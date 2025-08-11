Новини
Проф. Питър Кузник: Ако Зеленски още не е разбрал, че трябва да търгува земя за мир, Украйна да си намери друг лидер
  Тема: Украйна

Проф. Питър Кузник: Ако Зеленски още не е разбрал, че трябва да търгува земя за мир, Украйна да си намери друг лидер

11 Август, 2025 04:07, обновена 11 Август, 2025 04:11 537 3

Положението на Киев може само да се влошава, смята директорът на Института за ядрени изследвания към Американския университет във Вашингтон

Проф. Питър Кузник: Ако Зеленски още не е разбрал, че трябва да търгува земя за мир, Украйна да си намери друг лидер - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Позицията на Украйна само ще продължи да се влошава и „всички знаят“, че Володимир Зеленски ще трябва да търгува земя за мир.

Това заяви пред ТАСС професор Питър Кузник, директор на Института за ядрени изследвания към Американския университет във Вашингтон, коментирайки плановете за лични преговори между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска на 15 август.

Още новини от Украйна

„Зеленски казва, че няма да търгува земя за мир. Всички обаче знаят, че ще трябва. Ако той не знае това, тогава Украйна ще трябва да намери лидер, който знае“, каза видният американски политолог и историк.

„Няма шанс Украйна да се присъедини към НАТО или да си върне териториите, придобити от Русия, в обозримо бъдеще“, подчерта Кузник. Както отбеляза той, продължаването на военните действия е изпълнено само с по-нататъшни кръвопролития и загуба на „все повече украински земи“ от Киев. „Това всъщност е най-силната позиция, в която Украйна някога ще бъде, предвид липсата на човешка сила, оръжия, стратегия, финанси и морал“, отбеляза експертът.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПАПАТА

    8 0 Отговор
    ГО КАЗА СЪЩОТО НО --КОНТРАНАСТЪПВАЩИЯ РЕШИ СТАРЦИТЕ И ДЕЧИНЯТА НА ФРОНТА А ТОИ В БУНКЕРА ЗА ДА ИМ ДАВА КУРАЖ

    04:16 11.08.2025

  • 2 Щерев

    6 1 Отговор
    Дреме му на Зеленски за украинците!

    04:28 11.08.2025

  • 3 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    На евреите не им пука за украинците те са като палестинци за тях

    04:50 11.08.2025