намесва и да позволи на израелското правителство да взема решения самостоятелно. Един от източниците е съобщил, че Тръмп е бил развълнуван от публикуваното от ХАМАС видео, на което израелски заложник копае гроба си.
"Това е повлияло на президента и той ще позволи на израелците да правят това, което им е необходимо“, е заявил служителят.
В същото време той e добавил, че администрацията на Тръмп не подкрепя анексирането от Израел на части от Газа – още една възможност, която се обсъжда от израелски официални лица.
Очаква се, че новата операция по окупирането на допълнителни райони в централната част на ивицата Газа, включително град Газа, ще продължи най-малко няколко месеца и ще доведе до преместването на около 1 милион палестинци.
Израелската армия също ще навлезе в райони, където според Израел се държат заложници. В такъв случай обаче съществува риск за живота им.
Както пише америкаската медия, поради опасения от случайно убийство на заложници, израелската армия не бърза да атакува районите на Газа, върху които е фокусиран новият план.
Без противоречия! Доналд Тръмп не се противопоставя на плана на Нетаняху за пълно превземане на Газа
7 Август, 2025
Според официални лица от САЩ и Израел Тръмп е решил да не се намесва и да позволи на израелското правителство да взема решения самостоятелно
Президентът на САЩ Доналд Тръмп не възразява срещу плана на израелския премиер Бинямин Нетаняху за окупация на цялата Газа. Това пише Axios, като се позовава на източници, пише Фокус.
1 Коста
13:06 07.08.2025
2 Щото
13:06 07.08.2025
3 Злобното Джуджи
Коментиран от #4
13:11 07.08.2025
4 Без Путин
До коментар #3 от "Злобното Джуджи":пак ще бай Дончо изрита джуджака зелен като 🐶
13:12 07.08.2025
5 таксиджия 🚖
Коментиран от #7
13:15 07.08.2025
6 Имало ли е някога противоречия
Коментиран от #9
13:16 07.08.2025
7 Костадин Костадинов
До коментар #5 от "таксиджия 🚖":А в началото как му са радвахте русуфилякъ. Ко стана,май са приласти и изузтави
Коментиран от #8, #10
13:16 07.08.2025
8 Вашето мнение
До коментар #7 от "Костадин Костадинов":Жинжър, за разлика от теб ние нямаме господари, на които за се радваме. Иначе опашката за среща с Путин расте всеки ден.
13:20 07.08.2025
9 таксиджия 🚖
До коментар #6 от "Имало ли е някога противоречия":Да само преди година Демократите ясно заявиха, че държат на две държави, Палестина да съществува. И са против войната, затова изпращаха минимално количество оръжие на Хитлеряху. И изведнъж хоп! Тръмпоча спечели с невиждана досега разлика и започна да бомбардира целия регион и да сее смърт. И подкрепя напълно хитлеряху и зионизма.
Зионистите контролират борсите, Волстрийт, фирмите за медия и така подправиха изборните резултати, за да инсталират клоуна тръмп.
13:20 07.08.2025
10 таксиджия 🚖
До коментар #7 от "Костадин Костадинов":Не ме слагай към отбор русофили. Аз съм Българин и ме интересува тази държава.
Радвах се на буклука тръмп преди изборите. Митингите му бяха добри, държеше се по един начин. Но в момента, в който мина "коронясването" започна да прави обратното на обещанията си. И бързо пропадна до тук, сега всого мразят, включително реднеците в краварника.
13:25 07.08.2025
11 Без име
13:27 07.08.2025
12 Истината
Коментиран от #13, #14
13:33 07.08.2025
13 Резолюцията на ООН
До коментар #12 от "Истината":не е Господ.
13:38 07.08.2025
14 гост
До коментар #12 от "Истината":Да уточним , още при обявяването на държавата Израел беше отправена официална покана към всички араби да станат нейни граждани и да се ползват от всички права и възможности на такива !! И в момента над 12 процента от гражданите на Израел са от арабски произход и живеят със стандарт на светлинни години от " независимите палестинци" , съществуващи само от парите на Иран !! Дори другите арабски страни отдавна се отказаха от измислената " кауза" на Иран с единствена цел унищожаването на Израел !! Е щом ще се унищожаваме , ще видим кой кого ! То вече видяхме , аятоласите живеят последните си дни !!
13:41 07.08.2025
15 Госあ
13:44 07.08.2025
16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
13:50 07.08.2025