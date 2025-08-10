Захарова: Изявленията на Токио за Втората световна война разкриват реваншисткото му ядро

Изявленията на ръководителя на японското външно министерство за „незаконната окупация“ на южните Курилски острови са неприемливи, не са способни да променят обективната реалност и звучат особено цинично в годината на 80-годишнината от Победата, се казва в коментара на официалния представител на руското външно министерство Мария Захарова.

„Считаме подобна реторика за неприемлива за държавник от такова ниво и още повече за неспособна да промени обективната реалност: южните Курилски острови преминаха към СССР, на който Руската федерация е държава-наследник, на правни основания, залегнали в следвоенните споразумения на съюзническите сили и Устава на ООН“, отбеляза дипломатът.

Както посочи Захарова, в навечерието на паметната дата 3 септември Москва отново призовава Токио „да признае напълно отговорността си за агресията, разгърната в Азия през 30-те и 40-те години на миналия век, и искрено да се извини за страданията, причинени на неговите народи“. „Постоянното налагане от официален Токио на фалшиви интерпретации на събитията от средата на 20-ти век, определили съдбата на човечеството, ясно потвърждава реваншистката същност на политиката на съвременна Япония“, подчерта дипломатът. "Всъщност тази страна е единствената на планетата днес, която отказва да признае напълно резултатите от следвоенното уреждане, стремейки се да „замаже“ или да потулят многобройните престъпления, извършени от японските военни като част от варварската експанзионистична кампания в Източна Азия през първата половина на 20-ти век."

Според Захарова „гореспоменатите изявления на японския външен министър са категорично неприемливи и звучат особено цинично в навечерието на 80-годишнината от Победата над милитаристична Япония и края на Втората световна война, която прогресивният свят отбелязва на 3 септември.“

От средата на миналия век Москва и Токио водят преговори с цел разработване на мирно споразумение след Втората световна война. Основната пречка за това остава несъгласието относно правата върху южните Курилски острови. След войната целият архипелаг е включен в състава на Съветския съюз, но Япония оспорва собствеността върху Итуруп, Кунашир, Шикотан и група малки необитаеми острови. Същевременно руското външно министерство многократно е подчертавало, че руският суверенитет над тези територии, който има съответното международноправно основание, не е под съмнение.

След като Токио наложи антируски санкции във връзка със ситуацията в Украйна, Русия спря консултациите с Япония по мирния договор. Москва също така се оттегли от преговорите с Токио за установяване на съвместна икономическа дейност на южните Курилски острови и блокира удължаването на статута на Япония като партньор на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество за секторен диалог.