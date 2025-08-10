Обсъжда се размяна на територии между Русия и Украйна

Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви, че преди срещата между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, представители на технически групи обсъждат възможността за размяна на територии за разрешаване на украинския конфликт.

„Представители на техническите групи водят разговори. И това е добра новина, защото те ще решат дали ще има размяна на територии и какви територии могат да бъдат разменени“, каза той в интервю за CNN.

Уитакър добави, че за разрешаване на конфликта „и двете страни трябва да се споразумеят за прекратяване на войната“.

По-рано Тръмп заяви, че Вашингтон предлага както териториални отстъпки от Киев, така и връщането на части от Украйна на Русия.