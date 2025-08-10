Новини
Мерц се надява на пробив по въпроса за Украйна на срещата на върха
Мерц се надява на пробив по въпроса за Украйна на срещата на върха

10 Август, 2025 17:15 1 036 55

Време е да се сложи край на 3-годишната война

Мерц се надява на пробив по въпроса за Украйна на срещата на върха - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц се надява, че на предстоящата на 15 август среща на руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска ще бъде постигнат пробив в уреждането на конфликта в Украйна.

„Надяваме се на пробив на 15 август. Преди всичко, най-накрая да има прекратяване на огъня. И на възможност за мирни преговори в Украйна“, каза Мерц в интервю за телевизионния канал ARD. Той припомни, че войната в Украйна продължава от три години и половина. „Време е да се сложи край на това“, подчерта германският канцлер.

Германия
  • 1 Няма Мерки, Русия не обича фашисти

    28 6 Отговор
    Фашиста Мерки се надява на реванш!!!

    Коментиран от #18

    17:17 10.08.2025

  • 2 Истината

    30 5 Отговор
    Номера прекратяване на огънят няма да мине при Руснаците повече.

    Коментиран от #27, #53

    17:18 10.08.2025

  • 3 Тия са куку психопати

    32 6 Отговор
    То щот , някой го пита тоя за нещо ! Да си види социологическите изследвания за неговото 100 дневно управление- 9 % одобрение!

    Коментиран от #35

    17:19 10.08.2025

  • 4 Глист

    28 5 Отговор
    Когато Русия предупреждаваше и искаше да се спре всичко, вие подстрекавахте 404
    ...сега когато ви бият до нас...аббе се надявайте, никой ви спира.

    17:19 10.08.2025

  • 5 Пич

    25 4 Отговор
    На Мерц и Урсулианците , както и на Зелювците им беше показано че са прислуга , и цялото дрънкане е за да не изглеждат толкова жалки ! Но изглеждат!!!

    Коментиран от #29

    17:20 10.08.2025

  • 6 Москеа не вярва на сълзи

    20 5 Отговор
    Стига рони крокодилски сълзи. Ще го ядете до последно.

    Коментиран от #12

    17:21 10.08.2025

  • 7 Виж ти

    4 3 Отговор
    Имало и един разумен лидер в Европа. Дано да не си промени позицията.

    17:22 10.08.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 3 Отговор
    Надеждата умирала последна🤔
    Надявах се Тръмпича да прекрати войната за 24 часа.
    Надявах се да спре рашките на 08.08.
    Сега се надяват на пробив на 15-ти.

    17:22 10.08.2025

  • 9 си дзън

    4 19 Отговор
    Не може да има пробив в бетонните руски глави.

    17:23 10.08.2025

  • 10 Кадиров

    16 3 Отговор
    Леле тоя ка пут колко "бой" има да яде.....

    Коментиран от #19

    17:23 10.08.2025

  • 11 Механик

    17 3 Отговор
    Неадекватник е тоя. Личи му още като му видиш "фейса". Абсолютен "лузър", който се опитва да си внуши, че е някой.
    Язък за дядо му, който е бил от "waffen SS". Там може да не са държали да си умен, но са държали да си снажен и добре изглеждащ.
    А тоя само по снимка, може да му извадиш поне 3 психиатрични диагнози. И то без да си психиатър и да ровиш на дълбоко.

    17:24 10.08.2025

  • 12 Москва не вярва на сълзи

    14 3 Отговор

    До коментар #6 от "Москеа не вярва на сълзи":

    Нацистки сълзи.

    17:24 10.08.2025

  • 13 БгТопИдиот🇧🇬

    16 4 Отговор
    Ислямски германистан не си научиха историческият урок.

    Че РФ не им е враг ,а Кравария ( в частност печатарите им).

    17:24 10.08.2025

  • 14 А50

    15 2 Отговор
    Европа е поставена в паралелен коловоз за бавнодвижещи се. А България е в последния вагон и гълтаме пошилката, шенген, евро, зелени, директиви, бръмбари... Светтът е друг и новите центрове са Сащ, Русия, Китай. Наще още не са разбрали какво става и че този клуб на богати ЕС вече не е такъв щом ни пускат там, трябва ли въобще да влизаме в клубове или да си гледаме интереса

    Коментиран от #31, #36

    17:26 10.08.2025

  • 15 Ганя Путинофила

    3 10 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    Коментиран от #20

    17:27 10.08.2025

  • 16 Дрът русофил

    3 11 Отговор
    Маскалия утече у каналя!

    17:28 10.08.2025

  • 17 Световна войната

    5 12 Отговор
    Тази среща няма да има никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    Коментиран от #22, #28

    17:28 10.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 БгТопИдиот🇧🇬

    10 4 Отговор

    До коментар #15 от "Ганя Путинофила":

    Не барайте Ганю панеленият плъх ,има банани целогодишно (+ евтин фен танил) и спами евроглюпости за 10 цента на пост.

    Коментиран от #32

    17:30 10.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 3 Отговор

    До коментар #17 от "Световна войната":

    Народите видяха как довчерашните конекрадци вече крадат милиарди от чужди банкови сметки ❗
    Да, целият Свят се обединява срещу хулигана който ги преджобва ❗
    Можеш да провериш и откъде произлиза думата ХУЛИГАН, ще ти е интересно ‼️

    17:33 10.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Любопитен

    5 1 Отговор
    Искам да видя коментара на ДВ след това изказване на Мерц.

    17:34 10.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 А50

    8 3 Отговор

    До коментар #17 от "Световна войната":

    И кой няма да признае евентуална договорка между Русия и Сащ. Кая Клаас и Урсула ли дето паднаха в краката на Тръмп, те ще поведът храбрите френски войници срещу Русия и ще теглят заеми до дупка от сащки евреи. Русия е стабилизирана и без напъване води рутинна война, а при малко повече усилия ще им се видят слънца посред нощ на урсулите. Европа е финиширала с тези соросоиди, света ги отхвърли, само тук останаха

    Коментиран от #33

    17:37 10.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор
    Какъв пробив? Още война, за да могат европейските войнолюбци да си пробутат безумните планове за трилиони потрошение във военния комплекс? Британия, Франция Германия и донякъде Италия - ако тези бъдат ошамарени и спрени - войната също спира!

    17:39 10.08.2025

  • 31 Факти

    2 11 Отговор

    До коментар #14 от "А50":

    Какъв икономически център е Русия с икономика по-малка от Италия? Центровете са САЩ, ЕС и Китай. Русия е извън топ 10 и нищо не зависи от нея. Има 10% от световния износ на газ и нефт, но заради санкциите остана с ограничен набор от клиенти, поради което позицията й е слаба и не може да диктува условията. Русия буквално оцелява на милостта на Китай и Индия. В бъдеще изкопаемите горива ще губят важност и за Русия ще става все по-зле. Център била... Япония, Индия, Англия, Канада, Бразилия къде ги забрави? Всички те са пред Русия като оставим настрана трите хегемона.

    Коментиран от #37

    17:44 10.08.2025

  • 32 Прдъляк

    2 7 Отговор

    До коментар #20 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    По живково време баба ти и дядо ти се редяха по три пъти на опашка за банани и портокали.Виждаха ги един път в годината!

    Коментиран от #42, #52

    17:44 10.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 А50

    6 1 Отговор
    Кая Клаас иска в преговорите да бъдат включени 404 и Европа. Със сигурност ще бъде спомената и Европа и разпределена на зони на влияние. Тази е мнооо куха

    17:48 10.08.2025

  • 35 Куку

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тия са куку психопати":

    Тебе да не би винаги да те питат? Да не си гласувала за него?

    17:49 10.08.2025

  • 36 А бре

    1 6 Отговор

    До коментар #14 от "А50":

    Не ти се получава тлъстата,мазна долна лъжа бре?Няма как Русия да е център на каквото и да било.Изостанала е с близо век от цивилизования свят!Във всичко!

    Коментиран от #39

    17:54 10.08.2025

  • 37 А50

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "Факти":

    Русия поведе еднолично война срещу соросоидния запад и я спечели включително с помоща на съюзниците си, но тя стана лидер. А статистиките показват че инфлацията в България е 2%, верваш ли. Така наречените глобалисти или интернационалисти загубиха, не се състоя техния световен ред, в момента се изграждат нови правила и Европа е само наблюдател подскачащ да бъде забелязан. Само виш как са посрещани европеиските лидери по света и руските, сащките и китайските

    Коментиран от #43

    17:56 10.08.2025

  • 38 Ехаааа

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Съветският пeHиc аkp0бат":

    Фашизма е в Кремъл! Русия щяла да воюва със себе си?Много е радостно,за да е истина!

    17:57 10.08.2025

  • 39 А50

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "А бре":

    Без грантове сте останали съвсем жалки по форумите. Урсула на дава, като големия брат отвъд локвата

    17:58 10.08.2025

  • 40 Мишел

    3 1 Отговор
    От доста време е ясно, че войната в Украйна ще приключи със сделка: Путин осигурява на Тръмп Нобелова за мир , а Тръмп осигурява на Путин да вземе от Украйна това, което му трябва

    17:58 10.08.2025

  • 41 Георгиев

    1 0 Отговор
    Точно така! Време е и ще се сложи край на войната. Там, в Аляска ще се реши всичко. Зеленият ще го извикат да му сведат решенията: спира се захранване с оръжия, боеприпаси, информация за ВСУ, Старлинк над Украйна; спират военните действия; Зеленски подава оставка и насрочва избори; започва разпускането на Азов, десен сектор и другите националистически формирования и обезоръжаване; и други. Без войски на НАТО в украйна. Украйна става зона на руския интерес. Това ще е, очаквам. Мерц и другите няма да ги питат за мнение. Те ще са блокирани.
    Срещу това Тръмп ще получи също подобаващи неща: каквито иска суровини от бивша Украйна и Русия, мажоритарен дял в транспорт на газ нефт към Европа, също азиатския коридор и да не гадаем. Остана седмица. Спре ли войната, Тръмп е Нобелов лауреат за мир и то истински, не като Обама.

    18:01 10.08.2025

  • 42 ДрайвингПлежър

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Прдъляк":

    По живково се редяха за банани... ама ядяха сирене и месо с килограми, сега се редят на смешни промоции, да вземет грамчета да опитат!

    Коментиран от #46

    18:01 10.08.2025

  • 43 Сульо

    1 4 Отговор

    До коментар #37 от "А50":

    Не ни размивай! Нищо не е спечелила!! Към края на юни Русия е окупирала общо 18,827% (+0,092%) от територията на Украйна, включително окупираните територии преди 2022 г. Бедна ти е фантазията,ако знаеш само колко има да дава и колко и е отнето. Зеленски във вечерното си обръщение: Руското желание да се разпореждат с украински територии ще си остане само желание!!

    Коментиран от #45

    18:02 10.08.2025

  • 44 А50

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Прдъляк":

    Е за това Тръмп ви спря грантовете, щото нищо не постигнахте, и сте гола вода. Освен обиди , аргументи нямате. Гледай само урсулите като се надръвчат и Дончо спре кинтите, след една седмица ще стой права пред Дончо и стол няма да й дадът

    Коментиран от #48

    18:03 10.08.2025

  • 45 А50

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Сульо":

    Сега или по-късно Новорусия се връща към Русия, останалата част от 404 ще изживее последните години на ЕС и Нато като горд член

    Коментиран от #47, #50

    18:06 10.08.2025

  • 46 Сульо

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "ДрайвингПлежър":

    А да ви дундуркат, не искате ли? Като искате да живеете добре, работете,за да получавате!Аз лично мога всичко да си купувам с килограми и не се оплаквам!

    Коментиран от #49

    18:07 10.08.2025

  • 47 Сульо

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "А50":

    Много ти е яка комунделската закваска.Така говореха преди срива на соца и сесесрето. ,Познай от три пъти чий срив е наред? Относно срива на ЕС и НАТО,няма да ти стигне живота да го дочакаш!! Записвай за да не забравяш!

    18:12 10.08.2025

  • 48 Прдъляк

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "А50":

    Аз нямам нужда от грантове,имам всичко от което се нуждая.Ти си тук за 20 лева на ден.Не мога да остана равнодушен, когато някой бълват глупости в услуга на държава,която ни обяви за враг!

    18:18 10.08.2025

  • 49 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Сульо":

    Много си отворен, помни, че колелото се върти!

    А за ЕС - умря! За тези с по-чувствителен нос даже започва да мирише. Евроатлантиците така и не пожелахте да разберете, че света се променя и върви напред и оставате в историята.

    Коментиран от #55

    18:21 10.08.2025

  • 50 Любопитния

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "А50":

    Че то ще я има ли Русия бре? Каква Новорусия сънуваш? Украйна съществува като държава от 11 век.
    Русия, с това име - 18 век. Когато хан Кубрат създаде на Волга третата българска държава и Крим беше в сърцето на България ,руснаците не знаеха какво е държава!

    Коментиран от #51

    18:24 10.08.2025

  • 51 БгТопИдиот🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Любопитния":

    Като древната "македония" сигур ?!?!?!

    18:31 10.08.2025

  • 52 БгТопИдиот🇧🇬

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Прдъляк":

    Така е евроО нанисте .

    Но пък имаха истински хляб,колбаси,месо и зеленчуци.И доживяха до 90 години.

    Сега лапай евроБанана и се потапяй в евроЕкскрементите на Лай но морието.

    Коментиран от #54

    18:34 10.08.2025

  • 53 Хи хи хи хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Истината":

    И номера на Путлер няма да мине повече!Да протака преговори,за да нанася удари по цивилна инфраструктура и жилищни сгради, за да се пъчи като победител!

    18:35 10.08.2025

  • 54 Пръъъъц

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    За вас и само за вас -само това! Нищо по вече!Аз посещавам чисти морета с чисти плажове,а ти виси тук за 20 лева.

    18:38 10.08.2025

  • 55 Сульо

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "ДрайвингПлежър":

    Така е ,отворен съм! Но не съм залупен!Но ти помни,че колелото се върти напред,не назад. ИЗОБЩО НЕ СЕ И НАДЯВАЙ,ЧЕ ТОВА КОЕТО Е БИЛО ЩЕ СЕ ВЪРНЕ!!!

    18:41 10.08.2025

