Телефонна дипломация! Владимир Путин разговаря със съюзници преди евентуалната среща на върха с президента Доналд Тръмп
  Тема: Украйна

8 Август, 2025 22:35 987 39

Според съобщения в беларуски и китайски медии руският президент е разговарял по телефона с държавния глава на Беларус Александър Лукашенко, както и с китайския лидер Си Дзинпин

Телефонна дипломация! Владимир Путин разговаря със съюзници преди евентуалната среща на върха с президента Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин днес разговаря по телефона със свои партньори преди евентуална среща на върха с държавния глава на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Кремъл съобщи, че Путин е информирал по телефона президентите на Узбекистан и Казахстан - Шавкат Мирзийоев и Касъм-Жомарт Токаев - за състоялите се в сряда разговори със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф. Двамата колеги на Путин са се изказали в подкрепа на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.

Още новини от Украйна

Според съобщения в беларуски и китайски медии руският президент е разговарял по телефона и с държавния глава на Беларус Александър Лукашенко, както и с китайския президент Си Цзинпин, допълва Ройтерс.

По-рано днес и индийският премиер Нарендра Моди съобщи, че е разговарял по телефона с Путин. "Имах много добър и подробен разговор с моя приятел президента Путин. Благодарих му, че сподели най-новото развитие по отношение на Украйна“, написа Моди в социалната мрежа "Екс".

САЩ и Русия не оповестиха никаква информация по въпроса какви предложения за прекратяване на украинския конфликт е отправил Уиткоф в Москва. Въпреки това първата среща на върха между лидерите на САЩ и Русия от 2021 г. насам е договорена и може да се състои през следващите дни. Мястото на срещата все още не е определено.

По-рано днес АНСА предаде, че Тръмп е попитал италианската министър-председателка Джорджа Мелони дали би искала Рим да бъде домакин на тристранна среща, посветена на войната в Украйна. Първоначално американският президент предложи украинският лидер Володимир Зеленски също да участва в консултациите. Мелони е изразила съгласие за домакинството, пише още АНСА, но руски представител днес заяви пред ТАСС, че срещата няма да се състои в страна членка на ЕС, а в Турция или в Обединените арабски емирства. Освен това Путин отказа да се ангажира със среща със Зеленски, отбелязва АНСА.


  • 1 Пич

    14 6 Отговор
    Путин ще стигне докрай !!! Но на джендърирте никога не им стиска да стигнат докрай !!!

    Коментиран от #5, #15, #19, #38

    22:39 08.08.2025

  • 2 Силиций

    6 9 Отговор
    Айде сега,ново двайсет.Нали според Лавров и "целокупна" Русия,тя сама се "защитавала" от злия Запад и нямала съюзници?

    Коментиран от #13

    22:39 08.08.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 4 Отговор
    БАЙ ДОНЬО ПРЕДЛОЖИЛ ЛВОВ ЗА ГАЗА :))
    .....

    22:40 08.08.2025

  • 4 Ако Путлер

    5 11 Отговор
    Кацне в страна от ЕС веднага ще бъде арестуван като военнопрестъпник.

    Коментиран от #7, #9, #11, #27, #33

    22:41 08.08.2025

  • 5 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Винаги стигам докрая в игричките с малките момченца

    Коментиран от #14, #31

    22:45 08.08.2025

  • 6 Назидание

    13 2 Отговор
    Европейският Съюз сам се постави между чука отвъд океана и наковалнята Евразия с омразата си към Русия. Но нима някога Европа е успявала да потуши собствените си конфликти за да не прерастнат те в световни

    22:47 08.08.2025

  • 7 Рускиня

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ако Путлер":

    След, като си вещ по въпросите кой да бъде арестуван в ЕС, какво ще кажеш за убиецс
    Натанияху?

    Коментиран от #10

    22:47 08.08.2025

  • 8 Украйна

    2 5 Отговор
    Как работят украинските спецчасти!

    22:47 08.08.2025

  • 9 аz СВО Победа80

    3 8 Отговор

    До коментар #4 от "Ако Путлер":

    Освен при арабите ако изобщо има среща.Иначе над ЕС самолетът му може да падне.Или да му сложат парангите.🤣🤣🤣

    22:48 08.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ако Путлер":

    Ще кацне ще си свърши работата и НИКОЙ няма да го пипне Самата държава ще го пази Това че някой си въобразява нещо не означава нищо

    22:49 08.08.2025

  • 12 Кремълски педофил с токчета (Ботоксовия)

    3 10 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    22:49 08.08.2025

  • 13 Рускиня

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Силиций":

    Погледни зад зелената фъшка колко хиени са продължаване на бандерофашизма в Украйна!
    Само ЕС са 27 страни!

    22:50 08.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Майна

    9 1 Отговор
    Александър I ,беше казал Русия има два съюзника,,- руската армия и руския флот"

    Коментиран от #20, #21

    22:52 08.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Вовата съм

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Копия бункера и ще стигна до ядрото на земята!
    П.п.И на теб ти спирам парите!

    Коментиран от #24

    22:54 08.08.2025

  • 20 Майна

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Майна":

    Александър,III

    22:54 08.08.2025

  • 21 Къде е редовната руска армия?

    3 7 Отговор

    До коментар #16 от "Майна":

    Ами при Кобзон разбира се
    Къде е черноморският флот?
    При крайцера Москва разбира се.

    22:55 08.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бай Ганьо

    2 7 Отговор
    Русия и Путин ще хванат средния

    22:56 08.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Рускиня

    5 1 Отговор
    Тогава кратко
    Благодаря!

    22:57 08.08.2025

  • 27 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ако Путлер":

    Да бе,колкото Нетаняху арестуваха,когато кацна в страна членка на ЕС ! Ти хептен мислиш като едно дете..

    22:57 08.08.2025

  • 28 Българка

    3 6 Отговор

    До коментар #18 от "Рускиня":

    Руска свиньоооо, марш от Родината ми!

    Коментиран от #32

    22:58 08.08.2025

  • 29 Скопен Кремълски плъх с токчета

    3 6 Отговор
    Не мърдам от бункера, тук имам всякакви предимства

    22:59 08.08.2025

  • 30 Германците са ходещи мъртъвци

    1 2 Отговор
    Проблема за запада е че не воюва с Русия а с Китайският васал Русия. А запада Китай не може да бие.

    Коментиран от #39

    23:00 08.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тва е факт !

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "Ако Путлер":

    И то безспорен факт.

    23:03 08.08.2025

  • 34 Мишел

    1 6 Отговор
    Вече почти няма живи ватенки в сумска област.

    23:05 08.08.2025

  • 35 Дон Корлеоне

    2 5 Отговор
    Изглежда Уитков е набил здраво канчето на Хаяско.

    23:08 08.08.2025

  • 36 Факт

    0 2 Отговор
    Путин изпълзя от бункера с подвита опашка, за да информира своите съседи, че е притиснат в ъгъла от господаря Тръмп 🤣

    23:20 08.08.2025

  • 37 Това е някаква шега

    0 2 Отговор
    Узбекистан и Казахстан да са съюзници на Русия ? Този, който го е написал, явно е на 10 водки :))

    23:22 08.08.2025

  • 38 Розовото пони Путин

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Не е вярно. И аз съм от Руския прайд, а даже ме избраха за президент 🦄🌈😅🥳

    23:23 08.08.2025

  • 39 Какво дава Китай на Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Германците са ходещи мъртъвци":

    за тази война, което не дава и на запада и У c райна???
    При това Русия си купува и плаща, а не да плащаме ние, както за Зеленски.

    А стига с тъпите лузърски опорки!

    23:31 08.08.2025

