Как Русия заобикаля санкциите: Завод за експлозиви получи оборудване на Siemens чрез Китай

Руският държавен производител на взривни вещества е заобиколил западните санкции, като е придобил оборудване на германската компания Siemens AG чрез посредник, внасящ технологии от Китай. Сделката е част от усилията на Кремъл за увеличаване на военното производство на фона на войната в Украйна, съобщи Ройтерс, предава БТА.

Оборудването на Siemens, необходимо за автоматизиране на производствени машини във федералното държавно предприятие „Бийски олеумен завод“ (БОЗ), е доставено чрез руския посредник „Техприбор“, който пазарува от китайски търговци на едро. Това показват митнически данни и документи за държавни поръчки, прегледани от Ройтерс.

Разследването разкрива как руските военнопромишлени предприятия успешно заобикалят санкциите, за да модернизират производството си и да осигурят високотехнологични компоненти за оръжия и боеприпаси.

Тръмп с ултиматум към Москва

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал на Москва краен срок до утре да прекрати войната в Украйна, заплашвайки с нови санкции и повишени мита, ако конфликтът продължи.

Сложна верига от посредници

През октомври 2022 г. БОЗ подписва договор за доставка на оборудване с „Техприбор“. Малко преди крайния срок, компанията получава пратка от китайския производител Huizhou Funn Tek, базиран в провинция Гуандун.

Съпоставяйки продуктовите кодове на Siemens с митническите записи, Ройтерс установява, че два модула за регулиране на мощността, изпратени от китайската компания, съвпадат с поръчани от БОЗ модели.

От Siemens заявиха, че стриктно спазват международните санкции и изискват същото от партньорите си, но признават, че някои стоки може да достигат Русия без тяхно знание. БОЗ и „Техприбор“ не са отговорили на запитванията за коментар.

Разрастване на производството в Сибир

От началото на пълномащабната инвазия в Украйна, заводът БОЗ в град Бийск (Южен Сибир) значително разширява дейността си. Строи се ново съоръжение за производство на силно експлозивния материал RDX (хексоген), според разследване на Ройтерс.

Автоматизираните машини са от ключово значение, тъй като осигуряват по-висока производителност с по-малко работници, важен фактор предвид недостига на кадри в сектора, сочи доклад на британския Кралски институт на Обединените въоръжени сили (RUSI) и Open Source Centre.

Полски анализатор: "Технологиите удължават войната"

Полският военен експерт Конрад Мужика предупреждава, че западните технологии, стигащи до Русия, реално удължават конфликта, тъй като ускоряват производството на оръжия, дронове и модернизирани танкове.

„Без тези високопрецизни компоненти, руското производство би било по-бавно, по-скъпо и по-трудно за поддържане“, подчертава той.