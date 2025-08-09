Макрон: Бъдещето на Украйна не може да бъде решено без украинците

Бъдещето на Украйна не може да бъде решено без украинците, заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес, цитирана от БТА.
Макрон направи изказването си след разговор с украинския лидер Володимир Зеленски и преди планираната среща между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин.
Преговорите между двамата ще се проведат на 15 август в Аляска и имат за цел да сложат край на войната в Украйна.
"Европейците също трябва да бъдат част от решението, защото сигурността им е изложена на риск", написа френският лидер в "Екс" и добави, че днес е разговарял също с германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Киър Стармър.
Срещата ще бъде първата между действащ президент на САЩ и Путин от 2021 г., когато Джо Байдън се срещна с Путин в Женева.
По-рано вчера Тръмп заяви, че Украйна и Русия вероятно "ще си разменят" части от територии в рамките на споразумение за край на войната и определи плановете в тази посока като много сложни.
Американският лидер преди това отбеляза, че възнамерява първо да се срещне с Путин и след това разговорите да прераснат в тристранни, с участието и на украинския президент Володимир Зеленски.
Кремъл обаче изрази резерви относно среща между Путин и Зеленски.
В четвъртък руският лидер заяви, че според него не е невъзможно да се срещне с украинския си колега, но по думите му за подобни преговори е нужно да са налице необходимите условия и предпоставки, които според него засега са далеч от изпълнени.
Путин не назова условията си, но Кремъл преди е настоявал Украйна да се откаже от земите, които Русия е окупирала, включително от Крим, който тя анексира незаконно през 2014 г., а също и Западът да престане да снабдява Киев с оръжие и да изключи всякаква възможност за украинско членство в НАТО.
Зеленски и европейските му съюзници отхвърлиха тези искания.
