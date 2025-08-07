Нетаняху: Израел възнамерява да поеме временен контрол над Газа, но без да цели трайна окупация

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в интервю за американската телевизия „Фокс Нюз“, че Израел възнамерява да поеме временен контрол над ивицата Газа, но без да цели трайна окупация, предава БТА.

„Не искаме да запазим Газа за себе си. Искаме да осигурим периметър за сигурност, но не желаем да я управляваме. Целта ни е тя да бъде предадена на арабски сили“, обясни Нетаняху.

Интервюто бе излъчено в навечерието на заседание на израелския Съвет за сигурност, на което ще се обсъждат потенциални планове за окупация на територията.

Началникът на Генералния щаб на израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), генерал Еял Замир, изрази несъгласие с подобна идея. Той подчерта, че армията не подкрепя дългосрочна израелска окупация на Газа и ще защитава тази позиция по време на заседанието.

„Става дума за въпроси на живот и смърт, в защита на страната. Работим в интерес на нашите войници и граждани. Ще продължим да действаме с отговорност, почтеност и решителност, мислейки единствено за сигурността и благоденствието на Израел“, заяви Замир.