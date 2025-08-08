Новини
Румъния засилва подкрепата за Украйна в борбата ѝ за сигурност и европейско бъдеще
  Тема: Украйна

8 Август, 2025

Министърът на външните работи на Румъния Оана Цою се срещна с президента Зеленски в Киев и подчерта стратегическото партньорство между двете страни

Румъния засилва подкрепата за Украйна в борбата ѝ за сигурност и европейско бъдеще - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърката на външните работи на Румъния Оана Цою се срещна снощи в Киев с украинския президент Володимир Зеленски, предава агенция Аджерпрес. По време на срещата тя предаде послание на подкрепа от името на Румъния и подчерта, че Украйна се бори за сигурността и свободата както на Румъния, така и на цяла Европа, предава БТА.

„Изграждаме стратегическо партньорство между Румъния и Украйна за мир, силни демокрации и просперитет. (…) Украйна се бори смело и за сигурността и свободата на Румъния и на цяла Европа. Това е война, която Украйна не е искала, но в която днес се бори с решителност в името на ценностите, в които вярва и Румъния - свобода, суверенитет и независимост“, написа Оана Цою във Фейсбук.

Тя допълни, че докато Украйна устоява, сигурността на Румъния също се подобрява.

„Заедно развиваме стратегическо партньорство за мир и просперитет. В пряк интерес на Румъния е този мир да бъде справедлив и устойчив, да гарантира независимостта, териториалната цялост и европейския път на Украйна, както и стабилността и сигурността на нашия регион“, посочи министърката.

По време на срещата с президента Зеленски тя обсъди как Румъния и Украйна могат да задълбочат сътрудничеството си в полза на просперитета на двете страни. „Сътрудничеството в областта на отбраната и икономиката е в интерес на румънската промишленост и румънските граждани. Също така говорихме за европейския път на Украйна и Република Молдова и за факта, че Румъния е партньор на двете страни, за да бъдем по-силни и по-проспериращи в една обединена Европа“, заяви Цою.

Президентът Зеленски, цитиран от Укринформ, посочи, че са обсъдили ситуацията със сигурността в Черноморския регион, обучението на украински войници в Румъния и общи инфраструктурни и енергийни проекти. Той изказа благодарност за постоянната подкрепа на Румъния - военна, политическа и логистична, както и за значителното подсилване на украинската противовъздушна отбрана.

През септември 2024 г. Румъния дари на Украйна система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. От ноември 2023 г. в румънска въздушна база край Фетещ функционира Европейски център за обучение на пилоти за изтребители F-16, където се обучават и украински пилоти.

Министърката Оана Цою се срещна в Киев и с украинския си колега Андрий Сибига. На срещата тя подчерта значението на защитата на правата на националните малцинства, включително правото на образование, религия и свободно сдружаване.

„Нашите общности, румънската в Украйна и украинската в Румъния, са много важни. В тази връзка приветствам намерението на украинските власти да обявят 31 август за Ден на румънския език“, заяви Оана Цою, цитирана от пресслужбата на румънското МВнР.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я пък тоя

    19 3 Отговор
    И как засилва подкрепата?
    Дрън -дрън ярина.

    Коментиран от #7

    10:35 08.08.2025

  • 2 хайде и железариев да се изцепи

    22 2 Отговор
    същото за бг че ще теглят нови заеми да помогат

    тея хем сега имат голям дефецит
    хем ще помагат на бункера
    и те като тук
    на гол тумбак чифте пищови

    10:35 08.08.2025

  • 3 Голееем

    14 2 Отговор
    праззз.

    10:39 08.08.2025

  • 4 флип

    25 2 Отговор
    Е нали за това им инсталираха това правителство, на румънците друго им се искаше, но демокрация

    10:39 08.08.2025

  • 5 Хм...

    17 2 Отговор
    Все още не е късно зеле да отърве кожата. На запад няма никакъв шанс, знае прекалено много за гнусотийките на "обединените" и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора. Затова и очаквам всеки момент от тук нататък охраната му от ми6 да му тегли куршума и да го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка.
    Единствения шанс за оцеляване на зеле е да въсне в Русия. Ще си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после ще направи кариера в дърводобива в Сибир. И ще остане жив.

    10:40 08.08.2025

  • 6 Естествено ще подкрепят

    20 2 Отговор
    Та нали с манипулирани избори там бяха назначени подходящите васали.

    10:43 08.08.2025

  • 7 456

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Я пък тоя":

    Като теглят нови кредити за Осрайна и се само фалират. Не случайно се очаква Румъния да е Гърция номер 2, но нея няма да я спасяват.

    10:50 08.08.2025

  • 8 Браво на

    4 20 Отговор
    България, Румъния, Гърция, Чехия, Западна Европа, че не се огънаха в подкрепата за Украйна! Срам за Унгария и Словакия! Срам за Сърбия!

    10:53 08.08.2025

  • 9 Шопо

    8 2 Отговор
    Скоро България и Русия ще имат обща граница по течението на река Дунав.

    11:13 08.08.2025

  • 10 И какво

    7 1 Отговор
    е европейското бъдеще?? Царство за хипер-богатите, мизерия за средната класа и робство за всички останали! Вярвайте още на измислицата че народа управлява!

    11:28 08.08.2025

  • 11 дада

    5 1 Отговор
    Сигурност и европейско бъдеще.....демокрация.Приказки за малоумници с две мозъчни клетки

    11:40 08.08.2025

  • 12 Пудинг

    1 2 Отговор
    И язе ще ви подкрепя и вазе....ще има за всички в зависимост от подкрепата.

    11:42 08.08.2025

  • 13 тагаренко съм

    2 2 Отговор
    а ние покрай ромъния не може ли да се включим да дарим пари, и без това тоя лев вече не ни трябва да дарим повече левова на зеления наркоман а?

    всеки по една пенсия и по една заплата да подари на осраайна казах тагарев съм , да не повтарям

    длъжне сте им на всички окранчеета затова изпращайте пари!

    11:43 08.08.2025

  • 14 Румънците(Управниците) ще настъпят

    2 1 Отговор
    Мотиката! Като се Раздават Шамари и Ритници, ще има и за тях в голямо количество!!

    11:53 08.08.2025

