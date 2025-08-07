Нетаняху: Израел възнамерява да поеме временен контрол над Газа, но без да цели трайна окупация

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в интервю за американската телевизия „Фокс Нюз“, че Израел възнамерява да поеме временен контрол над ивицата Газа, но без да цели трайна окупация, предава БТА.
„Не искаме да запазим Газа за себе си. Искаме да осигурим периметър за сигурност, но не желаем да я управляваме. Целта ни е тя да бъде предадена на арабски сили“, обясни Нетаняху.
Интервюто бе излъчено в навечерието на заседание на израелския Съвет за сигурност, на което ще се обсъждат потенциални планове за окупация на територията.
Началникът на Генералния щаб на израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), генерал Еял Замир, изрази несъгласие с подобна идея. Той подчерта, че армията не подкрепя дългосрочна израелска окупация на Газа и ще защитава тази позиция по време на заседанието.
„Става дума за въпроси на живот и смърт, в защита на страната. Работим в интерес на нашите войници и граждани. Ще продължим да действаме с отговорност, почтеност и решителност, мислейки единствено за сигурността и благоденствието на Израел“, заяви Замир.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мустачкатия
Коментиран от #5
19:30 07.08.2025
2 Дед Мароз
19:31 07.08.2025
3 Kaлпазанин
Коментиран от #10
19:32 07.08.2025
4 ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА
19:32 07.08.2025
5 Българин
До коментар #1 от "Мустачкатия":Анализаторите не вярват на Нетаняху. По-скоро подготвя план за експулсирането на палестинците. Друг въпрос е вече дали те ще искат да напуснат територията.
Коментиран от #8
19:33 07.08.2025
6 Да бе да
19:34 07.08.2025
7 Смърфиета
19:35 07.08.2025
8 5 века робство
До коментар #5 от "Българин":По тази логика. Щом си още тук. Значи добре си живял, яздейки магарту.
19:36 07.08.2025
9 Копейка
19:36 07.08.2025
10 Смърфиета
До коментар #3 от "Kaлпазанин":Не аслъ, а аслъ, чистата като кристал, студена като лед, зашеметяваща като вълна, недопдправена истина.
19:38 07.08.2025
11 Когато зимата сняг забръска
19:38 07.08.2025
12 Путин
Затова ги пращам на заколение
19:39 07.08.2025
13 Време беше
19:40 07.08.2025
14 Никакъв такъв "временен контрол"
19:41 07.08.2025
15 Македонска телеграма
19:42 07.08.2025
16 Израелският премиер Бенямин Нетаняху а?
19:44 07.08.2025
17 без да цели трайна окупация а?
19:47 07.08.2025
18 стефка костадинова
а спортистите и не са спрени от състезания
демокрация а
19:49 07.08.2025
19 Какво е "заявил" един нацист
19:54 07.08.2025
20 Горски
20:15 07.08.2025
21 Цвете
20:27 07.08.2025
22 Цвете
20:28 07.08.2025
23 Баба Яга
20:32 07.08.2025