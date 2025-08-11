Новини
Свят »
Украйна »
ЕС обсъжда Украйна и Газа на видеоконферентна среща, свикана от Кая Калас
  Тема: Украйна

ЕС обсъжда Украйна и Газа на видеоконферентна среща, свикана от Кая Калас

11 Август, 2025 07:38 776 30

  • украйна-
  • европейски съюз-
  • газа-
  • видеоконферентна среща

Дипломатите обсъждат войната в Украйна, напрежението в Газа и общия отговор на ЕС

ЕС обсъжда Украйна и Газа на видеоконферентна среща, свикана от Кая Калас - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Външните министри на страните членки на ЕС, заедно с върховния представител на Съюза за външната политика Кая Калас и украинския външен министър Андрий Сибига, ще проведат днес видеоконферентна среща, за да обсъдят развитието на ситуацията около Украйна, предава БТА.

Разговорите се провеждат в контекста на предстоящата среща на върха в Аляска между президентите на Русия и САЩ, Владимир Путин и Доналд Тръмп, предадоха световните агенции.

В последните седмици европейските дипломати активизираха контактите си заради обявената среща между двамата лидери. Тръмп намекна, че е възможно да бъде постигната сделка, включваща размяна на територии, с цел прекратяване на конфликта в Украйна.

Освен кризата в Украйна, министрите от ЕС ще разгледат и ситуацията в Близкия изток, със специален фокус върху напрежението в ивицата Газа.

Срещата между Тръмп и Путин е насрочена за 15 август.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПОЛИГОН

    40 1 Отговор
    Снимката говори повече от 1000 думи. И тази е еврокомисар. Боже пази Европата.

    Коментиран от #3

    07:41 11.08.2025

  • 2 Хайо

    12 11 Отговор
    Къв лидер е ботокса???

    07:42 11.08.2025

  • 3 Оди у Русиа

    4 17 Отговор

    До коментар #1 от "ПОЛИГОН":

    Там е истината.

    07:43 11.08.2025

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    35 1 Отговор
    Тия се спукаха да правят срещи, конференции и съвещания,
    които на никого и с нищо не помагат...

    07:45 11.08.2025

  • 5 Ама

    25 0 Отговор
    защо си мислим, че Европа е някакъв фактор? Сами се заробихме,никой не се интерсува от мнението на ЕС.

    Коментиран от #9

    07:45 11.08.2025

  • 6 Злобното Джуджи

    14 1 Отговор
    Красавица.....😄😄😄

    07:49 11.08.2025

  • 7 ООрана държава

    22 1 Отговор
    Тая пак не е спала да умува къде да ни потроши парите. Вземете го осиновете тия желенски и си го дундуркайте у вас, кърмете го, пелените му сменяите...

    07:49 11.08.2025

  • 8 Всяка сутрин милиарди хора по света

    2 24 Отговор
    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #13

    07:52 11.08.2025

  • 9 Гориил

    17 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ама":

    Следвоенна Европа си почина чудесно, качи килограми и подобри здравето си. За сметка на Америка. Време е да си плащаме сметките. Търсете астрономически ресурси. Никой няма да ви дава безплатни банкети.

    Коментиран от #11

    07:53 11.08.2025

  • 10 Ха, Ха

    22 1 Отговор
    Говоря с чужденци-неевропейци, а те ми казват: Преди, като чуеш Франция, Германия, Италия - вдъхваше респект - това бяха развити, влиятелни държави. Сега е Европейски Съюз, но Фон Дер Лайен, Кая Калас - нищо не значи, всичко някак се изгуби, потъна в историята

    07:53 11.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ха ха

    21 0 Отговор
    Седнали мишките да обсъждат котката.

    07:55 11.08.2025

  • 13 Гориил

    20 1 Отговор

    До коментар #8 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    Русия ще се храни добре, ще се облича добре, ще се наслаждава на курорти и ще отоплява домовете си през зимата. Нека европейците се радват на щастието, че не са родени в Русия.

    07:58 11.08.2025

  • 14 Сигнално Жълто

    20 0 Отговор
    Тая луда змия няма ли да се спре?

    07:59 11.08.2025

  • 15 Гост

    14 0 Отговор
    Кая никой няма да я пита,само имитира дейност.С безполезно дрънкане нищо не се решава.

    08:01 11.08.2025

  • 16 хахаха

    16 0 Отговор
    Кая Калас и Урсула видели, че подковават коня и те повдигнали крак:)
    ЕС никой не го брои за жив. А на крадлата Урсула фон Пфайзер и се подиграват при всеки удобен случай - или ще е наказана права в ъгъла при Ердо, или ще мине пълна митническа проверка в Китай:)))

    08:02 11.08.2025

  • 17 Изкукуригал

    13 0 Отговор
    Много рано ги активираха евролибералчетата нещо май им става напрегнато та не могат да спят и от рано си заработват евраците без покритие

    08:03 11.08.2025

  • 18 Реалност

    13 0 Отговор
    Със същия успех можем да обсъдим Украйна и Газа довечера в кръчмата

    08:05 11.08.2025

  • 19 дедо поп..

    11 0 Отговор
    Боже..какво грозно балтийско мелезче на снимката..мойта попадия е в пъти по добра красотка..

    08:05 11.08.2025

  • 20 Порно

    12 0 Отговор
    Ще се чудят как да удължат войната и колко по дълбоко да ни бръкне в джоба

    08:05 11.08.2025

  • 21 хихи

    12 1 Отговор
    А чичо Дончо и Путин умират от смях..
    Менюто обсъжда седящите около масата.
    хи хи

    08:06 11.08.2025

  • 22 Вчера само ги "свикваше"

    10 0 Отговор
    А днес на видеоконферентна среща ги свиква..... вчера беше само за Украйна, а днес добавили за престиж и Гааза

    08:08 11.08.2025

  • 23 болгарин..

    8 0 Отговор
    Лееле..а наште два плондера клечат и цукат нозете на тва грозотило..а пък дъртио плужекь урсуль им плеска и вика бис бис..

    08:09 11.08.2025

  • 24 "Свиква" ги,

    6 0 Отговор
    в контекста на предстоящата среща на върха в Аляска между Путин и Тръмп (предадоха световните агенции)....... в контекста ги "свиква" ....

    08:11 11.08.2025

  • 25 Вчера ги "свиква"

    3 0 Отговор
    И се чу рев: "пак ли ма" ? Пак ли трябва да фърчим? Нали вчера бяхме там....и тя гордо видеоконферентнно ги свика тогава и представяте ли си къв цирк ще е ако и директно тая видеоконферентна среща я излъчват по медиите. ..... пълни нещастници ....

    08:24 11.08.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    Дребната рибка каЯ в шокинг‼️
    Рюте: Трябва да признаем руския контрол над украинските територии

    08:30 11.08.2025

  • 27 Дон Дони

    2 0 Отговор
    Много ги е страх да не спре тази война! Нямат друга политика за водене! Не могат да говорят за възстановяване на Европа защото вече нямат ресурси като газ, нефт и метали, а на украинския елит това им харесва да ги хрантутят за сметка на народа им!

    08:33 11.08.2025

  • 28 мучо

    4 0 Отговор
    ама какво я изтипосахте тая веяна скумрия бе.......

    08:36 11.08.2025

  • 29 И как сега на

    0 0 Отговор
    видеоконферентна ще сочат и ще посочват?

    08:45 11.08.2025

  • 30 Независим

    0 0 Отговор
    Хора, от които нищо не зависи ще се съберат да си помпат самочувствието и да си почешат езиците. След тоталния провал в Китай, Кая продължава да отчита дейност в грешната посока.

    08:57 11.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания