Мощна руска атака срещу Одеса

Одеса бе подложена на масирана въздушна атака с дронове в ранните часове днес, съобщи кметът на града Геннадий Труханов в приложението "Телеграм", цитиран от БТА.
Около 20 руски дрона атакуваха украинския черноморски град, информират местните канали в "Телеграм".
В продължение на половин час в Одеса отекваха взривове, за съжаление има поразени цели, съобщават още местните канали.
Въздушната тревога бе обявена в 02:16 часа и продължи до 02:46 часа.
1 Докато
Коментиран от #4
05:25 08.08.2025
2 Браво
Зер руснаците много обичат да стрелят по детски домове особено нощем. Те знаят че всички дечица се събират там през нощта и за това правят така.
05:28 08.08.2025
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ЩЕ БЪДЕ ЕПИЧНА ОДЕСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ОПЕРАЦИЯ:)
05:34 08.08.2025
4 Действа по план
До коментар #1 от "Докато":До пълния банкрут на Русия
05:43 08.08.2025
5 тей и нямаше новина
05:52 08.08.2025
6 Яаа, да не вярваш!!!
А не както до сега,- да се целят в цивилни и да рсняват по двама-трима!!!
05:56 08.08.2025
7 Мира ботокса от НОВА ТВ
05:56 08.08.2025
8 оня с коня
05:59 08.08.2025
9 хихи
06:17 08.08.2025