Туск: САЩ ще се консултират с Европа преди срещата Тръмп-Путин

Съединените щати са поели ангажимент да проведат консултации с европейските си партньори преди насрочената за петък, 15 август, среща между президента Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин, съобщи полският премиер Доналд Туск на пресконференция, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Туск не уточни на какво ниво ще се състоят разговорите, но отбеляза, че има „много опасения и много надежда“ относно предстоящия диалог между Вашингтон и Москва.

По-рано Bloomberg информира, че редица европейски лидери желаят да разговарят с Тръмп преди срещата му с Путин, за да координират позициите по ключови въпроси, включително ситуацията в Украйна.

Полският премиер повтори, че решения относно Украйна и нейните територии не бива да се взимат без участието на Киев.

В понеделник, 11 август, външните министри на страните от ЕС и украинският първи дипломат Андрей Сибига ще проведат извънредно заседание в навечерието на срещата между Тръмп и Путин.