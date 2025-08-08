Сложните проблеми нямат просто решение! Китай ще продължи да подкрепя мирните преговори за Украйна

Китайският президент Си Дзинпин проведе телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин в петък, съобщава South China Morning Post, позовавайки се на китайските държавни медии, пише Фокус.
Разговорът се e състоя преди очакваната среща на върха между Путин и американския президент Доналд Тръмп.
Путин е информирал Си за последните контакти между Русия и САЩ и е заявил, че Русия е готова да поддържа тесни връзки с Китай, според държавната телевизия CCTV.
Си е заявил, че Китай приветства продължаващите контакти между Русия и САЩ, подкрепя подобряването на отношенията между двете страни и насърчава напредъка към политическо решение на кризата в Украйна.
Си е отбелязал, че сложните проблеми нямат просто решение. Той е добавил, че Китай ще продължи да улеснява преговорите за разрешаване на регионалните конфликти.
Кремъл съобщи в четвъртък, че Путин и Тръмп са се договорили да се срещнат в "близките дни“, за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна.
Тръмп е дал на Русия краен срок до петък да се съгласи на примирие в Украйна, в противен случай ще бъде подложена на по-строги санкции.
8 Август, 2025 17:35 775 25
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дон Корлеоне
Коментиран от #3
17:36 08.08.2025
2 Мишел
17:37 08.08.2025
3 Нямат край
До коментар #1 от "Дон Корлеоне":руският позор и унижение, нямат..
17:39 08.08.2025
4 хехее
17:39 08.08.2025
5 Картинка
17:41 08.08.2025
6 Атина Палада
Коментиран от #7, #19
17:42 08.08.2025
7 Това е
До коментар #6 от "Атина Палада":Безспорен факт.
17:43 08.08.2025
8 Китай ще се бие със Запада
17:46 08.08.2025
9 Това "Тръмп е дал на Русия краен срок"
Коментиран от #22
17:48 08.08.2025
10 Факти
Коментиран от #13, #14
17:52 08.08.2025
11 Мишел
17:52 08.08.2025
12 Всичко е ясно ☝️
17:53 08.08.2025
13 Хаха
До коментар #10 от "Факти":тавариш, Русийката е с много по-голяма смъртност от нас Руснака живее средно до 65г. Страшно е. За бедността да не говорим. Мин. раб. заплата е 260лв. Северна Корея и Русия са двете най-изпаднали държави в света. Слава богу, никога няма да имаме нещо общо с тях.
17:54 08.08.2025
14 Факт.
До коментар #10 от "Факти":25 години Путин увеличава пенсиите, но възрастните хора в Русия продължават да живеят с 300 рубли на ден.
25 години Путин измъква руснаците от бедняшките квартали, но сега има повече бедняшки квартали, отколкото през 2000 година.
25 години Путин развива авиационната индустрия, но сега авиационната индустрия произвежда О самолета годишно.
25 години Путин развива технологии и иновации, но Роснано е фалирала, а страната така и не се научи да произвежда електромобили и модерни микрочипове.
25 години Путин възражда традиционните семейни ценности, но раждаемостта в страната падна до най-ниското ниво в историята.
25 години Путин и престъпния му режим крадяха от Газпром, а започването на войната доведе до неговия окончателен фалит.
25 години Путин се бори срещу джендърите, а се оказва, че той и половината Кремъл били розови зайчета.
25 години Путин се бори с голямата демографска криза в Русия, а сега се оказва не само че тя се задълбочила, но и допълнително умряха милион и половина млади руски мъже на фронта, а рускините изобщо не искат да раждат.
Има все пак е един успех при Путин. След 25 години от неговото управление в Русия погребалният бизнес расте с рекордни темпове.
17:56 08.08.2025
15 Факти
18:01 08.08.2025
16 Госあ
18:02 08.08.2025
17 Мишел
18:04 08.08.2025
18 мааа
Иначе биха казали: Разногласията не бива да водят до убийства. Спрете войната и седнете на масата за преговори.
Коментиран от #24
18:06 08.08.2025
19 Атина Палада
До коментар #6 от "Атина Палада":Стига си писал от моя ник ..И пишеш само глупости..
18:07 08.08.2025
20 не може да бъде
Коментиран от #23
18:11 08.08.2025
21 Путин днес на пожар е звънял
Търси помощ!
18:11 08.08.2025
22 Мишел
До коментар #9 от "Това "Тръмп е дал на Русия краен срок"":Крайният срок за прекратяване войната в Украйна и двете атомни подводници на позиция срещу Русия са само поредния несполучлив блъф на празноглавия самохвалко.
При наложени над 12500 санкции за последните 3 години, без видим ефект от тях, налагането на още показва само пълно безсилие.
18:19 08.08.2025
23 Мишел
До коментар #20 от "не може да бъде":Фактически ядрената сила Индия се присъедини към съюза от ядрени сили Русия, Китай и Северна Корея.
18:22 08.08.2025
24 Естествено
До коментар #18 от "мааа":Китай не иска да спира войната, защото иска Русия да е бедна и подчинена, колкото повече Русия воюва, толкова по-слаба и зависима става. Русия на практика вече няма суверинитет, тя е изцяло подчинена на Китай. И още по-унизителното е, че е и доста зависима от Северна Корея по отношение на войната.
18:24 08.08.2025
25 Мишел
18:28 08.08.2025