Без противоречия! Доналд Тръмп не се противопоставя на плана на Нетаняху за пълно превземане на Газа

Без противоречия! Доналд Тръмп не се противопоставя на плана на Нетаняху за пълно превземане на Газа

7 Август, 2025 13:05 658 16

  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху-
  • газа-
  • хамас-
  • израел

Според официални лица от САЩ и Израел Тръмп е решил да не се намесва и да позволи на израелското правителство да взема решения самостоятелно

Без противоречия! Доналд Тръмп не се противопоставя на плана на Нетаняху за пълно превземане на Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не възразява срещу плана на израелския премиер Бинямин Нетаняху за окупация на цялата Газа. Това пише Axios, като се позовава на източници, пише Фокус.

Очаква се днес (7 август) кабинетът за сигурност на Израел да одобри изключително спорния план за разширяване на военните действия.

Според официални лица от САЩ и Израел, Тръмп е решил да не се намесва и да позволи на израелското правителство да взема решения самостоятелно. Един от източниците е съобщил, че Тръмп е бил развълнуван от публикуваното от ХАМАС видео, на което израелски заложник копае гроба си.

"Това е повлияло на президента и той ще позволи на израелците да правят това, което им е необходимо“, е заявил служителят.

В същото време той e добавил, че администрацията на Тръмп не подкрепя анексирането от Израел на части от Газа – още една възможност, която се обсъжда от израелски официални лица.

Очаква се, че новата операция по окупирането на допълнителни райони в централната част на ивицата Газа, включително град Газа, ще продължи най-малко няколко месеца и ще доведе до преместването на около 1 милион палестинци.

Израелската армия също ще навлезе в райони, където според Израел се държат заложници. В такъв случай обаче съществува риск за живота им.

Както пише америкаската медия, поради опасения от случайно убийство на заложници, израелската армия не бърза да атакува районите на Газа, върху които е фокусиран новият план.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 14 гласа.
  • 1 Коста

    17 5 Отговор
    Дядо Дончо е лудият с картечницата

    13:06 07.08.2025

  • 2 Щото

    17 3 Отговор
    го държат за....компромата.

    13:06 07.08.2025

  • 3 Злобното Джуджи

    3 16 Отговор
    От Кремъл заявиха - Доналд, Зеленски и Путин ще се срещнат другата седмица !!! Като присъствието на Путин не е задължително 😁

    Коментиран от #4

    13:11 07.08.2025

  • 4 Без Путин

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "Злобното Джуджи":

    пак ще бай Дончо изрита джуджака зелен като 🐶

    13:12 07.08.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    11 2 Отговор
    Няма изненада, Тръмпоча е буклук и работи за зионистите.

    Коментиран от #7

    13:15 07.08.2025

  • 6 Имало ли е някога противоречия

    11 1 Отговор
    от страна на САЩ по отношение на външната политика на Израел?

    Коментиран от #9

    13:16 07.08.2025

  • 7 Костадин Костадинов

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "таксиджия 🚖":

    А в началото как му са радвахте русуфилякъ. Ко стана,май са приласти и изузтави

    Коментиран от #8, #10

    13:16 07.08.2025

  • 8 Вашето мнение

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Костадин Костадинов":

    Жинжър, за разлика от теб ние нямаме господари, на които за се радваме. Иначе опашката за среща с Путин расте всеки ден.

    13:20 07.08.2025

  • 9 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Имало ли е някога противоречия":

    Да само преди година Демократите ясно заявиха, че държат на две държави, Палестина да съществува. И са против войната, затова изпращаха минимално количество оръжие на Хитлеряху. И изведнъж хоп! Тръмпоча спечели с невиждана досега разлика и започна да бомбардира целия регион и да сее смърт. И подкрепя напълно хитлеряху и зионизма.

    Зионистите контролират борсите, Волстрийт, фирмите за медия и така подправиха изборните резултати, за да инсталират клоуна тръмп.

    13:20 07.08.2025

  • 10 таксиджия 🚖

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Костадин Костадинов":

    Не ме слагай към отбор русофили. Аз съм Българин и ме интересува тази държава.

    Радвах се на буклука тръмп преди изборите. Митингите му бяха добри, държеше се по един начин. Но в момента, в който мина "коронясването" започна да прави обратното на обещанията си. И бързо пропадна до тук, сега всого мразят, включително реднеците в краварника.

    13:25 07.08.2025

  • 11 Без име

    1 2 Отговор
    Само така ще се реши проблема.

    13:27 07.08.2025

  • 12 Истината

    5 0 Отговор
    2 години се говори и пише за Газа. Да уточним Газа е територия на обявената през 1949г държава Палестина заселена с араби. Кои държави не признаха държавата Палестина и предоставиха възможност на държавата Израел да избива араби и да завзема територии? Отговор това са развитите демокрации коалицията на желаещите. Ако Хитлер и извършвал Холокост - изгаряне на евреи. След 1949 г евреите извършват избиване на араби и връщане на дадените им от господ територии.

    Коментиран от #13, #14

    13:33 07.08.2025

  • 13 Резолюцията на ООН

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Истината":

    не е Господ.

    13:38 07.08.2025

  • 14 гост

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Истината":

    Да уточним , още при обявяването на държавата Израел беше отправена официална покана към всички араби да станат нейни граждани и да се ползват от всички права и възможности на такива !! И в момента над 12 процента от гражданите на Израел са от арабски произход и живеят със стандарт на светлинни години от " независимите палестинци" , съществуващи само от парите на Иран !! Дори другите арабски страни отдавна се отказаха от измислената " кауза" на Иран с единствена цел унищожаването на Израел !! Е щом ще се унищожаваме , ще видим кой кого ! То вече видяхме , аятоласите живеят последните си дни !!

    13:41 07.08.2025

  • 15 Госあ

    5 1 Отговор
    На всеки един човек с малко повече мозък от на пиле е ясно, че ч@ф@дите вършат геноцид в Палестина с подкрепата на краварите. Иначе нямаше как да стане. Рижия мародер започна тази подкрепа още в първия си мандат, когато премести посолството

    13:44 07.08.2025

  • 16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    Ами да, преди време Рижавия беше обявил, че иска да построи Ривиера там...

    13:50 07.08.2025