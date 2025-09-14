Новини
Китай и САЩ преговарят в Мадрид за митата
  Тема: Войната на митата

Китай и САЩ преговарят в Мадрид за митата

14 Септември, 2025 13:23 606 5

Президентът Тръмп одобри удължаването на съществуващите мита върху китайски стоки (около 55%) до 10 ноември

Китай и САЩ преговарят в Мадрид за митата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Представители на САЩ и Китай се срещат днес в испанската столица Мадрид, за да обсъдят редица натрупани търговски спорове, включително предстоящия краен срок за продажба на американските активи на китайското приложение ТикТок (TikTok) и настояванията на Вашингтон към партньорите от Г-7 и ЕС за въвеждане на тарифи срещу Пекин с цел ограничаване на покупките на руски петрол, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Това е четвъртата подобна среща за последните четири месеца, на която участват американският министър на финансите Скот Бесънт, търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър и китайският вицепремиер Хъ Лифън. Предходната им среща се проведе през юли в Стокхолм, когато страните се договориха принципно за 90-дневно удължаване на търговското примирие, довело до значително намаляване на взаимните мита и възстановяване на износа на редки земни елементи от Китай към САЩ.

Президентът Доналд Тръмп одобри удължаването на съществуващите мита върху китайски стоки (около 55%) до 10 ноември.

Очакванията на експерти са, че срещата в Мадрид няма да доведе до пробив по ключовите въпроси, но може да осигури поредно отлагане на крайния срок (17 септември) за китайската компания "БайтДенс" (ByteDance) да продаде дейностите на "ТикТок" в САЩ, за да избегне забрана там. Според източник, запознат с темата, сделка не се очаква, но ново отлагане на срока е почти сигурно — четвърто поред от началото на управлението на Доналд Тръмп.

Въпросът с "ТикТок" досега не е бил част от официалния дневен ред на преговорите между двете страни, но включването му този път, според анализатори, дава политическо основание на Вашингтон за отлагането. Това обаче вероятно ще предизвика недоволство както сред републиканци, така и сред демократи в Конгреса, които настояват за продажба на "ТикТок" на американски инвеститори по съображения за национална сигурност.

Бившият търговски преговарящ от САЩ Уенди Кътлър, сега директор в Азиатското дружество по политики във Вашингтон, посочи, че по-съществени резултати вероятно ще бъдат запазени за евентуална среща между Тръмп и китайския президент Си Цзинпин по-късно тази година – възможно на форума на АПЕК в Сеул в края на октомври. По думите ѝ, тогава може да се постигне сделка за "ТикТок", премахване на ограниченията за китайски покупки на американска соя и облекчаване на тарифите върху китайски стоки, свързани с фентанила.

Въпреки това, според Кътлър, дълбоките икономически различия между двете страни – включително настояването на САЩ Китай да преориентира икономиката си към вътрешно потребление и да намали субсидиите за износ – няма да бъдат преодолени скоро.

"Китай не бърза да сключи сделка без сериозни отстъпки по контрола върху износа и тарифите, а САЩ не изглеждат склонни да направят такива отстъпки без напредък по основните си искания", заяви тя.


Натиск за санкции върху руския петрол
Министерството на финансите на САЩ обяви, че преговорите в Мадрид ще включват и теми като борба с прането на пари и износа на технологии за Русия. В петък министър Бесънт призова страните от Г-7 да въведат "значими мита" върху внос от Китай и Индия като натиск за спиране на покупките на руски петрол.

Групата на седемте заяви, че ще ускори дискусиите за използване на замразени руски активи за подпомагане на Украйна. Бесънт и Гриър подчертаха в обща позиция, че единствено "обединени усилия за спиране на финансирането на военната машина на Путин" могат да окажат достатъчен икономически натиск.


Испания като домакин на преговорите
Испанското правителство, начело със социалистическия премиер Педро Санчес, се стреми към максимална международна видимост на преговорите. Министърът на външните работи Хосе Мануел Албарес заяви, че страната ще продължи да работи за "засилване на икономическите отношения с Китай в рамките на европейските стратегически интереси".


Испания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 НОВА СИЛА

    5 1 Отговор
    Китайците ще напляскат кравите.

    Коментиран от #4

    13:26 14.09.2025

  • 2 Макробиолог

    5 0 Отговор
    Убиецът на Кирк е живял с транспартньор.Путин е виновен.

    13:28 14.09.2025

  • 3 Урсула ЕССР

    5 0 Отговор
    ЕССР е символ на мощ и сила, затова когато шефката, за която никой не е гласувал, отиде на официално посещение при Си я натовариха след кацането в автобуса с всички дреги чантаджии. А при Тръмп му целува ръка и подписваше квото и дадат!

    13:32 14.09.2025

  • 4 роско плиувнята

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "НОВА СИЛА":

    Колкото аз наплясках руснаците или повече?

    Коментиран от #5

    13:33 14.09.2025

  • 5 Симеон Дянков

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "роско плиувнята":

    ти ли си, бе???
    Щеше да напляскаш руснаците, а отиде да работиш в руска фирма за повече мъни. Пхахаха.

    13:37 14.09.2025

