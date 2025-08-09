Новини
Свят »
Русия »
Русия приветства мирното споразумение с американско посредничество между Азербайджан и Армения

Русия приветства мирното споразумение с американско посредничество между Азербайджан и Армения

9 Август, 2025 20:18, обновена 9 Август, 2025 20:24 593 20

  • русия-
  • армения-
  • азербайджан-
  • мир-
  • договор-
  • сащ

Москва обаче предупреди, че външна намеса може да усложни ситуацията в Южен Кавказ

Русия приветства мирното споразумение с американско посредничество между Азербайджан и Армения - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия приветства мирното споразумение с американско посредничество между Азербайджан и Армения, но предупреди, че външна намеса може да усложни ситуацията в Южен Кавказ, предаде Ройтерс.

Споразумението, подписано вчера по време на среща между президентите на Армения и Азербайджан Никол Пашинян и Илхам Алиев във Вашингтон в присъствието на американския им колега Доналд Тръмп, включва изключителни права за САЩ за развитието на транспортния коридор през Армения, свързващ Азербайджан с неговия граничещ с Турция анклав Нахичеван.

Москва оценява позитивно срещата, като се надява, че това ще помогне за установяването на мира, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

„Последователно подкрепяме всички усилия, помагащи за постигането на ключовата за регионалната сигурност цел. Във връзка с това срещата на лидерите на южнокавказките републики във Вашингтон с посредничеството на американската страна заслужава положителна оценка. Надяваме се, че въпросната стъпка ще помогне за постигането на дневния ред на мира“, отбеляза дипломатът. Тя допълни, че помиряването между Баку и Ереван трябва да се основава на баланса на интересите на страните и да се вписва в регионалния контекст.

„Помиряването на двете страни трябва да се впише в регионалния контекст и да се основава на баланса на интересите и безусловното уважение на приоритетите на страните и съседните държави“, отбеляза Захарова. Тя подчерта, че най-добрият вариант за решението на регионалните въпроси се заключва в „търсенето и по-нататъшното изпълнение на решенията, изработени от самите страни от региона при подкрепата на непосредствените съседи Русия, Иран и Турция“.

„Участието на извънрегионални играчи трябва да работи за укрепване на мирния дневен ред, а не да създава допълнителни трудности и разделителни линии. Бихме искали да избегнем тъжния опит със западната помощ при разрешаването на конфликтите в Близкия изток. Примерите в Южен Кавказ включват присъствието на наблюдателната мисия на ЕС в Армения, чиято дейност постоянно дразни другите регионални играчи“, допълни Захарова.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нов удар

    8 5 Отговор
    В зурлата на Путлер.

    20:27 09.08.2025

  • 2 Ъъъъъъъ

    1 3 Отговор
    "Москва обаче предупреди, че външна намеса може да усложни ситуацията в Южен Кавказ"

    После пак кажат, че арменците и азерите са стояли мирно, ама Путин ги нападнал вероломно, щото се чуди какво да прави по цял ден.🤣

    Коментиран от #4, #5

    20:27 09.08.2025

  • 3 си дзън

    6 5 Отговор
    Русията приветства - какво друго. Откъсват се държавите от руското робство.
    Само БГ слугите Костадинов и Радев го искат.

    20:29 09.08.2025

  • 4 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ъъъъъъъ":

    Кавказ няма стратегическо значение за Русия.:))

    Коментиран от #6

    20:29 09.08.2025

  • 5 Руснак без крак

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ъъъъъъъ":

    Утре влизам в Баку!Ако остана с глава!

    20:34 09.08.2025

  • 6 Непостижимото

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    грозде за оправдание е кисело и не си струва вниманието.

    20:35 09.08.2025

  • 7 Браво

    5 1 Отговор
    Птъя за победата на Украйна минава перз Кавказ !

    20:35 09.08.2025

  • 8 Факт

    3 3 Отговор
    Копейки имате много поздрави от "великия" геостратег Путин!!! 😂😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #17

    20:35 09.08.2025

  • 9 руzко = боклук

    3 3 Отговор
    Московия на коленеее

    20:36 09.08.2025

  • 10 ,,,,,

    2 3 Отговор
    Русия е мръсната локва на планетата.

    20:36 09.08.2025

  • 11 Злобното Джуджи

    2 1 Отговор
    Русия приветствала......
    Русия просто изпадна извън международната политика и сътрудничество. Остана само да се слюняви и бълва никому ненужните си коментари 👎

    20:36 09.08.2025

  • 12 Рашист

    4 3 Отговор
    И Азери и Арменци Силно Мразят руснаци !

    20:39 09.08.2025

  • 13 Атина Палада

    1 3 Отговор
    Щом Русия приветства... Тръмп и Путин има някакъв "договорняк"

    Коментиран от #15

    20:40 09.08.2025

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    А ДОГОВОРА ЩЕ ВАЖИ ЛИ
    АКО АРМЕНИЯ И АЗЕРБЕЙДЖАН ВЛЯЗАТ В РФ ?
    .....

    20:44 09.08.2025

  • 15 аz СВОПобеда80

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Колега трябва да измислим нещо по-убедително!Така излагаме групичката!🤔🤔🤔

    20:56 09.08.2025

  • 16 Ко стааа бе руски боклуци?

    0 2 Отговор
    Цял свят ви намрази.

    20:57 09.08.2025

  • 17 Напразно търсиш копейките

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Факт":

    Под такива новини ги няма.

    20:59 09.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гост

    0 0 Отговор
    Човечеството е изостанало, занимава основно със суетата си вече хилядолетия, отказва да възприеме, че живурка на планета, която е част от галактика, чийто диаметър е само 120 000 светлинни години... 🥤

    21:02 09.08.2025

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    0 0 Отговор
    ТЕ ТАМ В БАКУ
    РАКЕТАТА МОЖЕ И ДА Е ИРАНСКА
    ....
    ПРОИЗВЕДЕНА В СССР СЪС СЕВЕРНОКОРЕЙСКИ КОМПОНЕНТИ:))

    21:04 09.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания