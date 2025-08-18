Новини
Германия призова за по-силен натиск върху Русия
Германия призова за по-силен натиск върху Русия

18 Август, 2025 12:12

Гаранциите за сигурност са от ключово значение, защото Украйна трябва да е в състояние да се защитава ефективно, каза министърът

Германия призова за по-силен натиск върху Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул призова днес за по-силен натиск върху Русия, както и повече помощ за Украйна, с цел Москва да направи отстъпки за постигането на "справедлив и траен мир", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Вадефул направи изказването си от Токио, докато американският президент Доналд Тръмп се готви да посрещне в Белия дом украинския си колега Володимир Зеленски и европейски лидери, сред които е и германският канцлер Фридрих Мерц. Срещата им бе свикана след преговорите на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска в петък.

"Може би няма да бъде преувеличено да кажем, че целият свят е обърнал поглед към Вашингтон", каза германският външен министър на съвместен брифинг с японския си колега Такеши Ивая.

"Гаранциите за сигурност са от ключово значение", защото "Украйна трябва да е в състояние да се защитава ефективно дори след сключването на споразумение за спиране на огъня", добави той.

Мерц, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и други европейски лидери се срещнаха вчера, за да подкрепят Зеленски преди срещата в Белия дом.

Те приветстваха разговорите на САЩ за гаранции за сигурността на Украйна, но заявиха, че Киев трябва да бъде включен във всички преговори, свързани с територията на страната.


  • 1 Напред!

    60 13 Отговор
    Давайте братушки! Размажете ги швабите!

    Коментиран от #45

    12:13 18.08.2025

  • 2 Баце ЕООД

    53 6 Отговор
    Замина Европата... Слаб политически елит, безгръбначно население, а бъдещите поколение тотална леш

    Коментиран от #10

    12:14 18.08.2025

  • 3 Да бе да

    28 4 Отговор
    Ха ха

    12:14 18.08.2025

  • 4 Ми то за последно

    39 5 Отговор
    Хитлер я натиска, ма ко стана?

    Коментиран от #67, #78, #83

    12:16 18.08.2025

  • 5 НЕучуден

    40 6 Отговор
    Тия съвсем ги е напекло слънцето

    12:16 18.08.2025

  • 6 Мара Общата

    38 7 Отговор
    Довечера ще ядете на Тромпета бибека и ще се върнете в Дойчланд кат насрни...

    12:16 18.08.2025

  • 7 Германия призова?

    43 4 Отговор
    То и баба Гицка от Горно Нанадолнище призовава, да не е толкова горещо лятото... :)
    Германия вече е Германистан. А след някоя година ще е и Халифат. Та, какво може да призовава?

    Коментиран от #25

    12:16 18.08.2025

  • 8 Пич

    36 8 Отговор
    Довечера ще гледаме спектакъл на унижението и гаврите с Урсулианците и Зелю !!! Паветници , зелени и вегани велисиПЕДИСТИ в Европа и у нас ще реват на глас !!!

    12:16 18.08.2025

  • 9 Мерц и Мориц

    36 5 Отговор
    Тримата глупаци дали ще влязат в бялата къща или бай Дончо ще им изпрати сандвичи за ливадата отпред? Ако е железен, така ще направи, сандвичи и сок от коприва за подсилване, че никак ги няма.

    12:17 18.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дух

    7 24 Отговор
    За Европа не знам но ако говориш за България съм съгласен Копейки кочина мизерия тъпотия простащина цинизъм и скука това го няма и на луната дори

    Коментиран от #109

    12:18 18.08.2025

  • 12 министър на външните

    26 3 Отговор
    работи Йохан Вадефул? Този никой в Германия не го знае и познава! Неизвестно от къде се е взел?
    Случайник на дълбоката държава!

    12:18 18.08.2025

  • 13 Я пък тоя

    22 5 Отговор
    Ще я натискате с голо ду.. по ку..

    12:19 18.08.2025

  • 14 Тия си живеят

    31 3 Отговор
    в някаква своя, паралелна вселена...

    12:19 18.08.2025

  • 15 Хи хи

    21 3 Отговор
    На нас за урките изобщо не ни пука, ако имат проблем с Русия, да се оправят сами !!!

    12:21 18.08.2025

  • 16 пешо

    20 2 Отговор
    със задницата напред и здраво притискане

    12:21 18.08.2025

  • 17 Само

    14 4 Отговор
    AfD ще ви оправи Вас !

    12:21 18.08.2025

  • 18 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    5 38 Отговор
    Украйна брани цяла Европа от рашизма и путлеризма, от най-човеконенавистния режим в цялата история на Земята .

    Коментиран от #39, #47

    12:22 18.08.2025

  • 19 ФЕЙК

    24 2 Отговор
    Стармър, Макрон, Мерц и Зеленски ще направят карето, и ще ударят по 2-3 линии за успокоение след срещата с Тръмп, а Урсула ще изражда мъките им!

    12:22 18.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ЕС И УКРАЙНА

    5 26 Отговор
    заедно против агресора!
    Великата украинска армия ще спре азиатската орда.

    Коментиран от #26

    12:22 18.08.2025

  • 22 пешо

    19 3 Отговор
    утре потерята като си дойде като посарани кво ше пишете бе факти

    12:23 18.08.2025

  • 23 Хасковски каунь

    18 3 Отговор
    Притеснявам се за нашите либерасти.
    Къде ще се крият
    .

    12:23 18.08.2025

  • 24 Пантагрюел

    18 2 Отговор
    Четем приказките на г-н Велзевул и все едно четем вестник от преди три години.
    Покритието щеше да е пълно,ако беше добавил към ,,силният натиск срещу Русия" планът за победа номер 1,2,3...на Напудрения Нос.
    Все едно три години си блъска главата в бетонна стена,вижда,че е целия в червена течност и повтаря,че още малко и ще я събори.Упорита работа.

    12:23 18.08.2025

  • 25 И ще имат начело

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "Германия призова?":

    на въоръжените сили Бундесвер-башия.

    Коментиран от #38

    12:24 18.08.2025

  • 26 пешо

    14 2 Отговор

    До коментар #21 от "ЕС И УКРАЙНА":

    ще спре кога цъфнат налъмите

    Коментиран от #36

    12:24 18.08.2025

  • 27 Дух

    5 16 Отговор
    Америка и Русия показаха олигофренията и комплексарщината си Психари и Алкохолици имат комплекс за малоценност от Европа която им е дала началото на едните Психари зад океана и на другите ватенки алкохолици

    Коментиран от #50

    12:24 18.08.2025

  • 28 Дръжте

    6 16 Отговор
    Рижавия изкъсо, че е склонен към предателства!
    Подкрепяйте Украйна и Путин ще клекне!

    12:25 18.08.2025

  • 29 Григор

    12 2 Отговор
    С натиск няма да стане. Вече толкова години се вижда,че той не дава резултат. Резултат могат да дадат само преговорите и взаимните отстъпки. Не е вярно, че Русия само иска, а нищо не дава. Русия се е съгласила на отстъпки в цели пет области.

    Коментиран от #35

    12:25 18.08.2025

  • 30 Украинците са герои 👍

    3 20 Отговор
    Азов почисти 6 села от окупатори, 910 руснаци се връщат у дома в торба☝️

    1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“, в Донецка област от неканени руски гости бяха разчистени редица населени места в Донецка област.

    Азовците са освободили следните населени места: Грузское, Рубежное, Нововоданое, Петровка, Весьолое, Золотой Колодец.

    Общо, в резултат на активните действия в оперативната зона на корпуса, противникът е понесъл значителни загуби в жива сила. Загубите на Русия към 16 август са:

    безвъзвратни - 910 души,

    ранени- 335 души,

    пленени - 37 души.

    Коментиран от #34, #40, #46

    12:26 18.08.2025

  • 31 Някой

    8 1 Отговор
    Глас в пустиня!
    Видя се, че натиска р върху ЕС и Украйна.
    Да свикват!

    12:29 18.08.2025

  • 32 Данте

    5 1 Отговор
    Да беше Хитлер жив .....

    12:29 18.08.2025

  • 33 Дедо ви...

    9 0 Отговор
    Да де ама Германският канцлер друго казва: ЕС и Великобритания не трябва да надценяват влиянието си върху уреждането на конфликта в Украйна, тъй като САЩ ще продължат да играят водеща роля в мирния процес с Русия, заяви германският канцлер Фридрих Мерц.

    12:30 18.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 2 Отговор

    До коментар #29 от "Григор":

    Уиткофф е казал ,че най голямата отстъпка на Русия е че няма да превзема целата бандеркочина.

    Коментиран от #37

    12:31 18.08.2025

  • 36 Димяща ушанка

    4 7 Отговор

    До коментар #26 от "пешо":

    Утре влизам в Киев!!Ако ми не цъфне главата!!

    12:32 18.08.2025

  • 37 Йоската Кобзон

    0 9 Отговор

    До коментар #35 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    При мен са промоцийте.

    12:32 18.08.2025

  • 38 Остави смеха

    13 1 Отговор

    До коментар #25 от "И ще имат начело":

    Вече има полицаи и разни охранители с оръжие и палки от "новите мургави немци" по улиците на Хамбург, Франкфурт, Мюнхен... Ужас е...
    Гледах, как една много възрастна баба, истинска германка при проверка на билети във влака нещо не можеше бързо да си намери билета по чантите... Тези, "новите" й викаха и тормозеха, чак на мен ми стана неприятно... Кой ги е пуснал тези диваци в тази, някога хубава страна? Жената беше над 80 г. и естествено трудно си спомня, къде си е поставила билетите, а тези бяха, като черни вълци, около нея...

    12:33 18.08.2025

  • 39 Колко весело

    14 0 Отговор

    До коментар #18 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    🤣🤣🤣🤣👍
    Така не съм се смял отдавна !Предполагам си и вярваш на това което си написал ,нали?

    Коментиран от #53

    12:33 18.08.2025

  • 40 Питам:

    9 2 Отговор

    До коментар #30 от "Украинците са герои 👍":

    Това къде го прочете? В Бесарабски фронт, УКРОФОРМ, Дойче Веле или ББС ?

    Коментиран от #48, #51, #55

    12:33 18.08.2025

  • 41 не може да бъде

    12 1 Отговор
    Според мен тези призиви са доста объркващи защото по същество са сигнали в различни посоки!?Първо чуваме много призиви обаче действията са като на планината която се напънала и родила мишка!?Второ мен лично този немски призив ме кара да мисля каква е тая коалиция на желаещите !?Ами значи излиза че в тази коалиция има няколко групички -много желаещи малко желаещи нито желаещи -нито нежелаещи - никак не желаещи!?Но като цяло всички -неможещи!?

    12:33 18.08.2025

  • 42 Ха ХаХа

    9 2 Отговор
    Изпаднал германец

    12:33 18.08.2025

  • 43 да бееее знаем

    10 2 Отговор
    ха ха ха - и да ревете си е все тая - тази сбирщина от евроджендъря приключи

    12:34 18.08.2025

  • 44 Руснаков

    2 4 Отговор
    Стига думи,събрали се да изядат по едно агне и да пожелаят на Зеленски добър път..дела трябват,дела,видя се че на онази Жълтеница от Щатите не може да се разчита...този е за Карлуково,не за Вашингтон.

    12:34 18.08.2025

  • 45 На силно слънце не

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Напред!":

    се стои дълго време и без шапка! 😂

    12:34 18.08.2025

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 1 Отговор

    До коментар #30 от "Украинците са герои 👍":

    Ами ето,Уклайна побеждава.Тогава защо иска не забавно прекратяване на огина?! Нали руснаците могат да се окопитят и..,Бой до Москва,не ,до сибир.Ааа ,малко е ,до Китай.Айде бе Уклайна ,що не биете руснаците до Китай,а искахте перемирие?

    12:34 18.08.2025

  • 47 Дядо Гъдю

    12 2 Отговор

    До коментар #18 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Добре бе,дете.Брани цяла Европа.Хубаво,брани я.Кажи на дяда си Гъдя, след година две,като Русия дораз ма же бранещата ,кои после ще брани Европа?
    Ако няма мир и дипломация кой ще те брани? Русия е Айсберг,а Укрия е бучка лед в уис ито на Европа.Кой по- напред ще се стопи?

    Коментиран от #54

    12:35 18.08.2025

  • 48 Ха ХаХа

    9 1 Отговор

    До коментар #40 от "Питам:":

    700 азовеца ся в плен
    И да триете е факт

    12:35 18.08.2025

  • 49 604

    5 0 Отговор
    Ми да отивът да натискът...то с призиви....

    12:35 18.08.2025

  • 50 Орк

    6 8 Отговор

    До коментар #27 от "Дух":

    Америка и Русия показаха олигофренията и комплексарщината на ЕВРОПА преди всичко.

    Коментиран от #59

    12:35 18.08.2025

  • 51 гост

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "Питам:":

    не...в Московски Новости..

    12:35 18.08.2025

  • 52 стоян георгиев

    4 7 Отговор
    Въпроса сега е дали Тръмп ще се съгласи със съюзниците си или ще се наложи конгреса на САЩ да го натисне.

    Коментиран от #57

    12:35 18.08.2025

  • 53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Колко весело":

    Особенно тая в лица ,отпред,ххаххх

    12:36 18.08.2025

  • 54 Тръмп

    12 3 Отговор

    До коментар #47 от "Дядо Гъдю":

    Русия е голяма сила
    Украйна не е

    Коментиран от #61

    12:36 18.08.2025

  • 55 стоян георгиев

    1 7 Отговор

    До коментар #40 от "Питам:":

    Корпус Азов ежедневно информира за дейността си до покровск.всеки може да е ползва.инфото е придружено с видеа.

    Коментиран от #64, #70, #71

    12:37 18.08.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ха ХаХа

    9 1 Отговор

    До коментар #52 от "стоян георгиев":

    Конгресът н САЩ няма да го натисне
    Но Тръмп днес ще натисне наркомана и европинчерите

    12:37 18.08.2025

  • 58 Ха ХаХа

    5 1 Отговор

    До коментар #56 от "руzкo = боклук":

    Помакът квичи на умряло.....

    12:38 18.08.2025

  • 59 Дух

    2 4 Отговор

    До коментар #50 от "Орк":

    Не Европа а на Англия по скоро им показаха каква олигофрения и комплексарщина е там във Америка и Русия

    12:39 18.08.2025

  • 60 Нека цитирам Бай Тошо...

    9 0 Отговор
    ...драги германци, може да се поучите от него! Той казва, цитирам по памет: "... Как ще решиш проблема? Може да решава тоя, който има пари, бе! Щом немаш пари, какво ще решиш ти, бе! Щом нямаш пари нямаш пари нямаш право да решаваш ..." . И още, Шолци, ти дори нямаш парички да плащаш на пенсионерите си пенсиите, дори това! И да, точно ти каза, че искаш те да изчезнат! Да, тези хорица, които вдигнаха Германия на крака от пепелта на ВСВ! Да, точно тези хора -> твоите баба и дядо, и прародители, ако са живи. Как не те е срам бе?! За всичко друго бих ти простил, ама тва да го кажеш, че немските пенсионери трябва да изчезнат, тва няма да ти го простя никога. Тези хора създадоха и направиха Германия такава, каквато е, на техните ръце буквално лежиш, не тели е срам. А на журналята, друг цитат от Бай Тошо -> "... Добър журналист е тоя, който пише не това, което се говори, а това, което трябва ..." . Да си знаете!!!

    12:39 18.08.2025

  • 61 Дядо Гъдю

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "Тръмп":

    Те, това обяснявам и аз на детето с номер осемнадесет

    Коментиран от #68

    12:39 18.08.2025

  • 62 ПЕНКО

    6 0 Отговор
    ШВАЙНЕ ДОЙЧЕ- ГУТЕН ШВАБЕН ВЕЛЛЕ - АЛЛЕС ---"ОЙГЕН -ХОЙГЕН " -ДРЪН-ДРЪН-ДРЪН !?!?!?!?

    12:40 18.08.2025

  • 63 Георгиев

    13 1 Отговор
    Смешна статия! Русия захранваше Европа с евтина енергия и си беше дала пазара на тях, а те скачат срещу нея, търпят загуби и са се вторачили в бъдещето с поглед искащ много повече. Искат Русия. Цялата. На късчета. Вече са сия разпределили. И си мислят, че Аляска е сериозен пробив срещу Русия и трябва натиск, натиск, натиск, докато Русия падне на колене. Алоо, ами тя Русия още не е воювала. Това е СВО. Ако много се застъпват, може и война да стане. Питали ли са германци, французи, италианци искат ли война у тях? Защото тази ще е ядрена. Та по спокойно и към мир! Това е пътят.

    12:40 18.08.2025

  • 64 Ха ХаХа

    8 1 Отговор

    До коментар #55 от "стоян георгиев":

    Не информира като загранотряд колко украинеца днес е убил които бягат от позициите...
    Не информира че 700 азовци са пленени/ЕнБиСи

    Коментиран от #74

    12:41 18.08.2025

  • 65 Аз съм

    4 0 Отговор
    Новина от Япония касаеща мнение на ФРГ??? Натиските на Германия срещу Русия ги знаем през двете световни войни! И после план Маршал и обединение след разделението.

    12:42 18.08.2025

  • 66 Прави са швабетата...

    8 0 Отговор
    Да бутат Зелю спешно да дава безусловна капитулация и да мирне света!!!

    12:42 18.08.2025

  • 67 много точен коментар

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ми то за последно":

    Историята не ни учи на добро..

    12:42 18.08.2025

  • 68 Ха ХаХа

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "Дядо Гъдю":

    Какво дете бе бай Гъдьо то си е жив еерасин

    12:43 18.08.2025

  • 69 Уилям Херингтън герой СВО

    0 9 Отговор
    Епичен провал за руснаците в настъплението срещу село Катериновка откъм разрушения град Торецк в Донецка област. Те бяха смазани от бойците на бригадата със специално предназначение „Азов“.

    Коментиран от #73

    12:43 18.08.2025

  • 70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 0 Отговор

    До коментар #55 от "стоян георгиев":

    А има ли старт кадри от " екстракшъна " в Мариупол,а? За Пърт Ък?

    Коментиран от #75

    12:43 18.08.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 100 години една и съща мотика

    9 1 Отговор
    РУCИЯ ТРЯБВА ДА YMРЕ! ХРОНОЛОГИЯ НА ЕДНА 100 Г0ДИШНА В0ЙНА.....
    „Pусия е aгрес0р!“, „Русия застрашава световния мир!“, „Русия настъпва!“, „Русия е абсолютното зло!“, пищи „цивилизованият“ 3апад, Който за последните 50 години извърши над 170 пpeврата, интepвенции, б0мбардировки и п0литически yбийства срещу над 180 суверенни държави и погуби между 17 и 20 млн. души, разб0мби Белград, разлюля Близкия изток, истеризира, рекетира и тр0ви Европа с „руска заплаха“, за да я омаломощи, превземе и подчини. Същият Запад, който за последните 18 години организира и финансира серия държавни пpеврати, наречени „ЦBeтни peволюции“.
    3ападът обича Русия. Искрено! Особено – нейната безкрайност, нейните гори, реки, жито, нефт, газ, въглища, yран, никел, олово, цинк, в0лфрам, желязна руда, злато, сребро, платина, скъпоценни камъни… А цялото това богатство се намира (недемократично някак) на някаква руска територия – черна несправедливост, която обижда и огорчава чувствителния 3апад. За да поправи тази въпиеща несправедливост, 3ападът хвърля всичките си усилия да превърне Русия в геополитически пигMeй, в икономически пp0сяк, да я изтласка в азиатските глъбини, а най-добре – да я натика в Ледовития океан. Да не пречи.
    100 години 3ападът не промени своята pъждясала тактика и стратегия.
    100 години настъпва една и съща M0тика.

    Коментиран от #77

    12:45 18.08.2025

  • 73 Ха ХаХа

    7 2 Отговор

    До коментар #69 от "Уилям Херингтън герой СВО":

    Смазани са фашистите от Азов
    Морската пехота на Русия ги направи на таратор

    12:45 18.08.2025

  • 74 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #64 от "Ха ХаХа":

    Това е плод на фантазията ти,но няма ядове.така е!хахахаха

    12:45 18.08.2025

  • 75 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #70 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Има и то много .там убиха около 40000 руснака и загубиха 400 свои.сега са на свобода тези дето бяха пленени.

    Коментиран от #85

    12:46 18.08.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 стоян георгиев

    1 8 Отговор

    До коментар #72 от "100 години една и съща мотика":

    Русия напада Европа за пореден път.няюа.как да и се отговори по друг начин.

    Коментиран от #84

    12:47 18.08.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 ПОБЕДИТЕЛЯТ

    6 0 Отговор
    ЕВВРОПуделите да мъчат в ъгъла.

    12:48 18.08.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Цензура

    6 0 Отговор
    Русия ви отстъпваше достатъчно и изобщо не се трогва от жалките ви закани. Молете се да не се разходят пак до Берлин, че ще им е за трети път и маршрутът им е добре познат.

    12:48 18.08.2025

  • 82 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор
    Германия има няколко напъна срещу Русия.Дет викат бандеровците- потужни.
    1Сталинградския напън
    2 Курския напън
    3 Балатонския напън
    4 Арденския напън е срещу Сащ и Британия
    Ами .....нема какво да добавя.

    Коментиран от #86

    12:49 18.08.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Ха ХаХа

    4 0 Отговор

    До коментар #77 от "стоян георгиев":

    Изввратеният ти ум е гноясал
    Нали Русия нападна Украйна?
    Нали Нято не участвува.
    Как така е нападната Европа.?

    Коментиран от #87

    12:51 18.08.2025

  • 85 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "стоян георгиев":

    400000 ,нали ?А що са на свобода? Украинците с тайна военна операция ги освободиха ли?

    Коментиран от #91

    12:51 18.08.2025

  • 86 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #82 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Нещо пак си се объркал.срещу Хитлер воюва СССР.ако бе само Русия Хитлер щеше да ги смаже за месец.освен това на СССР му помагаха Англия и САЩ.

    Коментиран от #97

    12:51 18.08.2025

  • 87 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #84 от "Ха ХаХа":

    Украйна е част от Европа бе другар.или не си ходил на училище ?Путин нарушавайки всички договори дето е подписал нападна европейска страна като лъжеше че няма да го прави.

    Коментиран от #93

    12:53 18.08.2025

  • 88 Хайде отвори късогледство си очи

    4 0 Отговор

    До коментар #83 от "Хайде по-полекинка":

    Русия и Щатите са били винаги тандем.
    Европа винаги у била фашистка и е яла пердах.
    Тя е нападала Русия за богатствата и.

    Коментиран от #92, #94

    12:53 18.08.2025

  • 89 СССР

    2 1 Отговор
    Дано скоро Русия денацифицира и фашистка Германия, както го направи преди 80 години.

    12:54 18.08.2025

  • 90 Баш Майстора

    2 0 Отговор
    Едно е да искаш друго е да можеш трето и четвърто е да го направиш

    12:55 18.08.2025

  • 91 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #85 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Убити са 4000 руснака при мариопул и задържаха руската армия в пълно обкръжение 100 дена.нещп не възможно според военната наука.това спаси Южна украйна.освободиха ги като ги замениха за свои.половината ги смениха за кума на путин.добра сделка нали?

    12:55 18.08.2025

  • 92 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #88 от "Хайде отвори късогледство си очи":

    Не е Европа а нацистка Германия нападна съюзника си СССР.сащ са били винаги с Англия и Франция през 20 век.руснаците предадоха съюзниците си и през първата о през втората световна война.

    Коментиран от #99

    12:56 18.08.2025

  • 93 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "стоян георгиев":

    А бе Сульо, ако Мексико изяви желание да влезе в Брикс и чрез въоръжен преврат постави проруско правителство за 2 дни Мексико е на пепел.
    Путин е мек и много ги чака да убиват цивилни в Донбас.
    Трябваше килимно бомбардиране и досега светът да е забравил че е имало наркоман

    Коментиран от #95

    12:57 18.08.2025

  • 94 АБСОЛЮТНО...

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Хайде отвори късогледство си очи":

    ...вярно! Също така РФ и САЩ имат военен съюз за НЕНАПАДЕНИЕ от ВСВ -> само заради този договор ВСВ беше прекратена, иначе РФ щеше тотално да изтрие Европа от лицето на земята! Тва си го имайте в предвид, преди да си правите някои сметки с НАТЮ! НАТЮ няма да пази Европа по никой начин в случай на война между Европа и РФ!

    Коментиран от #98

    12:58 18.08.2025

  • 95 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #93 от "Ха ХаХа":

    В Украйна е нямало преврат умивалник.в Мексико сега командват наркокартелите и сащ не е свалило правителството там.в Брикс може да ходи всеки.това е едно голямо нищо.никой не го интересува кой е в Брикс.

    12:59 18.08.2025

  • 96 Пешо

    1 0 Отговор
    От 2014 само натискат туку виж се появило ново ГДР

    12:59 18.08.2025

  • 97 Сократ

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "стоян георгиев":

    Сега напиши кога започва сащ да помага на СССР. Май след курската битка. А тя коя година е била? А до тогава, че сащ помпа Германия, си траете.

    Коментиран от #100

    12:59 18.08.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Отвово

    2 0 Отговор

    До коментар #92 от "стоян георгиев":

    Лъжеш.
    Има Мюнхенско споразумение
    другарче.Англия и Франция предадоха Чехия и Полша.
    След това е Молотов..Хитлер
    Те предадоха и СССР

    Коментиран от #103

    13:00 18.08.2025

  • 100 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #97 от "Сократ":

    Първите конвои са веднага след нападението 1942.особено са сериозни преди битката за москва.реално американската помощ спасява Москва 1941 година.

    Коментиран от #108

    13:01 18.08.2025

  • 101 Ако на влашки е игла

    1 0 Отговор

    До коментар #98 от "стоян георгиев":

    А на румънски е губерка

    Коментиран от #107

    13:01 18.08.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #99 от "Отвово":

    Мюнхенското споразумение и а предателството на Англия и Франция спрямо Чехословакия не променя това че Хитлер и Сталин станаха съюзници или че не Европа а нацистка Германия нападна СССР.

    13:03 18.08.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 604

    0 0 Отговор
    Провъээ

    13:04 18.08.2025

  • 107 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #101 от "Ако на влашки е игла":

    Каква е връзката бе умивалник? През втората световна само Украйна има четири фронта с по милион човека дето се бият в полза на СССР..няма да броим Беларус или Казахстан Узбекистан....каква губерка какви власи бе умивалник?

    Коментиран от #111

    13:05 18.08.2025

  • 108 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #100 от "стоян георгиев":

    Я посочи колко танка дава Америка на СССР и колко произвежда той...
    Чърчил,реч пред Долната камара на парламента:
    Русия счупи гръбнака на Хитлер в Сталинград и Курск.
    След което той не можа да се възстанови......

    Коментиран от #118

    13:05 18.08.2025

  • 109 Горкият!

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дух":

    Духаш личи си!

    13:05 18.08.2025

  • 110 604

    0 0 Отговор
    4и то само коментарите на платенту мякире останали пхахахахахя, мноу сти лоши въ 4акриййй

    13:05 18.08.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Мдааа

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "стоян георгиев":

    САЩ са разполагали с готови три атомни бомби ... Две от знаеш къде отидоха... С една какво мислиш че щяха да постигнат???

    Коментиран от #114

    13:07 18.08.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Мдааа":

    Разполагали са с три август 1945.можели са да направят поне още толкова за година.с три щеше да приключи целия СССР.там са два града .освен това СССР е напълно изтощен от войната а сащ и Англия са без особени загуби.просто американците не са искали да се месят в Европа .

    13:11 18.08.2025

  • 115 САЩ...

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "стоян георгиев":

    ...дори и да са имали технологията, което силно не вярвам по онова време, не са имали с какво да я пратят и адресират! Ииии, дори и да имаш такова оръжие, как щеше да занулиш собствените си нагло-саксонски съюзници?! Говориш неадекватни и нелогични неща. А истината е, че РФ 45та година е имала огромна жива сила, военно тежко въоръжена и още физически на места в Западна Европа. Дори и да използваш ядрено оръжие, ти неминуемо ще занулиш и съюзниците си, тоест цяла Европа като континент. Истината е, че 45та година РФ тотално е контролирала положението в Западна Европа и само този военен пакт за ненападение между РФ и САЩ спра Сталин да не прегази всичко в Европа. Американците нямаха хора на Изток от Берлин и ресурс за още война и неминуемо загубите щяха да са ужасяващи. ПОГЛЕДНИ ИСТИНАТА В ОЧИТЕ! А тя е, че САЩ няма си мръднат пръста в случай на ескалация между РФ и Европа сега, на този етап. Тва са очевадни неща. И още ето ти една дата: 30ти октомври 1961ва година, която като гугълнеш, ще те накара да се замислиш какво са измислили от 61ва досега, около 64 години, руснаците в тази сфера. Дерзай... ПС: спрете да прокламирате война! Прокламирайте мир, но не чрез убийства на славяни! БЛАГОДАРЯ!

    Коментиран от #121

    13:11 18.08.2025

  • 116 Справедлив мир

    2 0 Отговор
    Имаше при минските споразумения според които само Крим оставаше руски. Украйна обаче не ги спази а Германия която бе гарант по тях не принуди Украйна да ги изпълни а я въоръжи с цел да си върне и Крим. Какво реват сега....то запада ако още натисне руснаците те ще си вземат и одеса

    13:12 18.08.2025

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "Ха ХаХа":

    Мога да ти кажа колко уплътнения за съветските танкове са дали сащ.всичките до едно.без тях СССР нямаше да има танкове щото не произвеждаше каучук нито пластмаса..нямаше СССР да има и катюши щото 80%от тях бяха на американски камиони.няюаше да има и снаряди щото сащ даваха барута и динамита за тях.освен това ако не беше Англия и САЩ поне още милион войници щеше да са пред Москва в немската армия и с тях СССР нямаше как да се справи мивке.та чети не е достатъчно да си невъзпитан.

    13:14 18.08.2025

  • 119 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "Ха ХаХа":

    Чеченци е имало? Верно ли...хахах за това ли Сталин ги изсели?основно в украинските фронтове воюват мъже от Украйна .да имало е сред тях и арменци ,но чеченци е нямало мивке.

    Коментиран от #120

    13:16 18.08.2025

  • 120 В Пловдив

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "стоян георгиев":

    А на румънски е губеркае имало взвод от чеченци.
    Те са започнали строителството на сегашната водна база.
    Не всички чеченци са против руснаците

    Коментиран от #122

    13:19 18.08.2025

  • 121 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #115 от "САЩ...":

    Ядрено оръжие щеше да се използва в москва.то не е било предназначено за фронта.удар по Москва щеше да докара СССР в тотален разпад.русия през 1945 година е напълно гроги.нали видя какво стана в Хирошима?нямали технологии...хахахах

    13:19 18.08.2025

  • 122 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "В Пловдив":

    Сериозно ли? Взвод от чеченци? Демек е имало десет чеченеца сред четирите милиона украинци...хахахах сериозно ли?

    13:21 18.08.2025

