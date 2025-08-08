Новини
Мощна руска атака срещу Одеса
  Тема: Украйна

Мощна руска атака срещу Одеса

8 Август, 2025 04:50

Около 20 дрона са нападнали черноморския град

Мощна руска атака срещу Одеса - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Одеса бе подложена на масирана въздушна атака с дронове в ранните часове днес, съобщи кметът на града Геннадий Труханов в приложението "Телеграм", цитиран от БТА.

Около 20 руски дрона атакуваха украинския черноморски град, информират местните канали в "Телеграм".

В продължение на половин час в Одеса отекваха взривове, за съжаление има поразени цели, съобщават още местните канали.

Въздушната тревога бе обявена в 02:16 часа и продължи до 02:46 часа.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Докато

    7 1 Отговор
    Клоуните си лаят, Путин си действа по план.

    Коментиран от #4

    05:25 08.08.2025

  • 2 Браво

    11 1 Отговор
    Напишете че поразените цели са 3 училища, 3 детски градини и минимум 5 забавачници.
    Зер руснаците много обичат да стрелят по детски домове особено нощем. Те знаят че всички дечица се събират там през нощта и за това правят така.

    05:28 08.08.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    ОЧАКВАЙТЕ ШЕДЬОВЪР ОТ ГЩ РФ
    ......
    ЩЕ БЪДЕ ЕПИЧНА ОДЕСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ОПЕРАЦИЯ:)

    05:34 08.08.2025

  • 4 Действа по план

    1 9 Отговор

    До коментар #1 от "Докато":

    До пълния банкрут на Русия

    05:43 08.08.2025

  • 5 тей и нямаше новина

    7 1 Отговор
    като прибраха бритиш офицерите които насочваха ракети към крим

    05:52 08.08.2025

  • 6 Яаа, да не вярваш!!!

    3 1 Отговор
    Имало и порсзени цели вече?!
    А не както до сега,- да се целят в цивилни и да рсняват по двама-трима!!!

    05:56 08.08.2025

  • 7 Мира ботокса от НОВА ТВ

    5 1 Отговор
    То нищо не е станало. Одеса си е руски град и Путин си прави учения в реална обстновка. Нали бе Викторе, нали бе се р сем.

    05:56 08.08.2025

  • 8 оня с коня

    4 1 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    05:59 08.08.2025

  • 9 хихи

    0 0 Отговор
    Британски и френски паспорти между останките от поразените цели има ли?

    06:17 08.08.2025

