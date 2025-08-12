Тръмп: Русия победи Хитлер и Наполеон, знае как да печели войни

Русия е силна страна, която знае как да печели войни, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп на брифинг за журналисти в Белия дом.

„Руснаците са силни, затова продължават да се борят. Те победиха Хитлер. Ние направихме същото. Русия победи и Наполеон“, каза той.

На 8 август Тръмп заяви, че очаква да се срещне с Путин в Аляска на 15 август. След това плановете за тези разговори бяха потвърдени от помощника на руския президент Юрий Ушаков. Според него лидерите ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза. Кремъл очаква следващата среща между Путин и Тръмп да се проведе на руска територия, каза Ушаков.