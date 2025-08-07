Новини
Рейтингът на правителството на Мерц се срива 100 дни след встъпването му в длъжност

7 Август, 2025

Само 29% от германците одобряват работата на кабинета, докато "Алтернатива за Германия" бележи нов ръст

Рейтингът на правителството на Мерц се срива 100 дни след встъпването му в длъжност - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Консервативното правителство на германския канцлер Фридрих Мерц се сблъсква с най-ниските си нива на обществено одобрение досега, едва 100 дни след началото на своя мандат, показва проучване на общественото мнение, проведено за телевизия ARD, цитирано от ДПА, предава БТА.

Само 29% от анкетираните изразяват удовлетворение от работата на правителството спад от 10 процентни пункта спрямо предходния месец и най-нисък резултат от встъпването му в длъжност през май.

Цели 69% от участниците в проучването заявяват, че са по-малко или напълно недоволни от управлението на коалицията, която включва Християндемократическия съюз (ХДС) на Мерц, баварския Християнсоциален съюз (ХСС) и социалдемократите (ГСДП).

Канцлерът Мерц също отчита спад в личния си рейтинг само 32% от анкетираните одобряват работата му, което е с 10 пункта по-малко от предходния месец. Две трети от респондентите изразяват недоволство.

Проучването е извършено от агенция Infratest dimap сред 1321 избиратели между понеделник и сряда.

Нарастващото обществено недоволство се отразява и в електоралните нагласи: ако изборите се провеждаха днес, ХДС/ХСС биха получили 27% от гласовете с 3 пункта по-малко спрямо юли. В същото време крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) би събрала 24% с един пункт повече и изравнявайки рекорда си от април.

Подкрепата за социалдемократите остава стабилна на 13%, Зелените се задържат на 12%, а Левите на 10%.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БОЛШЕВИК

    42 1 Отговор
    Доверието в целия ЕС се срива всеки изминал ден! Какво ще става тая зима не ми се мисли.

    21:58 07.08.2025

  • 2 Така ще е вече

    39 0 Отговор
    с дрогираните длъжници. Клуба на задлъжнелите. Свиквайте. Лавината идва!

    21:58 07.08.2025

  • 3 Зелена листна въшка

    29 0 Отговор
    Зелен Глист.
    Зеленото си отива:))

    22:00 07.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Диктатура

    41 0 Отговор
    Истински избори в Европа вече няма. Може да е имало например в Германия, ала виждате как мерц лъже безсрамно избирателите си още от първия ден.

    22:01 07.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хе хе

    25 0 Отговор
    А на нашето рейтинга се срина още преди гласуването за парламент и правителство хе хе хе

    22:07 07.08.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    25 0 Отговор
    ЗАПАДНАлаТА ДЕМОКРАЦИЯ-
    власт на малцинството над мнозинството‼️

    Коментиран от #13, #17

    22:07 07.08.2025

  • 11 Нови

    26 0 Отговор
    избори. Алтернатива за Германия.
    Брюксел в шок.

    22:08 07.08.2025

  • 12 Густо

    22 0 Отговор
    Майна.........
    А очаквали ли сте нещо друго ???!

    22:08 07.08.2025

  • 13 Отвори

    0 14 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    устенцата.

    Коментиран от #19, #30

    22:09 07.08.2025

  • 14 Само едно от решенията,

    25 0 Отговор
    а именно да се намалят детските надбавки от 250 на 100 евро е достатъчно да срине рейтинга на всяко правителство.

    22:10 07.08.2025

  • 15 Когато зимата сняг забръска

    3 0 Отговор
    Ник Механик дедовият ще ми отръска.

    22:10 07.08.2025

  • 16 Хората се осъзнават

    26 0 Отговор
    Не искат вече да ги лъжете и да изпълнявате интригите на САЩ и да им харчите парите по фашисткият режим в Украйна.

    22:10 07.08.2025

  • 17 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 20 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Как пък един боклукк не замина за руската ДЕМОКРАЦИЯ?

    Коментиран от #20, #33

    22:12 07.08.2025

  • 18 Шмерц

    16 0 Отговор
    Путин иска да ме свали.

    22:12 07.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Там б0клуци не приенат

    14 0 Отговор

    До коментар #17 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Те заминава към ЗАПАДналата.

    22:15 07.08.2025

  • 21 Мдаа

    20 0 Отговор
    А у нас, дали е по различно положението? Колко е доверието в шайката престъпни политици слуги на западните колонизатори ? Дали, някоя медия ще напише истината?

    22:18 07.08.2025

  • 22 Механик

    12 0 Отговор
    Представям си какво е да си розово пони с аталнтико-украински нагласи и да виждаш, че си заложил на куц и кьорав кон.
    В същност не мога да си представя. Не мога да си представя как бих живял с такова унижение.
    Това е дъното. Интелектуалното дъно е да заложиш на куц и кьорав кон и въпреки това да тръбиш, че изборът ти е отличен.
    От тая гледна точка е понятно мозъчното разстройство на Възпаления ни укро-трол. Разбирам колко е ГУБЕЩ, но няма как да му помогна, освен да му дам кураж, че укрите до към 3000-ната година ше направят най-после Дъгио Нептун и ще почнат по-миналогодишната ПЕРЕМОГА.

    Коментиран от #29

    22:19 07.08.2025

  • 23 Кво говорите бре

    14 0 Отговор
    То няма човек вече който да не псува правителството на Мерц вие за рейтинг ни говорите

    22:19 07.08.2025

  • 24 шперц

    14 0 Отговор
    На фона на бившите канцлери,този изглежда невзрачен, недалновиден и несигурен.

    22:20 07.08.2025

  • 25 Порно

    13 0 Отговор
    Естествено, колкото и да са промити мозъци , дойчовците не искат да плащат за да направят Америка велика отново, нито за да издържат укрите.

    22:21 07.08.2025

  • 26 Коста

    1 0 Отговор
    Рейтингът на Асен Василев и Благо за Варна се вдига. Скоро ще дадат на ЧСИ Рубин Коцев за 400 000 лева дължим на Община Варна

    Коментиран от #28

    22:26 07.08.2025

  • 27 Костадин Костадинов

    0 6 Отговор
    Зашто сичко русуфилякъ съ прозззти

    22:27 07.08.2025

  • 28 Костадин Костадинов

    0 6 Отговор

    До коментар #26 от "Коста":

    Начи за меня ш гласуаш. Ас убичам проззтиъ русуфилякъ

    Коментиран от #34

    22:28 07.08.2025

  • 29 Костадин Костадинов

    0 6 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Ти што си русофил

    Коментиран от #35

    22:28 07.08.2025

  • 30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Отвори":

    🖕ААААА🖕
    💪хАкАм ти го до СЛИВИЦИТЕ 💪
    🔞че да не си легнеш гладен🔞

    22:33 07.08.2025

  • 31 Васил

    4 0 Отговор
    Алтернативата ще спаси Европа, без значение от коя държава идва.

    Коментиран от #32

    22:33 07.08.2025

  • 32 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Васил":

    Тука притпулагъм чи си праг, штот Юръп малко сми дърти вечи и недоволното малцинство ш опрай нештата - ивинтуалну- ама ний да сми живи,или по точну ас, штот не знам колку си млат и дрът

    22:36 07.08.2025

  • 33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Боклуците лежат ПО ПЕЙКИТЕ пред посолствоТО, чакат да им назначат посРаник,
    че нещо почти година Метрополията не праща дори Губернатор‼️

    22:37 07.08.2025

  • 34 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Костадин Костадинов":

    Питали оная с ника Костадин Костадинов
    -Ти кво работиш ма
    -ами украинка съм

    22:39 07.08.2025

  • 35 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Костадин Костадинов":

    Хи хи хи
    Питали оная с ника Костадин Костадинов
    -Ти кво работиш ма
    - ами украинка съм

    22:42 07.08.2025

