Какво, ако Китай и Индия спрат да купуват руски петрол?

Тръмп наложи допълнителни мита на Индия, защото страната купува руски петрол. Това означава, че вносът от Индия в САЩ ще бъде обмитяван с общо 50% - една от най-високите ставки, въведени от Вашингтон. От Ню Делхи определиха решението като "несправедливо, необосновано и неразумно".
И Китай реагира остро на заплахите за санкции от страна на Тръмп заради зависимостта на Пекин и Ню Делхи от руски енергийни доставки, които де факто финансират агресивната война на Кремъл срещу Украйна.
Индия и Китай увеличаха в пъти покупките на руски петрол
И двете държави обявиха, че ще бранят енергийната си сигурност и икономическия си суверенитет. Китай, който е най-големият вносител на руски петрол от 2023 година насам, определи американската политика като "принуда и натиск". Индия пък обвини Запада в лицемерие и припомни, че Европейският съюз продължава да внася руска енергия, макар и сериозно да е ограничил зависимостта си от нея от началото на войната насам. Според Ню Делхи Вашингтон активно е подкрепял закупуването на петрол от Русия, за да бъдат стабилизирани цените на международните пазари.
За последните четири години индийските покупки на руски петрол са се увеличили почти 19 пъти - от 0,1 до 1,9 милиона барела на ден, докато тези на Китай са се увеличили с 50% до 2,4 милиона барела на ден.
Петрас Катинас, енергиен експерт от Литва, коментира пред ДВ, че Индия, която е вторият по големина купувач на петрол от Русия, е спестила до 33 милиарда долара в периода между 2022 и 2024 г. от тази търговия, тъй като Москва ѝ е предложила големи намаления на цените, след като САЩ и Европа намалиха зависимостта си от руския петрол и газ.
Дългогодишна политика на Индия е да балансира в отношенията си със САЩ, Русия и Китай. Точно тази политика е предопределила и решението да се купува руски суров петрол на по-ниски цени, като Ню Делхи "дава приоритет на енергийната сигурност и достъпните цени", казва Катинас.
Тежък удар за Индия и Русия, но и по-високи цени в целия свят
След като Тръмп наложи допълнителни мита на Индия, цените на петрола се увеличаха с близо 1%, а индийски медии съобщиха, че новата такса може да увеличи разходите за петрол на странатa с до 11 милиарда долара. Очаква се Тръмп да обяви допълнителни санкции и за други търговски партньори на Русия.
Допълнителните санкции ще нанесат пореден удар на руската икономика, която вече страда от западните рестрикции. Военните разходи надхвърлят 6% от БВП, а реалната инфлация според някои експерти е около 15-20% - двойно повече от официалните данни на властите, според които тя възлиза на 9%.
И на световните пазари новите санкции биха могли да предизвикат сеизмичен шок в цените на енергията и търговията - подобен на този през 2022 г., когато цената на петрола скочи, а Русия заобиколи западните санкции, сключвайки изгодни енергийни сделки с две от най-големите икономики в света.
"Ако Индия не беше купила руски суров петрол (през 2022 г.), никой не може да предположи каква щеше да бъде цената на петрола - 100 долара, 120 долара, 300 долара", коментира пред ДВ Сумит Ритолия, петролен анализатор от Ню Делхи. В седмиците преди инвазията в Украйна цената на американския суров петрол "Западен Тексас" (WTI) се колебаеше между 85 и 92 долара за барел.
25-те процента допълнителни мита, наложени от Тръмп, сега навярно ще принудят Индия да ограничи поне част от търговията си с Русия. Още санкции само ще утежнят ситуацията.
Петролът от Русия не може да бъде заместен бързо
Катинас коментира, че вторичните санкции повишават значително залога, "застрашавайки достъпа на индийските компании до финансовата система на САЩ и излагайки банки, рафинерии и транспортни компании на сериозни рискове предвид тяхната интеграция в глобалните пазари".
Русия произвежда около 5 милиона барела дневно и ако изведнъж те изчезнат от световните пазари, цените на петрола отново ще скочат. Макар ОПЕК наскоро да увеличи производството си, ще е изключително трудно да се компенсира такъв голям обем в краткосрочен план.
Според Сумит Ритолия индийските компании може да се нуждаят от цяла година, за да заместят руския петрол. По-високите цени на суровината пък ще доведат до рязко покачване на инфлацията - както в САЩ, така и в световен мащаб. Федералният резерв на САЩ изчислява, че всяко увеличение на цената на суровия петрол с 10 долара добавя около 0,2 процентни пункта към инфлацията в САЩ. Централната банка на Индия стига до подобно заключение.
Ако цените се повишат от настоящите 66 долара до 110-120 долара за барел, инфлацията ще се повиши с около 1 процент, което ще доведе до увеличение на разходите за потребителите и бизнеса, особено в областта на енергетиката, транспорта и хранителните продукти.
Китай притежава много по-голяма преговорна сила
Катинас отбелязва, че Китай, чиято обща търговия със САЩ е над четири пъти по-голяма от тази на Индия, "може да бъде изключен" от новите мерки на САЩ. С търговия на стойност над 580 милиарда долара между двете най-големи икономики в света, Китай притежава преговорна сила, която Индия няма.
Контролът на Китай върху доставките на редки земни минерали - постоянен източник на напрежение в отношенията между САЩ и Китай - може да послужи като още един лост, който Пекин да използва, за да смекчи позицията на Тръмп.
Тъй като Индия не разполага с подобен лост, по-рано тази седмица Тръмп удвои натиска върху Ню Делхи, като заяви, че вероятното въздействие на новите му санкции върху Русия и Индия "ще съсипе мъртвите им икономики".
Ще отстъпи ли Индия
Междувременно Индия вече не се възползва от същите изгодни условия за руския петрол, каквито получи през 2022 година. Тогава отстъпките варираха от 15 до 20 долара за барел, а днес те са едва около 5 долара, обяснява Сумит Ритолия.
В желанието си да попълни военния си бюджет, Русия агресивно увеличава приходите си от енергия - не на последно място благодарение на нарастващото търсене от Турция, която е третият по големина потребител на руски петрол, както и от цяла Азия, където руският суров петрол се реекспортира, за да се заобиколят американските санкции.
Въпреки това индийските рафинерии продължават да купуват. Вносът достигна 11-месечен връх през юни тази година с 2,08 милиона барела на ден, което представлява 44% от общия внос на суров петрол в Индия.
Докато Пекин разглежда вноса на петрол като приоритет, който е до голяма степен защитен от политически натиск, Индия вероятно ще е по-склонна да отстъпи - да намали покупките си, ако бъде подложена на натиск, но без да се отказва напълно от руския петрол.
Автор: Ник Мартин
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Българка
Днес ще забранят да купуват петрол, утре фащ ще поискат да не купуват вода, храна и т.н. капиш?
Коментиран от #4, #5, #20, #36, #39
12:26 08.08.2025
3 Хи хи хи
12:26 08.08.2025
4 Българка
До коментар #2 от "Българка":да НЕ купуват...
12:27 08.08.2025
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Българка":РФ що не забрани нещо или наложи санкции на някой?
Коментиран от #24
12:27 08.08.2025
6 Да поставим въпроса така
12:29 08.08.2025
7 пешо
12:30 08.08.2025
8 Всяка една държава трябва да
12:31 08.08.2025
9 Какво
Коментиран от #14
12:31 08.08.2025
10 Хм...
12:32 08.08.2025
11 Въобще не си мислете даже
Коментиран от #46
12:33 08.08.2025
12 ЕСССР
12:33 08.08.2025
13 Въпрос:
12:33 08.08.2025
14 БайБоцимир
До коментар #9 от "Какво":Ти как го разбираш този мир, вероятно по руски? Вдигаш байряка и сваляш гащите, нали? Само тотална изолация на расия, нищо друго няма да помогне.
Коментиран от #27
12:34 08.08.2025
15 Какво
Коментиран от #19, #21
12:35 08.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Нещо чува ли се
12:35 08.08.2025
18 Просто правило
12:36 08.08.2025
19 Хм...
До коментар #15 от "Какво":Ти сигурно купуваш крадени стоки, че са по-евтини? Гониш си интереса, нали? Не те интересува морал, ценности, нормални човешки взаимоотношения?
12:37 08.08.2025
20 ТИ БИ ТЪПОМЕРА
До коментар #2 от "Българка":ЧЕ КОЙ ЗАБРАНЯВА КУПУВАНЕТО НА ПЕТРОЛ?????????? ЧОВЕКА ПРОСТО КАЗВА ЧЕ НАЛАГА 50% МИТО АКО КУПУВАШ ПЕТРОЛ ОТ ТЕРОРИСТИ. НЕМА НИКВА НАМЕСА. ФАКТ.АКО НЕ ВЯРВАШ ПРОВЕРИ.
12:37 08.08.2025
21 МижЕтурки!!!
До коментар #15 от "Какво":Ти сериозно ли бе?🤪
Още малко и мЪжетурки!
12:38 08.08.2025
22 И логичният въпрос е:
Коментиран от #25, #26
12:38 08.08.2025
23 Вие пък
12:40 08.08.2025
24 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":АМ ЧИ ДА МОГАТ ТЪ.....НАРИ КАТО ТЕБЕ ДА ПИТАТ
Коментиран от #34
12:41 08.08.2025
25 Логичният въпрос е
До коментар #22 от "И логичният въпрос е:":колко е загубила Русия да продава евтино в Азия, вместо на пазарни цени в Европа? Ти Европа не я мисли, тя си знае интереса, а той е- пълно скъсване с руските суровини! Защо? Отговори си сам!
Коментиран от #33, #35
12:43 08.08.2025
26 Логичен въпрос
До коментар #22 от "И логичният въпрос е:":Кой налива пари в кървавата война на руските фашисти?
12:44 08.08.2025
27 АДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
До коментар #14 от "БайБоцимир":АМИ ЗНАЧИ ТИ И ТЕА ОКОЛО ТЕБЕ ГУБЯТ
И ЗНАЕШ ЛИ ЩО
ЩОТО СТЕ ОТ ТИПА ДАЙТЕ ДА ДАДЕТЕ
ДА АМА НЕ
КАТО НЕ ТЕ КЕФИ РУСИЯ ЗЕМАШ АВТОМАТА ЗАВИ.....РАШ СИ ГО И В КИЕВ
Коментиран от #32
12:44 08.08.2025
28 Шегобиец
12:45 08.08.2025
29 САЩ е сдал багажа кардинално
12:45 08.08.2025
30 Абе
12:45 08.08.2025
31 Без Китай и Индия
12:46 08.08.2025
32 БайБоцимир
До коментар #27 от "АДОБРО УТРО ВИЕТНАМ":Не търгувам с престъпници. Колкото и еврино да ми продават. Въпрос на принципи. Който го влече руската душевност, варите им са отворени.
Коментиран от #41
12:49 08.08.2025
33 Кво, кво ?
До коментар #25 от "Логичният въпрос е":Европа ли си знае интереса? Не думай....
12:49 08.08.2025
34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #24 от "ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ":кажи бе , копей?! що не наложите санкции на запада?
Коментиран от #43
12:50 08.08.2025
35 АМ ЧИ ДЕ ДА ЗНАМ
До коментар #25 от "Логичният въпрос е":КВО Е ЗАГУБИЛА АМА ЗНАМ КВО Е СПЕЧЕЛИЛА
НАРИТА БАНДЕРОЛАНД БАРАБАР С НАТЮ
БАЯ ПЛОДОРОДНА ЗЕМА БАРАБАР С СУРОВИНИТЕ
НЯКОЛКО МИЛИОНА НОВИ ГРАЖДАНИ
ВОЕННА БАЗА В КРИМ
ФИНАНСОВА КРИЗА В ЕС
И НАЙ ВАЖНОТО НОВ ЕВРОАЗИАТСКИ СЪЮЗ
АМА НЕ ОТ ЛИСАБОН ДА ВЛАДИВОСТОК А ОТ ШАНХАЙ ДО КАЛИНИНГРАД
12:50 08.08.2025
36 Радио Ереван отговаря
До коментар #2 от "Българка":Ако Китай и Индия спрат да купуват петрол от Русия, ще се наложи да купуват руски петрол от САЩ.
Коментиран от #47
12:51 08.08.2025
37 Това е сигурно!
Коментиран от #44
12:51 08.08.2025
38 Абе като пишете че
12:52 08.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Цензура
Защо ни занимавате с болните фантазии на отчаяните мисирки от дойче зеле? Тия не разбраха ли, че на големи и силни държави със самочувствие и достойнство като Китай и Индия, никой не може да им заповядва? Това не ви е ЕС с урсулата !!!
12:53 08.08.2025
41 МУЦКА ТИ ИЗОБЩО НЕ ТЪРГУВАШ
До коментар #32 от "БайБоцимир":ПРОСТО РОВИШ ЧО КОФИТЕ АМА С ГОРДО ВДИГНАТА ПРАЗНА ГЛАВА
АБЕ КВО СТАНА ПЛАТИ ЛИ СИ ВНОСКАТА ЗА Ф16 АДЕ ЩОТО СЛЕДВА СЛЕДВАЩАТА ЗА ЧЕСТНО ФАЛИРАЛИТЕ ФРЕНСКО ИТАЛИАНСКИ МОШЕНИЦИ
ТАРИКАТИ
12:54 08.08.2025
42 Гост
12:58 08.08.2025
43 БРАВОС ТЪП НО УПОРИТ
До коментар #34 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":АМИ НАЛАГАМЕ
КАТ ПОЧНЕШ ОТ КРИМСКИТЕ САНКЦИИ
МИНЕШ ПРЕЗ МАРИОПУЛСКИТЕ И ЧАСОВ ЯРСКИТЕ И СТИГНЕШ ДО АКТУАЛНИТЕ
ПОКРОВСКО КУПЯНСКИТЕ
НАЛИ СХВАЩАШ В БРОЙ И КЕШ
12:59 08.08.2025
44 УРЯЯЯЯЯЯ
До коментар #37 от "Това е сигурно!":ЩОМ Е СИГУРНО
УРЯЯЯЯЯЯЯЯ
СЛАВААААААА
И БРАВОООООООС
13:02 08.08.2025
45 Мухаа ха!
13:14 08.08.2025
46 стоян
До коментар #11 от "Въобще не си мислете даже":До 11 ком - информацията в статията е стара - Индия спря да купува от седем дни - сега купуват от Канада САЩ и ОАЕ
13:17 08.08.2025
47 Пречи ли нещо?
До коментар #36 от "Радио Ереван отговаря":Само дето няма да е подарък,а платен с реални пари,сиреч без дискаунт.С други думи забогатяването на Индия и Кирай за сметка на Русия спира.Ама тва нашта проста българка го не разбира.
13:31 08.08.2025
48 Мишел
Индия пък отказа покупката на F35 и се готви да произвежда с Русия Су57.
Срещу големите държави натискът на Тръмп не дава резултат.
Защото Тръмп изпрати атомните подводници да заемат позиции край океанските брегове на Беларус.
13:38 08.08.2025
49 Гориил
13:42 08.08.2025