ЕС обсъжда Украйна и Газа на видеоконферентна среща, свикана от Кая Калас

Външните министри на страните членки на ЕС, заедно с върховния представител на Съюза за външната политика Кая Калас и украинския външен министър Андрий Сибига, ще проведат днес видеоконферентна среща, за да обсъдят развитието на ситуацията около Украйна, предава БТА.
Разговорите се провеждат в контекста на предстоящата среща на върха в Аляска между президентите на Русия и САЩ, Владимир Путин и Доналд Тръмп, предадоха световните агенции.
В последните седмици европейските дипломати активизираха контактите си заради обявената среща между двамата лидери. Тръмп намекна, че е възможно да бъде постигната сделка, включваща размяна на територии, с цел прекратяване на конфликта в Украйна.
Освен кризата в Украйна, министрите от ЕС ще разгледат и ситуацията в Близкия изток, със специален фокус върху напрежението в ивицата Газа.
Срещата между Тръмп и Путин е насрочена за 15 август.
