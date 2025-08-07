Рейтингът на правителството на Мерц се срива 100 дни след встъпването му в длъжност

Консервативното правителство на германския канцлер Фридрих Мерц се сблъсква с най-ниските си нива на обществено одобрение досега, едва 100 дни след началото на своя мандат, показва проучване на общественото мнение, проведено за телевизия ARD, цитирано от ДПА, предава БТА.

Само 29% от анкетираните изразяват удовлетворение от работата на правителството спад от 10 процентни пункта спрямо предходния месец и най-нисък резултат от встъпването му в длъжност през май.

Цели 69% от участниците в проучването заявяват, че са по-малко или напълно недоволни от управлението на коалицията, която включва Християндемократическия съюз (ХДС) на Мерц, баварския Християнсоциален съюз (ХСС) и социалдемократите (ГСДП).

Канцлерът Мерц също отчита спад в личния си рейтинг само 32% от анкетираните одобряват работата му, което е с 10 пункта по-малко от предходния месец. Две трети от респондентите изразяват недоволство.

Проучването е извършено от агенция Infratest dimap сред 1321 избиратели между понеделник и сряда.

Нарастващото обществено недоволство се отразява и в електоралните нагласи: ако изборите се провеждаха днес, ХДС/ХСС биха получили 27% от гласовете с 3 пункта по-малко спрямо юли. В същото време крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) би събрала 24% с един пункт повече и изравнявайки рекорда си от април.

Подкрепата за социалдемократите остава стабилна на 13%, Зелените се задържат на 12%, а Левите на 10%.