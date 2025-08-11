Позицията на Украйна само ще продължи да се влошава и „всички знаят“, че Володимир Зеленски ще трябва да търгува земя за мир.

Това заяви пред ТАСС професор Питър Кузник, директор на Института за ядрени изследвания към Американския университет във Вашингтон, коментирайки плановете за лични преговори между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска на 15 август.

„Зеленски казва, че няма да търгува земя за мир. Всички обаче знаят, че ще трябва. Ако той не знае това, тогава Украйна ще трябва да намери лидер, който знае“, каза видният американски политолог и историк.

„Няма шанс Украйна да се присъедини към НАТО или да си върне териториите, придобити от Русия, в обозримо бъдеще“, подчерта Кузник. Както отбеляза той, продължаването на военните действия е изпълнено само с по-нататъшни кръвопролития и загуба на „все повече украински земи“ от Киев. „Това всъщност е най-силната позиция, в която Украйна някога ще бъде, предвид липсата на човешка сила, оръжия, стратегия, финанси и морал“, отбеляза експертът.