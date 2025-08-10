Мерц се надява на пробив по въпроса за Украйна на срещата на върха

Германският канцлер Фридрих Мерц се надява, че на предстоящата на 15 август среща на руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска ще бъде постигнат пробив в уреждането на конфликта в Украйна.
„Надяваме се на пробив на 15 август. Преди всичко, най-накрая да има прекратяване на огъня. И на възможност за мирни преговори в Украйна“, каза Мерц в интервю за телевизионния канал ARD. Той припомни, че войната в Украйна продължава от три години и половина. „Време е да се сложи край на това“, подчерта германският канцлер.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма Мерки, Русия не обича фашисти
Коментиран от #18
17:17 10.08.2025
2 Истината
Коментиран от #27, #53
17:18 10.08.2025
3 Тия са куку психопати
Коментиран от #35
17:19 10.08.2025
4 Глист
...сега когато ви бият до нас...аббе се надявайте, никой ви спира.
17:19 10.08.2025
5 Пич
Коментиран от #29
17:20 10.08.2025
6 Москеа не вярва на сълзи
Коментиран от #12
17:21 10.08.2025
7 Виж ти
17:22 10.08.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Надявах се Тръмпича да прекрати войната за 24 часа.
Надявах се да спре рашките на 08.08.
Сега се надяват на пробив на 15-ти.
17:22 10.08.2025
9 си дзън
17:23 10.08.2025
10 Кадиров
Коментиран от #19
17:23 10.08.2025
11 Механик
Язък за дядо му, който е бил от "waffen SS". Там може да не са държали да си умен, но са държали да си снажен и добре изглеждащ.
А тоя само по снимка, може да му извадиш поне 3 психиатрични диагнози. И то без да си психиатър и да ровиш на дълбоко.
17:24 10.08.2025
12 Москва не вярва на сълзи
До коментар #6 от "Москеа не вярва на сълзи":Нацистки сълзи.
17:24 10.08.2025
13 БгТопИдиот🇧🇬
Че РФ не им е враг ,а Кравария ( в частност печатарите им).
17:24 10.08.2025
14 А50
Коментиран от #31, #36
17:26 10.08.2025
15 Ганя Путинофила
Той най добре утилизира руснята!
Коментиран от #20
17:27 10.08.2025
16 Дрът русофил
17:28 10.08.2025
17 Световна войната
Коментиран от #22, #28
17:28 10.08.2025
20 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #15 от "Ганя Путинофила":Не барайте Ганю панеленият плъх ,има банани целогодишно (+ евтин фен танил) и спами евроглюпости за 10 цента на пост.
Коментиран от #32
17:30 10.08.2025
22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #17 от "Световна войната":Народите видяха как довчерашните конекрадци вече крадат милиарди от чужди банкови сметки ❗
Да, целият Свят се обединява срещу хулигана който ги преджобва ❗
Можеш да провериш и откъде произлиза думата ХУЛИГАН, ще ти е интересно ‼️
17:33 10.08.2025
25 Любопитен
17:34 10.08.2025
28 А50
До коментар #17 от "Световна войната":И кой няма да признае евентуална договорка между Русия и Сащ. Кая Клаас и Урсула ли дето паднаха в краката на Тръмп, те ще поведът храбрите френски войници срещу Русия и ще теглят заеми до дупка от сащки евреи. Русия е стабилизирана и без напъване води рутинна война, а при малко повече усилия ще им се видят слънца посред нощ на урсулите. Европа е финиширала с тези соросоиди, света ги отхвърли, само тук останаха
Коментиран от #33
17:37 10.08.2025
30 ДрайвингПлежър
17:39 10.08.2025
31 Факти
До коментар #14 от "А50":Какъв икономически център е Русия с икономика по-малка от Италия? Центровете са САЩ, ЕС и Китай. Русия е извън топ 10 и нищо не зависи от нея. Има 10% от световния износ на газ и нефт, но заради санкциите остана с ограничен набор от клиенти, поради което позицията й е слаба и не може да диктува условията. Русия буквално оцелява на милостта на Китай и Индия. В бъдеще изкопаемите горива ще губят важност и за Русия ще става все по-зле. Център била... Япония, Индия, Англия, Канада, Бразилия къде ги забрави? Всички те са пред Русия като оставим настрана трите хегемона.
Коментиран от #37
17:44 10.08.2025
32 Прдъляк
До коментар #20 от "БгТопИдиот🇧🇬":По живково време баба ти и дядо ти се редяха по три пъти на опашка за банани и портокали.Виждаха ги един път в годината!
Коментиран от #42, #52
17:44 10.08.2025
34 А50
17:48 10.08.2025
35 Куку
До коментар #3 от "Тия са куку психопати":Тебе да не би винаги да те питат? Да не си гласувала за него?
17:49 10.08.2025
36 А бре
До коментар #14 от "А50":Не ти се получава тлъстата,мазна долна лъжа бре?Няма как Русия да е център на каквото и да било.Изостанала е с близо век от цивилизования свят!Във всичко!
Коментиран от #39
17:54 10.08.2025
37 А50
До коментар #31 от "Факти":Русия поведе еднолично война срещу соросоидния запад и я спечели включително с помоща на съюзниците си, но тя стана лидер. А статистиките показват че инфлацията в България е 2%, верваш ли. Така наречените глобалисти или интернационалисти загубиха, не се състоя техния световен ред, в момента се изграждат нови правила и Европа е само наблюдател подскачащ да бъде забелязан. Само виш как са посрещани европеиските лидери по света и руските, сащките и китайските
Коментиран от #43
17:56 10.08.2025
38 Ехаааа
До коментар #24 от "Съветският пeHиc аkp0бат":Фашизма е в Кремъл! Русия щяла да воюва със себе си?Много е радостно,за да е истина!
17:57 10.08.2025
39 А50
До коментар #36 от "А бре":Без грантове сте останали съвсем жалки по форумите. Урсула на дава, като големия брат отвъд локвата
17:58 10.08.2025
40 Мишел
17:58 10.08.2025
41 Георгиев
Срещу това Тръмп ще получи също подобаващи неща: каквито иска суровини от бивша Украйна и Русия, мажоритарен дял в транспорт на газ нефт към Европа, също азиатския коридор и да не гадаем. Остана седмица. Спре ли войната, Тръмп е Нобелов лауреат за мир и то истински, не като Обама.
18:01 10.08.2025
42 ДрайвингПлежър
До коментар #32 от "Прдъляк":По живково се редяха за банани... ама ядяха сирене и месо с килограми, сега се редят на смешни промоции, да вземет грамчета да опитат!
Коментиран от #46
18:01 10.08.2025
43 Сульо
До коментар #37 от "А50":Не ни размивай! Нищо не е спечелила!! Към края на юни Русия е окупирала общо 18,827% (+0,092%) от територията на Украйна, включително окупираните територии преди 2022 г. Бедна ти е фантазията,ако знаеш само колко има да дава и колко и е отнето. Зеленски във вечерното си обръщение: Руското желание да се разпореждат с украински територии ще си остане само желание!!
Коментиран от #45
18:02 10.08.2025
44 А50
До коментар #33 от "Прдъляк":Е за това Тръмп ви спря грантовете, щото нищо не постигнахте, и сте гола вода. Освен обиди , аргументи нямате. Гледай само урсулите като се надръвчат и Дончо спре кинтите, след една седмица ще стой права пред Дончо и стол няма да й дадът
Коментиран от #48
18:03 10.08.2025
45 А50
До коментар #43 от "Сульо":Сега или по-късно Новорусия се връща към Русия, останалата част от 404 ще изживее последните години на ЕС и Нато като горд член
Коментиран от #47, #50
18:06 10.08.2025
46 Сульо
До коментар #42 от "ДрайвингПлежър":А да ви дундуркат, не искате ли? Като искате да живеете добре, работете,за да получавате!Аз лично мога всичко да си купувам с килограми и не се оплаквам!
Коментиран от #49
18:07 10.08.2025
47 Сульо
До коментар #45 от "А50":Много ти е яка комунделската закваска.Така говореха преди срива на соца и сесесрето. ,Познай от три пъти чий срив е наред? Относно срива на ЕС и НАТО,няма да ти стигне живота да го дочакаш!! Записвай за да не забравяш!
18:12 10.08.2025
48 Прдъляк
До коментар #44 от "А50":Аз нямам нужда от грантове,имам всичко от което се нуждая.Ти си тук за 20 лева на ден.Не мога да остана равнодушен, когато някой бълват глупости в услуга на държава,която ни обяви за враг!
18:18 10.08.2025
49 ДрайвингПлежър
До коментар #46 от "Сульо":Много си отворен, помни, че колелото се върти!
А за ЕС - умря! За тези с по-чувствителен нос даже започва да мирише. Евроатлантиците така и не пожелахте да разберете, че света се променя и върви напред и оставате в историята.
Коментиран от #55
18:21 10.08.2025
50 Любопитния
До коментар #45 от "А50":Че то ще я има ли Русия бре? Каква Новорусия сънуваш? Украйна съществува като държава от 11 век.
Русия, с това име - 18 век. Когато хан Кубрат създаде на Волга третата българска държава и Крим беше в сърцето на България ,руснаците не знаеха какво е държава!
Коментиран от #51
18:24 10.08.2025
51 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #50 от "Любопитния":Като древната "македония" сигур ?!?!?!
18:31 10.08.2025
52 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #32 от "Прдъляк":Така е евроО нанисте .
Но пък имаха истински хляб,колбаси,месо и зеленчуци.И доживяха до 90 години.
Сега лапай евроБанана и се потапяй в евроЕкскрементите на Лай но морието.
Коментиран от #54
18:34 10.08.2025
53 Хи хи хи хи хи хи хи
До коментар #2 от "Истината":И номера на Путлер няма да мине повече!Да протака преговори,за да нанася удари по цивилна инфраструктура и жилищни сгради, за да се пъчи като победител!
18:35 10.08.2025
54 Пръъъъц
До коментар #52 от "БгТопИдиот🇧🇬":За вас и само за вас -само това! Нищо по вече!Аз посещавам чисти морета с чисти плажове,а ти виси тук за 20 лева.
18:38 10.08.2025
55 Сульо
До коментар #49 от "ДрайвингПлежър":Така е ,отворен съм! Но не съм залупен!Но ти помни,че колелото се върти напред,не назад. ИЗОБЩО НЕ СЕ И НАДЯВАЙ,ЧЕ ТОВА КОЕТО Е БИЛО ЩЕ СЕ ВЪРНЕ!!!
18:41 10.08.2025