Руското външно министерство потвърждава, че ще оттегли съгласието си за функционирането на полското генерално консулство в Калининград от 29 август 2025 г.

Това заяви в интервю за ТАСС Алексей Климов, директор на Консулския отдел на руското външно министерство.

„На 11 юли нашето решение за затваряне на полското генерално консулство в Калининград от 29 август беше съобщено на полската страна. Това беше отговор на поредното намаляване на руското дипломатическо присъствие в тази страна и отмяната от полските власти на съгласието за функционирането на руското генерално консулство в Краков“, каза той.

„Подчертаваме още веднъж: руската дипломация неизменно изхожда от факта, че нито едно неприятелско нападение срещу нашата страна няма да остане без подходящ отговор и последствия.“ Климов отбеляза, че затварянето на руското консулство в Краков е довело до увеличаване на натовареността на служителите на консулския отдел на руското посолство в Полша и руското генерално консулство в Гданск. Той добави още, че консулските служители в Полша се справят ефективно с възложените им функции.

„Руснаците, които преди това са подали заявления за паспорт или искания за документи в сега затвореното руско генерално консулство в Краков, могат да получат готови документи без предварително записване в консулския отдел на руското посолство в Полша“, продължи Климов. „Освен това, по въпроси, свързани с консулските действия, сънародниците им имат право да се свързват с дипломатическите представителства и консулските служби на Руската федерация извън Полша.“