Русия закрива генералното консулство на Полша в Калининград

Руското външно министерство потвърждава, че ще оттегли съгласието си за функционирането на полското генерално консулство в Калининград от 29 август 2025 г.
Това заяви в интервю за ТАСС Алексей Климов, директор на Консулския отдел на руското външно министерство.
„На 11 юли нашето решение за затваряне на полското генерално консулство в Калининград от 29 август беше съобщено на полската страна. Това беше отговор на поредното намаляване на руското дипломатическо присъствие в тази страна и отмяната от полските власти на съгласието за функционирането на руското генерално консулство в Краков“, каза той.
„Подчертаваме още веднъж: руската дипломация неизменно изхожда от факта, че нито едно неприятелско нападение срещу нашата страна няма да остане без подходящ отговор и последствия.“ Климов отбеляза, че затварянето на руското консулство в Краков е довело до увеличаване на натовареността на служителите на консулския отдел на руското посолство в Полша и руското генерално консулство в Гданск. Той добави още, че консулските служители в Полша се справят ефективно с възложените им функции.
„Руснаците, които преди това са подали заявления за паспорт или искания за документи в сега затвореното руско генерално консулство в Краков, могат да получат готови документи без предварително записване в консулския отдел на руското посолство в Полша“, продължи Климов. „Освен това, по въпроси, свързани с консулските действия, сънародниците им имат право да се свързват с дипломатическите представителства и консулските служби на Руската федерация извън Полша.“
1 Прошепане
Коментиран от #5
05:38 09.08.2025
2 Перо
Коментиран от #3
05:59 09.08.2025
3 Перо
До коментар #2 от "Перо":П.С. Това е относно срещата Путин - Тръмп в Аляска за Украйна.
06:02 09.08.2025
4 вечна слава на император путин
06:30 09.08.2025
5 оня с коня
До коментар #1 от "Прошепане":много ще има да чакаш немеца да си го върне, колкото усраайна ще си върне домбас ха ха ха
06:31 09.08.2025