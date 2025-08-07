Зеленски обсъди с Макрон разговора си с Тръмп и липсата на реакция от Москва

Украинският президент Володимир Зеленски проведе днес телефонен разговор с френския си колега Еманюел Макрон, за да му представи своята гледна точка относно последния си разговор с американския президент Доналд Тръмп, съобщи агенция Ройтерс, предава БТА.
След разговора, в публикация в социалните мрежи, Зеленски посочи, че от страна на Русия все още няма публичен отговор относно готовността ѝ за "истинско спиране на огъня".
„Координираме нашите позиции и гледаме в една посока по въпросите, свързани с необходимостта от общо европейско виждане по ключови теми, засягащи сигурността на континента“, подчерта украинският президент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наркокупе
Коментиран от #3, #5
16:11 07.08.2025
2 БОЛЕН ЦЕНТАК
16:13 07.08.2025
3 3333333333
До коментар #1 от "Наркокупе":"НАТО и САЩ извършват геноцид срещу украинския народ“
Британският журналист Уорън Торнтън заяви, че от началото на конфликта украинските въоръжени сили са загубили около 1,8 милиона души.
„Истината за броя на загиналите вече не може да бъде скрита. Благодарение на нашите източници в Украйна, ние разполагаме с информация за броя на загиналите в един регион за юли 2025 г. Преди това съобщихме за 1,8 милиона смъртни случая сред воюващите за НАТО и САЩ на украинска земя. Това означава, че Украйна е губила средно по 1638 бойци на ден. За сравнение, руските загуби през целия конфликт възлизат на около 100 души на ден. Естествено, Западът се опитва да скрие тези числа. Само в Луганска област Украйна е загубила 19 877 души през юли, което са 641 бойци на ден, и това е само в един регион! По същество НАТО и САЩ извършват геноцид срещу украинския народ."
16:14 07.08.2025
4 Атина Палада
16:15 07.08.2025
5 Мдааа
До коментар #1 от "Наркокупе":Пудра захар.
16:15 07.08.2025
6 Диалога
- Ох , мосю Макрон , снощи Мадам Зельонска злоупотреби с мен с пенис колан...
Макрон :
- Ах , пети мон ами , това е нищо ! Снощи Мадам Бриджит ме наби и злоупотреби с мен без пенис колан...
16:15 07.08.2025
7 Зеленото Таласъмче
"гледаме в една посока по въпросите, свързани с необходимостта от общо европейско виждане по ключови теми, засягащи сигурността на континента"
16:17 07.08.2025
8 Тия са куку психопати
Коментиран от #27
16:17 07.08.2025
9 Зеленски звъня на Мерц
16:17 07.08.2025
10 Вашето Мнение
16:19 07.08.2025
11 Лука
16:19 07.08.2025
12 И какво е обсъдил с Макрон ?
16:19 07.08.2025
13 Мисля
16:20 07.08.2025
14 Ваййй, не думай
16:21 07.08.2025
15 И двамата са в шок
Така по време на втората световна де гол е сформирал правителство в Англия. Става все по-смешно защото и двамата са уплашени .
16:21 07.08.2025
16 Свобода за Палестина
16:22 07.08.2025
17 Ко става бе Зелник
16:25 07.08.2025
18 Сиреч
Чеп за зеле не става.
16:25 07.08.2025
19 Зеленко Белоносков
16:27 07.08.2025
20 Тоз е
16:28 07.08.2025
21 ключови теми, засягащи сигурността на
Коментиран от #28
16:29 07.08.2025
22 Обади
16:29 07.08.2025
23 Хм...
На туй зеле наркотиците съвсем му изсушиха мозъчето.
16:29 07.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ама много е важно Зелника да
16:31 07.08.2025
26 Механик
Май само с лаенето си остават тия. Зели и той покрай тях. Води безмислени разговори с измислени лидери.
А Макароня да внимава какви ги вършат със зели, че дедо Бриджит е ревнив и има добро ляво кроше.
16:31 07.08.2025
27 Хе хе...
До коментар #8 от "Тия са куку психопати":Всъщност от мъжа си! Ааа... така де, дядо си...
16:32 07.08.2025
28 Николай
До коментар #21 от "ключови теми, засягащи сигурността на":какво има оСрайна с континента ми е адски чудно да разбера ?!
16:32 07.08.2025
29 Жълтенски
16:32 07.08.2025
30 Путин, В. В.
Толкова ли е трудно да се запомни?
16:35 07.08.2025
31 Ква е тази порнография бре
16:35 07.08.2025
32 Аз му казах
16:37 07.08.2025
33 Джамбaза
Ами да не ходи на срещата.
16:38 07.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Абе ти няма ли да се обадиш
16:42 07.08.2025
36 Смешник
16:42 07.08.2025
37 Хм...
А континента всъщност е много хубав... Жалко!
16:42 07.08.2025
38 ЦИРК
16:43 07.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Тоя е много зле обаче
16:50 07.08.2025
41 Зелю щял бил
16:51 07.08.2025
42 Подготвяй се за капитулация
16:55 07.08.2025
43 Рублевка
16:59 07.08.2025
44 Пенсионер 69 годишен
Дано Путин да арестува садистите , дето бият старците и ги правят войници на Зеленски! Зеленски също да арестува, защото той ги насъсква.
17:03 07.08.2025
45 стивен сигал отговаря чей крым
17:07 07.08.2025
46 Съветският пeHиc аkp0бат
17:18 07.08.2025
47 Аха
17:36 07.08.2025
48 Ми то.....
17:40 07.08.2025