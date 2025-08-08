Новини
Индия спечели милиарди от тази търговия, но сега е подложена на сериозен натиск от САЩ. Ще отстъпи ли?

Какво, ако Китай и Индия спрат да купуват руски петрол? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Тръмп наложи допълнителни мита на Индия, защото страната купува руски петрол. Това означава, че вносът от Индия в САЩ ще бъде обмитяван с общо 50% - една от най-високите ставки, въведени от Вашингтон. От Ню Делхи определиха решението като "несправедливо, необосновано и неразумно".

И Китай реагира остро на заплахите за санкции от страна на Тръмп заради зависимостта на Пекин и Ню Делхи от руски енергийни доставки, които де факто финансират агресивната война на Кремъл срещу Украйна.

Индия и Китай увеличаха в пъти покупките на руски петрол

И двете държави обявиха, че ще бранят енергийната си сигурност и икономическия си суверенитет. Китай, който е най-големият вносител на руски петрол от 2023 година насам, определи американската политика като "принуда и натиск". Индия пък обвини Запада в лицемерие и припомни, че Европейският съюз продължава да внася руска енергия, макар и сериозно да е ограничил зависимостта си от нея от началото на войната насам. Според Ню Делхи Вашингтон активно е подкрепял закупуването на петрол от Русия, за да бъдат стабилизирани цените на международните пазари.

За последните четири години индийските покупки на руски петрол са се увеличили почти 19 пъти - от 0,1 до 1,9 милиона барела на ден, докато тези на Китай са се увеличили с 50% до 2,4 милиона барела на ден.

Петрас Катинас, енергиен експерт от Литва, коментира пред ДВ, че Индия, която е вторият по големина купувач на петрол от Русия, е спестила до 33 милиарда долара в периода между 2022 и 2024 г. от тази търговия, тъй като Москва ѝ е предложила големи намаления на цените, след като САЩ и Европа намалиха зависимостта си от руския петрол и газ.

Дългогодишна политика на Индия е да балансира в отношенията си със САЩ, Русия и Китай. Точно тази политика е предопределила и решението да се купува руски суров петрол на по-ниски цени, като Ню Делхи "дава приоритет на енергийната сигурност и достъпните цени", казва Катинас.

Тежък удар за Индия и Русия, но и по-високи цени в целия свят

След като Тръмп наложи допълнителни мита на Индия, цените на петрола се увеличаха с близо 1%, а индийски медии съобщиха, че новата такса може да увеличи разходите за петрол на странатa с до 11 милиарда долара. Очаква се Тръмп да обяви допълнителни санкции и за други търговски партньори на Русия.

Допълнителните санкции ще нанесат пореден удар на руската икономика, която вече страда от западните рестрикции. Военните разходи надхвърлят 6% от БВП, а реалната инфлация според някои експерти е около 15-20% - двойно повече от официалните данни на властите, според които тя възлиза на 9%.

И на световните пазари новите санкции биха могли да предизвикат сеизмичен шок в цените на енергията и търговията - подобен на този през 2022 г., когато цената на петрола скочи, а Русия заобиколи западните санкции, сключвайки изгодни енергийни сделки с две от най-големите икономики в света.

"Ако Индия не беше купила руски суров петрол (през 2022 г.), никой не може да предположи каква щеше да бъде цената на петрола - 100 долара, 120 долара, 300 долара", коментира пред ДВ Сумит Ритолия, петролен анализатор от Ню Делхи. В седмиците преди инвазията в Украйна цената на американския суров петрол "Западен Тексас" (WTI) се колебаеше между 85 и 92 долара за барел.

25-те процента допълнителни мита, наложени от Тръмп, сега навярно ще принудят Индия да ограничи поне част от търговията си с Русия. Още санкции само ще утежнят ситуацията.

Петролът от Русия не може да бъде заместен бързо

Катинас коментира, че вторичните санкции повишават значително залога, "застрашавайки достъпа на индийските компании до финансовата система на САЩ и излагайки банки, рафинерии и транспортни компании на сериозни рискове предвид тяхната интеграция в глобалните пазари".

Русия произвежда около 5 милиона барела дневно и ако изведнъж те изчезнат от световните пазари, цените на петрола отново ще скочат. Макар ОПЕК наскоро да увеличи производството си, ще е изключително трудно да се компенсира такъв голям обем в краткосрочен план.

Според Сумит Ритолия индийските компании може да се нуждаят от цяла година, за да заместят руския петрол. По-високите цени на суровината пък ще доведат до рязко покачване на инфлацията - както в САЩ, така и в световен мащаб. Федералният резерв на САЩ изчислява, че всяко увеличение на цената на суровия петрол с 10 долара добавя около 0,2 процентни пункта към инфлацията в САЩ. Централната банка на Индия стига до подобно заключение.

Ако цените се повишат от настоящите 66 долара до 110-120 долара за барел, инфлацията ще се повиши с около 1 процент, което ще доведе до увеличение на разходите за потребителите и бизнеса, особено в областта на енергетиката, транспорта и хранителните продукти.

Китай притежава много по-голяма преговорна сила

Катинас отбелязва, че Китай, чиято обща търговия със САЩ е над четири пъти по-голяма от тази на Индия, "може да бъде изключен" от новите мерки на САЩ. С търговия на стойност над 580 милиарда долара между двете най-големи икономики в света, Китай притежава преговорна сила, която Индия няма.

Контролът на Китай върху доставките на редки земни минерали - постоянен източник на напрежение в отношенията между САЩ и Китай - може да послужи като още един лост, който Пекин да използва, за да смекчи позицията на Тръмп.

Тъй като Индия не разполага с подобен лост, по-рано тази седмица Тръмп удвои натиска върху Ню Делхи, като заяви, че вероятното въздействие на новите му санкции върху Русия и Индия "ще съсипе мъртвите им икономики".

Ще отстъпи ли Индия

Междувременно Индия вече не се възползва от същите изгодни условия за руския петрол, каквито получи през 2022 година. Тогава отстъпките варираха от 15 до 20 долара за барел, а днес те са едва около 5 долара, обяснява Сумит Ритолия.

В желанието си да попълни военния си бюджет, Русия агресивно увеличава приходите си от енергия - не на последно място благодарение на нарастващото търсене от Турция, която е третият по големина потребител на руски петрол, както и от цяла Азия, където руският суров петрол се реекспортира, за да се заобиколят американските санкции.

Въпреки това индийските рафинерии продължават да купуват. Вносът достигна 11-месечен връх през юни тази година с 2,08 милиона барела на ден, което представлява 44% от общия внос на суров петрол в Индия.

Докато Пекин разглежда вноса на петрол като приоритет, който е до голяма степен защитен от политически натиск, Индия вероятно ще е по-склонна да отстъпи - да намали покупките си, ако бъде подложена на натиск, но без да се отказва напълно от руския петрол.

Автор: Ник Мартин


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българка

    37 45 Отговор
    Афторът да не се прави на Лили Иванова. Не е въпросът в купуването или е купуването на петрол от Русия. Въпросът е, че това е директна и най+нагла намеса във вътрешните работи на чужда и суверена държава.
    Днес ще забранят да купуват петрол, утре фащ ще поискат да не купуват вода, храна и т.н. капиш?

    Коментиран от #4, #5, #20, #36, #39

    12:26 08.08.2025

  • 3 Хи хи хи

    23 3 Отговор
    Да бе шъ спрът, Китай и Индия де, да купуват руски петрол.......колкото и ианките шъ спрът

    12:26 08.08.2025

  • 4 Българка

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българка":

    да НЕ купуват...

    12:27 08.08.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 13 Отговор

    До коментар #2 от "Българка":

    РФ що не забрани нещо или наложи санкции на някой?

    Коментиран от #24

    12:27 08.08.2025

  • 6 Да поставим въпроса така

    25 2 Отговор
    Какво, ако целият свят спре да продава и купува каквото и да е от Израел.

    12:29 08.08.2025

  • 7 пешо

    18 5 Отговор
    дойче , няма да спрат , краварите са бита карта

    12:30 08.08.2025

  • 8 Всяка една държава трябва да

    20 3 Отговор
    брани енергийната си сигурност и икономическия си суверенитет а не да се подава на диктата на САЩ

    12:31 08.08.2025

  • 9 Какво

    15 2 Отговор
    Ако сащ и НАТО спорът доставките на оръжие за Украйна .МИР

    Коментиран от #14

    12:31 08.08.2025

  • 10 Хм...

    5 19 Отговор
    Индия може и да отстъпи. Петрол има достатъчно, стига са хранили руският тоталитарен режим.

    12:32 08.08.2025

  • 11 Въобще не си мислете даже

    8 3 Отговор
    Че Индия ще е по-склонна да отстъпи .....

    Коментиран от #46

    12:33 08.08.2025

  • 12 ЕСССР

    16 2 Отговор
    При всяко едно положение урсуланците либераcти, ще дyxaт баxypa, a покрай тях и заради тях и всички невинни, нормални граждани на това недоразумение ЕСССР!

    12:33 08.08.2025

  • 13 Въпрос:

    13 1 Отговор
    Ако Рижавия наложи мита на Индия, а на Китай- не, за кого работи той?

    12:33 08.08.2025

  • 14 БайБоцимир

    3 14 Отговор

    До коментар #9 от "Какво":

    Ти как го разбираш този мир, вероятно по руски? Вдигаш байряка и сваляш гащите, нали? Само тотална изолация на расия, нищо друго няма да помогне.

    Коментиран от #27

    12:34 08.08.2025

  • 15 Какво

    18 3 Отговор
    ако спрете да пишете глупости. Много ясно нама да се случи. Китай и Индия си гонят интереса, а не клатат на Тръмп феса. Не са мижетурки и пудели на САЩ,, да му мисли Европа.. с тези управляващи

    Коментиран от #19, #21

    12:35 08.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нещо чува ли се

    13 3 Отговор
    за големите красиви санкции, които Тръмп уж щеше да налага н Русия днес? И на Китай, Турция, Бразилия, Индия и т.н.? Има ли по голям смешник от тоя?

    12:35 08.08.2025

  • 18 Просто правило

    6 1 Отговор
    Скочат ли цените на енергийните ресурси всичко останало се оскъпява.Целта тук е много по -мащабна и няма общо с войната на Русия с Украйна.

    12:36 08.08.2025

  • 19 Хм...

    1 8 Отговор

    До коментар #15 от "Какво":

    Ти сигурно купуваш крадени стоки, че са по-евтини? Гониш си интереса, нали? Не те интересува морал, ценности, нормални човешки взаимоотношения?

    12:37 08.08.2025

  • 20 ТИ БИ ТЪПОМЕРА

    2 11 Отговор

    До коментар #2 от "Българка":

    ЧЕ КОЙ ЗАБРАНЯВА КУПУВАНЕТО НА ПЕТРОЛ?????????? ЧОВЕКА ПРОСТО КАЗВА ЧЕ НАЛАГА 50% МИТО АКО КУПУВАШ ПЕТРОЛ ОТ ТЕРОРИСТИ. НЕМА НИКВА НАМЕСА. ФАКТ.АКО НЕ ВЯРВАШ ПРОВЕРИ.

    12:37 08.08.2025

  • 21 МижЕтурки!!!

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Какво":

    Ти сериозно ли бе?🤪
    Още малко и мЪжетурки!

    12:38 08.08.2025

  • 22 И логичният въпрос е:

    15 3 Отговор
    Ако Индия е спестила над 33 милиарда долара в периода между 2022 и 2024 г. както е написано в статията, колко милиарда НЕ е спестила Европа се пита в задачата. Кой е набутания

    Коментиран от #25, #26

    12:38 08.08.2025

  • 23 Вие пък

    9 1 Отговор
    да не мислите, че Тръмп и тия около него знаят какво правят? Отбор лаици създават бъркотия!

    12:40 08.08.2025

  • 24 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    АМ ЧИ ДА МОГАТ ТЪ.....НАРИ КАТО ТЕБЕ ДА ПИТАТ

    Коментиран от #34

    12:41 08.08.2025

  • 25 Логичният въпрос е

    1 9 Отговор

    До коментар #22 от "И логичният въпрос е:":

    колко е загубила Русия да продава евтино в Азия, вместо на пазарни цени в Европа? Ти Европа не я мисли, тя си знае интереса, а той е- пълно скъсване с руските суровини! Защо? Отговори си сам!

    Коментиран от #33, #35

    12:43 08.08.2025

  • 26 Логичен въпрос

    1 11 Отговор

    До коментар #22 от "И логичният въпрос е:":

    Кой налива пари в кървавата война на руските фашисти?

    12:44 08.08.2025

  • 27 АДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "БайБоцимир":

    АМИ ЗНАЧИ ТИ И ТЕА ОКОЛО ТЕБЕ ГУБЯТ
    И ЗНАЕШ ЛИ ЩО
    ЩОТО СТЕ ОТ ТИПА ДАЙТЕ ДА ДАДЕТЕ
    ДА АМА НЕ
    КАТО НЕ ТЕ КЕФИ РУСИЯ ЗЕМАШ АВТОМАТА ЗАВИ.....РАШ СИ ГО И В КИЕВ

    Коментиран от #32

    12:44 08.08.2025

  • 28 Шегобиец

    5 1 Отговор
    Тогава краварите ще им продават руски газ и петрол на демократични цени. Както правят с нас ;)

    12:45 08.08.2025

  • 29 САЩ е сдал багажа кардинално

    5 1 Отговор
    Ако вносът от Индия в САЩ ще бъде обмитяван с 50%. Просто това няма дълго да продължи. Въобще не се съмнявайте

    12:45 08.08.2025

  • 30 Абе

    9 1 Отговор
    Не са глупави като ЕС .Много ясно,че ще купуват много по евтиното.Затова им върви икономиката и напредват в производството във всеки един бранш.Европа фалира от момента,който спря евтиния руски петрол.

    12:45 08.08.2025

  • 31 Без Китай и Индия

    1 7 Отговор
    Рашата е умрела за 24 часа.

    12:46 08.08.2025

  • 32 БайБоцимир

    2 5 Отговор

    До коментар #27 от "АДОБРО УТРО ВИЕТНАМ":

    Не търгувам с престъпници. Колкото и еврино да ми продават. Въпрос на принципи. Който го влече руската душевност, варите им са отворени.

    Коментиран от #41

    12:49 08.08.2025

  • 33 Кво, кво ?

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Логичният въпрос е":

    Европа ли си знае интереса? Не думай....

    12:49 08.08.2025

  • 34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 7 Отговор

    До коментар #24 от "ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ":

    кажи бе , копей?! що не наложите санкции на запада?

    Коментиран от #43

    12:50 08.08.2025

  • 35 АМ ЧИ ДЕ ДА ЗНАМ

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Логичният въпрос е":

    КВО Е ЗАГУБИЛА АМА ЗНАМ КВО Е СПЕЧЕЛИЛА
    НАРИТА БАНДЕРОЛАНД БАРАБАР С НАТЮ
    БАЯ ПЛОДОРОДНА ЗЕМА БАРАБАР С СУРОВИНИТЕ
    НЯКОЛКО МИЛИОНА НОВИ ГРАЖДАНИ
    ВОЕННА БАЗА В КРИМ
    ФИНАНСОВА КРИЗА В ЕС
    И НАЙ ВАЖНОТО НОВ ЕВРОАЗИАТСКИ СЪЮЗ
    АМА НЕ ОТ ЛИСАБОН ДА ВЛАДИВОСТОК А ОТ ШАНХАЙ ДО КАЛИНИНГРАД

    12:50 08.08.2025

  • 36 Радио Ереван отговаря

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Българка":

    Ако Китай и Индия спрат да купуват петрол от Русия, ще се наложи да купуват руски петрол от САЩ.

    Коментиран от #47

    12:51 08.08.2025

  • 37 Това е сигурно!

    9 8 Отговор
    Раша отива при крайцера. Има еднопосочен билет за небитието.

    Коментиран от #44

    12:51 08.08.2025

  • 38 Абе като пишете че

    7 2 Отговор
    индийските рафинерии продължават да купуват, давате ли си сметка въобще че трите най големи рафинерии в Индия са реално руски а? Я проверете кой им е мажоритарният собственик ?

    12:52 08.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Цензура

    6 1 Отговор
    А какво ще стане, ако земята изведнъж се завърти в обратна посока и слънцето заизгрява от запад?

    Защо ни занимавате с болните фантазии на отчаяните мисирки от дойче зеле? Тия не разбраха ли, че на големи и силни държави със самочувствие и достойнство като Китай и Индия, никой не може да им заповядва? Това не ви е ЕС с урсулата !!!

    12:53 08.08.2025

  • 41 МУЦКА ТИ ИЗОБЩО НЕ ТЪРГУВАШ

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "БайБоцимир":

    ПРОСТО РОВИШ ЧО КОФИТЕ АМА С ГОРДО ВДИГНАТА ПРАЗНА ГЛАВА
    АБЕ КВО СТАНА ПЛАТИ ЛИ СИ ВНОСКАТА ЗА Ф16 АДЕ ЩОТО СЛЕДВА СЛЕДВАЩАТА ЗА ЧЕСТНО ФАЛИРАЛИТЕ ФРЕНСКО ИТАЛИАНСКИ МОШЕНИЦИ
    ТАРИКАТИ

    12:54 08.08.2025

  • 42 Гост

    6 1 Отговор
    Агресивните войни са разрешени само за Израел и САЩ.

    12:58 08.08.2025

  • 43 БРАВОС ТЪП НО УПОРИТ

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    АМИ НАЛАГАМЕ
    КАТ ПОЧНЕШ ОТ КРИМСКИТЕ САНКЦИИ
    МИНЕШ ПРЕЗ МАРИОПУЛСКИТЕ И ЧАСОВ ЯРСКИТЕ И СТИГНЕШ ДО АКТУАЛНИТЕ
    ПОКРОВСКО КУПЯНСКИТЕ
    НАЛИ СХВАЩАШ В БРОЙ И КЕШ

    12:59 08.08.2025

  • 44 УРЯЯЯЯЯЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Това е сигурно!":

    ЩОМ Е СИГУРНО
    УРЯЯЯЯЯЯЯЯ
    СЛАВААААААА
    И БРАВОООООООС

    13:02 08.08.2025

  • 45 Мухаа ха!

    1 0 Отговор
    Стига с това пожелателно Ако.Нали знаете,че акото мирише.

    13:14 08.08.2025

  • 46 стоян

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Въобще не си мислете даже":

    До 11 ком - информацията в статията е стара - Индия спря да купува от седем дни - сега купуват от Канада САЩ и ОАЕ

    13:17 08.08.2025

  • 47 Пречи ли нещо?

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Радио Ереван отговаря":

    Само дето няма да е подарък,а платен с реални пари,сиреч без дискаунт.С други думи забогатяването на Индия и Кирай за сметка на Русия спира.Ама тва нашта проста българка го не разбира.

    13:31 08.08.2025

  • 48 Мишел

    1 1 Отговор
    Китай не обръща внимание на призивите на САЩ да спре да купува руски петрол и да започне да купува американски.
    Индия пък отказа покупката на F35 и се готви да произвежда с Русия Су57.
    Срещу големите държави натискът на Тръмп не дава резултат.
    Защото Тръмп изпрати атомните подводници да заемат позиции край океанските брегове на Беларус.

    13:38 08.08.2025

  • 49 Гориил

    1 0 Отговор
    Ако се опитате, ще получите рязък спад в жизнения стандарт.

    13:42 08.08.2025