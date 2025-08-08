Румъния засилва подкрепата за Украйна в борбата ѝ за сигурност и европейско бъдеще

Министърката на външните работи на Румъния Оана Цою се срещна снощи в Киев с украинския президент Володимир Зеленски, предава агенция Аджерпрес. По време на срещата тя предаде послание на подкрепа от името на Румъния и подчерта, че Украйна се бори за сигурността и свободата както на Румъния, така и на цяла Европа, предава БТА.

„Изграждаме стратегическо партньорство между Румъния и Украйна за мир, силни демокрации и просперитет. (…) Украйна се бори смело и за сигурността и свободата на Румъния и на цяла Европа. Това е война, която Украйна не е искала, но в която днес се бори с решителност в името на ценностите, в които вярва и Румъния - свобода, суверенитет и независимост“, написа Оана Цою във Фейсбук.

Тя допълни, че докато Украйна устоява, сигурността на Румъния също се подобрява.

„Заедно развиваме стратегическо партньорство за мир и просперитет. В пряк интерес на Румъния е този мир да бъде справедлив и устойчив, да гарантира независимостта, териториалната цялост и европейския път на Украйна, както и стабилността и сигурността на нашия регион“, посочи министърката.

По време на срещата с президента Зеленски тя обсъди как Румъния и Украйна могат да задълбочат сътрудничеството си в полза на просперитета на двете страни. „Сътрудничеството в областта на отбраната и икономиката е в интерес на румънската промишленост и румънските граждани. Също така говорихме за европейския път на Украйна и Република Молдова и за факта, че Румъния е партньор на двете страни, за да бъдем по-силни и по-проспериращи в една обединена Европа“, заяви Цою.

Президентът Зеленски, цитиран от Укринформ, посочи, че са обсъдили ситуацията със сигурността в Черноморския регион, обучението на украински войници в Румъния и общи инфраструктурни и енергийни проекти. Той изказа благодарност за постоянната подкрепа на Румъния - военна, политическа и логистична, както и за значителното подсилване на украинската противовъздушна отбрана.

През септември 2024 г. Румъния дари на Украйна система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. От ноември 2023 г. в румънска въздушна база край Фетещ функционира Европейски център за обучение на пилоти за изтребители F-16, където се обучават и украински пилоти.

Министърката Оана Цою се срещна в Киев и с украинския си колега Андрий Сибига. На срещата тя подчерта значението на защитата на правата на националните малцинства, включително правото на образование, религия и свободно сдружаване.

„Нашите общности, румънската в Украйна и украинската в Румъния, са много важни. В тази връзка приветствам намерението на украинските власти да обявят 31 август за Ден на румънския език“, заяви Оана Цою, цитирана от пресслужбата на румънското МВнР.