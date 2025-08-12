Новини
Тръмп: Русия победи Хитлер и Наполеон, знае как да печели войни

Тръмп: Русия победи Хитлер и Наполеон, знае как да печели войни

12 Август, 2025 06:33, обновена 12 Август, 2025 06:37

Това е силна страна, отбеляза американският президент

Тръмп: Русия победи Хитлер и Наполеон, знае как да печели войни - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е силна страна, която знае как да печели войни, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп на брифинг за журналисти в Белия дом.

„Руснаците са силни, затова продължават да се борят. Те победиха Хитлер. Ние направихме същото. Русия победи и Наполеон“, каза той.

На 8 август Тръмп заяви, че очаква да се срещне с Путин в Аляска на 15 август. След това плановете за тези разговори бяха потвърдени от помощника на руския президент Юрий Ушаков. Според него лидерите ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза. Кремъл очаква следващата среща между Путин и Тръмп да се проведе на руска територия, каза Ушаков.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    41 22 Отговор
    9 септември наближава, а след него идва и големия митинг "Фронт за лева", когато ще приключим с тиквопрасешката диктатура и извратените й "евроценности".

    Коментиран от #30, #45, #80

    06:39 12.08.2025

  • 2 Македонски ценности

    5 32 Отговор
    България винаги е имала силно македонско влияние.

    Тъй като всичко хубаво винаги идва от запад, а Македония се намира на запад от България, то за България би било по-добре да я управляват умни и разсъдливи македонци.

    Коментиран от #68

    06:39 12.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тръмп е здравият разум!

    37 14 Отговор
    Само така! Аман от полудели евроатлантици тласкащи света към трета световна война. Като че ли си нямаме други проблеми!

    06:42 12.08.2025

  • 6 Вашето Мнение

    31 9 Отговор
    Историята се повтаря с болезнена точност. СССР победи хитлер, а вратите на остров Белене отвориха врати за тогавашния цвят на нацията.

    Коментиран от #8, #9, #13, #60

    06:42 12.08.2025

  • 7 Перчема знае

    13 22 Отговор
    Трябва му слаба и обезкървена русия.И това се случва с помощта на ВСУ.

    Коментиран от #26

    06:44 12.08.2025

  • 8 Вашето Мнение

    28 16 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето Мнение":

    И тогава както сега много не вярваха, че СССР ще победи хитлер, а днешна Русия нато. После невярващите изверги отидоха на почивка на остров Белене.

    Коментиран от #12, #23, #33

    06:44 12.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 платения соросид на нпо

    11 10 Отговор

    До коментар #4 от "Русия":

    отворено общество пак се №В@иза№@ка

    06:46 12.08.2025

  • 11 Някой си там

    21 12 Отговор
    Рижия, ти остави това ами ви победиха и цялото НАТО!

    06:46 12.08.2025

  • 12 Геро

    11 10 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето Мнение":

    Мнението на пумияр като теб няма никакво значение.

    06:46 12.08.2025

  • 13 Македонец

    3 11 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето Мнение":

    Какъв е "цветът на нацията"?

    Вие, черни цигани, само така трябва да се образовате. Всичко беше направено правилно!

    06:47 12.08.2025

  • 14 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    10 12 Отговор

    До коментар #4 от "Русия":

    Точен сте господине 👌!Кога товарим копейките?

    Коментиран от #18

    06:47 12.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хубаво е, че и западняците

    26 10 Отговор

    До коментар #3 от "Злобното Джуджи":

    почнаха да го научават, по трудния начин!

    Тия неща не стават само с пари, британско разузнаване и лъжи.! Жалко за украинците обаче.

    06:50 12.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Изводът

    9 13 Отговор
    Русия е успешна милитаристична империя!

    Коментиран от #34

    06:51 12.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Уса

    14 10 Отговор
    Тази война язапочнаха лгбт демонкратите а Тръмп ще покаже на лгбт соросоидните зверове,къде зимуват раците

    06:52 12.08.2025

  • 22 Явно ти

    6 4 Отговор

    До коментар #18 от "специално ти ще си пърия е@@б№ан":

    Предпочиташ Сибир.

    Коментиран от #36

    06:52 12.08.2025

  • 23 ТИГО

    9 14 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето Мнение":

    Да а останалите подлоги на СССР управляват и до сега ,работническо - селската власт ! Та ни докараха до просешка тояга и пак заплашвате , ма нема да мине тоя път . Ще има "Фърлили му чалаф и го направили лилаФ" .Сега не сме 1944 и няма да има СССР да помага .

    06:53 12.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Не е истина

    11 8 Отговор
    Дончо как баламосва орките.

    06:55 12.08.2025

  • 26 Изпаднал германец

    9 6 Отговор

    До коментар #7 от "Перчема знае":

    А ние европейците станахме по-силни!

    06:55 12.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 А може би

    17 7 Отговор
    Заслугата за победата над Хитлер е и на самият Хитлер. Всички диктатори са и луди.

    06:56 12.08.2025

  • 29 Наполеон

    14 18 Отговор
    го победи рускота зима. Лендлийзът пък победи Хитлер. Рушнята бяха само статисти.

    Коментиран от #64, #66

    06:56 12.08.2025

  • 30 А след

    10 8 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    9 сИптември идва и 10 ноември. Злото винаги има край.

    06:58 12.08.2025

  • 31 Факти

    19 13 Отговор
    Тръмп: Русия победи Хитлер и Наполеон, знае как да печели войни, но само брюкселските зелки не го разбраха !

    06:58 12.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ПРасия

    11 13 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето Мнение":

    никого не е победила.

    Коментиран от #62

    06:59 12.08.2025

  • 34 Извода го е напраеил Бисмарк

    12 7 Отговор

    До коментар #19 от "Изводът":

    и то отдавна!
    Тъй,, че излишно се пънеш!

    06:59 12.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 как да обясниш на соросид

    20 9 Отговор

    До коментар #22 от "Явно ти":

    аз предпочитам страната си - не харесвам ес- америка или русия - а Българоия но това означава копейка нали така .не искам златото ни да е на канада ерп да е немско водата на някой друг магазите да са пак някой друг плодовете ,не искам да се дава стотинка за мързеливи украйнци по морето .сега разбираш ли джендър

    07:00 12.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 По добре

    12 9 Отговор

    До коментар #27 от "🤣🤣🤣":

    Това е силата на руския православен дух. Не са се предали. Защо франсетата или другите западни страни, не са направили същото, просто са си свалили гащичките и са казали на Хитлер- предаваме се.

    07:01 12.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Злобното Джуджи

    8 13 Отговор

    До коментар #24 от "Русия победи и Османците":

    "...Русия не беше победила османската империя..."

    Обръщайки се назад в Историята и запазилите се документи виждаме че Русия и СССР никого не са асвабадили !!! България както си беше под турско робство, така си и остана вилает на Турция !
    За наше счастье 😆😆😆

    Коментиран от #67

    07:03 12.08.2025

  • 42 Всички "победи" на рунаците са

    19 11 Отговор

    До коментар #35 от "Град Козлодуй":

    белязани с цената на многократно повече жертви от противника си.
    Това доказва безапелационно, че НЕ МОГАТ да воюват.

    Коментиран от #59

    07:03 12.08.2025

  • 43 Чък Норис

    9 0 Отговор
    Доналд Тръмп, той не просто познава историята ➡️ историята го познава лично.

    07:03 12.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хахахаха

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Вие ще приключите, когато докарате България до стандарта на живот в Донецк. Хората вече съжаляват, че е дошъл руския мир.

    07:04 12.08.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Хахахаха

    1 1 Отговор
    Срещата трябваше символично да е в Хирошима!

    07:05 12.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Интелигентен бандеровец

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "🤣🤣🤣":

    Сложих ти неколко плюса.

    07:07 12.08.2025

  • 50 Когато и да го гръмнат, все ще е късно

    9 7 Отговор
    ТРЪМП ще разруши “ВЕЛИКА“ Америка !

    Тръмп вече открито се възхищава от фашизма на диктатора Путин и го подкрепя за руската агресия и инвазия в Украйна от 2022 г.

    07:07 12.08.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Село Мъдрец-община Кърджали

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Град Козлодуй":

    Не ходи някакси на тссси ганне от Хумата, телефонен измамник за военни дела да коментира .

    07:08 12.08.2025

  • 53 Факти

    10 10 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    07:08 12.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Въпрос

    21 4 Отговор
    СССР има над 30 милиона жертви, а хитлеристка Германия съответно 6 милиона....
    Кой е победител?

    Руснаците НЕ МОГАТ ДА ВОЮВАТ. Това е истината.

    Коментиран от #73

    07:11 12.08.2025

  • 59 Последния украинец

    1 13 Отговор

    До коментар #42 от "Всички "победи" на рунаците са":

    Сложих ти плюс. С надеждата, че си прав

    07:12 12.08.2025

  • 60 Мишел

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето Мнение":

    Грешиш. Мой роднина е бил в концентрационен лагер в Белене през 1943-1944 като гимназист на мъжката учителска гимназия Пловдив. Лагеристите са строили дигата- дневна норма 2 кубика изкопана земя при дажба паница бобена чорба и къшей хляб. Влязал е 73кг, излязал е 48кг. . Отрядът в лагера им е бил стотина човека, след година половината са починали от глад и болести.

    07:12 12.08.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 пРосия

    4 5 Отговор

    До коментар #33 от "ПРасия":

    Страната на идиотите.

    07:14 12.08.2025

  • 63 Българка 😺-Маца

    6 3 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    07:15 12.08.2025

  • 64 Лендлийзът защо не проработи

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Наполеон":

    в помощ на бандеровците?

    07:15 12.08.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Надарена кака

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Наполеон":

    Хайде сега ,на калпава ракета ,космосът и виновен .

    07:17 12.08.2025

  • 67 Македонец

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Злобното Джуджи":

    По-добре да ви управляват македонците.

    Ще бъдете въведени в Европа като грижовен пастир, който води за ръка своето дете.

    07:17 12.08.2025

  • 68 Анубис

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Македонски ценности":

    "умни и разсъдливи македонци" .... оксиморон батее

    07:17 12.08.2025

  • 69 Кая Калас

    5 5 Отговор
    Никога повече американско колониално робство в родината ни България! ДА СИ ВЗИМАТ 5-ТЕ ВОЕННИ ОКУПАЦИОННИ АМЕРИКАНСКИ БАЗИ И ДА СЕ РАЗКАРАТ ЗАВИНАГИ от ТУК!

    Коментиран от #86

    07:17 12.08.2025

  • 70 нннн

    3 2 Отговор
    Да, ама Тагарев и Шаламанов Русия не може да победи.

    07:19 12.08.2025

  • 71 Тсун Кай Гоо

    5 3 Отговор
    Докато Колективните 🌈🦄💅🛴 си уточняваха всички видове полове и ,неутрални обръщения и видове тоалетни ,Русия усъвършенства Изкуството на Войната и сега млати наред .

    07:19 12.08.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Отговор

    5 2 Отговор

    До коментар #58 от "Въпрос":

    Победител е този който победи.

    Лузърите обача имат и друго мнение! Лузърско.

    Коментиран от #85

    07:21 12.08.2025

  • 74 антипутя

    5 0 Отговор
    Клоунът плещи глупости. Досега резултат няма.

    07:27 12.08.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ами прав е

    3 1 Отговор
    Тръмп ,че Русия победи чужди войски . А ЕС не смее да прати войска а се надява на победа!?!

    07:32 12.08.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 хахаха

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Смешници....... единствено богатите не искат еврото и излизане на България от ЕС. Много им се иска страната пак да е извън ЕС за да могат българите да им работят за мизерни заплати. А такива като теб сте платени мислещи единствено за днешния ден за който са ти платили. Утре най много вие ще ревете, че не сме в ЕС,че не сме в Шенген,че не сме в Еврозоната. Дано Бог ви накаже

    07:34 12.08.2025

  • 81 Абе

    1 2 Отговор

    До коментар #76 от "ТИГО":

    Тихоо,тихо пррррд уеkk,не нарушавай добрия тон в дискусията !

    07:34 12.08.2025

  • 82 Рутоo

    1 3 Отговор
    Пoдобнa дезинформациoннa прoпагандa ,фeйк, само дрътокомпутруски може да измисли за рyбли

    07:35 12.08.2025

  • 83 Ами

    1 1 Отговор
    Съвсем нормално, че американският президент декларира своето уважение към Руската федерация. САЩ никога няма да рискуват сигурността си за когото и да е било, включително техните смешни "съюзници" от ЕС. Само глупаците не разбират това просто положение.

    07:42 12.08.2025

  • 84 Една подробност

    1 1 Отговор
    Русия печели срещу Наполеон благодарение на студената зима.По същата причина загубва и Хитлер.

    07:43 12.08.2025

  • 85 Цената на човешкия живот определя

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Отговор":

    кой е победител...

    Руснаците загубиха много повече в тази война от немците и се прибраха обратно... само с труповете на техните убити войници.

    07:44 12.08.2025

  • 86 Напротив

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Кая Калас":

    Един ден когато народът въстане срещу германската диктатура, наречена ЕС, само американците биха могли да ни защитят. Нека стоят тук базите им.

    07:50 12.08.2025