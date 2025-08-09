Новини
Русия закрива генералното консулство на Полша в Калининград

9 Август, 2025 05:30

Мярката е в отговор на "поредното намаляване на руското дипломатическо присъствие в тази страна и отмяната на съгласието за функционирането на руското генерално консулство в Краков"

Русия закрива генералното консулство на Полша в Калининград - 1
Снимка: wikimedia.org
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското външно министерство потвърждава, че ще оттегли съгласието си за функционирането на полското генерално консулство в Калининград от 29 август 2025 г.

Това заяви в интервю за ТАСС Алексей Климов, директор на Консулския отдел на руското външно министерство.

„На 11 юли нашето решение за затваряне на полското генерално консулство в Калининград от 29 август беше съобщено на полската страна. Това беше отговор на поредното намаляване на руското дипломатическо присъствие в тази страна и отмяната от полските власти на съгласието за функционирането на руското генерално консулство в Краков“, каза той.

„Подчертаваме още веднъж: руската дипломация неизменно изхожда от факта, че нито едно неприятелско нападение срещу нашата страна няма да остане без подходящ отговор и последствия.“ Климов отбеляза, че затварянето на руското консулство в Краков е довело до увеличаване на натовареността на служителите на консулския отдел на руското посолство в Полша и руското генерално консулство в Гданск. Той добави още, че консулските служители в Полша се справят ефективно с възложените им функции.

„Руснаците, които преди това са подали заявления за паспорт или искания за документи в сега затвореното руско генерално консулство в Краков, могат да получат готови документи без предварително записване в консулския отдел на руското посолство в Полша“, продължи Климов. „Освен това, по въпроси, свързани с консулските действия, сънародниците им имат право да се свързват с дипломатическите представителства и консулските служби на Руската федерация извън Полша.“


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прошепане

    5 7 Отговор
    Открива нови в Кьонингсберг !

    Коментиран от #5

    05:38 09.08.2025

  • 2 Перо

    4 2 Отговор
    Примирието не е решение на въпроса, защото ще се получи като Северна и Южна Корея! Примирие с демаркационна линия, придружено от студена война от 1953 г., до сега и не известно до кога! Вече всички изживяха една половин вековна студена война с постоянна военна заплаха и ограничение на движението и икономическо и др. сътрудничество.

    Коментиран от #3

    05:59 09.08.2025

  • 3 Перо

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Перо":

    П.С. Това е относно срещата Путин - Тръмп в Аляска за Украйна.

    06:02 09.08.2025

  • 4 вечна слава на император путин

    6 2 Отговор
    браво на путин, така се прави , вън от русия на мръъссните поляци да отиват да отварят консулство във краварника ха ха ха

    06:30 09.08.2025

  • 5 оня с коня

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Прошепане":

    много ще има да чакаш немеца да си го върне, колкото усраайна ще си върне домбас ха ха ха

    06:31 09.08.2025

