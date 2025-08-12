Новини
Свят »
Бразилия »
Русия и Бразилия подписаха меморандум за финансово сътрудничество на фона на заплахите на САЩ

Русия и Бразилия подписаха меморандум за финансово сътрудничество на фона на заплахите на САЩ

12 Август, 2025 05:24, обновена 12 Август, 2025 05:30 501 3

  • русия-
  • бразилия-
  • сащ-
  • санкции-
  • мита

Вашингтон анонсира въвеждането на вторични санкции или мита при продължаване на търговските отношения на южноамериканската република с Руската федерация

Русия и Бразилия подписаха меморандум за финансово сътрудничество на фона на заплахите на САЩ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бразилия подписа меморандум с Русия за засилване на финансово-икономическото сътрудничество, след като властите на САЩ допуснаха въвеждането на вторични санкции или мита при продължаване на търговските отношения на южноамериканската република с Руската федерация.

Това беше посочено в бюлетина на бразилското правителство.

„Меморандумът за разбирателство е насочен към координиране на аспектите на финансово-икономическото сътрудничество между двете страни чрез установяване на редовен двустранен икономически и финансов диалог“, отбелязва документът.

По-рано администрацията на САЩ посочи възможността за прилагане както на вторични санкции, така и на допълнителни мита срещу държави, които са ключови търговски партньори на Руската федерация.

В документа се посочва още, че страните ще организират експертни комисии и съвети, за да определят по-нататъшни стъпки за укрепване на партньорството. Освен това страните се споразумяха да улеснят работата на двустранната Комисия на високо ниво за сътрудничество, както и да взаимодействат в рамките на БРИКС и Г-20.

На 9 май Кремъл беше домакин на руско-бразилски преговори на високо ниво. Руският президент Владимир Путин отбеляза прогресивното развитие на отношенията между двете страни. Според него двете страни активно взаимодействат на международната арена - в ООН, БРИКС и Г-20. Бразилският лидер Лула да Силва посочи желанието на властите на страната да засилят стратегическото партньорство с Москва. Той подчерта, че приоритетните области на сътрудничество за южноамериканската република са културата, науката и технологиите. Същевременно Бразилия иска да развива контакти с Руската федерация в областите на отбраната и космоса.


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тото

    3 2 Отговор
    САЩ са се запътили към небитието!!!!! Лошото е че кака Урсула е Агент на ЦРУ и ни дърпа със всички сили към дъното!!!!!!

    05:34 12.08.2025

  • 2 Гориил

    1 1 Отговор
    Бразилия извършва плащания в рубли.

    05:35 12.08.2025

  • 3 Факт

    0 0 Отговор
    Търговската блокада ще източи икономиките на нейните организатори!

    06:04 12.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания