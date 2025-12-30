Новини
Маурицио Сари претърпя успешна операция, връща се скоро на пейката на Лацио

30 Декември, 2025 09:14 471 0

Треньорът бе опериран заради предсърдно мъждене и ще води отбора срещу Наполи

Маурицио Сари претърпя успешна операция, връща се скоро на пейката на Лацио - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Старши треньорът на Лацио Маурицио Сари е претърпял успешна хирургична интервенция заради предсърдно мъждене, съобщиха официално от клуба. Процедурата е извършена в болница в Рим и е преминала без усложнения.

Сари е бил подложен на транскатетърна аблация с модерна PFA технология, а операцията е извършена от проф. Андреа Натале – международно признат специалист с над 30 години опит в лечението на подобни състояния. По време на интервенцията е присъствал и клубният лекар на Лацио д-р Итало Лео.

От клуба уверяват, че операцията е била планирана предварително и не крие риск за здравето на наставника. Очаква се Сари да се върне към нормалния си ритъм на работа още в следващите дни.

В краткия период на отсъствие тренировките ще бъдат водени от неговия помощник Марко Иани, но Сари ще бъде на пейката за мача срещу Наполи – първия официален двубой на Лацио за 2026 година, насрочен за неделя, 4 януари.

Целта пред „бианкочелестите“ е силен старт на новата година и ценни точки срещу отбора на Антонио Конте.


