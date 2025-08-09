Русия осъжда плановете на Израел за разширяване на операцията в Газа

Плановете на Израел за ивицата Газа са осъдени и отхвърлени, а тяхното изпълнение е изпълнено с влошаване на и без това драматичната ситуация на тази територия. Това се казва в изявление на руското външно министерство.

Дипломатическото ведомство отбеляза, че на 8 август израелският военно-политически кабинет одобри план за разширяване на военната операция в ивицата Газа и поемане на контрол над някога най-гъсто населения ѝ централен регион. „Очаква се в близко бъдеще там да не остане нито един цивилен. Всички те ще бъдат подложени на принудително експулсиране.“ „Намерението на израелската страна постепенно да завземе и окупира целия сектор не е скрито“, отбеляза руската дипломатическа мисия.

„Изпълнението на подобни решения и планове, които са осъждани и отхвърляни, е изпълнено с влошаване на и без това изключително драматичната ситуация в палестинския анклав, която има всички признаци на хуманитарна катастрофа“, се казва в изявление на Министерството на външните работи.

Русия е твърдо убедена, че няма алтернатива на разрешаването на палестинския проблем на международноправна основа с централен принцип на две държави, който предвижда създаването на независима палестинска държава, съжителстваща в мир и сигурност с Израел, отбеляза руското външно министерство.

„Русия потвърждава непоколебимата си позиция относно необходимостта от незабавно прекратяване на огъня в ивицата Газа, освобождаването на всички заложници и задържани, както и възстановяването на безпрепятствения хуманитарен достъп."

Изпълнението на плановете на Израел за окупация на ивицата Газа ще усложни всички усилия за деескалация на конфликта в региона, с негативни последици за целия Близък изток, се казва в изявлението.

