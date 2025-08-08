Какво, ако Китай и Индия спрат да купуват руски петрол?

Тръмп наложи допълнителни мита на Индия, защото страната купува руски петрол. Това означава, че вносът от Индия в САЩ ще бъде обмитяван с общо 50% - една от най-високите ставки, въведени от Вашингтон. От Ню Делхи определиха решението като "несправедливо, необосновано и неразумно".

И Китай реагира остро на заплахите за санкции от страна на Тръмп заради зависимостта на Пекин и Ню Делхи от руски енергийни доставки, които де факто финансират агресивната война на Кремъл срещу Украйна.

Индия и Китай увеличаха в пъти покупките на руски петрол

И двете държави обявиха, че ще бранят енергийната си сигурност и икономическия си суверенитет. Китай, който е най-големият вносител на руски петрол от 2023 година насам, определи американската политика като "принуда и натиск". Индия пък обвини Запада в лицемерие и припомни, че Европейският съюз продължава да внася руска енергия, макар и сериозно да е ограничил зависимостта си от нея от началото на войната насам. Според Ню Делхи Вашингтон активно е подкрепял закупуването на петрол от Русия, за да бъдат стабилизирани цените на международните пазари.

За последните четири години индийските покупки на руски петрол са се увеличили почти 19 пъти - от 0,1 до 1,9 милиона барела на ден, докато тези на Китай са се увеличили с 50% до 2,4 милиона барела на ден.

Петрас Катинас, енергиен експерт от Литва, коментира пред ДВ, че Индия, която е вторият по големина купувач на петрол от Русия, е спестила до 33 милиарда долара в периода между 2022 и 2024 г. от тази търговия, тъй като Москва ѝ е предложила големи намаления на цените, след като САЩ и Европа намалиха зависимостта си от руския петрол и газ.

Дългогодишна политика на Индия е да балансира в отношенията си със САЩ, Русия и Китай. Точно тази политика е предопределила и решението да се купува руски суров петрол на по-ниски цени, като Ню Делхи "дава приоритет на енергийната сигурност и достъпните цени", казва Катинас.

Тежък удар за Индия и Русия, но и по-високи цени в целия свят

След като Тръмп наложи допълнителни мита на Индия, цените на петрола се увеличаха с близо 1%, а индийски медии съобщиха, че новата такса може да увеличи разходите за петрол на странатa с до 11 милиарда долара. Очаква се Тръмп да обяви допълнителни санкции и за други търговски партньори на Русия.

Допълнителните санкции ще нанесат пореден удар на руската икономика, която вече страда от западните рестрикции. Военните разходи надхвърлят 6% от БВП, а реалната инфлация според някои експерти е около 15-20% - двойно повече от официалните данни на властите, според които тя възлиза на 9%.

И на световните пазари новите санкции биха могли да предизвикат сеизмичен шок в цените на енергията и търговията - подобен на този през 2022 г., когато цената на петрола скочи, а Русия заобиколи западните санкции, сключвайки изгодни енергийни сделки с две от най-големите икономики в света.

"Ако Индия не беше купила руски суров петрол (през 2022 г.), никой не може да предположи каква щеше да бъде цената на петрола - 100 долара, 120 долара, 300 долара", коментира пред ДВ Сумит Ритолия, петролен анализатор от Ню Делхи. В седмиците преди инвазията в Украйна цената на американския суров петрол "Западен Тексас" (WTI) се колебаеше между 85 и 92 долара за барел.

25-те процента допълнителни мита, наложени от Тръмп, сега навярно ще принудят Индия да ограничи поне част от търговията си с Русия. Още санкции само ще утежнят ситуацията.

Петролът от Русия не може да бъде заместен бързо

Катинас коментира, че вторичните санкции повишават значително залога, "застрашавайки достъпа на индийските компании до финансовата система на САЩ и излагайки банки, рафинерии и транспортни компании на сериозни рискове предвид тяхната интеграция в глобалните пазари".

Русия произвежда около 5 милиона барела дневно и ако изведнъж те изчезнат от световните пазари, цените на петрола отново ще скочат. Макар ОПЕК наскоро да увеличи производството си, ще е изключително трудно да се компенсира такъв голям обем в краткосрочен план.

Според Сумит Ритолия индийските компании може да се нуждаят от цяла година, за да заместят руския петрол. По-високите цени на суровината пък ще доведат до рязко покачване на инфлацията - както в САЩ, така и в световен мащаб. Федералният резерв на САЩ изчислява, че всяко увеличение на цената на суровия петрол с 10 долара добавя около 0,2 процентни пункта към инфлацията в САЩ. Централната банка на Индия стига до подобно заключение.

Ако цените се повишат от настоящите 66 долара до 110-120 долара за барел, инфлацията ще се повиши с около 1 процент, което ще доведе до увеличение на разходите за потребителите и бизнеса, особено в областта на енергетиката, транспорта и хранителните продукти.

Китай притежава много по-голяма преговорна сила

Катинас отбелязва, че Китай, чиято обща търговия със САЩ е над четири пъти по-голяма от тази на Индия, "може да бъде изключен" от новите мерки на САЩ. С търговия на стойност над 580 милиарда долара между двете най-големи икономики в света, Китай притежава преговорна сила, която Индия няма.

Контролът на Китай върху доставките на редки земни минерали - постоянен източник на напрежение в отношенията между САЩ и Китай - може да послужи като още един лост, който Пекин да използва, за да смекчи позицията на Тръмп.

Тъй като Индия не разполага с подобен лост, по-рано тази седмица Тръмп удвои натиска върху Ню Делхи, като заяви, че вероятното въздействие на новите му санкции върху Русия и Индия "ще съсипе мъртвите им икономики".

Ще отстъпи ли Индия

Междувременно Индия вече не се възползва от същите изгодни условия за руския петрол, каквито получи през 2022 година. Тогава отстъпките варираха от 15 до 20 долара за барел, а днес те са едва около 5 долара, обяснява Сумит Ритолия.

В желанието си да попълни военния си бюджет, Русия агресивно увеличава приходите си от енергия - не на последно място благодарение на нарастващото търсене от Турция, която е третият по големина потребител на руски петрол, както и от цяла Азия, където руският суров петрол се реекспортира, за да се заобиколят американските санкции.

Въпреки това индийските рафинерии продължават да купуват. Вносът достигна 11-месечен връх през юни тази година с 2,08 милиона барела на ден, което представлява 44% от общия внос на суров петрол в Индия.

Докато Пекин разглежда вноса на петрол като приоритет, който е до голяма степен защитен от политически натиск, Индия вероятно ще е по-склонна да отстъпи - да намали покупките си, ако бъде подложена на натиск, но без да се отказва напълно от руския петрол.

Автор: Ник Мартин