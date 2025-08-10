Новини
Свят »
Русия »
Захарова: Изявленията на Токио за Втората световна война разкриват реваншисткото му ядро

Захарова: Изявленията на Токио за Втората световна война разкриват реваншисткото му ядро

10 Август, 2025 16:50 704 24

  • япония-
  • русия-
  • втора световна война-
  • мария захарова

От средата на миналия век Москва и Токио водят преговори с цел разработване на мирно споразумение

Захарова: Изявленията на Токио за Втората световна война разкриват реваншисткото му ядро - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Изявленията на ръководителя на японското външно министерство за „незаконната окупация“ на южните Курилски острови са неприемливи, не са способни да променят обективната реалност и звучат особено цинично в годината на 80-годишнината от Победата, се казва в коментара на официалния представител на руското външно министерство Мария Захарова.

„Считаме подобна реторика за неприемлива за държавник от такова ниво и още повече за неспособна да промени обективната реалност: южните Курилски острови преминаха към СССР, на който Руската федерация е държава-наследник, на правни основания, залегнали в следвоенните споразумения на съюзническите сили и Устава на ООН“, отбеляза дипломатът.

Както посочи Захарова, в навечерието на паметната дата 3 септември Москва отново призовава Токио „да признае напълно отговорността си за агресията, разгърната в Азия през 30-те и 40-те години на миналия век, и искрено да се извини за страданията, причинени на неговите народи“. „Постоянното налагане от официален Токио на фалшиви интерпретации на събитията от средата на 20-ти век, определили съдбата на човечеството, ясно потвърждава реваншистката същност на политиката на съвременна Япония“, подчерта дипломатът. "Всъщност тази страна е единствената на планетата днес, която отказва да признае напълно резултатите от следвоенното уреждане, стремейки се да „замаже“ или да потулят многобройните престъпления, извършени от японските военни като част от варварската експанзионистична кампания в Източна Азия през първата половина на 20-ти век."

Според Захарова „гореспоменатите изявления на японския външен министър са категорично неприемливи и звучат особено цинично в навечерието на 80-годишнината от Победата над милитаристична Япония и края на Втората световна война, която прогресивният свят отбелязва на 3 септември.“

От средата на миналия век Москва и Токио водят преговори с цел разработване на мирно споразумение след Втората световна война. Основната пречка за това остава несъгласието относно правата върху южните Курилски острови. След войната целият архипелаг е включен в състава на Съветския съюз, но Япония оспорва собствеността върху Итуруп, Кунашир, Шикотан и група малки необитаеми острови. Същевременно руското външно министерство многократно е подчертавало, че руският суверенитет над тези територии, който има съответното международноправно основание, не е под съмнение.

След като Токио наложи антируски санкции във връзка със ситуацията в Украйна, Русия спря консултациите с Япония по мирния договор. Москва също така се оттегли от преговорите с Токио за установяване на съвместна икономическа дейност на южните Курилски острови и блокира удължаването на статута на Япония като партньор на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество за секторен диалог.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 6135

    14 4 Отговор
    Ех тези японци... Толкова са жълти а не се научиха да не уринират срещу вятъра.

    16:57 10.08.2025

  • 2 Ценител

    6 15 Отговор
    Ужасно изглежда тази рашстка усойница. Така ли нямат фотошоп...

    Коментиран от #8

    16:58 10.08.2025

  • 3 А изявленията на Румбата за

    4 10 Отговор
    това че държавата се разпродава, какво са? Явно лицемерието е заразно - правителствата на Радев са продали 262 държавни имота.

    16:58 10.08.2025

  • 4 Факти

    11 3 Отговор
    Да умреш безплатно за евреин наркоман МИЛИАРДЕР е глупаво! Но да умреш за нацист -убиец , като БАНДЕРА е престъпление !!!

    16:59 10.08.2025

  • 5 си дзън

    3 8 Отговор
    Реваншът на Масква - нов СИВ и Варшавски договор в Европа до Лисабон

    16:59 10.08.2025

  • 6 Дзегун

    9 3 Отговор
    Да си японец е наказание!

    Коментиран от #23

    16:59 10.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 НА МЕН

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ценител":

    МИ ИЗГЛЕЖДА ПО ДОБРЕ ОТ МЕЦКА МАЧЕВА или ОТ ПКП----А И ПО ПАРАПЕТИТЕ НЯМА СНИМКА

    17:00 10.08.2025

  • 9 Ганя Путинофила

    6 8 Отговор
    Курилските острови са една руска мизерия!
    А можеха да бъдат Рай от японците!

    Коментиран от #12

    17:00 10.08.2025

  • 10 Шогун

    1 6 Отговор
    Полу-хора да не се изказват.

    17:01 10.08.2025

  • 11 Масквич

    4 4 Отговор
    Рушляка обича да се вози на Тойота! Не ще Масквич!

    17:02 10.08.2025

  • 12 Дзегун

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ганя Путинофила":

    То в Япония един Рай! Позапознай се малко!

    Коментиран от #16, #18

    17:02 10.08.2025

  • 13 Чукча

    2 2 Отговор
    Ами нападнете ги.

    17:02 10.08.2025

  • 14 Механик

    3 2 Отговор
    И кое от изявленията на Токио не вярно бе Маша.Раша винаги е грабила колкото може.

    17:03 10.08.2025

  • 15 И аз съм реваншист!

    3 4 Отговор
    Искам руснаците да ни се извинят за агресията и за робството, в което ни вкараха. Преди тяхното идване през 1944 г. България и Гърция са били равностойни и като БВП и като брой население. Сега гърците имат 3 пъти по-голям БВП от нас. След руския преврат през 1989 г. 2 милиона българи отидоха да слугуват в Гърция и Европа. Искам репарации в размер на 300 млрд. долара за щетите, които ни сториха.

    Коментиран от #20

    17:03 10.08.2025

  • 16 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Дзегун":

    Раят е в мухонасранск.

    17:03 10.08.2025

  • 17 Кико

    1 2 Отговор
    Искреност?
    От японци?
    Хахахахахахаххххххх 😂😂😂

    17:03 10.08.2025

  • 18 Град Козлодуй

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дзегун":

    Как пък един боклукк не замина за руският рай?
    Благодаря за отговора!

    17:04 10.08.2025

  • 19 Анонимен

    1 0 Отговор
    Не се забравя изпитото саке от героите дали живота си за тази Империя на изгряващото слънце.Не се гаси туй що не гасне.

    17:04 10.08.2025

  • 20 Дзегун

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "И аз съм реваншист!":

    Само си напиши номера на банковата сметка и нямаш проблеми!

    17:05 10.08.2025

  • 21 И японците сгрешиха

    2 0 Отговор
    Трябваше да атакуват маскалите в гръб Втората световна!
    Така Сталин изпрати всички девизии от Изток към Москва!

    Коментиран от #24

    17:05 10.08.2025

  • 22 Обикновен човек

    1 0 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    17:05 10.08.2025

  • 23 Ганю- простия

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дзегун":

    И аз така знам, онези дето викат, че на жълтите бил висок стандартинна лъжат и тези дето викат, че у хапония изкарвали дълго и те мажат.

    17:07 10.08.2025

  • 24 Дзегун

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "И японците сгрешиха":

    Ех, не са умни като теб Велики Стратего!

    17:07 10.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания