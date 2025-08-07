Зеленски обсъди с Макрон разговора си с Тръмп и липсата на реакция от Москва

Украинският президент Володимир Зеленски проведе днес телефонен разговор с френския си колега Еманюел Макрон, за да му представи своята гледна точка относно последния си разговор с американския президент Доналд Тръмп, съобщи агенция Ройтерс, предава БТА.

След разговора, в публикация в социалните мрежи, Зеленски посочи, че от страна на Русия все още няма публичен отговор относно готовността ѝ за "истинско спиране на огъня".

„Координираме нашите позиции и гледаме в една посока по въпросите, свързани с необходимостта от общо европейско виждане по ключови теми, засягащи сигурността на континента“, подчерта украинският президент.