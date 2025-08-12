Путин обсъди с Ким Чен-ун предстоящата си среща с Тръмп в Аляска

Президентът на Русия Владимир Путин проведе телефонен разговор със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, в който го информира за планираните разговори с американския президент Доналд Тръмп, предвидени за петък в Аляска, съобщи пресслужбата на Кремъл, цитирана от ТАСС, предава БТА.
Двамата лидери изразиха увереност в по-нататъшното укрепване на приятелството и добросъседството между Русия и Северна Корея.
„Двете страни потвърдиха ангажимента си за развитие на отношенията на приятелство, добросъседство и сътрудничество във всички направления, в съответствие с Договора за всеобхватно стратегическо партньорство между Русия и КНДР, подписан в Пхенян на 19 юни 2024 г.“, се посочва в изявлението на Кремъл.
Владимир Путин поздрави Ким Чен-ун по повод 80-ата годишнина от освобождаването на Корея от японско колониално владичество.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Световна война
Коментиран от #5
21:29 12.08.2025
2 Иван
Коментиран от #51
21:29 12.08.2025
3 Пич
- Бой бой бой...
Путин:
- Голям бой...
Ким:
- Бой бой бой...
21:30 12.08.2025
5 Дояж
До коментар #1 от "Световна война":Си моркова или там каквото ядете веганите , пусни си клип на Урсула , и хващай дилдото...
21:33 12.08.2025
6 Хахахахаха
21:33 12.08.2025
7 Злобното Джуджи
Помолил е за Разрешение 😁
21:34 12.08.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #28
21:36 12.08.2025
9 Атина Палада
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Под въпрос е кой е съдраният:)))) ти или корееца.
Ядрена сила и си спинка спокойна:) а ти с трите гумени лодки и с един Ф16,който ме може и да литка при това ;)))) или мАтЮ те пази ?М?
Коментиран от #29
21:36 12.08.2025
10 Айде
21:37 12.08.2025
11 Атина Палада
21:38 12.08.2025
12 ха ха хааа
Коментиран от #48
21:38 12.08.2025
13 Сатана Z
Коментиран от #24, #62
21:39 12.08.2025
14 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Съдраният кореец е на първо мястото в света по производство на конвенционални боеприпаси Владее неуправляемия термоядрен синтез Има междуконтинентални ракети на твърдо гориво и огромна армия Ние какво имаме
Коментиран от #18
21:39 12.08.2025
15 Атина Палада
21:40 12.08.2025
16 И Киев е Руски
21:40 12.08.2025
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
НЕТ, НО ОКИНАВА МОЖНО !
21:42 12.08.2025
18 Сатана Z
До коментар #14 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Робите ядат корени от акация и живеят без ток в землянки, страшна богатия, а дебелото като изстреля ракета после цяла година събира денги за друга!
Коментиран от #27
21:43 12.08.2025
19 Пуси
21:43 12.08.2025
20 Дякон Унуфрий Араллампиев
21:44 12.08.2025
21 мошЕто
21:45 12.08.2025
22 И Киев е Руски
Коментиран от #26, #30
21:46 12.08.2025
24 QПЕЙКА ПОЦИНКОВАНА,
До коментар #13 от "Сатана Z":ВИНАГИ ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ СА НЕЩО
СРЕДНО МЕЖДУ БИПОЛЯРНО РАЗСТРОЙСТВО
И ЧРЕВНО РАЗСТРОЙСТВО ЛЕКАР ВИ ТРЯБВА
Коментиран от #56
21:47 12.08.2025
25 И Киев е Руски
Коментиран от #32
21:47 12.08.2025
26 мОшето
До коментар #22 от "И Киев е Руски":А от Херсон, Харков, Сирия, Карабах и либия ги наритаха като мръсни псета!
Коментиран от #33
21:47 12.08.2025
27 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #18 от "Сатана Z":Международни анализатори друго казват но както и да е То истината боли Ние не можем обувките да им лъснем Тикът на нощните паради не можем произведе За огромните влекачи да не говорим
Коментиран от #44
21:49 12.08.2025
28 Циганите
До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":крадат никове и пропадналият запад ги ползва за тролеи. Няма нещо по жалко. 😄
21:49 12.08.2025
29 Палавата ,
До коментар #9 от "Атина Палада":Не ми се вярва , че спиш спокойно на ядрените глави , а сутрин отиваш да косиш сено за обяд
... Ама па имаш ядра .. 🤫
Коментиран от #37
21:50 12.08.2025
30 И Киев е Руски
До коментар #22 от "И Киев е Руски":Готина си но си се разклопала
21:50 12.08.2025
32 ха ха хааа
До коментар #25 от "И Киев е Руски":Кой в мезонет , кой в бункер ...
21:52 12.08.2025
33 мошЕто
До коментар #26 от "мОшето":Не кради никове , размърдай си гънката поне за това и не ползвай чужди , ако все пак имаш нещо да размърдваш ...СОП -чо !!!
21:53 12.08.2025
34 Факт
Коментиран от #38
21:53 12.08.2025
35 И Киев е Руски
21:53 12.08.2025
36 цирк московски
21:55 12.08.2025
37 Атина Палада
До коментар #29 от "Палавата ,":Ако трябва да сме честни,севернокорейците изобщо не са гладни . Но виж ,българите са гладни..Сигурно и при османлиите българите не са били така гладни,както сега.Такава мизерия в България,каквато е сега за 90% от населението ,не зная някога да е имало.
Коментиран от #40, #43, #47, #54
21:56 12.08.2025
38 съсел ,
До коментар #34 от "Факт":Няма накъде повече от това да си проЗСт ! ! !
21:56 12.08.2025
39 Дада
Коментиран от #41, #45
21:56 12.08.2025
40 Миндьо Шпагата
До коментар #37 от "Атина Палада":Дъвчеш ли живо месо?
Коментиран от #42
21:57 12.08.2025
41 ХА-ХА-ХА
До коментар #39 от "Дада":От,,тия дърти прогнили руски щайги,, укрите загубиха държава си , щраус !
21:58 12.08.2025
42 Не всички
До коментар #40 от "Миндьо Шпагата":правят кът теб. Ако бе поне малко умна, нямаше да ти се подиграват да те ползват за цигане и да показваш падението на запада.
21:59 12.08.2025
43 Палавата ,
До коментар #37 от "Атина Палада":98 % от българите са доволни от зарплатите си ... Анкетата е направена в Парламента ..
Коментиран от #46, #50
21:59 12.08.2025
45 Пригожин
До коментар #39 от "Дада":Самолетите падат.Особено руските.
22:00 12.08.2025
46 А парламента
До коментар #43 от "Палавата ,":сборище на крадци и лъжци. 😄 Явно не си от умните. Ставаш за тролейна пропадналият запад. Те обичат стадни. 😄
22:01 12.08.2025
47 Сус бе
До коментар #37 от "Атина Палада":Руzкий пумияр.
Коментиран от #52, #57
22:01 12.08.2025
48 Ъхъ
До коментар #12 от "ха ха хааа":Идва време за Освобождаване на Южна Корея и Източните Балкани! байТанас усеща дебелия и умира от страх!😂😂😂😂
22:02 12.08.2025
49 Два
22:02 12.08.2025
50 Атина Палада
До коментар #43 от "Палавата ,":Ама разбира се в Парламента:) Ти да не очакваш да я правят по улиците в Русе ,Плевен или което или други селище да било..?
Коментиран от #64
22:02 12.08.2025
51 Делкам
До коментар #2 от "Иван":Главата ти
Коментиран от #72
22:03 12.08.2025
54 да си знаеш
До коментар #37 от "Атина Палада":И как сме честни като се опитваш да лъжеш ?! Ти сериозно ли се опитваш да пробутваш такива измишльотини и евтини лъжи ? В Северна Корея 60% гладуват и са с паразити в телата! Останалите 40% са на ръба да влязат към онези 60%! Има един единствен човек с наднормено тегло и това е Ким! Всички други се борят всеки ден за оцеляване.Ни ток,ни вода,ни храна,нито може да си позволят лечение или достъп до каквото и да било.До там стигаш когато си под крилото на Русия.
Коментиран от #55, #61
22:05 12.08.2025
55 В пропагандата за глупаци
До коментар #54 от "да си знаеш":и още пише. 😄Все пак целта е глупака.
22:07 12.08.2025
56 Марко Натопорчев
До коментар #24 от "QПЕЙКА ПОЦИНКОВАНА,":Пратете го при мен ,лекувам копеи
22:08 12.08.2025
57 Е сус де
До коментар #47 от "Сус бе":От пумяриш? Май ти е тъпо, че жена те подритва, а ти тъпо цигане на пропадналият запад. 😄 Бръши сааполя, 😄
22:09 12.08.2025
58 Мдаааа
Коментиран от #59
22:11 12.08.2025
59 Ако бе поне малко умна
До коментар #58 от "Мдаааа":щеше да си наясно, че да ти се подиграва някой на лъжите на пропадналият запад, не е нужно да попдкрепяш някой. Достатъчно е просто да не си глупаво цигане. 😄 Ко щеше да прави САЩ ако ви нямаше такива празни и обли? 😄
22:15 12.08.2025
60 Смях!
22:16 12.08.2025
61 Атина Палада
До коментар #54 от "да си знаеш":Кой ти каза,че е така в С.Корея? А ти знаеш ли,че в С.Корея ходят туристи от чужбина,включително и от САЩ..? Само сега след конфликта в Украйна,САЩ забраниха на американците да посещават С Корея..Преди време дори ние мислехме да се запишем в една група да отидем в С.Корея,но в крайна сметка се записахме в друга група и отидохме в Куба..
Изобщо си нямате и на идея какво е в С.Корея..Само какво са ти казали по БТВ ,това са ти познанията.А то се подразбира какво са ти казали БТВ...:)))
Коментиран от #63, #74
22:19 12.08.2025
62 Д-р Петров
До коментар #13 от "Сатана Z":Нали знаеш, че сиДебил
22:20 12.08.2025
63 Спри,спри,спри
До коментар #61 от "Атина Палада":СПРИ с лъжите!
Коментиран от #68, #69
22:21 12.08.2025
64 Палавата ,
До коментар #50 от "Атина Палада":Има едно нещо , казва се -ирония , ама явно ти е чуждо .. 🤭
Коментиран от #67
22:22 12.08.2025
65 Бен Вафлек
Смеееееееххх
22:24 12.08.2025
66 Факт
22:26 12.08.2025
67 Атина Палада
До коментар #64 от "Палавата ,":Определено разбрах иронията ти...Че тя е очебийна,няма как да не я разбера...Затова отговора ми беше ,ама разбира се в Парламента ще е анкетата.. :) Те и средната работна заплата в България я пресмятат горе долу на същия принцип..
22:38 12.08.2025
68 Атина Палада
До коментар #63 от "Спри,спри,спри":Кажи кое е лъжа в коментара ми?
22:39 12.08.2025
70 Рамбо
22:42 12.08.2025
71 Ким чен ун
22:48 12.08.2025
72 Иван
До коментар #51 от "Делкам":Ми делкай дддолната!
22:52 12.08.2025
73 Димо
22:56 12.08.2025
74 Димитър Георгиев
До коментар #61 от "Атина Палада":Боже опази! И тебе те е попарил кремълския вирус! Та не знаеш къде се намираш!Аман от безпросветни копейки!
22:59 12.08.2025