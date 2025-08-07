Новини
Нетаняху: Израел възнамерява да поеме временен контрол над Газа, но без да цели трайна окупация

7 Август, 2025 19:25, обновена 7 Август, 2025 19:28

Началникът на Генералния щаб на израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), генерал Еял Замир, изрази несъгласие с подобна идея.

Нетаняху: Израел възнамерява да поеме временен контрол над Газа, но без да цели трайна окупация - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в интервю за американската телевизия „Фокс Нюз“, че Израел възнамерява да поеме временен контрол над ивицата Газа, но без да цели трайна окупация, предава БТА.

„Не искаме да запазим Газа за себе си. Искаме да осигурим периметър за сигурност, но не желаем да я управляваме. Целта ни е тя да бъде предадена на арабски сили“, обясни Нетаняху.

Интервюто бе излъчено в навечерието на заседание на израелския Съвет за сигурност, на което ще се обсъждат потенциални планове за окупация на територията.

Началникът на Генералния щаб на израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), генерал Еял Замир, изрази несъгласие с подобна идея. Той подчерта, че армията не подкрепя дългосрочна израелска окупация на Газа и ще защитава тази позиция по време на заседанието.

„Става дума за въпроси на живот и смърт, в защита на страната. Работим в интерес на нашите войници и граждани. Ще продължим да действаме с отговорност, почтеност и решителност, мислейки единствено за сигурността и благоденствието на Израел“, заяви Замир.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мустачкатия

    14 0 Отговор
    Туй ще стане егати сапуня.

    Коментиран от #5

    19:30 07.08.2025

  • 2 Дед Мароз

    17 0 Отговор
    Ха ха ха, само 250 години

    19:31 07.08.2025

  • 3 Kaлпазанин

    25 2 Отговор
    Да повярваш на евреин или англосаксонец е все едно да си сложиш въжето на вратъ ,и чакаш само да ти бутне стола

    Коментиран от #10

    19:32 07.08.2025

  • 4 ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА

    21 0 Отговор
    При соца казвахме - временното е най-постоянно.

    19:32 07.08.2025

  • 5 Българин

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мустачкатия":

    Анализаторите не вярват на Нетаняху. По-скоро подготвя план за експулсирането на палестинците. Друг въпрос е вече дали те ще искат да напуснат територията.

    Коментиран от #8

    19:33 07.08.2025

  • 6 Да бе да

    15 1 Отговор
    Всички повярваха. Временен контрол- завинаги! Мечтата на евреите! Вярва ли им някой! Май, никой!

    19:34 07.08.2025

  • 7 Смърфиета

    8 0 Отговор
    Четете "Искам да заселя Газа с чфудски предстъптници и да си направя летен дворец на ривиерата, и да изселя всички араби, и Израел Катц съм поканил да се радваме на старините си и да не могат да ни екстрадират, защото ЦАХАЛ ще ни пази от израелското правосъдие и екстрадация в Хага."

    19:35 07.08.2025

  • 8 5 века робство

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    По тази логика. Щом си още тук. Значи добре си живял, яздейки магарту.

    19:36 07.08.2025

  • 9 Копейка

    0 2 Отговор
    На нас тук каква ни е далаверата?

    19:36 07.08.2025

  • 10 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    Не аслъ, а аслъ, чистата като кристал, студена като лед, зашеметяваща като вълна, недопдправена истина.

    19:38 07.08.2025

  • 11 Когато зимата сняг забръска

    1 1 Отговор
    ник Механик дедовият ми ще изтръска.

    19:38 07.08.2025

  • 12 Путин

    0 9 Отговор
    И аз се мъча вече 5 години да поема Контролът на Украйна но със тази Фалшива армия съм до никъде
    Затова ги пращам на заколение

    19:39 07.08.2025

  • 13 Време беше

    1 7 Отговор
    Таз земя си е ваша от време едно.Вземете си я.Като руснаците в Украйна.

    19:40 07.08.2025

  • 14 Никакъв такъв "временен контрол"

    3 1 Отговор
    Да си обират крушите нацистите. И от Западният бряг също и от селищата на друзите в Сирия

    19:41 07.08.2025

  • 15 Македонска телеграма

    0 0 Отговор
    Уне малце болен Утре погребение

    19:42 07.08.2025

  • 16 Израелският премиер Бенямин Нетаняху а?

    4 1 Отговор
    Когато цитирате Бенямин Нетаняху нали знаете че МНС има постановление към медиите от страните членки на Римският статут относно това, че е редно и задължително винаги когато стане дума или се пише за престъпната Нацистка Държава Израел, Натаняху или Галант да се натъртва с големи букви: "за които МНС издаде заповеди за арест" ....... "МНС обвини Нетаняху и Галант в престъпления срещу човечеството и във военни престъпления... " ...... Във всяка публикация е задължително да е написано или да има линк към решението на МНС !!! Трябва да се подчертава с дебели букви, че на тези гнусни ционистки престъпници и съучастника им САЩ който доставя хиляди забранени за използване тежки бомби извършват международен тероризъм, военни престъпления и геноцид..... и това е неопровержимата истина.

    19:44 07.08.2025

  • 17 без да цели трайна окупация а?

    3 0 Отговор
    И колко точно е НЕтрайна окупация ? Какво включва и кой точно международен акт го позволява

    19:47 07.08.2025

  • 18 стефка костадинова

    6 0 Отговор
    израел нападна 5 страни, окупира територии
    а спортистите и не са спрени от състезания
    демокрация а

    19:49 07.08.2025

  • 19 Какво е "заявил" един нацист

    4 0 Отговор
    И военнопрестъпник ама въобще не е важно. Нито пък че друг нацист бил "изразил несъгласие" ! Пише ясно че заседание на израелския Съвет за сигурност щяло да има , на което щяло да се обсъждат потенциални планове за окупация на територията.....но иначе не било окупация .... да не сте случайно със специални потребности тея дето списвате а?

    19:54 07.08.2025

  • 20 Горски

    1 0 Отговор
    В Кнесета анексираха първо Йерусалим, след това Западният бряг и апетита расте с Голан. Като изключим Голан-сирийска територия под окупация, другото е не някакви "арабски сили" а окупирана територия на Държавата Палестина.

    20:15 07.08.2025

  • 21 Цвете

    1 1 Отговор
    Много сте Нагли. НЕРАЗБРАХТЕ ЛИ, ЧЕ ПАЛЕСТИНА Е НА ПАЛЕСТИНЦИТЕ?!

    20:27 07.08.2025

  • 22 Цвете

    0 1 Отговор
    Много сте Нагли. НЕРАЗБРАХТЕ ЛИ, ЧЕ ПАЛЕСТИНА Е НА ПАЛЕСТИНЦИТЕ?!

    20:28 07.08.2025

  • 23 Баба Яга

    0 1 Отговор
    Тоя античовек се смята за всесилен и най-произволен в света. Няма ли кой да го укроти??!

    20:32 07.08.2025