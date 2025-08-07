Новини
Зеленски обсъди с Макрон разговора си с Тръмп и липсата на реакция от Москва
7 Август, 2025 16:09

Украинският президент подчерта необходимостта от общо европейско виждане за сигурността и изрази разочарование от мълчанието на Русия относно прекратяването на огъня

Украинският президент Володимир Зеленски проведе днес телефонен разговор с френския си колега Еманюел Макрон, за да му представи своята гледна точка относно последния си разговор с американския президент Доналд Тръмп, съобщи агенция Ройтерс, предава БТА.

След разговора, в публикация в социалните мрежи, Зеленски посочи, че от страна на Русия все още няма публичен отговор относно готовността ѝ за "истинско спиране на огъня".

„Координираме нашите позиции и гледаме в една посока по въпросите, свързани с необходимостта от общо европейско виждане по ключови теми, засягащи сигурността на континента“, подчерта украинският президент.


  • 1 Наркокупе

    42 2 Отговор
    На порция бело ли?

    Коментиран от #3, #5

    16:11 07.08.2025

  • 2 БОЛЕН ЦЕНТАК

    53 2 Отговор
    Зеления си мисли, че нещо зависи от него или от МАКАРОНА. Смешковци.

    16:13 07.08.2025

  • 3 3333333333

    41 3 Отговор

    До коментар #1 от "Наркокупе":

    "НАТО и САЩ извършват геноцид срещу украинския народ“
    Британският журналист Уорън Торнтън заяви, че от началото на конфликта украинските въоръжени сили са загубили около 1,8 милиона души.
    „Истината за броя на загиналите вече не може да бъде скрита. Благодарение на нашите източници в Украйна, ние разполагаме с информация за броя на загиналите в един регион за юли 2025 г. Преди това съобщихме за 1,8 милиона смъртни случая сред воюващите за НАТО и САЩ на украинска земя. Това означава, че Украйна е губила средно по 1638 бойци на ден. За сравнение, руските загуби през целия конфликт възлизат на около 100 души на ден. Естествено, Западът се опитва да скрие тези числа. Само в Луганска област Украйна е загубила 19 877 души през юли, което са 641 бойци на ден, и това е само в един регион! По същество НАТО и САЩ извършват геноцид срещу украинския народ."

    16:14 07.08.2025

  • 4 Атина Палада

    50 2 Отговор
    Истинско спиране на огъня само при условията на Русия! Толкова ли сте невнятни ,че не го разбрахте и продължавате да рИвете ,защо ядете к.ютекА?:)

    16:15 07.08.2025

  • 5 Мдааа

    27 1 Отговор

    До коментар #1 от "Наркокупе":

    Пудра захар.

    16:15 07.08.2025

  • 6 Диалога

    44 1 Отговор
    Зелю:
    - Ох , мосю Макрон , снощи Мадам Зельонска злоупотреби с мен с пенис колан...
    Макрон :
    - Ах , пети мон ами , това е нищо ! Снощи Мадам Бриджит ме наби и злоупотреби с мен без пенис колан...

    16:15 07.08.2025

  • 7 Зеленото Таласъмче

    34 1 Отговор
    Оправих вече украйната и сега се заемам с континента:

    "гледаме в една посока по въпросите, свързани с необходимостта от общо европейско виждане по ключови теми, засягащи сигурността на континента"

    16:17 07.08.2025

  • 8 Тия са куку психопати

    43 1 Отговор
    Наркоса, се е оплаквал на Макрон че яде бой на фронта, а Макрон че , яде бой от жена си в къщи!

    Коментиран от #27

    16:17 07.08.2025

  • 9 Зеленски звъня на Мерц

    34 1 Отговор
    Зеленски обсъди с Макрон..... поредният медиен балон. Луд човек на 200 ...

    16:17 07.08.2025

  • 10 Вашето Мнение

    28 2 Отговор
    Тия еврюколоездачи вече трябва да са вдянали, че никой не ги бръсне за слива и интрижките им са губене на време.

    16:19 07.08.2025

  • 11 Лука

    13 3 Отговор
    Палестинците са в правото си да се жалват.хамас да се разоражат и да освободят заложниците.

    16:19 07.08.2025

  • 12 И какво е обсъдил с Макрон ?

    27 1 Отговор
    Той само сочи, посочи, подчерта, представи....... и?

    16:19 07.08.2025

  • 13 Мисля

    27 1 Отговор
    Този пак орева орталъка.

    16:20 07.08.2025

  • 14 Ваййй, не думай

    25 1 Отговор
    „Координираме нашите позиции и гледаме в една посока по въпросите, свързани с необходимостта от общо европейско виждане по ключови теми, засягащи сигурността на континента“, подчерта украинският президент.

    16:21 07.08.2025

  • 15 И двамата са в шок

    31 1 Отговор
    Скоро посещениета на макрон и срещите му със зеленски ще се осъществяват на полска територия.
    Така по време на втората световна де гол е сформирал правителство в Англия. Става все по-смешно защото и двамата са уплашени .

    16:21 07.08.2025

  • 16 Свобода за Палестина

    28 1 Отговор
    Не ни расейвайте с този глупак моля

    16:22 07.08.2025

  • 17 Ко става бе Зелник

    25 1 Отговор
    С "отвлечените" десетки хиляди даже милиони деца а? Няма ли помощи да им пратиш на горкичките деца а?

    16:25 07.08.2025

  • 18 Сиреч

    22 1 Отговор
    Зеля реве на Макарон, що не го викат при арабете.

    Чеп за зеле не става.

    16:25 07.08.2025

  • 19 Зеленко Белоносков

    22 1 Отговор
    Ама ний с Емко сме мноо гъсти! И с Рютко и с Фрицко... Всички сме на Брендака клиенти. И всички ни пердашат половинките... И леля Урси...

    16:27 07.08.2025

  • 20 Тоз е

    19 1 Отговор
    наркотизирано куку.

    16:28 07.08.2025

  • 21 ключови теми, засягащи сигурността на

    18 1 Отговор
    континента са друга бира и Украйна най малко има отношение по темата. Да си гледа Зеленски украинската кочина и да не го мисли континента

    Коментиран от #28

    16:29 07.08.2025

  • 22 Обади

    16 1 Отговор
    Ми се на мен, имам някой друг бял парцал. Без пари ти ги давам

    16:29 07.08.2025

  • 23 Хм...

    20 1 Отговор
    Сега последно, липсва ли реакция от Москва или Путин е склонен да преговаря, както пише в съседната статия?
    На туй зеле наркотиците съвсем му изсушиха мозъчето.

    16:29 07.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ама много е важно Зелника да

    16 1 Отговор
    посочи и да подчертае ... даже с две черти

    16:31 07.08.2025

  • 26 Механик

    23 1 Отговор
    Абе, ко стана с коалицията на жеЛАЕЩИТЕ? То не беха тауруси, то не беха миражи и леопарди.
    Май само с лаенето си остават тия. Зели и той покрай тях. Води безмислени разговори с измислени лидери.
    А Макароня да внимава какви ги вършат със зели, че дедо Бриджит е ревнив и има добро ляво кроше.

    16:31 07.08.2025

  • 27 Хе хе...

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тия са куку психопати":

    Всъщност от мъжа си! Ааа... така де, дядо си...

    16:32 07.08.2025

  • 28 Николай

    15 1 Отговор

    До коментар #21 от "ключови теми, засягащи сигурността на":

    какво има оСрайна с континента ми е адски чудно да разбера ?!

    16:32 07.08.2025

  • 29 Жълтенски

    22 1 Отговор
    Зеленият наркоман се е хванал като удавник за сламка за евронаркоманите. Откъде, накъде и като какви неговите европартньори ще са част от преговорите за мир. Тогава и партньорите на Русия ( Северна Корея и Ирак) също да участват. Путин и Русия си имат ранота с олигофрен!

    16:32 07.08.2025

  • 30 Путин, В. В.

    19 1 Отговор
    Денацификация, демилитаризация, неутрален статус на 4о4. Иначе казано пълна и безусловна капитулация на 4о4 и нато.
    Толкова ли е трудно да се запомни?

    16:35 07.08.2025

  • 31 Ква е тази порнография бре

    16 1 Отговор
    Как така Зеленски ще обсъжда с Макрон разговора си с Тръмп ? Той питал ли е Тръмп дали може. Селски клюкарки на мегдана нещо май го играят ми се струва. И си играят на развален телефон .

    16:35 07.08.2025

  • 32 Аз му казах

    11 1 Отговор
    Па той ми каза. Па аз да ти кажа.....

    16:37 07.08.2025

  • 33 Джамбaза

    11 1 Отговор
    Зе го е страх да остане насаме с Путин и Тръмп!
    Ами да не ходи на срещата.

    16:38 07.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Абе ти няма ли да се обадиш

    13 1 Отговор
    И на премиерчето дЖилезку бе креееетен? От сутринта чака да му се обадиш

    16:42 07.08.2025

  • 36 Смешник

    15 1 Отговор
    С кого да разговаря Зеления наркоман освен с клоуна Макрон и нациста Мерц Съдбата на Украйна ще се реши между Тръмп и Путин Тези тримата никой не ги бръсне за слива

    16:42 07.08.2025

  • 37 Хм...

    12 1 Отговор
    Инфантили и наркомани, това е болшинството на европейския "елит" към днешна дата.
    А континента всъщност е много хубав... Жалко!

    16:42 07.08.2025

  • 38 ЦИРК

    13 1 Отговор
    Само не разбирам защо от страна на Русия трябва да има отговор за готовността и за "истинско спиране на огъня". Зеленски се прави на разбрал, че новината от вчера е, че просто ще има среща Тръмп-Путин, без него и без ЕС. После ще видим ако тръгнат да се договарят двамата нито Макрон нито ЕС още по-малко Зеленски ще са някакъв фактор в голямата игра. Принципно погледнато Тръмп не е длъжен да дава отчети или да се съобразява нито със Зеленски нито с ЕС. Ако Украйна или ЕС искат нещо имат си дипломати ей ги руснаците да ходят да си говорят и те директно...

    16:43 07.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Тоя е много зле обаче

    10 1 Отговор
    Много ясно че от страна на Русия все още няма да има публичен отговор относно готовността ѝ за "истинско спиране на огъня"....Нали точно за това са преговорите. Пълна липса на логика демонстрира Зеленски. Покъртително жалко е че от подобни индивиди живота на милиони зависи. Зеленски бил обсъдил с Макрон разговора си с Тръмп представете си. Дипломация на 200...

    16:50 07.08.2025

  • 41 Зелю щял бил

    11 1 Отговор
    Да присъства на срещата Путин и Тръмп, но само в основното меню!!!

    16:51 07.08.2025

  • 42 Подготвяй се за капитулация

    7 1 Отговор
    И хич не умувай бее ей

    16:55 07.08.2025

  • 43 Рублевка

    7 1 Отговор
    Зелев бърза да изклянчи от Европа още парички, защото краят на укрия наближава.

    16:59 07.08.2025

  • 44 Пенсионер 69 годишен

    8 1 Отговор
    През юли бях три седмици в болницата и още не съм се оправил. ДОБРЕ ЧЕ НЕ СЪМ УКРАИНЕЦ! Там пенсионерите ги вадят от болниците и ги правят войници на Зеленски! Много бият, който не се съгласява. С ритници. Като ги хвърлят в окопите, сами не могат да излязат и стоят до смърт!
    Дано Путин да арестува садистите , дето бият старците и ги правят войници на Зеленски! Зеленски също да арестува, защото той ги насъсква.

    17:03 07.08.2025

  • 45 стивен сигал отговаря чей крым

    3 1 Отговор
    Потърсете в Гугъл /стивен сигал чей крым/.

    17:07 07.08.2025

  • 46 Съветският пeHиc аkp0бат

    3 0 Отговор
    Путин лично е забранил удара по кортежа на Зеленски в Сумска област. Според източници, руските въоръжени сили е можело ударят с ракети мястото, където Зеленски е пристигнал вечерта на 6 август, но е било отказано. Разузнавачите са получили сателитни снимки и агентурни доклади за изпращането на кортежа на Зеленски до командния пункт в Сумска област няколко часа преди пристигането му и са предали информацията на Генералния щаб. След получаване на информацията и аварийния доклад обаче, Путин е дал отрицателен отговор

    17:18 07.08.2025

  • 47 Аха

    1 0 Отговор
    Точно прекратяване на огъня трябва на Украйна за да се окопае....но това не урежда руснаците. Леко нагъл е зеления и ЕС....втори мински споразумения няма да има

    17:36 07.08.2025

  • 48 Ми то.....

    1 0 Отговор
    Надрусаняка реве на гея .....ама има ли някакъв смисъл ?????

    17:40 07.08.2025

