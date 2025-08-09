Русия осъжда плановете на Израел за разширяване на операцията в Газа

Плановете на Израел за ивицата Газа са осъдени и отхвърлени, а тяхното изпълнение е изпълнено с влошаване на и без това драматичната ситуация на тази територия. Това се казва в изявление на руското външно министерство.
Дипломатическото ведомство отбеляза, че на 8 август израелският военно-политически кабинет одобри план за разширяване на военната операция в ивицата Газа и поемане на контрол над някога най-гъсто населения ѝ централен регион. „Очаква се в близко бъдеще там да не остане нито един цивилен. Всички те ще бъдат подложени на принудително експулсиране.“ „Намерението на израелската страна постепенно да завземе и окупира целия сектор не е скрито“, отбеляза руската дипломатическа мисия.
„Изпълнението на подобни решения и планове, които са осъждани и отхвърляни, е изпълнено с влошаване на и без това изключително драматичната ситуация в палестинския анклав, която има всички признаци на хуманитарна катастрофа“, се казва в изявление на Министерството на външните работи.
Русия е твърдо убедена, че няма алтернатива на разрешаването на палестинския проблем на международноправна основа с централен принцип на две държави, който предвижда създаването на независима палестинска държава, съжителстваща в мир и сигурност с Израел, отбеляза руското външно министерство.
„Русия потвърждава непоколебимата си позиция относно необходимостта от незабавно прекратяване на огъня в ивицата Газа, освобождаването на всички заложници и задържани, както и възстановяването на безпрепятствения хуманитарен достъп.“ Москва е твърдо убедена, че няма алтернатива на разрешаването на палестинския проблем на добре познатата международноправна основа с централен принцип за две държави, предвиждащ създаването на независима палестинска държава в границите от 1967 г. със столица в Източен Йерусалим, съжителстваща в мир и сигурност с Израел“, подчерта руското външно министерство.
Изпълнението на плановете на Израел за окупация на ивицата Газа ще усложни всички усилия за деескалация на конфликта в региона, с негативни последици за целия Близък изток, се казва в изявлението.
Министерството отбеляза, че на 8 август израелският военно-политически кабинет одобри план за разширяване на военната операция в ивицата Газа.
„Очевидно е, че това значително ще усложни международните усилия за деескалация на зоната на конфликта, със сериозни негативни последици за целия близкоизточен регион“, се казва в изявлението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Злобното Джуджи
Коментиран от #7, #38
19:42 09.08.2025
2 Путин
19:43 09.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дух
Русия е със правото си
Америка е зелена наркомания и не е със всичкия си
Коментиран от #8
19:43 09.08.2025
5 хаха🤣
19:43 09.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ти пък откога
До коментар #1 от "Злобното Джуджи":Стана набожна, μΑ ?!!!
Коментиран от #20
19:45 09.08.2025
8 хаха🤣
До коментар #4 от "Дух":другарю, моралния код на Русия свети в ярко червено - над 1 милион загинали ушанки, за тоя дето духа 🤣🤣🤣
Коментиран от #10
19:45 09.08.2025
9 Отец Дионисий
Коментиран от #17
19:46 09.08.2025
10 Дух
До коментар #8 от "хаха🤣":Объркал си се червените са помаците в Русия
19:46 09.08.2025
11 Хахахахахаха
Най наглата Глупост на Руските Фашисти
19:47 09.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Злобното Джуджи
До коментар #6 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Мисля че всички осъдени, обесени крадци, убийци, насилници, изверги се прераждат и мъчат в Русия. Русия е АДА !!!
19:48 09.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Град Тутракан
19:48 09.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Учуден
До коментар #9 от "Отец Дионисий":Защо копейките като ги пращат да живеят в Раша гледат като отровени от гъби, сърдят се,пенявят се и си плюят в пазвата?!
19:50 09.08.2025
18 Гост
Всеки народ трябва да има собствена държава, евреите си го върнаха тъпкано на терористите, но все повече започват да приличат на тях..., мир!
Коментиран от #30
19:51 09.08.2025
19 пиночет
19:52 09.08.2025
20 Злобното Джуджи
До коментар #7 от "Ти пък откога":"....откога стана набожна.. "
Не съм, но вече сериозно се замислям !!!
Природата не може да произведе такава грешка като руснака, само той Твореца може да накара парче глина, парче кал да прилича и говори като човек .........🤣🤣🤣
Коментиран от #29
19:54 09.08.2025
21 Правилно е ....
19:55 09.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Евала братушки
19:56 09.08.2025
24 Отново сме свидетели
19:58 09.08.2025
25 Някой може ли да сподели
20:00 09.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 И Киев е Руски
20:01 09.08.2025
29 Не ти и трябва да ставаш.....
До коментар #20 от "Злобното Джуджи":И с две ръце да се кръстиш,
ΔεΓραΔ...иραΛиТе пак ще си останете
безверници 😉
20:01 09.08.2025
30 Злобното Джуджи
До коментар #18 от "Гост":"...Само когато Русия е световен хегемон.."
Незабавто спри самогона !!!
Русия хегемон ???
Това го няма и в руските сказки и не научна фантастика.
Русия е една бедна, непотребна никому КОТЧИНА , която ако дай Боже изчезне внезапно от Света, никой няма да се сети за нея.
20:02 09.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Точно така ...
Коментиран от #36
20:05 09.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 лицемерието
Коментиран от #37
20:07 09.08.2025
36 Злобното Джуджи
До коментар #33 от "Точно така ...":".. Това е истината..."
Така е !!!
Също като независима Украйна в границите от 1991г с Крим. Или това е вече друго, нали ? 😁
20:08 09.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Абсурдистан
21:04 09.08.2025