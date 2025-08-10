Новини
Свят »
САЩ »
Обсъжда се размяна на територии между Русия и Украйна
  Тема: Украйна

Обсъжда се размяна на територии между Русия и Украйна

10 Август, 2025 19:03 1 643 32

  • матю уитакър-
  • сащ-
  • русия-
  • украйна-
  • групи-
  • преговори-
  • размяна-
  • територии

Представителите на технически групи ще решат какви територии могат да се разменят

Обсъжда се размяна на територии между Русия и Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви, че преди срещата между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, представители на технически групи обсъждат възможността за размяна на територии за разрешаване на украинския конфликт.

„Представители на техническите групи водят разговори. И това е добра новина, защото те ще решат дали ще има размяна на територии и какви територии могат да бъдат разменени“, каза той в интервю за CNN.

Още новини от Украйна

Уитакър добави, че за разрешаване на конфликта „и двете страни трябва да се споразумеят за прекратяване на войната“.

По-рано Тръмп заяви, че Вашингтон предлага както териториални отстъпки от Киев, така и връщането на части от Украйна на Русия.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    42 3 Отговор
    Златното правило е едно: никаква вяра на сащ.

    19:05 10.08.2025

  • 2 Аурайна кои територии държи?

    37 6 Отговор
    Украйна ще дава, Русия ще взима. Идеална сделка, бонбон.

    Коментиран от #10

    19:06 10.08.2025

  • 3 Наблюдател

    40 5 Отговор
    Абе вие пак не слушате.
    Путин ви каза, че целта му не са територии, а денацификация!
    А вий си приказвайте, на никого не пречите.

    19:06 10.08.2025

  • 4 Да няма невменяеми

    31 5 Отговор
    Териториите не са препъникамък, статутът на останалата част е проблемът за обсъждане. Тъпите западняци не разбраха, че не всеки лампи за територии, като тях, някой е доволен и на нормални съседи.

    19:06 10.08.2025

  • 5 каква размяна бе ?

    31 3 Отговор
    събудете се

    19:06 10.08.2025

  • 6 Сатана Z

    36 5 Отговор
    Победителят Русия взима всичко.

    Коментиран от #14

    19:07 10.08.2025

  • 7 Пич

    23 3 Отговор
    Абе има там една ливада до Молдова , която Путин може да размени с Украйна за всичко останало , но колкото да пооправи имиджа на Тръмп...

    19:08 10.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 МЪКЪ МЪКЪ

    27 2 Отговор
    Англосаксите загубиха и тази война.

    Коментиран от #16

    19:10 10.08.2025

  • 10 Тръмп ще предлага

    4 23 Отговор

    До коментар #2 от "Аурайна кои територии държи?":

    европейския план. Украйна да върне части от Донецка област в замяна на части от Запорожие и Херсон. Защото преди войната, по-точно от 2014г. Донецка, Луганска и Крим бяха под руски контрол. Но сега руснаците не могат си върнат това, което контролираха преди войната

    19:13 10.08.2025

  • 11 Путин

    23 2 Отговор
    Защо да разменям след като ги завоювах вече?

    19:13 10.08.2025

  • 12 Механик

    23 2 Отговор
    Бе то хубаво, ама кои руски територии може да предложи Украина??
    Някой има ли представа за какво сеговори, щото всеки ден чета за тия "размени"?
    За разменяш нещо, знаи трябва да има какво да дадеш, за да получиш/
    В тоя ред на мисли да попитам "чей Курск", чьи Бахмут, Мариупол, Авдеевка, Часов Яр и пр?

    Коментиран от #21

    19:13 10.08.2025

  • 13 Хаха

    20 3 Отговор
    "Вашингтон предлага както териториални отстъпки от Киев, така и връщането на части от Украйна на Русия."!

    Някои хора явно не са наясно с термина "размяна" 😂😂 Някой разбра ли Русия, какво "разменя"!?

    19:13 10.08.2025

  • 14 Мишел

    5 29 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    "На Кремъл ще са необходими поне 89 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 юли, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,3 милиона жертви, което е 6 пъти повече от украинските жертви, пише The Economist. "

    19:13 10.08.2025

  • 15 Димяща ушанка

    4 16 Отговор
    Утре влизам в Киев !!! 100% !!!

    19:14 10.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Българин

    19 4 Отговор
    След срещата в Аляска, нали никой не очаква САЩ да продължат с трафика на оръжие към Украйна...

    Коментиран от #30

    19:15 10.08.2025

  • 18 Каква размяна

    17 3 Отговор
    Русия е принудихте да си вземе нейните земи до Днепър и няма нищо да разменя.

    19:17 10.08.2025

  • 19 Феникс

    11 3 Отговор
    Територията е най малкият проблем,никакво влизане в нато , никакви чужди военни бази, трябва да осигурят вода за Донбас, не трябва да има нацита, втори официален език ще е е руският, не трябва да има гонения срещу църквата и много други!

    19:17 10.08.2025

  • 20 ....

    12 3 Отговор
    Само една територия има значение за Русия - Киев. Защото е първото и задължително условие за победа на Русия и предпоставка за изпълнение на целите - Украйна да се демилитаризира, да няма военно производство за да не бъде бъдеща заплаха за Русия. Това може да стане само по един начин- Украйна да стане като Беларус, един вид марионетна държава, подчинена на Русия.

    19:18 10.08.2025

  • 21 атлантически делириум

    15 3 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Новата атлантическа "опорка"! Искат да внушат на хората, че Украйна е равноправна и нещо "разменя", вместо да го нарекат капитулация, каквото си е!
    Всъщност, ако изобщо има "размяна" това ще са завзетите в повече територии извън Донецк, Луганск, Запорожие срещу признаването им от украйна за руски!

    19:18 10.08.2025

  • 22 Град Козлодуй

    6 14 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    19:20 10.08.2025

  • 23 Град Козлодуй

    8 13 Отговор
    Русия е просто един полумъртъв васал на Китай.

    19:20 10.08.2025

  • 24 Злобното Джуджи

    7 16 Отговор
    Сибир за Херсонска област ми те види примамливо предложение. Четири Года безспирна ру3ка мъка !!!
    Както и да приключат нещата Рассия не изглежда като безспорен победител. Изглежда като някой получил тежък нокаут, но пИчелещ със съдийска помощ 👎

    19:21 10.08.2025

  • 25 Чукча писател

    16 0 Отговор
    САЩ връщат Аляска на Русия, а тя прекратява военните действия в Украйна, като си запазва Крим.
    Размяна на територии... хахахаха.

    19:21 10.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Читател

    8 5 Отговор
    Каква размяна бе вие с вашата пропаганда.казаха на всички многократно до като не бъдат премахнати причините няма да се спира.С причините са нацистката хунта в Киев назчена от САЩ.Лоши за хората които измряха и продължава да измират заради краварски интерес.

    19:28 10.08.2025

  • 28 Промяна

    6 6 Отговор
    Тръмп какво ще разменя С един диктатор

    Коментиран от #29

    19:36 10.08.2025

  • 29 Дика

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Промяна":

    Ще му връща Аляска

    19:52 10.08.2025

  • 30 Дика

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    Зависи, може и точно обратното да стане

    19:54 10.08.2025

  • 31 Лгбти+ самодейци

    4 0 Отговор
    Някакви лгбти+ обсъждат нещо, от което нищо не разбират и никой не ги пита и не зависи нищо от тях.

    19:56 10.08.2025

  • 32 Последният украинец

    2 1 Отговор
    Заменят Аляска срещу Донбас.

    19:57 10.08.2025