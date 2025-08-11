Новини
Туск: САЩ ще се консултират с Европа преди срещата Тръмп-Путин
  Тема: Украйна

Туск: САЩ ще се консултират с Европа преди срещата Тръмп-Путин

11 Август, 2025 14:56 1 295 54

  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • европа-
  • владимир путин

Полският премиер Доналд Туск подчерта, че решения за Украйна не трябва да се взимат без участието на Киев

Туск: САЩ ще се консултират с Европа преди срещата Тръмп-Путин - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати са поели ангажимент да проведат консултации с европейските си партньори преди насрочената за петък, 15 август, среща между президента Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин, съобщи полският премиер Доналд Туск на пресконференция, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Туск не уточни на какво ниво ще се състоят разговорите, но отбеляза, че има „много опасения и много надежда“ относно предстоящия диалог между Вашингтон и Москва.

Още новини от Украйна

По-рано Bloomberg информира, че редица европейски лидери желаят да разговарят с Тръмп преди срещата му с Путин, за да координират позициите по ключови въпроси, включително ситуацията в Украйна.

Полският премиер повтори, че решения относно Украйна и нейните територии не бива да се взимат без участието на Киев.

В понеделник, 11 август, външните министри на страните от ЕС и украинският първи дипломат Андрей Сибига ще проведат извънредно заседание в навечерието на срещата между Тръмп и Путин.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хххххххххххххх

    46 4 Отговор
    Мечтай си...

    14:57 11.08.2025

  • 2 да бе ами как иначе

    32 4 Отговор
    дончо съчмата ще ти дойде на крака за ти посвири на меката флейта

    14:58 11.08.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    20 25 Отговор
    който сериозно си мисли , че тая ,,среща,, в Аляска изобщо ще се състои на НИВО ПРЕЗИДЕНТ , и ще доведе до нещо позитивно , да ми цакне минус/ся ще ви подскажа кво ще стане според мен-тая среща ще се състои на ниво министри + бизнес и проницателният човек ще разбере , че РФ за няколко рубли в повече ще продължи да се самоизбива цивилизационно с Украина-най-близкият до тях народ и със семейни връзки..но няма да СКОЧИ срещу уж,,ДРЕВНИЯ СИ ВРАГ,,-САЩ , на който му е по...@Й за руЗките диваци/абе горе-долу-НИЕще правим бизнес с ВАС , всичко ще ви дадем , оставете ни да треперм украинци..ние сме МОГУЧАЯ)))))))))))))))))))

    Коментиран от #11, #15, #21, #32, #41

    14:59 11.08.2025

  • 4 Нова надежда

    36 2 Отговор
    До преди два дни ,се правиха планове за закупуване и доставка на нови оръжия на стойност милиарди долари, сега изведнъж "надежда". Как да работиш с такива хора?

    15:00 11.08.2025

  • 5 пешо

    34 3 Отговор
    никой за нищо няма да ви пита

    15:00 11.08.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    25 3 Отговор
    тоА изби рибата в Мъртво море ❗

    15:00 11.08.2025

  • 7 Георгиев

    26 1 Отговор
    Зорлем се тикат и правят на важни. Или ще кажете: Полша купува оръжие за стотици милиарди долари и се готви за близка война и представете си САЩ да я спрат или предотвратят. Обидени, че никой не ги зачита.

    15:00 11.08.2025

  • 8 ЮУЖАС

    35 3 Отговор
    ПУДЕЛИТЕ ПОБЕСНЯХА.

    15:01 11.08.2025

  • 9 ТРЪМ ПИЧ

    32 4 Отговор
    ЕВРО РОБИТЕ НЯМАТ ДУМАТА

    15:01 11.08.2025

  • 10 Не съм вярвал,

    31 3 Отговор
    че Европа ще я е страх от сключване на мир,но е така- те не желаят мир,а да унищожат Русия!И Украйна!

    15:01 11.08.2025

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 20 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    КАК можеш да тръгнеш срещу ,,сородичей,, и после да се договаряш със САЩ-уж дет е виновен за всичко , едва ли и копей може да обясни правдоподобно

    15:01 11.08.2025

  • 12 мошЕто

    27 3 Отговор
    Путин няма да отстъпи от исканията си ! Едва ли нещо ще се постигне на тези преговори , каквито и надежди да възлагат западналите .

    15:02 11.08.2025

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    29 3 Отговор
    ИМА ЕДНА ПРИКАЗКА
    ЧЕ ЩОМ НЕ СИ ПОКАНЕН НА ВЕЧЕРЯТА
    ... .
    ЯВНО СИ ЧАСТ ОТ МЕНЮТО
    ....
    ВВП И ДЖТ МАЙ ЩЕ ДЕЛЯТ ЕВРОПАТА :))

    15:02 11.08.2025

  • 14 руzko = боклук

    8 14 Отговор
    Няма да има среща на 15ти ви казах. Зеленския я отмени. ХАХАХАХАХ UA UA UA

    15:04 11.08.2025

  • 15 Тъ пар ак!

    15 17 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пак нещо си сънувал! Срещата е на Президентите на Русия и Сащ! Тет а тет,никакви министри,никакви украинци! Капиш?!Ще рисуват на салфетка!

    Коментиран от #17

    15:05 11.08.2025

  • 16 Прогноза 😁

    10 12 Отговор
    След Аляска руския мечок ще бъде само един трофей... 😉

    15:06 11.08.2025

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 11 Отговор

    До коментар #15 от "Тъ пар ак!":

    кво ще рисуват-подялбата на наСЕСЕЕЕЕРЕТОО ли?

    15:08 11.08.2025

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 6 Отговор
    НАД ТОВА НИ ВЪЛНУВА ДОКОЛКОТО
    ДЖТ СЕ СЪГЛАСИ ДА ДАДЕ НА ВВП МАКЕДОНИЯ И
    РУМЪНИЯ :))
    ЗА БЪЛГАРИЯ Е ЯСНО ЧЕ ЩЕ БЪДЕ В РУСКИЯ ЛАГЕР

    Коментиран от #36

    15:08 11.08.2025

  • 19 ЖЕКО

    23 4 Отговор
    СЕГА Е ВРЕМЕТО ТРЪМП ДА СИ РАЗЧИСТИ СМЕТКИТЕ С ТЕЯ ЕВРО БОКЛУЦИ КОИТО БЯХА ПРОТИВ НЕГО И ПОДЪРЖАХА КАМАЛА ХАРИСИ ДА ГИ ИЗЧИСТИ ЕДИН ПЪТ ЗАВИНАГИ

    15:09 11.08.2025

  • 20 Механик

    14 4 Отговор
    Така ли му се викало ? Консултация?
    Нищо подобно. Най много СаЩ да ви пратят факс с това какво са решили да дават на руснаците, че да спрат да млатят беззъбото нато.

    15:12 11.08.2025

  • 21 Европеец

    5 19 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Европа е преживяла много боклуци.Ще преживее и боклука путлерчо.

    Коментиран от #38, #45

    15:12 11.08.2025

  • 22 Когато зимата сняг забръска

    7 2 Отговор
    ник Механик дедовият ще ми отръска.

    Коментиран от #28

    15:13 11.08.2025

  • 23 Дедо ви...

    20 5 Отговор
    Ами Путин и Тръмп не знаят ли, че Тагаренко, Пасенко, Цънцаренко и Кремтодорова не одобряват намеренията им за сделка по Украйна?!? Няма ли кой да им каже?!? Кои са президентите на Русия и САЩ, че не се съобразяват с евроатлантическия елит на България?!? Срамота!

    15:13 11.08.2025

  • 24 Икономист

    14 4 Отговор
    Нещо сте се объркали Не Сащ ще се консултира с Европа ,а васалите от Европа ще се консултират със Сащ .Звучи еднакво,Но има голяма разлика .

    15:13 11.08.2025

  • 25 Дзън,дзън,дзън

    7 6 Отговор
    Днес в Аляска Путин,Тръмп напляска!Дзън.....

    15:14 11.08.2025

  • 26 Дон Корлеоне

    3 14 Отговор
    Хаяско още не е потвърдил,че ще излезе от бункера

    Коментиран от #31, #50

    15:15 11.08.2025

  • 27 Паша

    2 10 Отговор
    Кой ще ходи на килимчето в Аляска ?

    15:15 11.08.2025

  • 28 Механик

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Когато зимата сняг забръска":

    Не чакай зимата ,обллл дай м@й касси и без това вече 2г .откат дррр тия ти се спомина ,изчисти паяжините .

    15:16 11.08.2025

  • 29 Я пък тоя

    3 2 Отговор
    Ще се проведе на ниво хигиенисти.

    15:16 11.08.2025

  • 30 Лично мнение

    17 12 Отговор
    Тръмп е същия лъжец и пoдлец като Путлер и затова иска директна среща с фашиста за да се разберат помежду си за евентуален, съвместен бизнес след войната . Едва ли ще се случи нещо различно от това което стана досега. Путлер е в позиция цунгцванг и няма да спре войната защото това е свързано с физическото му оцеляване.
    Ясно е също , че Европа ще купува оръжията от Пентагона и съответно ще ги дава на Украйна.

    Коментиран от #35

    15:16 11.08.2025

  • 31 Пиночет

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "Дон Корлеоне":

    Ще свириш ли тази събота пак за 5лв в подлеза на Централна Гара ?Да се подготвя за концерта ,както си му реда ?

    15:17 11.08.2025

  • 32 спешно трябва да спреш наркотиците пе

    12 13 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    да@л ...а колкото до статията на сороидната медия милички никой няма да пита европа тя е не фактор . ако случайно няма договорка до нова година заминава и Одеса под Руско влиание .кой разбрал -разбрал а кой не пак ще пише Одеса няма стратегическо значение за украйна ха ха ха

    15:18 11.08.2025

  • 33 3898

    9 3 Отговор
    Това си е фейк нюз в "уважавана и демократична" медия.

    15:18 11.08.2025

  • 34 А стига бе !

    9 9 Отговор
    С окупацията на коридора между Армения и Азербайджан Сащ изчерпаха правото си на мръсни номера . Оправдания с това какво искали европейските васали на краварника няма да минат ❗

    15:19 11.08.2025

  • 35 Кирил Петков

    4 9 Отговор

    До коментар #30 от "Лично мнение":

    Най кой му пука за личното ти мнение ,неизвестен янонимен пррррррд .льоооо ?

    15:19 11.08.2025

  • 36 Освен

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ако не е в Турския...

    15:19 11.08.2025

  • 37 Лопата Орешник

    14 8 Отговор
    Къв Туск , ква Покрайна ще участва в решението бе? Като си делим баничка сутринта след дискотека, баничката трябва да я питам нещо ли? Нула връзка с реалността! Според мен тия ги дрогират за да са неадекватни постоянно! Нормално здрав човек не може и да си помисли, че баницата има право на мнение как си я делят!

    Коментиран от #39

    15:20 11.08.2025

  • 38 ти европеец от ромски произход си нали

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "Европеец":

    освен това си сменяш и пола .миличка да спреш наркотиците и обезателно на прогтолог

    15:20 11.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 смешен туск: САЩ ще се консултират с Ес

    10 6 Отговор
    ще им кажат на пуделите
    какво смятат да договорят с Русия

    а не да се допитват с въртиопашковците

    15:22 11.08.2025

  • 41 дончичо

    1 8 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Еееее,как не сте се сетили!?!?
    Що не арестувате Жажака,а
    В Алеска...

    15:23 11.08.2025

  • 42 К.О.Т.ар.А.К 😼

    6 4 Отговор
    Уудрий якоо Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    15:24 11.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Аааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "ТихоМършо coполива,":

    Да не се стресна на сън и да се погледна в огледалото?
    Такъв хубав автопортрет трудно може да се обрисува...

    15:31 11.08.2025

  • 45 дончичо

    10 0 Отговор

    До коментар #21 от "Европеец":

    преживяла е ,защото руснаците не бият падналите

    15:31 11.08.2025

  • 46 Велко набутов

    6 0 Отговор
    абе да сключват мир бе, стига са умирали хора зарадия някаква си територия, като че ли имат по някоко живота. Тя територията ще си я има, ако няма хора върху нея за какво им е, ид и о т i.

    15:33 11.08.2025

  • 47 Рублевка

    5 0 Отговор
    Следващата среща ще бъде във Владивосток. На нея ще присъства и другаря Си. Ще се обсъди въпроса за разделянето на Европа и зоните на влияние в света. САЩ ще получат Панама, Канада, Гренландия и Близкия изток. Китай ще получи Китайско море, Тайван и Африка. РФ ще получи укрия, прибалтийските тигри, Азербайджан, Молдова и българското Черноморие! Европа остава за общо ползване.

    15:38 11.08.2025

  • 48 ЕСССР

    4 0 Отговор
    Другарят Туск лъже за да си придава тежест и важности! Ако господин Бай Дончо искаше тяхното мнение и намеса, щеше да организира, срещата на друго място и да ги покани! Точно обратното срещата се провежда, в Аляска за да може ЕСССР с нищо да не може да попречи!

    15:40 11.08.2025

  • 49 Георги

    4 0 Отговор
    когато Украйна имаше възможност да преговаря, тя показа, че от нея нищо не зависи, сега какво мрънкат? Май ЕС повече мрънка, защото тоя път и от тях нищо не зависи. Ама не бързайте да се надъхвате, тя срещата не е задължително да излезе с крайно решение - може нещата да се сговт още...

    15:40 11.08.2025

  • 50 дончичо

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Дон Корлеоне":

    ех,куорлени,що не изкорени доматите

    15:41 11.08.2025

  • 51 Реалност

    0 3 Отговор
    Украйна ще сложи край на Русия.
    Московия се е родила от Рус – страната със столица Киев – след това Московия е откраднала името „Русия“ и се е нарекла „империя“, но Киев просто е продължил напред и е използвал името „страна“ („краина“), за да се отдели от крадливото царство на московитите.
    Киев ще сложи край на грандиозното грабежи на Московия и ще освободи народите, покорени от московитите през последните 500 години.
    Светът ще бъде по-добро място за това.

    Коментиран от #54

    15:52 11.08.2025

  • 52 Туск, никой неви брои за Слива! Тръмп

    3 0 Отговор
    ви прекара да станете донор на Украйна, докато ви Шашави с Митата?

    15:52 11.08.2025

  • 53 Име

    0 0 Отговор
    Смешник!

    15:57 11.08.2025

  • 54 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Реалност":

    това книга ли е или сериал... знаеш ли, няма значение тея истории в паралелни реалности обикновено са доста посредствени.

    15:58 11.08.2025

