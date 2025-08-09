Новини
Свят »
Франция »
Макрон: Бъдещето на Украйна не може да бъде решено без украинците
  Тема: Украйна

Макрон: Бъдещето на Украйна не може да бъде решено без украинците

9 Август, 2025 21:30, обновена 9 Август, 2025 20:35 702 46

  • макрон-
  • франция-
  • украйна-
  • русия-
  • сащ-
  • тръмп-
  • путин

Френският президент коментира предстоящата среща между Тръмп и Путин

Макрон: Бъдещето на Украйна не може да бъде решено без украинците - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бъдещето на Украйна не може да бъде решено без украинците, заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес, цитирана от БТА.

Макрон направи изказването си след разговор с украинския лидер Володимир Зеленски и преди планираната среща между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Още новини от Украйна

Преговорите между двамата ще се проведат на 15 август в Аляска и имат за цел да сложат край на войната в Украйна.

"Европейците също трябва да бъдат част от решението, защото сигурността им е изложена на риск", написа френският лидер в "Екс" и добави, че днес е разговарял също с германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Киър Стармър.

Срещата ще бъде първата между действащ президент на САЩ и Путин от 2021 г., когато Джо Байдън се срещна с Путин в Женева.

По-рано вчера Тръмп заяви, че Украйна и Русия вероятно "ще си разменят" части от територии в рамките на споразумение за край на войната и определи плановете в тази посока като много сложни.

Американският лидер преди това отбеляза, че възнамерява първо да се срещне с Путин и след това разговорите да прераснат в тристранни, с участието и на украинския президент Володимир Зеленски.

Кремъл обаче изрази резерви относно среща между Путин и Зеленски.

В четвъртък руският лидер заяви, че според него не е невъзможно да се срещне с украинския си колега, но по думите му за подобни преговори е нужно да са налице необходимите условия и предпоставки, които според него засега са далеч от изпълнени.

Путин не назова условията си, но Кремъл преди е настоявал Украйна да се откаже от земите, които Русия е окупирала, включително от Крим, който тя анексира незаконно през 2014 г., а също и Западът да престане да снабдява Киев с оръжие и да изключи всякаква възможност за украинско членство в НАТО.

Зеленски и европейските му съюзници отхвърлиха тези искания.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 писаре стига с тая снимка като юноша

    27 0 Отговор
    блед преди 20г

    пускай актуални снимки на макарона
    да му се радваме

    Коментиран от #7, #11

    20:37 09.08.2025

  • 2 Наполеончо

    24 0 Отговор
    пак се изцепи.

    20:37 09.08.2025

  • 3 Макарончо

    23 0 Отговор
    Има още доста да учи
    за така наречените уКраИнци.

    20:37 09.08.2025

  • 4 Хипотетично

    23 0 Отговор
    необходимите условия и предпоставки са формулирани в текста за капитулация.

    20:38 09.08.2025

  • 5 Сандо

    23 0 Отговор
    Не само може,ами и така ще стане.В скоро време,предвид привършването на пушечното месо,укрите никому няма да са нужни,дори и на руснацит,убедили се вече,че тия тотално обработени мозъци за никакъв чеп не стават,камо ли за някакви братя.

    20:38 09.08.2025

  • 6 Палячото

    26 0 Отговор
    пак си е повярвал,че нещо зависи от него...-явно дедо Бриджит пак ще го шамаросва

    20:38 09.08.2025

  • 7 Тази снимка

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "писаре стига с тая снимка като юноша":

    е от моминските години на баба Макаронка.

    Коментиран от #35

    20:39 09.08.2025

  • 8 Злобното Джуджи

    21 0 Отговор
    Френска кокошка просо сънува

    20:39 09.08.2025

  • 9 az СВО Победа80

    20 0 Отговор
    Може и ще бъде!

    Както винаги досега е било в историята на света, победителят определя условията и ги налага на победения без да го пита...

    А Макрон може да си хленчи колкото си иска! 🤣

    Коментиран от #15, #19

    20:40 09.08.2025

  • 10 Дудов

    16 1 Отговор
    В решениено за бъдещето на Украйва, най-малко украинците ще участват .Който мисли ро-различно е вероятно пълен или полу-идиот

    20:40 09.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 0 Отговор
    БАЙ ЛУКАШЕНКО ГО КАЗА НАЙ - ТОЧНО В ИНТЕРВЮ
    .....
    АКО РУСИЯ НЕ МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ ТОВА КОЕТО ИСКА,
    ПУТИН МОЖЕ ДА ПРАТИ БАЙ ДОНЬО НАХХХХ
    ....

    20:41 09.08.2025

  • 13 ти да видиш

    19 0 Отговор
    Тоя откак взе да го бие по-често баба му съвсем изплиска, ми то бъдещето на украинците бе решено отдавна, още 2014 и то не от тях! Сегашното са плодовете от това, което западните им господари посяха!

    20:42 09.08.2025

  • 14 Може, може и още как

    13 0 Отговор
    Както се реши за еврото без да питат българите

    20:42 09.08.2025

  • 15 Не че ми дреме

    0 14 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа80":

    Един милион пабедители са при Кабзон.Не,че ми пука де.

    Коментиран от #27

    20:43 09.08.2025

  • 16 Мите

    11 0 Отговор
    Абе бате Макарон, виж че не ви бръснат за слива вече бе....

    20:44 09.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Някой

    13 0 Отговор
    Не може ли? Стой и гледай!
    Ама то и съдбата на ЕС ще се реши без участието му.
    Стой и гледай!

    20:45 09.08.2025

  • 19 Ти да видиш

    0 14 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа80":

    Кремълският бит плъх да не пътува за Киев вместо за Аляска?

    20:45 09.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Това не е война а началото на

    9 0 Отговор
    Матрицата

    20:47 09.08.2025

  • 22 Берлин

    11 0 Отговор
    Мекотели геронтофили никой не пита,заедно със еуроНацюгите,със окрабандеровците.

    20:47 09.08.2025

  • 23 Макарончо

    9 0 Отговор
    Я па тоя!?
    Думата "бостро" е въведена във Франция при нахлуването на руските войски в Париж при разгрома нз Наполеон!
    Солдатите са искали по бързо обслужване в заведенията и са подканяли персона с думата "быстро"!!!

    20:48 09.08.2025

  • 24 Копейкиииииии

    0 9 Отговор
    Войната свършва.Пари нема!Два долара за килограм картофи в котчината.Работа си търсете!Иначе глад ви чака.Децата ви просяцци ще станат!Хаха Удръжки за оръжие ще ви налагат .хах ха.

    Коментиран от #32

    20:50 09.08.2025

  • 25 Азззззззз

    7 0 Отговор
    Макарона май скоро не го е тупала баба му, та пак се изказва неподготвен.

    20:50 09.08.2025

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ТИЯ ПРЕГОВОРИ СА КАТО ДА СИ
    КАЧИЛ МАДАМАТА НА ЛЕГЛОТО
    ДА СИ СЛОЖИЛ ПРЕЗЕРВАТИВА
    .....
    И КОМШИЯТА ДОНЬО СЕ ПОКАЖЕ НА ВРАТАТА НА СПАЛНЯТА ТИ И РЕЧЕ
    " ЕЛА ДА ПИЕМ ПО ЕДНА БИРА" :))

    20:51 09.08.2025

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Не че ми дреме":

    1 800 000 укри при Бандера.Тъжно е що то са руснаци.Изпростели , ама руснаци

    Коментиран от #30

    20:52 09.08.2025

  • 28 Ааа не може?

    2 0 Отговор
    А на бас!

    20:53 09.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Идеално

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Щом са ватенки.

    Коментиран от #37

    20:53 09.08.2025

  • 31 Хм...

    4 0 Отговор
    Бъдещето на у Крайна се решава без у краинците вече повече от десет години. Затова и са на това дередже.
    А мИкрончето да внимава със салфетките, че да не се налага дядо бриджит да го зашлеви през лицето. Отново...

    20:53 09.08.2025

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Копейкиииииии":

    Не лъжи бе пупур,в интернет ги има всички цени

    20:54 09.08.2025

  • 33 Я баба

    2 0 Отговор
    Кого пуснала да дава изявления. Европа издиша, Франция фалира, кое не е ясно?!?

    20:54 09.08.2025

  • 34 Правилно

    3 1 Отговор
    Тази среща няма да има никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    Коментиран от #40, #41

    20:55 09.08.2025

  • 35 Хе хе...

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тази снимка":

    Злите езици във Франция не спират да говорят, че баба макаронка всъщност е дядо.

    20:55 09.08.2025

  • 36 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Ами,украинците си решават.Или ще умрат за НАТО , или ще са живи под Руско управление.

    20:55 09.08.2025

  • 37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Идеално":

    И смисъла не разбираш,иди. т

    20:55 09.08.2025

  • 38 Раз

    1 1 Отговор
    Украйна не трябва да позволява да я прецакат великите сили, както сториха с България.

    20:56 09.08.2025

  • 39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    РУСКИТЕ ЩУРМОВАЦИ
    ПОТЪРСИЛИ ДНЕС УКРАИНСКИЯ ВОЕННИЯ КОМЕНДАНТ НА КРАСНОАРМЕЙСК ( ПОКРОВСК)
    ВЪВ ВОЕННАТА КОМЕНДАТУРА В ЦЕНТЪРА НА ГРАДА
    .....
    И СЕ ОКАЗАЛО ЧЕ ГО НЯМА В КАБИНЕТА МУ :)
    ......
    БЯГАЙТЕ ЗАЙЧЕТА БЯГАЙТЕ ?

    20:56 09.08.2025

  • 40 К’во чакаш

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Правилно":

    Заминавай за Украйна и се обединявай с тях.

    20:57 09.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 шашармак

    0 0 Отговор
    На срещата трябва да присъстват Украйна и ЕС. Срещата само с Тръмп и Путин няма стойност. Без общо решение от всички заинтересовани мирът няма да бъде траен.

    20:59 09.08.2025

  • 44 селтак

    0 0 Отговор
    Баба пак ше центрова макароня! Тоа път ше бъде ъперкът! Макароня да се озърта къде е бабока да го не излови неподготвен!🤕🤕🤕🤪

    21:00 09.08.2025

  • 45 СЛОНА

    1 0 Отговор
    НЯМАШ ДУМАТА ,АКО НЕ ИСКАШ ДА СТИГНАТ И ДО ТЕБ СИ ЗАТВАРЯЙ УСТАТАТА!!!

    21:02 09.08.2025

  • 46 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    след последния лобут от бабето, съпругата му де изчезна за повече от седмица изглежда
    завалията е бил в комоцио.....
    Симптомите могат да включват изпадане в безсъзнание, загуба на памет, затруднение при мислене, концентрация или баланс, замъглено зрение, нарушения на съня и промени в настроението.

    Още новини от и за уср@йна ???!

    21:04 09.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания