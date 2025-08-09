Почина бившият директор на ФБР и ЦРУ Уилям Уебстър

Бившият директор на Федералното бюро за разследване (ФБР) и Централното разузнавателно управление (ЦРУ) Уилям Уебстър почина в САЩ на 101-годишна възраст, съобщи ФБР на своя уебсайт.
„ФБР изразява съболезнованията си на семейството на Уилям Уебстър“, се казва в прессъобщение на агенцията. В него се подчертава, че Уебстър „е служил повече от 60 години на страната си“, включително във ВМС на САЩ и федералния съд.
Уебстър е ръководил ФБР от 1978 до 1987 г. и ЦРУ от 1987 до 1991 г. Както отбелязва вестник The Wall Street Journal, той е единственият човек в американската история, който е ръководил и двете разузнавателни агенции.
