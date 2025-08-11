Туск: САЩ ще се консултират с Европа преди срещата Тръмп-Путин

Съединените щати са поели ангажимент да проведат консултации с европейските си партньори преди насрочената за петък, 15 август, среща между президента Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин, съобщи полският премиер Доналд Туск на пресконференция, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.
Туск не уточни на какво ниво ще се състоят разговорите, но отбеляза, че има „много опасения и много надежда“ относно предстоящия диалог между Вашингтон и Москва.
По-рано Bloomberg информира, че редица европейски лидери желаят да разговарят с Тръмп преди срещата му с Путин, за да координират позициите по ключови въпроси, включително ситуацията в Украйна.
Полският премиер повтори, че решения относно Украйна и нейните територии не бива да се взимат без участието на Киев.
В понеделник, 11 август, външните министри на страните от ЕС и украинският първи дипломат Андрей Сибига ще проведат извънредно заседание в навечерието на срещата между Тръмп и Путин.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хххххххххххххх
14:57 11.08.2025
2 да бе ами как иначе
14:58 11.08.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #11, #15, #21, #32, #41
14:59 11.08.2025
4 Нова надежда
15:00 11.08.2025
5 пешо
15:00 11.08.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
15:00 11.08.2025
7 Георгиев
15:00 11.08.2025
8 ЮУЖАС
15:01 11.08.2025
9 ТРЪМ ПИЧ
15:01 11.08.2025
10 Не съм вярвал,
15:01 11.08.2025
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":КАК можеш да тръгнеш срещу ,,сородичей,, и после да се договаряш със САЩ-уж дет е виновен за всичко , едва ли и копей може да обясни правдоподобно
15:01 11.08.2025
12 мошЕто
15:02 11.08.2025
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ ЩОМ НЕ СИ ПОКАНЕН НА ВЕЧЕРЯТА
... .
ЯВНО СИ ЧАСТ ОТ МЕНЮТО
....
ВВП И ДЖТ МАЙ ЩЕ ДЕЛЯТ ЕВРОПАТА :))
15:02 11.08.2025
14 руzko = боклук
15:04 11.08.2025
15 Тъ пар ак!
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Пак нещо си сънувал! Срещата е на Президентите на Русия и Сащ! Тет а тет,никакви министри,никакви украинци! Капиш?!Ще рисуват на салфетка!
Коментиран от #17
15:05 11.08.2025
16 Прогноза 😁
15:06 11.08.2025
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #15 от "Тъ пар ак!":кво ще рисуват-подялбата на наСЕСЕЕЕЕРЕТОО ли?
15:08 11.08.2025
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДЖТ СЕ СЪГЛАСИ ДА ДАДЕ НА ВВП МАКЕДОНИЯ И
РУМЪНИЯ :))
ЗА БЪЛГАРИЯ Е ЯСНО ЧЕ ЩЕ БЪДЕ В РУСКИЯ ЛАГЕР
Коментиран от #36
15:08 11.08.2025
19 ЖЕКО
15:09 11.08.2025
20 Механик
Нищо подобно. Най много СаЩ да ви пратят факс с това какво са решили да дават на руснаците, че да спрат да млатят беззъбото нато.
15:12 11.08.2025
21 Европеец
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Европа е преживяла много боклуци.Ще преживее и боклука путлерчо.
Коментиран от #38, #45
15:12 11.08.2025
22 Когато зимата сняг забръска
Коментиран от #28
15:13 11.08.2025
23 Дедо ви...
15:13 11.08.2025
24 Икономист
15:13 11.08.2025
25 Дзън,дзън,дзън
15:14 11.08.2025
26 Дон Корлеоне
Коментиран от #31, #50
15:15 11.08.2025
27 Паша
15:15 11.08.2025
28 Механик
До коментар #22 от "Когато зимата сняг забръска":Не чакай зимата ,обллл дай м@й касси и без това вече 2г .откат дррр тия ти се спомина ,изчисти паяжините .
15:16 11.08.2025
29 Я пък тоя
15:16 11.08.2025
30 Лично мнение
Ясно е също , че Европа ще купува оръжията от Пентагона и съответно ще ги дава на Украйна.
Коментиран от #35
15:16 11.08.2025
31 Пиночет
До коментар #26 от "Дон Корлеоне":Ще свириш ли тази събота пак за 5лв в подлеза на Централна Гара ?Да се подготвя за концерта ,както си му реда ?
15:17 11.08.2025
32 спешно трябва да спреш наркотиците пе
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":да@л ...а колкото до статията на сороидната медия милички никой няма да пита европа тя е не фактор . ако случайно няма договорка до нова година заминава и Одеса под Руско влиание .кой разбрал -разбрал а кой не пак ще пише Одеса няма стратегическо значение за украйна ха ха ха
15:18 11.08.2025
33 3898
15:18 11.08.2025
34 А стига бе !
15:19 11.08.2025
35 Кирил Петков
До коментар #30 от "Лично мнение":Най кой му пука за личното ти мнение ,неизвестен янонимен пррррррд .льоооо ?
15:19 11.08.2025
36 Освен
До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ако не е в Турския...
15:19 11.08.2025
37 Лопата Орешник
Коментиран от #39
15:20 11.08.2025
38 ти европеец от ромски произход си нали
До коментар #21 от "Европеец":освен това си сменяш и пола .миличка да спреш наркотиците и обезателно на прогтолог
15:20 11.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 смешен туск: САЩ ще се консултират с Ес
какво смятат да договорят с Русия
а не да се допитват с въртиопашковците
15:22 11.08.2025
41 дончичо
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Еееее,как не сте се сетили!?!?
Що не арестувате Жажака,а
В Алеска...
15:23 11.08.2025
42 К.О.Т.ар.А.К 😼
15:24 11.08.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Аааааа
До коментар #39 от "ТихоМършо coполива,":Да не се стресна на сън и да се погледна в огледалото?
Такъв хубав автопортрет трудно може да се обрисува...
15:31 11.08.2025
45 дончичо
До коментар #21 от "Европеец":преживяла е ,защото руснаците не бият падналите
15:31 11.08.2025
46 Велко набутов
15:33 11.08.2025
47 Рублевка
15:38 11.08.2025
48 ЕСССР
15:40 11.08.2025
49 Георги
15:40 11.08.2025
50 дончичо
До коментар #26 от "Дон Корлеоне":ех,куорлени,що не изкорени доматите
15:41 11.08.2025
51 Реалност
Московия се е родила от Рус – страната със столица Киев – след това Московия е откраднала името „Русия“ и се е нарекла „империя“, но Киев просто е продължил напред и е използвал името „страна“ („краина“), за да се отдели от крадливото царство на московитите.
Киев ще сложи край на грандиозното грабежи на Московия и ще освободи народите, покорени от московитите през последните 500 години.
Светът ще бъде по-добро място за това.
Коментиран от #54
15:52 11.08.2025
52 Туск, никой неви брои за Слива! Тръмп
15:52 11.08.2025
53 Име
15:57 11.08.2025
54 Георги
До коментар #51 от "Реалност":това книга ли е или сериал... знаеш ли, няма значение тея истории в паралелни реалности обикновено са доста посредствени.
15:58 11.08.2025