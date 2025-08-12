Новини
Иран арестува 21 000 души по време на 12-дневната война с Израел

12 Август, 2025 16:56, обновена 12 Август, 2025 16:57 657 4

Властите засилват уличния контрол, депортират мигранти и разследват стотици за шпионаж

Иран арестува 21 000 души по време на 12-дневната война с Израел - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранската полиция е арестувала до 21 000 „заподозрени“ по време на 12-дневния военен конфликт с Израел през юни, съобщиха държавните медии, цитирайки говорителя на правоохранителните органи Саид Монтазеролмахди, предава News.bg.

След израелските въздушни удари, започнали на 13 юни, иранските сили за сигурност предприеха мащабна кампания от арести, съпроводена с повишено присъствие по улиците, засилен контрол на контролно-пропускателните пунктове и „публични доклади“, призоваващи гражданите да съобщават за лица с „подозрително поведение“.

По думите на Монтазеролмахди, броят на сигналите от граждани е нараснал с 41%, което е довело до задържането на 21 000 души. Той не уточни конкретните обвинения, но иранските власти и преди са заявявали, че някои лица са предавали информация, подпомагаща израелските атаки.

Конфликтът е довел и до ускорено депортиране на афганистански мигранти, за които се смята, че пребивават незаконно в Иран. Хуманитарни организации съобщават, че някои от тях са обвинени и в шпионаж за Израел. Според данните на полицията, 2774 нелегални мигранти са били задържани, 30 случая са класифицирани със „специални изисквания за сигурност“ след проверка на мобилните им телефони, а 261 души са обвинени в шпионаж и 172 в неразрешено заснемане.

Монтазеролмахди не посочи колко от задържаните са освободени. Той допълни, че по време на конфликта полицията е обработила над 5700 случая на киберпрестъпления, включително онлайн измами и неоторизирани тегления, като определи интернет пространството като „важен боен фронт“ в хода на войната.


