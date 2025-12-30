Новини
Рекордно подпомагане от над 4,4 млрд. лева получиха земеделските производители в България през 2025 г.

30 Декември, 2025 08:56 383 7

  • земеделие-
  • фермери-
  • земеделци-
  • животновъди-
  • субсидии-
  • плащания

Най-много средства за календарната година са разплатени по интервенциите на директните плащания, в размер на близо 2,2 млрд. лв.

Рекордно подпомагане от над 4,4 млрд. лева получиха земеделските производители в България през 2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

С над 4,4 млрд. лв. (4 413 368 847 лв.) са подпомогнати заетите в отрасъла на селското стопанство в България през 2025 г. по различни схеми и интервенции, разписани като политики от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Финансовото подпомагане за реализацията на тези политики е извършено от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), уточниха от МЗХ.

Постигнатите резултати в управлението и реализирането на интервенциите в подкрепа на българските земеделски производители и аграрния бизнес са изключително високи, благодарение на отличната организация и синхрон в работата на двете държавни институции. Сумата е рекордна, като плащания, в рамките на една година. За сравнение, през миналата 2024 г. секторът е получил подпомагане от над 3, 837 млрд. лв., а през 2023 г. – с малко над 3 млрд. лв.

Най-много средства за календарната година са разплатени по интервенциите на директните плащания, в размер на близо 2,2 млрд. лв. От тях за Кампания 2024 подкрепата възлиза на 1,2 млрд. лв. Останалите 1, 017 млрд. лв. са преведени за Кампания 2025. За първи път по директните плащания са обработени и платени 28 интервенции в рамките на същата година, в която стопаните подадоха заявления за подпомагане. Също за първи път през декември, в годината на кандидатстване, се разплатиха всички агроекологични и биологични интервенции – общо близо 113 млн. лв. (над 73 млн. лв. за биоземеделие и още над 40 млн. за агроекология).

По линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието чрез интервенциите за директни плащания на площ (ОПДУ) и обвързаното с производството подпомагане в сектор „Животновъдство“ ДФЗ изплати 715 млн. лв.

По договорените проекти от подмерките на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. са преведени над 1,1 млрд. лева.

В началото на годината в ДФЗ започна обработката на постъпилите проекти по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г., като от края на предходната година досега бяха обявени 25 приема за финансиране на проекти за развитие на селските райони. Подадени са повече от 5 000 заявления за подпомагане, като по значителна част от тях работата вече е финализирана, а изплатените средства са над 187 млн. лв.

По сключените договори, чрез които се реализират инвестиции по Националния план за възстановяване и развитие (НПВУ) са разплатени близо 231 млн. лв. В частта на държавните помощи и националните плащания е преведена финансова подкрепа от над 450 млн. лв.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Предплата за птичия грип 2026г

    08:57 30.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Европа откак сме в ЕС стотици милиарди даде на България,но народа не ги вижда,алчните ни управници имат бездънни стомаси

    08:58 30.12.2025

  • 3 Пунта Мара

    1 0 Отговор
    Успяхме да сменим колите,купихме по още някой имот и сме на по дълги почивки. Благодарим.

    08:59 30.12.2025

  • 4 Хаха

    1 0 Отговор
    Рекордно подпомагане от над 4,4 млрд. лева получиха земеделските производители в България през 2025 г.

    Ей затова не протестират като гръцките фермери 😁

    09:01 30.12.2025

  • 5 мъкаааа

    1 0 Отговор
    И затова ли внасяме храни,пълни с отрови от западните и северните евродържави,от Южна Америка и от Африка?

    09:01 30.12.2025

  • 6 Зърнарите НЕ са Българи

    2 0 Отговор
    А едни алчни егоисти.
    Заради тях българите ядем ВНОСНИ земеделски продукти, пълни с отрови и боледуваме, факт.
    Та, кажете - колко от тези милиарди за земеделците бяха ПОЛЕЗНАТА ЗДРАВОСЛОВНА ХРАНА за БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА и РОДИТЕЛИТЕ им?!

    09:02 30.12.2025

  • 7 колко

    0 0 Отговор
    интервенциите - колко евреопейско, нали?

    09:04 30.12.2025

