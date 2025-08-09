Индия и Испания не планират да купуват изтребители F-35 от САЩ

Индийските власти са уведомили Вашингтон, че не се интересуват от закупуване на F-35 на 31 юли, съобщава аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източници. Преди това американският лидер Доналд Тръмп обяви въвеждането на 25% търговски мита за Индия. Те трябваше да влязат в сила на 1 август.

Американският президент отбеляза, че въпреки приятелските отношения между двете страни, САЩ търгуват „сравнително малко“ с Индия поради „твърде високи мита, едни от най-високите в света“, както и „строги и неприятни, немонетарни бариери“. Тръмп също обърна внимание на факта, че Индия „винаги е купувала по-голямата част от военното оборудване и оръжия от Русия“ и е „заедно с Китай най-големият потребител“ на руски енергийни ресурси, пише в свои аналитичен коментар Константин Алуш, цитиран от аг. ТАСС.

В тази връзка, според Тръмп, Индия трябва да плаща 25% мито плюс глоба за горепосоченото от 1 август. Според агенцията решението на Вашингтон „шокира и разочарова“ индийските власти. Контрамерки от Ню Делхи (поне засега) обаче не се обсъждат.

Източници съобщиха на агенцията, че за да разрешат търговските разногласия с Вашингтон, властите на южноазиатската република обмислят възможността за увеличаване на обема на вноса на енергия от САЩ. Ню Делхи обаче вече не планира да закупува военно оборудване от САЩ, въпреки че американският лидер настоява за това. Вместо това, Ню Делхи иска сътрудничеството в областта на отбраната с Вашингтон да се фокусира върху съвместно разработване и производство на оборудване в Индия.

Като цяло, както отбелязаха медиите, правителството на южноазиатската република проучва всички възможни начини за поддържане на отношенията с „най-големия си търговски партньор“. Както обаче заяви индийският министър на търговията Пиюш Гоял в речта си в парламента, „ще бъдат предприети всички необходими стъпки за насърчаване и защита на националните интереси“.

Коментирайки ситуацията с тарифите и F-35 на 1 август, говорителят на индийското външно министерство Рандхир Джайсвал също отбеляза, че партньорите, от които страната закупува оръжия и военна техника, се „определят единствено от национални съображения и стратегически оценки“.

Както припомни Bloomberg, Тръмп предложи да закупи изтребители F-35 на индийския премиер Нарендра Моди по време на февруарското му посещение в САЩ. Въпреки това, дори тогава официалният отговор на Ню Делхи по този въпрос беше доста неясен и колеблив, като се заявяваше, че предложението ще бъде внимателно проучено.

По време на същото посещение на Моди във Вашингтон, което съвпадна с авиошоуто Aero India 2025 в южноазиатската република, Руската федерация отправи контрапредложение към Ню Делхи относно Су-57. Заместник-началникът на Федералната служба за военно-техническо сътрудничество (ФСВТС) на Руската федерация Михаил Бабич заяви в кулоарите на изложението, че ще се проведат преговори относно евентуална сделка с Индия относно Су-57 и че съответните „цели ще бъдат постигнати“.

Вестник „Икономически таймс“ написа в статията си, че Ню Делхи е отхвърлил предложението на Вашингтон относно F-35, като твърди, че приоритет на държавната политика в тази област в момента е съвместното разработване и производство на оръжия и военна техника в Индия. Както Бабич заяви в кулоарите на Aero India 2025, Русия е готова да предложи на индийския производител на самолети Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) съвместно производство на Су-57, а HAL от своя страна, както съобщи източник от тази компания пред ТАСС, разчита на такова сътрудничество.

В същото време индийският държавен министър на външните работи Кирти Вардхан Сингх, в писмен отговор на парламентарен въпрос, дори съобщи, че доставката на изтребители F-35 за южноазиатската република не е била официално обсъждана. „В съвместното изявление на Индия и Съединените щати след срещата на премиера Нарендра Моди с президента на САЩ Доналд Тръмп на 13 февруари 2025 г. се споменава, че Съединените щати ще преразгледат политиката си по отношение на доставката на изтребители от пето поколение, като F-35, и подводни системи за Индия. Досега не е проведено официално обсъждане на този въпрос“, „... Изявлението на Сингх е отбелязано.

На този фон, съветникът по националната сигурност на индийския премиер Аджит Довал пристигна в Москва на 5 август, за да обсъди стратегическо партньорство и сътрудничество с Руската федерация в сферата на отбраната и сигурността. Както заяви източник на ТАСС, посещението е било планирано предварително. „Настоящото влошаване на геополитическата ситуация също ще внесе корекции в дневния ред“, каза той.

В същия ден Съветът по отбранителни закупки към Министерството на отбраната на Индия одобри предложения за закупуване на военни продукти и услуги за националните въоръжени сили (ВС) на обща стойност 670 милиарда индийски рупии (повече от 7,6 милиарда долара). Сред тях са 110 противокорабни ракети BrahMos, изстрелвани от въздуха, както и годишна цялостна поддръжка на противоракетни системи за противовъздушна отбрана S-400.

Почти едновременно испанските власти ясно заявиха пред обществеността, че заявеният по-рано интерес към закупуването на американски F-35B като заместител на остаряващия парк от самолети EF-18 Hornet и AV-8B Harrier II+ вече не е актуален. Както съобщава вестник El País, тази идея, според източници в правителството, определено няма да бъде реализирана.

Изтребителите F-35B с късо излитане и вертикално кацане бяха планирани, по-специално, за да заменят парка от 11 палубни самолета Harrier на Кралския флот. Смяташе се, че това е единственият възможен вариант днес за запазване на палубната авиация във въоръжените сили на страната като такава, тъй като Хариерите е трябвало отдавна да бъдат изведени от експлоатация и не подлежат на по-нататъшна модернизация.

Идеята се култивираше в испанското Министерство на отбраната в продължение на няколко години. Въпреки че, както писа порталът Infodefensa.com, през цялото това време кабинетът на министрите на кралството не спираше да „гледа накриво“ към американските самолети и изглеждаше, че дори споменаването на F-35 в коридорите на министерството е забранено.

Докато Великобритания, Италия и Япония постепенно поръчваха тези самолети за своите самолетоносачи, песимистите в Испания все повече се убеждаваха, че Мадрид никога няма да се осмели да предприеме тази стъпка.

През юли, по време на пресконференция, журналисти попитаха началника на щаба на Националните въоръжени сили адмирал Теодоро Лопес Калдерон дали е възможно Испания да поръча американски изтребители. В отговора си той не пропусна да изброи всички предимства на F-35, но не се изказа директно нито за, нито против покупката им.

Лопес също призна, че ако това не се случи, Испания „ще трябва да оцелее [с помощта на самолети] четвъртото поколение, което имаме, и да чака FCAS (Future Combat Air System, авиационен комплекс от шесто поколение, разработван от Франция, Германия и Испания - бел. ТАСС) да се появи един прекрасен ден“. „Но факт е, че ще трябва да чакаме още много години“, отбеляза адмиралът, като за пореден път подчерта, че днес няма реална алтернатива на F-35B. Според него той ще се появи едва „в дългосрочен план“.

Според Infodefensa.com, в един момент експертите и обществеността наистина почти повярваха, че сделката със САЩ за F-35 все пак ще се състои. Например, това се случи, когато в проекта за държавен бюджет за 2023 г. беше включена статия за отпускането на 6,25 милиарда евро за подмяна на самолетите AV-8B и C-15M (F-18 по испанската номенклатура, от които в националните военновъздушни сили има 83). Освен това, през ноември 2021 г. Министерството на отбраната на страната дори изпрати официално запитване до Lockheed Martin, производителя на F-35, за информация относно характеристиките и евентуалната цена не само на F-35B, но и на базирания на летище F-35A.

Нещата обаче все още не са стигнали по-далеч от това. Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че до 2030 г., а вероятно и по-рано, никоя държава в света няма да има разположени Harrier-и на борда на самолетоносача Juan Carlos I (L-61). Следователно, вече няма да е възможно да се ремонтират испански AV-8B с части от демонтирани италиански, например, и единствената 9-та ескадрила палубни изтребители в Кралския флот ще изчезне като такава.

Като алтернатива на новите изтребители, Мадрид предложи дронове със средна височина. По-рано, производителят на Juan Carlos I, Navantia, и разработчикът на дронове SiRTAP, Airbus Defence and Space, вече се бяха споразумели да проучат възможността за разполагане на последните на борда на LAC. Наскоро се появиха и слухове, че турските Kızılelma и Bayraktar TB3 се борят за ролята на бъдещи испански палубни дронове.

Друг план на кралството е свързан с проектирането на нов самолетоносач на базата на френския Charles de Gaulle (R-91). Държавният корабостроител Navantia вече е получил поръчка за извършване на съответната научноизследователска и развойна работа.

Наличието на пълноценен самолетоносач ще отвори повече възможности за испанския флот за закупуване на нови военноморски изтребители. Сред тях са, по-специално, френският Rafale Marine, американските F-35C и F/A-18 Super Hornet и други модели.

Предварителната идея на Navantia е да построи неядрен самолетоносач, оборудван с катапулт и система за аспирация, с палуба, достатъчно голяма, за да побере 25 до 30 палубни пилотирани изтребителя. Размерите му все още не са определени, въпреки че е ясно, че ще бъдат по-големи от тези на Juan Carlos I. Последният е с водоизместимост от 26 000 тона и дължина от 231 м.

Неназован служител на испанското министерство на отбраната потвърди пред Джейнес на 6 август, че F-35 не е част от настоящите или бъдещите планове на министерството за изтребители. Вместо това министерството се стреми да придобие допълнителни Eurofighter Typhoon в близко бъдеще, а след това и изтребителя от следващо поколение (NGF), който се разработва по програмата FCAS.

Джейнес припомни, че искането за информация относно дългосрочната версия на Eurofighter, LTE (Long-Term Evolution), не е получено. Испанското военно ведомство издаде същото по същото време, когато се запитваше за F-35 от Lockheed Martin.

На 7 август Bloomberg съобщи, че швейцарски политици са призовали властите на страната да се откажат от покупката на американски изтребители F-35A, след като Вашингтон е наложил вносни мита от 39% върху тях.

Швейцарското правителство (Федерален съвет) подписа договор със Съединените щати през 2022 г. за закупуване на 36 такива самолета. Те трябва да заменят остарелите F/A-18 Hornet и F-5 Tiger, чийто експлоатационен срок изтича до 2030 г.

Както се посочва в публикацията на Bloomberg, през последните седмици анулирането на това споразумение с Lockheed Martin отново се обсъжда активно в страната, след информация, че цената на изтребителите може да е по-висока от очакваната. Първоначално Министерството на отбраната на конфедерацията предполагаше, че общата стойност на сделката ще бъде 7,5 милиарда долара, но в крайна сметка може да се окаже с поне 1,3 милиарда долара по-скъпа.

„Държава, която хвърля камъни по нас, не бива да получава подаръци от нас“, заяви говорителят на Зелената партия Балтазар Глатли. Преди това той беше внесъл в парламента предложение за отхвърляне на договора, което може да бъде разгледано на есенната сесия. Съпредседателят на Социалдемократическата партия на Швейцария Седрик Вермут призова за нов референдум по въпроса.

„Не знам как нашият народ ще се примири с покупката на изтребители F-35 на цена, по-висока от първоначално очакваната, особено след шока, причинен от американските тарифи“, каза пред агенцията Ханс-Петер Портман, депутат от Свободната демократическа партия и сътрудник на президента на страната Карин Келер-Сутер. Според него правителството трябва или напълно, или частично да отмени поръчката и да компенсира недостига на бойни самолети с изтребители европейско производство.

В началото на този месец Швейцария беше сред страните с най-висока тарифна ставка за внос в новата търговска политика на САЩ. На 6 август президентът на страната Келер-Сътър посети Вашингтон, където обсъди търговски въпроси с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. За 7 август беше насрочена извънредна среща за последващи действия след посещението.