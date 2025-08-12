Русия и Бразилия подписаха меморандум за финансово сътрудничество на фона на заплахите на САЩ

Бразилия подписа меморандум с Русия за засилване на финансово-икономическото сътрудничество, след като властите на САЩ допуснаха въвеждането на вторични санкции или мита при продължаване на търговските отношения на южноамериканската република с Руската федерация.

Това беше посочено в бюлетина на бразилското правителство.

„Меморандумът за разбирателство е насочен към координиране на аспектите на финансово-икономическото сътрудничество между двете страни чрез установяване на редовен двустранен икономически и финансов диалог“, отбелязва документът.

По-рано администрацията на САЩ посочи възможността за прилагане както на вторични санкции, така и на допълнителни мита срещу държави, които са ключови търговски партньори на Руската федерация.

В документа се посочва още, че страните ще организират експертни комисии и съвети, за да определят по-нататъшни стъпки за укрепване на партньорството. Освен това страните се споразумяха да улеснят работата на двустранната Комисия на високо ниво за сътрудничество, както и да взаимодействат в рамките на БРИКС и Г-20.

На 9 май Кремъл беше домакин на руско-бразилски преговори на високо ниво. Руският президент Владимир Путин отбеляза прогресивното развитие на отношенията между двете страни. Според него двете страни активно взаимодействат на международната арена - в ООН, БРИКС и Г-20. Бразилският лидер Лула да Силва посочи желанието на властите на страната да засилят стратегическото партньорство с Москва. Той подчерта, че приоритетните области на сътрудничество за южноамериканската република са културата, науката и технологиите. Същевременно Бразилия иска да развива контакти с Руската федерация в областите на отбраната и космоса.