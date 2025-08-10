Мерц се надява на пробив по въпроса за Украйна на срещата на върха

Германският канцлер Фридрих Мерц се надява, че на предстоящата на 15 август среща на руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска ще бъде постигнат пробив в уреждането на конфликта в Украйна.

„Надяваме се на пробив на 15 август. Преди всичко, най-накрая да има прекратяване на огъня. И на възможност за мирни преговори в Украйна“, каза Мерц в интервю за телевизионния канал ARD. Той припомни, че войната в Украйна продължава от три години и половина. „Време е да се сложи край на това“, подчерта германският канцлер.

