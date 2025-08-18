Германия призова за по-силен натиск върху Русия

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул призова днес за по-силен натиск върху Русия, както и повече помощ за Украйна, с цел Москва да направи отстъпки за постигането на "справедлив и траен мир", предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Вадефул направи изказването си от Токио, докато американският президент Доналд Тръмп се готви да посрещне в Белия дом украинския си колега Володимир Зеленски и европейски лидери, сред които е и германският канцлер Фридрих Мерц. Срещата им бе свикана след преговорите на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска в петък.
"Може би няма да бъде преувеличено да кажем, че целият свят е обърнал поглед към Вашингтон", каза германският външен министър на съвместен брифинг с японския си колега Такеши Ивая.
"Гаранциите за сигурност са от ключово значение", защото "Украйна трябва да е в състояние да се защитава ефективно дори след сключването на споразумение за спиране на огъня", добави той.
Мерц, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и други европейски лидери се срещнаха вчера, за да подкрепят Зеленски преди срещата в Белия дом.
Те приветстваха разговорите на САЩ за гаранции за сигурността на Украйна, но заявиха, че Киев трябва да бъде включен във всички преговори, свързани с територията на страната.
1 Напред!
Коментиран от #45
12:13 18.08.2025
2 Баце ЕООД
Коментиран от #10
12:14 18.08.2025
3 Да бе да
12:14 18.08.2025
4 Ми то за последно
Коментиран от #67, #78, #83
12:16 18.08.2025
5 НЕучуден
12:16 18.08.2025
6 Мара Общата
12:16 18.08.2025
7 Германия призова?
Германия вече е Германистан. А след някоя година ще е и Халифат. Та, какво може да призовава?
Коментиран от #25
12:16 18.08.2025
8 Пич
12:16 18.08.2025
9 Мерц и Мориц
12:17 18.08.2025
11 Дух
Коментиран от #109
12:18 18.08.2025
12 министър на външните
Случайник на дълбоката държава!
12:18 18.08.2025
13 Я пък тоя
12:19 18.08.2025
14 Тия си живеят
12:19 18.08.2025
15 Хи хи
12:21 18.08.2025
16 пешо
12:21 18.08.2025
17 Само
12:21 18.08.2025
18 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #39, #47
12:22 18.08.2025
19 ФЕЙК
12:22 18.08.2025
21 ЕС И УКРАЙНА
Великата украинска армия ще спре азиатската орда.
12:22 18.08.2025
22 пешо
12:23 18.08.2025
23 Хасковски каунь
Къде ще се крият
.
12:23 18.08.2025
24 Пантагрюел
Покритието щеше да е пълно,ако беше добавил към ,,силният натиск срещу Русия" планът за победа номер 1,2,3...на Напудрения Нос.
Все едно три години си блъска главата в бетонна стена,вижда,че е целия в червена течност и повтаря,че още малко и ще я събори.Упорита работа.
12:23 18.08.2025
25 И ще имат начело
До коментар #7 от "Германия призова?":на въоръжените сили Бундесвер-башия.
Коментиран от #38
12:24 18.08.2025
26 пешо
До коментар #21 от "ЕС И УКРАЙНА":ще спре кога цъфнат налъмите
Коментиран от #36
12:24 18.08.2025
Коментиран от #50
28 Дръжте
12:25 18.08.2025
29 Григор
12:25 18.08.2025
30 Украинците са герои 👍
1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“, в Донецка област от неканени руски гости бяха разчистени редица населени места в Донецка област.
Азовците са освободили следните населени места: Грузское, Рубежное, Нововоданое, Петровка, Весьолое, Золотой Колодец.
Общо, в резултат на активните действия в оперативната зона на корпуса, противникът е понесъл значителни загуби в жива сила. Загубите на Русия към 16 август са:
безвъзвратни - 910 души,
ранени- 335 души,
пленени - 37 души.
Коментиран от #34, #40, #46
12:26 18.08.2025
31 Някой
Видя се, че натиска р върху ЕС и Украйна.
Да свикват!
12:29 18.08.2025
32 Данте
12:29 18.08.2025
33 Дедо ви...
12:30 18.08.2025
35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
12:31 18.08.2025
36 Димяща ушанка
До коментар #26 от "пешо":Утре влизам в Киев!!Ако ми не цъфне главата!!
12:32 18.08.2025
37 Йоската Кобзон
До коментар #35 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":При мен са промоцийте.
12:32 18.08.2025
До коментар #25 от "И ще имат начело":Вече има полицаи и разни охранители с оръжие и палки от "новите мургави немци" по улиците на Хамбург, Франкфурт, Мюнхен... Ужас е...
Гледах, как една много възрастна баба, истинска германка при проверка на билети във влака нещо не можеше бързо да си намери билета по чантите... Тези, "новите" й викаха и тормозеха, чак на мен ми стана неприятно... Кой ги е пуснал тези диваци в тази, някога хубава страна? Жената беше над 80 г. и естествено трудно си спомня, къде си е поставила билетите, а тези бяха, като черни вълци, около нея...
12:33 18.08.2025
До коментар #18 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":🤣🤣🤣🤣👍
Така не съм се смял отдавна !Предполагам си и вярваш на това което си написал ,нали?
Коментиран от #53
12:33 18.08.2025
40 Питам:
До коментар #30 от "Украинците са герои 👍":Това къде го прочете? В Бесарабски фронт, УКРОФОРМ, Дойче Веле или ББС ?
Коментиран от #48, #51, #55
12:33 18.08.2025
41 не може да бъде
12:33 18.08.2025
42 Ха ХаХа
12:33 18.08.2025
43 да бееее знаем
12:34 18.08.2025
44 Руснаков
12:34 18.08.2025
45 На силно слънце не
До коментар #1 от "Напред!":се стои дълго време и без шапка! 😂
12:34 18.08.2025
46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #30 от "Украинците са герои 👍":Ами ето,Уклайна побеждава.Тогава защо иска не забавно прекратяване на огина?! Нали руснаците могат да се окопитят и..,Бой до Москва,не ,до сибир.Ааа ,малко е ,до Китай.Айде бе Уклайна ,що не биете руснаците до Китай,а искахте перемирие?
12:34 18.08.2025
47 Дядо Гъдю
До коментар #18 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Добре бе,дете.Брани цяла Европа.Хубаво,брани я.Кажи на дяда си Гъдя, след година две,като Русия дораз ма же бранещата ,кои после ще брани Европа?
Ако няма мир и дипломация кой ще те брани? Русия е Айсберг,а Укрия е бучка лед в уис ито на Европа.Кой по- напред ще се стопи?
Коментиран от #54
12:35 18.08.2025
48 Ха ХаХа
До коментар #40 от "Питам:":700 азовеца ся в плен
И да триете е факт
12:35 18.08.2025
49 604
12:35 18.08.2025
50 Орк
До коментар #27 от "Дух":Америка и Русия показаха олигофренията и комплексарщината на ЕВРОПА преди всичко.
Коментиран от #59
12:35 18.08.2025
51 гост
До коментар #40 от "Питам:":не...в Московски Новости..
12:35 18.08.2025
52 стоян георгиев
Коментиран от #57
12:35 18.08.2025
53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #39 от "Колко весело":Особенно тая в лица ,отпред,ххаххх
12:36 18.08.2025
54 Тръмп
До коментар #47 от "Дядо Гъдю":Русия е голяма сила
Украйна не е
Коментиран от #61
12:36 18.08.2025
55 стоян георгиев
До коментар #40 от "Питам:":Корпус Азов ежедневно информира за дейността си до покровск.всеки може да е ползва.инфото е придружено с видеа.
Коментиран от #64, #70, #71
12:37 18.08.2025
57 Ха ХаХа
До коментар #52 от "стоян георгиев":Конгресът н САЩ няма да го натисне
Но Тръмп днес ще натисне наркомана и европинчерите
12:37 18.08.2025
58 Ха ХаХа
До коментар #56 от "руzкo = боклук":Помакът квичи на умряло.....
12:38 18.08.2025
59 Дух
До коментар #50 от "Орк":Не Европа а на Англия по скоро им показаха каква олигофрения и комплексарщина е там във Америка и Русия
12:39 18.08.2025
60 Нека цитирам Бай Тошо...
12:39 18.08.2025
61 Дядо Гъдю
До коментар #54 от "Тръмп":Те, това обяснявам и аз на детето с номер осемнадесет
Коментиран от #68
12:39 18.08.2025
62 ПЕНКО
12:40 18.08.2025
63 Георгиев
12:40 18.08.2025
64 Ха ХаХа
До коментар #55 от "стоян георгиев":Не информира като загранотряд колко украинеца днес е убил които бягат от позициите...
Не информира че 700 азовци са пленени/ЕнБиСи
Коментиран от #74
12:41 18.08.2025
65 Аз съм
12:42 18.08.2025
66 Прави са швабетата...
12:42 18.08.2025
67 много точен коментар
До коментар #4 от "Ми то за последно":Историята не ни учи на добро..
12:42 18.08.2025
68 Ха ХаХа
До коментар #61 от "Дядо Гъдю":Какво дете бе бай Гъдьо то си е жив еерасин
12:43 18.08.2025
69 Уилям Херингтън герой СВО
Коментиран от #73
12:43 18.08.2025
70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #55 от "стоян георгиев":А има ли старт кадри от " екстракшъна " в Мариупол,а? За Пърт Ък?
Коментиран от #75
12:43 18.08.2025
72 100 години една и съща мотика
„Pусия е aгрес0р!“, „Русия застрашава световния мир!“, „Русия настъпва!“, „Русия е абсолютното зло!“, пищи „цивилизованият“ 3апад, Който за последните 50 години извърши над 170 пpeврата, интepвенции, б0мбардировки и п0литически yбийства срещу над 180 суверенни държави и погуби между 17 и 20 млн. души, разб0мби Белград, разлюля Близкия изток, истеризира, рекетира и тр0ви Европа с „руска заплаха“, за да я омаломощи, превземе и подчини. Същият Запад, който за последните 18 години организира и финансира серия държавни пpеврати, наречени „ЦBeтни peволюции“.
3ападът обича Русия. Искрено! Особено – нейната безкрайност, нейните гори, реки, жито, нефт, газ, въглища, yран, никел, олово, цинк, в0лфрам, желязна руда, злато, сребро, платина, скъпоценни камъни… А цялото това богатство се намира (недемократично някак) на някаква руска територия – черна несправедливост, която обижда и огорчава чувствителния 3апад. За да поправи тази въпиеща несправедливост, 3ападът хвърля всичките си усилия да превърне Русия в геополитически пигMeй, в икономически пp0сяк, да я изтласка в азиатските глъбини, а най-добре – да я натика в Ледовития океан. Да не пречи.
100 години 3ападът не промени своята pъждясала тактика и стратегия.
100 години настъпва една и съща M0тика.
Коментиран от #77
12:45 18.08.2025
73 Ха ХаХа
До коментар #69 от "Уилям Херингтън герой СВО":Смазани са фашистите от Азов
Морската пехота на Русия ги направи на таратор
12:45 18.08.2025
74 стоян георгиев
До коментар #64 от "Ха ХаХа":Това е плод на фантазията ти,но няма ядове.така е!хахахаха
12:45 18.08.2025
75 стоян георгиев
До коментар #70 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Има и то много .там убиха около 40000 руснака и загубиха 400 свои.сега са на свобода тези дето бяха пленени.
Коментиран от #85
12:46 18.08.2025
77 стоян георгиев
До коментар #72 от "100 години една и съща мотика":Русия напада Европа за пореден път.няюа.как да и се отговори по друг начин.
Коментиран от #84
12:47 18.08.2025
79 ПОБЕДИТЕЛЯТ
12:48 18.08.2025
81 Цензура
12:48 18.08.2025
82 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
1Сталинградския напън
2 Курския напън
3 Балатонския напън
4 Арденския напън е срещу Сащ и Британия
Ами .....нема какво да добавя.
Коментиран от #86
12:49 18.08.2025
84 Ха ХаХа
До коментар #77 от "стоян георгиев":Изввратеният ти ум е гноясал
Нали Русия нападна Украйна?
Нали Нято не участвува.
Как така е нападната Европа.?
Коментиран от #87
12:51 18.08.2025
85 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #75 от "стоян георгиев":400000 ,нали ?А що са на свобода? Украинците с тайна военна операция ги освободиха ли?
Коментиран от #91
12:51 18.08.2025
86 стоян георгиев
До коментар #82 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Нещо пак си се объркал.срещу Хитлер воюва СССР.ако бе само Русия Хитлер щеше да ги смаже за месец.освен това на СССР му помагаха Англия и САЩ.
Коментиран от #97
12:51 18.08.2025
87 стоян георгиев
До коментар #84 от "Ха ХаХа":Украйна е част от Европа бе другар.или не си ходил на училище ?Путин нарушавайки всички договори дето е подписал нападна европейска страна като лъжеше че няма да го прави.
Коментиран от #93
12:53 18.08.2025
88 Хайде отвори късогледство си очи
До коментар #83 от "Хайде по-полекинка":Русия и Щатите са били винаги тандем.
Европа винаги у била фашистка и е яла пердах.
Тя е нападала Русия за богатствата и.
Коментиран от #92, #94
12:53 18.08.2025
89 СССР
12:54 18.08.2025
90 Баш Майстора
12:55 18.08.2025
91 стоян георгиев
До коментар #85 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Убити са 4000 руснака при мариопул и задържаха руската армия в пълно обкръжение 100 дена.нещп не възможно според военната наука.това спаси Южна украйна.освободиха ги като ги замениха за свои.половината ги смениха за кума на путин.добра сделка нали?
12:55 18.08.2025
92 стоян георгиев
До коментар #88 от "Хайде отвори късогледство си очи":Не е Европа а нацистка Германия нападна съюзника си СССР.сащ са били винаги с Англия и Франция през 20 век.руснаците предадоха съюзниците си и през първата о през втората световна война.
Коментиран от #99
12:56 18.08.2025
93 Ха ХаХа
До коментар #87 от "стоян георгиев":А бе Сульо, ако Мексико изяви желание да влезе в Брикс и чрез въоръжен преврат постави проруско правителство за 2 дни Мексико е на пепел.
Путин е мек и много ги чака да убиват цивилни в Донбас.
Трябваше килимно бомбардиране и досега светът да е забравил че е имало наркоман
Коментиран от #95
12:57 18.08.2025
94 АБСОЛЮТНО...
До коментар #88 от "Хайде отвори късогледство си очи":...вярно! Също така РФ и САЩ имат военен съюз за НЕНАПАДЕНИЕ от ВСВ -> само заради този договор ВСВ беше прекратена, иначе РФ щеше тотално да изтрие Европа от лицето на земята! Тва си го имайте в предвид, преди да си правите някои сметки с НАТЮ! НАТЮ няма да пази Европа по никой начин в случай на война между Европа и РФ!
Коментиран от #98
12:58 18.08.2025
95 стоян георгиев
До коментар #93 от "Ха ХаХа":В Украйна е нямало преврат умивалник.в Мексико сега командват наркокартелите и сащ не е свалило правителството там.в Брикс може да ходи всеки.това е едно голямо нищо.никой не го интересува кой е в Брикс.
12:59 18.08.2025
96 Пешо
12:59 18.08.2025
97 Сократ
До коментар #86 от "стоян георгиев":Сега напиши кога започва сащ да помага на СССР. Май след курската битка. А тя коя година е била? А до тогава, че сащ помпа Германия, си траете.
Коментиран от #100
12:59 18.08.2025
99 Отвово
До коментар #92 от "стоян георгиев":Лъжеш.
Има Мюнхенско споразумение
другарче.Англия и Франция предадоха Чехия и Полша.
След това е Молотов..Хитлер
Те предадоха и СССР
Коментиран от #103
13:00 18.08.2025
100 стоян георгиев
До коментар #97 от "Сократ":Първите конвои са веднага след нападението 1942.особено са сериозни преди битката за москва.реално американската помощ спасява Москва 1941 година.
Коментиран от #108
13:01 18.08.2025
101 Ако на влашки е игла
До коментар #98 от "стоян георгиев":А на румънски е губерка
Коментиран от #107
13:01 18.08.2025
103 стоян георгиев
До коментар #99 от "Отвово":Мюнхенското споразумение и а предателството на Англия и Франция спрямо Чехословакия не променя това че Хитлер и Сталин станаха съюзници или че не Европа а нацистка Германия нападна СССР.
13:03 18.08.2025
106 604
13:04 18.08.2025
107 стоян георгиев
До коментар #101 от "Ако на влашки е игла":Каква е връзката бе умивалник? През втората световна само Украйна има четири фронта с по милион човека дето се бият в полза на СССР..няма да броим Беларус или Казахстан Узбекистан....каква губерка какви власи бе умивалник?
Коментиран от #111
13:05 18.08.2025
108 Ха ХаХа
До коментар #100 от "стоян георгиев":Я посочи колко танка дава Америка на СССР и колко произвежда той...
Чърчил,реч пред Долната камара на парламента:
Русия счупи гръбнака на Хитлер в Сталинград и Курск.
След което той не можа да се възстанови......
Коментиран от #118
13:05 18.08.2025
109 Горкият!
До коментар #11 от "Дух":Духаш личи си!
13:05 18.08.2025
110 604
13:05 18.08.2025
112 Мдааа
До коментар #98 от "стоян георгиев":САЩ са разполагали с готови три атомни бомби ... Две от знаеш къде отидоха... С една какво мислиш че щяха да постигнат???
Коментиран от #114
13:07 18.08.2025
114 стоян георгиев
До коментар #112 от "Мдааа":Разполагали са с три август 1945.можели са да направят поне още толкова за година.с три щеше да приключи целия СССР.там са два града .освен това СССР е напълно изтощен от войната а сащ и Англия са без особени загуби.просто американците не са искали да се месят в Европа .
13:11 18.08.2025
115 САЩ...
До коментар #98 от "стоян георгиев":...дори и да са имали технологията, което силно не вярвам по онова време, не са имали с какво да я пратят и адресират! Ииии, дори и да имаш такова оръжие, как щеше да занулиш собствените си нагло-саксонски съюзници?! Говориш неадекватни и нелогични неща. А истината е, че РФ 45та година е имала огромна жива сила, военно тежко въоръжена и още физически на места в Западна Европа. Дори и да използваш ядрено оръжие, ти неминуемо ще занулиш и съюзниците си, тоест цяла Европа като континент. Истината е, че 45та година РФ тотално е контролирала положението в Западна Европа и само този военен пакт за ненападение между РФ и САЩ спра Сталин да не прегази всичко в Европа. Американците нямаха хора на Изток от Берлин и ресурс за още война и неминуемо загубите щяха да са ужасяващи. ПОГЛЕДНИ ИСТИНАТА В ОЧИТЕ! А тя е, че САЩ няма си мръднат пръста в случай на ескалация между РФ и Европа сега, на този етап. Тва са очевадни неща. И още ето ти една дата: 30ти октомври 1961ва година, която като гугълнеш, ще те накара да се замислиш какво са измислили от 61ва досега, около 64 години, руснаците в тази сфера. Дерзай... ПС: спрете да прокламирате война! Прокламирайте мир, но не чрез убийства на славяни! БЛАГОДАРЯ!
Коментиран от #121
13:11 18.08.2025
116 Справедлив мир
13:12 18.08.2025
118 стоян георгиев
До коментар #108 от "Ха ХаХа":Мога да ти кажа колко уплътнения за съветските танкове са дали сащ.всичките до едно.без тях СССР нямаше да има танкове щото не произвеждаше каучук нито пластмаса..нямаше СССР да има и катюши щото 80%от тях бяха на американски камиони.няюаше да има и снаряди щото сащ даваха барута и динамита за тях.освен това ако не беше Англия и САЩ поне още милион войници щеше да са пред Москва в немската армия и с тях СССР нямаше как да се справи мивке.та чети не е достатъчно да си невъзпитан.
13:14 18.08.2025
119 стоян георгиев
До коментар #117 от "Ха ХаХа":Чеченци е имало? Верно ли...хахах за това ли Сталин ги изсели?основно в украинските фронтове воюват мъже от Украйна .да имало е сред тях и арменци ,но чеченци е нямало мивке.
Коментиран от #120
13:16 18.08.2025
120 В Пловдив
До коментар #119 от "стоян георгиев":А на румънски е губеркае имало взвод от чеченци.
Те са започнали строителството на сегашната водна база.
Не всички чеченци са против руснаците
Коментиран от #122
13:19 18.08.2025
121 стоян георгиев
До коментар #115 от "САЩ...":Ядрено оръжие щеше да се използва в москва.то не е било предназначено за фронта.удар по Москва щеше да докара СССР в тотален разпад.русия през 1945 година е напълно гроги.нали видя какво стана в Хирошима?нямали технологии...хахахах
13:19 18.08.2025
122 стоян георгиев
До коментар #120 от "В Пловдив":Сериозно ли? Взвод от чеченци? Демек е имало десет чеченеца сред четирите милиона украинци...хахахах сериозно ли?
13:21 18.08.2025