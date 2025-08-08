Телефонна дипломация! Владимир Путин разговаря със съюзници преди евентуалната среща на върха с президента Доналд Тръмп

Руският президент Владимир Путин днес разговаря по телефона със свои партньори преди евентуална среща на върха с държавния глава на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Кремъл съобщи, че Путин е информирал по телефона президентите на Узбекистан и Казахстан - Шавкат Мирзийоев и Касъм-Жомарт Токаев - за състоялите се в сряда разговори със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф. Двамата колеги на Путин са се изказали в подкрепа на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.
Според съобщения в беларуски и китайски медии руският президент е разговарял по телефона и с държавния глава на Беларус Александър Лукашенко, както и с китайския президент Си Цзинпин, допълва Ройтерс.
По-рано днес и индийският премиер Нарендра Моди съобщи, че е разговарял по телефона с Путин. "Имах много добър и подробен разговор с моя приятел президента Путин. Благодарих му, че сподели най-новото развитие по отношение на Украйна“, написа Моди в социалната мрежа "Екс".
САЩ и Русия не оповестиха никаква информация по въпроса какви предложения за прекратяване на украинския конфликт е отправил Уиткоф в Москва. Въпреки това първата среща на върха между лидерите на САЩ и Русия от 2021 г. насам е договорена и може да се състои през следващите дни. Мястото на срещата все още не е определено.
По-рано днес АНСА предаде, че Тръмп е попитал италианската министър-председателка Джорджа Мелони дали би искала Рим да бъде домакин на тристранна среща, посветена на войната в Украйна. Първоначално американският президент предложи украинският лидер Володимир Зеленски също да участва в консултациите. Мелони е изразила съгласие за домакинството, пише още АНСА, но руски представител днес заяви пред ТАСС, че срещата няма да се състои в страна членка на ЕС, а в Турция или в Обединените арабски емирства. Освен това Путин отказа да се ангажира със среща със Зеленски, отбелязва АНСА.
