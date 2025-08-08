Новини
Сложните проблеми нямат просто решение! Китай ще продължи да подкрепя мирните преговори за Украйна
  Тема: Украйна

Сложните проблеми нямат просто решение! Китай ще продължи да подкрепя мирните преговори за Украйна

8 Август, 2025 17:35 775 25

  • русия-
  • китай-
  • украйна-
  • си дзинпин-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Китайският президент Си Дзинпин проведе телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, съобщава South China Morning Post

Сложните проблеми нямат просто решение! Китай ще продължи да подкрепя мирните преговори за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Китайският президент Си Дзинпин проведе телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин в петък, съобщава South China Morning Post, позовавайки се на китайските държавни медии, пише Фокус.

Разговорът се e състоя преди очакваната среща на върха между Путин и американския президент Доналд Тръмп.

Путин е информирал Си за последните контакти между Русия и САЩ и е заявил, че Русия е готова да поддържа тесни връзки с Китай, според държавната телевизия CCTV.

Си е заявил, че Китай приветства продължаващите контакти между Русия и САЩ, подкрепя подобряването на отношенията между двете страни и насърчава напредъка към политическо решение на кризата в Украйна.

Си е отбелязал, че сложните проблеми нямат просто решение. Той е добавил, че Китай ще продължи да улеснява преговорите за разрешаване на регионалните конфликти.

Кремъл съобщи в четвъртък, че Путин и Тръмп са се договорили да се срещнат в "близките дни“, за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна.

Тръмп е дал на Русия краен срок до петък да се съгласи на примирие в Украйна, в противен случай ще бъде подложена на по-строги санкции.

Още новини от Украйна


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дон Корлеоне

    8 17 Отговор
    Хаяско е говорил със шефа си.

    Коментиран от #3

    17:36 08.08.2025

  • 2 Мишел

    18 5 Отговор
    " За да спре войната Путин ще поиска изпълнение на целите на СВО - връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. По-специално, това би означавало забрана на Украйна за военно сътрудничество със Запада, установяване на проруско правителство в Киев, ограничаване на отбранителния потенциал на Украйна. Само това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за Русия. "

    17:37 08.08.2025

  • 3 Нямат край

    7 13 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Корлеоне":

    руският позор и унижение, нямат..

    17:39 08.08.2025

  • 4 хехее

    8 14 Отговор
    Пусин е малката булка на Си

    17:39 08.08.2025

  • 5 Картинка

    6 11 Отговор
    от близкото бъдеще 😅

    17:41 08.08.2025

  • 6 Атина Палада

    7 17 Отговор
    Комунистът Си направи Китай световна сила.Кагебистът Путин върна русия 100 години назад:))

    Коментиран от #7, #19

    17:42 08.08.2025

  • 7 Това е

    4 10 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Безспорен факт.

    17:43 08.08.2025

  • 8 Китай ще се бие със Запада

    4 13 Отговор
    до последния руснак

    17:46 08.08.2025

  • 9 Това "Тръмп е дал на Русия краен срок"

    15 3 Отговор
    Е много тъпо и малоумно да знаете. А когато се повтаря постоянно става и пародийно впрочем.

    Коментиран от #22

    17:48 08.08.2025

  • 10 Факти

    8 5 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    Коментиран от #13, #14

    17:52 08.08.2025

  • 11 Мишел

    2 10 Отговор
    " Индийските нефтопреработвателни заводи спряха закупуването на руски петрол, предава Bloomberg."

    17:52 08.08.2025

  • 12 Всичко е ясно ☝️

    3 10 Отговор
    "Подкрепата " я знаем защо се прави. Така се става суровинен васал на Китай .

    17:53 08.08.2025

  • 13 Хаха

    3 9 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    тавариш, Русийката е с много по-голяма смъртност от нас Руснака живее средно до 65г. Страшно е. За бедността да не говорим. Мин. раб. заплата е 260лв. Северна Корея и Русия са двете най-изпаднали държави в света. Слава богу, никога няма да имаме нещо общо с тях.

    17:54 08.08.2025

  • 14 Факт.

    2 8 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    25 години Путин увеличава пенсиите, но възрастните хора в Русия продължават да живеят с 300 рубли на ден.

    25 години Путин измъква руснаците от бедняшките квартали, но сега има повече бедняшки квартали, отколкото през 2000 година.

    25 години Путин развива авиационната индустрия, но сега авиационната индустрия произвежда О самолета годишно.

    25 години Путин развива технологии и иновации, но Роснано е фалирала, а страната така и не се научи да произвежда електромобили и модерни микрочипове.

    25 години Путин възражда традиционните семейни ценности, но раждаемостта в страната падна до най-ниското ниво в историята.

    25 години Путин и престъпния му режим крадяха от Газпром, а започването на войната доведе до неговия окончателен фалит.

    25 години Путин се бори срещу джендърите, а се оказва, че той и половината Кремъл били розови зайчета.

    25 години Путин се бори с голямата демографска криза в Русия, а сега се оказва не само че тя се задълбочила, но и допълнително умряха милион и половина млади руски мъже на фронта, а рускините изобщо не искат да раждат.

    Има все пак е един успех при Путин. След 25 години от неговото управление в Русия погребалният бизнес расте с рекордни темпове.

    17:56 08.08.2025

  • 15 Факти

    1 7 Отговор
    Путин имаше по-добър имидж като слуга на Запада. Сега като слуга на Китай е просто смешен.

    18:01 08.08.2025

  • 16 Госあ

    6 0 Отговор
    козяците пак кряскат тъпите си рефрени, не знаят какво означава партньор

    18:02 08.08.2025

  • 17 Мишел

    2 0 Отговор
    "Путин не може да си позволи да спре войната, преди постигането на първоначалните цели на Русия - демилитаризация и денацификация на Украйна. В тази война Русия хвърли целия си възможен финансов и военен ресурс, бъдещето и съществуването на Русия е поставено под въпрос, казва един от източниците в Кремъл."

    18:04 08.08.2025

  • 18 мааа

    3 0 Отговор
    На дипломатичен език това звучи така: Продължавай си войната ние те покрепяме.
    Иначе биха казали: Разногласията не бива да водят до убийства. Спрете войната и седнете на масата за преговори.

    Коментиран от #24

    18:06 08.08.2025

  • 19 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Стига си писал от моя ник ..И пишеш само глупости..

    18:07 08.08.2025

  • 20 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Аз лично бих добавил че има нов нюанс в отношенията Русия -Китай...към тях се присъединява Индия!?Много беше вълнуващо когато Финландия се присъедини към НАТО и някои злорадстваха по този повод -но сега има по-сериозен проблем -създаване на триумвират Китай -Русия -Индия!?Разбира се това не е военен съюз не е икономически съюз а политически съюз по необходимост!Но последствията от това са много по -сериозни отколкото от присъединяване на някои малки държави към НАТО и разширяване на ЕС с РСМ и Молдова!?

    Коментиран от #23

    18:11 08.08.2025

  • 21 Путин днес на пожар е звънял

    0 2 Отговор
    на Китай, Индия и Бразилия!
    Търси помощ!

    18:11 08.08.2025

  • 22 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Това "Тръмп е дал на Русия краен срок"":

    Крайният срок за прекратяване войната в Украйна и двете атомни подводници на позиция срещу Русия са само поредния несполучлив блъф на празноглавия самохвалко.
    При наложени над 12500 санкции за последните 3 години, без видим ефект от тях, налагането на още показва само пълно безсилие.

    18:19 08.08.2025

  • 23 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "не може да бъде":

    Фактически ядрената сила Индия се присъедини към съюза от ядрени сили Русия, Китай и Северна Корея.

    18:22 08.08.2025

  • 24 Естествено

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "мааа":

    Китай не иска да спира войната, защото иска Русия да е бедна и подчинена, колкото повече Русия воюва, толкова по-слаба и зависима става. Русия на практика вече няма суверинитет, тя е изцяло подчинена на Китай. И още по-унизителното е, че е и доста зависима от Северна Корея по отношение на войната.

    18:24 08.08.2025

  • 25 Мишел

    0 0 Отговор
    САЩ са започнали преговори с азиатски страни за заместване на руския петрол и газ с американски доставки, заяви енергийният министър Крис Райт пред Fox Business. Той каза, че Съединените щати вече пренасочват горива към Азия. Индийските рафинерии са започнали да спират покупките на руски петрол. Bloomberg съобщи, че индийското правителство е дало указания на петролните компании да подготвят алтернативни планове за доставки."

    18:28 08.08.2025

