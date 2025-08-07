Без противоречия! Доналд Тръмп не се противопоставя на плана на Нетаняху за пълно превземане на Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не възразява срещу плана на израелския премиер Бинямин Нетаняху за окупация на цялата Газа. Това пише Axios, като се позовава на източници, пише Фокус.



Очаква се днес (7 август) кабинетът за сигурност на Израел да одобри изключително спорния план за разширяване на военните действия.



Според официални лица от САЩ и Израел, Тръмп е решил да не се намесва и да позволи на израелското правителство да взема решения самостоятелно. Един от източниците е съобщил, че Тръмп е бил развълнуван от публикуваното от ХАМАС видео, на което израелски заложник копае гроба си.



"Това е повлияло на президента и той ще позволи на израелците да правят това, което им е необходимо“, е заявил служителят.



В същото време той e добавил, че администрацията на Тръмп не подкрепя анексирането от Израел на части от Газа – още една възможност, която се обсъжда от израелски официални лица.



Очаква се, че новата операция по окупирането на допълнителни райони в централната част на ивицата Газа, включително град Газа, ще продължи най-малко няколко месеца и ще доведе до преместването на около 1 милион палестинци.



Израелската армия също ще навлезе в райони, където според Израел се държат заложници. В такъв случай обаче съществува риск за живота им.



Както пише америкаската медия, поради опасения от случайно убийство на заложници, израелската армия не бърза да атакува районите на Газа, върху които е фокусиран новият план.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.1 Оценка 2.1 от 14 гласа.