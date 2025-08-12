Новини
Путин обсъди с Ким Чен-ун предстоящата си среща с Тръмп в Аляска

Путин обсъди с Ким Чен-ун предстоящата си среща с Тръмп в Аляска

12 Август, 2025 21:28 1 152 74

Москва и Пхенян потвърдиха ангажимента си за по-нататъшно стратегическо партньорство

Путин обсъди с Ким Чен-ун предстоящата си среща с Тръмп в Аляска - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Русия Владимир Путин проведе телефонен разговор със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, в който го информира за планираните разговори с американския президент Доналд Тръмп, предвидени за петък в Аляска, съобщи пресслужбата на Кремъл, цитирана от ТАСС, предава БТА.

Двамата лидери изразиха увереност в по-нататъшното укрепване на приятелството и добросъседството между Русия и Северна Корея.

„Двете страни потвърдиха ангажимента си за развитие на отношенията на приятелство, добросъседство и сътрудничество във всички направления, в съответствие с Договора за всеобхватно стратегическо партньорство между Русия и КНДР, подписан в Пхенян на 19 юни 2024 г.“, се посочва в изявлението на Кремъл.

Владимир Путин поздрави Ким Чен-ун по повод 80-ата годишнина от освобождаването на Корея от японско колониално владичество.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Световна война

    20 28 Отговор
    Тази среща няма да има никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    Коментиран от #5

    21:29 12.08.2025

  • 2 Иван

    23 20 Отговор
    С Зеления е свършено.Украйна е разпределена.

    Коментиран от #51

    21:29 12.08.2025

  • 3 Пич

    17 9 Отговор
    Ким:
    - Бой бой бой...
    Путин:
    - Голям бой...
    Ким:
    - Бой бой бой...

    21:30 12.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дояж

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "Световна война":

    Си моркова или там каквото ядете веганите , пусни си клип на Урсула , и хващай дилдото...

    21:33 12.08.2025

  • 6 Хахахахаха

    17 18 Отговор
    Е, това се казва вече гавра! Двамата робовраделци си говорят! Тормозят света. Чутовен позор! Повръщам!

    21:33 12.08.2025

  • 7 Злобното Джуджи

    16 15 Отговор
    Вовката нищо не е обсъждал !!!
    Помолил е за Разрешение 😁

    21:34 12.08.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 13 Отговор
    Жужа с ботокса знае, че може да му сложат прангите и се моли на дебелото да отмъсти за него, че ватите няма и пръста да си мръднат‼️

    Коментиран от #28

    21:36 12.08.2025

  • 9 Атина Палада

    18 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Под въпрос е кой е съдраният:)))) ти или корееца.
    Ядрена сила и си спинка спокойна:) а ти с трите гумени лодки и с един Ф16,който ме може и да литка при това ;)))) или мАтЮ те пази ?М?

    Коментиран от #29

    21:36 12.08.2025

  • 10 Айде

    7 10 Отговор
    Ами, няма с кой друг! Нещастници! Народите им и те!

    21:37 12.08.2025

  • 11 Атина Палада

    10 8 Отговор
    Умира от страх бакшиша, усеща края!

    21:38 12.08.2025

  • 12 ха ха хааа

    9 8 Отговор
    Смешници , таваришчи .. 🤭😁

    Коментиран от #48

    21:38 12.08.2025

  • 13 Сатана Z

    9 6 Отговор
    Трябва да свиквате с мисълта,че с либерал-фашизма е свършено.Путин и Ким са равноправни партньори и обсъждат въпросите,които ги касаят за разлика от Урсула която е господарка на България и на слугата и Росен Желязков.

    Коментиран от #24, #62

    21:39 12.08.2025

  • 14 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Съдраният кореец е на първо мястото в света по производство на конвенционални боеприпаси Владее неуправляемия термоядрен синтез Има междуконтинентални ракети на твърдо гориво и огромна армия Ние какво имаме

    Коментиран от #18

    21:39 12.08.2025

  • 15 Атина Палада

    5 6 Отговор
    Преди това е звънял на аятоласите и жълтия господар за разрешение и инструктор.

    21:40 12.08.2025

  • 16 И Киев е Руски

    6 5 Отговор
    Владетелите на двата решават съдбата на джендарята

    21:40 12.08.2025

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    СЕУЛ ХОЧЕШЬ ?
    ...
    НЕТ, НО ОКИНАВА МОЖНО !

    21:42 12.08.2025

  • 18 Сатана Z

    6 7 Отговор

    До коментар #14 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Робите ядат корени от акация и живеят без ток в землянки, страшна богатия, а дебелото като изстреля ракета после цяла година събира денги за друга!

    Коментиран от #27

    21:43 12.08.2025

  • 19 Пуси

    3 6 Отговор
    КимЧе, да знаеш, че обичам само тебе! Нищо няма да се случи в Аляска.

    21:43 12.08.2025

  • 20 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 8 Отговор
    Но от мен да запомните няма на планетата по подло, пошло и продажно от копейкта проскубана и пияния му господар.

    21:44 12.08.2025

  • 21 мошЕто

    5 2 Отговор
    Има още две нощи до преговорите , да видим зелената въшка какъв ще го яде ...На 15. 08. вече работата ще е на изуй гащи и дотам ...

    21:45 12.08.2025

  • 22 И Киев е Руски

    9 6 Отговор
    Милиционера от калното мазе беше тръгнал за Кииф за три дня, а после се наложи да се моли на гладния кореец за аскер и патрони да освобождават курск и суджа!

    Коментиран от #26, #30

    21:46 12.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 QПЕЙКА ПОЦИНКОВАНА,

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    ВИНАГИ ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ СА НЕЩО
    СРЕДНО МЕЖДУ БИПОЛЯРНО РАЗСТРОЙСТВО
    И ЧРЕВНО РАЗСТРОЙСТВО ЛЕКАР ВИ ТРЯБВА

    Коментиран от #56

    21:47 12.08.2025

  • 25 И Киев е Руски

    6 5 Отговор
    Путин и Ким решиха нацистите от окраина да бъдат настанени в мезонета на навални

    Коментиран от #32

    21:47 12.08.2025

  • 26 мОшето

    2 5 Отговор

    До коментар #22 от "И Киев е Руски":

    А от Херсон, Харков, Сирия, Карабах и либия ги наритаха като мръсни псета!

    Коментиран от #33

    21:47 12.08.2025

  • 27 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сатана Z":

    Международни анализатори друго казват но както и да е То истината боли Ние не можем обувките да им лъснем Тикът на нощните паради не можем произведе За огромните влекачи да не говорим

    Коментиран от #44

    21:49 12.08.2025

  • 28 Циганите

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    крадат никове и пропадналият запад ги ползва за тролеи. Няма нещо по жалко. 😄

    21:49 12.08.2025

  • 29 Палавата ,

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    Не ми се вярва , че спиш спокойно на ядрените глави , а сутрин отиваш да косиш сено за обяд
    ... Ама па имаш ядра .. 🤫

    Коментиран от #37

    21:50 12.08.2025

  • 30 И Киев е Руски

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "И Киев е Руски":

    Готина си но си се разклопала

    21:50 12.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ха ха хааа

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "И Киев е Руски":

    Кой в мезонет , кой в бункер ...

    21:52 12.08.2025

  • 33 мошЕто

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "мОшето":

    Не кради никове , размърдай си гънката поне за това и не ползвай чужди , ако все пак имаш нещо да размърдваш ...СОП -чо !!!

    21:53 12.08.2025

  • 34 Факт

    5 2 Отговор
    Жалките копейки които цял живот плюят САЩ, сега се надяват на САЩ да помогне на Русия да победи Украйна!!!! 😂😂😂😂

    Коментиран от #38

    21:53 12.08.2025

  • 35 И Киев е Руски

    2 1 Отговор
    Кая и Урсула го обичат но никой не им го дава .СОРИ

    21:53 12.08.2025

  • 36 цирк московски

    5 2 Отговор
    Северна Корея 1 и Северна Корея 2 ще обсъждат какви изтъpcaци са и,че отритнати от света живеещи в най-бедните и миzepстващи държави на тоя свят.Най-малкото са братя по неволя xaxax

    21:55 12.08.2025

  • 37 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #29 от "Палавата ,":

    Ако трябва да сме честни,севернокорейците изобщо не са гладни . Но виж ,българите са гладни..Сигурно и при османлиите българите не са били така гладни,както сега.Такава мизерия в България,каквато е сега за 90% от населението ,не зная някога да е имало.

    Коментиран от #40, #43, #47, #54

    21:56 12.08.2025

  • 38 съсел ,

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Факт":

    Няма накъде повече от това да си проЗСт ! ! !

    21:56 12.08.2025

  • 39 Дада

    3 1 Отговор
    Ква Аляска, кви пет лева. Дъртия джуджо е с пълен памперс. Страх го е до магазина за хляб да отиде, в Аляска щял да ходи. И с тия дърти прогнили руски щайги, дето падат като круши през ден ли ще лети? Тая дето няма да я бъде.

    Коментиран от #41, #45

    21:56 12.08.2025

  • 40 Миндьо Шпагата

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    Дъвчеш ли живо месо?

    Коментиран от #42

    21:57 12.08.2025

  • 41 ХА-ХА-ХА

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "Дада":

    От,,тия дърти прогнили руски щайги,, укрите загубиха държава си , щраус !

    21:58 12.08.2025

  • 42 Не всички

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Миндьо Шпагата":

    правят кът теб. Ако бе поне малко умна, нямаше да ти се подиграват да те ползват за цигане и да показваш падението на запада.

    21:59 12.08.2025

  • 43 Палавата ,

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    98 % от българите са доволни от зарплатите си ... Анкетата е направена в Парламента ..

    Коментиран от #46, #50

    21:59 12.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пригожин

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Дада":

    Самолетите падат.Особено руските.

    22:00 12.08.2025

  • 46 А парламента

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Палавата ,":

    сборище на крадци и лъжци. 😄 Явно не си от умните. Ставаш за тролейна пропадналият запад. Те обичат стадни. 😄

    22:01 12.08.2025

  • 47 Сус бе

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    Руzкий пумияр.

    Коментиран от #52, #57

    22:01 12.08.2025

  • 48 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ха ха хааа":

    Идва време за Освобождаване на Южна Корея и Източните Балкани! байТанас усеща дебелия и умира от страх!😂😂😂😂

    22:02 12.08.2025

  • 49 Два

    0 0 Отговор
    Буклука.

    22:02 12.08.2025

  • 50 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Палавата ,":

    Ама разбира се в Парламента:) Ти да не очакваш да я правят по улиците в Русе ,Плевен или което или други селище да било..?

    Коментиран от #64

    22:02 12.08.2025

  • 51 Делкам

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Иван":

    Главата ти

    Коментиран от #72

    22:03 12.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 да си знаеш

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    И как сме честни като се опитваш да лъжеш ?! Ти сериозно ли се опитваш да пробутваш такива измишльотини и евтини лъжи ? В Северна Корея 60% гладуват и са с паразити в телата! Останалите 40% са на ръба да влязат към онези 60%! Има един единствен човек с наднормено тегло и това е Ким! Всички други се борят всеки ден за оцеляване.Ни ток,ни вода,ни храна,нито може да си позволят лечение или достъп до каквото и да било.До там стигаш когато си под крилото на Русия.

    Коментиран от #55, #61

    22:05 12.08.2025

  • 55 В пропагандата за глупаци

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "да си знаеш":

    и още пише. 😄Все пак целта е глупака.

    22:07 12.08.2025

  • 56 Марко Натопорчев

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "QПЕЙКА ПОЦИНКОВАНА,":

    Пратете го при мен ,лекувам копеи

    22:08 12.08.2025

  • 57 Е сус де

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Сус бе":

    От пумяриш? Май ти е тъпо, че жена те подритва, а ти тъпо цигане на пропадналият запад. 😄 Бръши сааполя, 😄

    22:09 12.08.2025

  • 58 Мдаааа

    0 0 Отговор
    Много ми е интересно, защо възхваляващите другарите Путин и Ким стоят в България и им се радват, сме отиват при тях да се бият на фронта. Голяма простотия сме!

    Коментиран от #59

    22:11 12.08.2025

  • 59 Ако бе поне малко умна

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Мдаааа":

    щеше да си наясно, че да ти се подиграва някой на лъжите на пропадналият запад, не е нужно да попдкрепяш някой. Достатъчно е просто да не си глупаво цигане. 😄 Ко щеше да прави САЩ ако ви нямаше такива празни и обли? 😄

    22:15 12.08.2025

  • 60 Смях!

    1 0 Отговор
    Русия разчита на Северна Корея.Падение!

    22:16 12.08.2025

  • 61 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "да си знаеш":

    Кой ти каза,че е така в С.Корея? А ти знаеш ли,че в С.Корея ходят туристи от чужбина,включително и от САЩ..? Само сега след конфликта в Украйна,САЩ забраниха на американците да посещават С Корея..Преди време дори ние мислехме да се запишем в една група да отидем в С.Корея,но в крайна сметка се записахме в друга група и отидохме в Куба..
    Изобщо си нямате и на идея какво е в С.Корея..Само какво са ти казали по БТВ ,това са ти познанията.А то се подразбира какво са ти казали БТВ...:)))

    Коментиран от #63, #74

    22:19 12.08.2025

  • 62 Д-р Петров

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    Нали знаеш, че сиДебил

    22:20 12.08.2025

  • 63 Спри,спри,спри

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Атина Палада":

    СПРИ с лъжите!

    Коментиран от #68, #69

    22:21 12.08.2025

  • 64 Палавата ,

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    Има едно нещо , казва се -ирония , ама явно ти е чуждо .. 🤭

    Коментиран от #67

    22:22 12.08.2025

  • 65 Бен Вафлек

    3 0 Отговор
    Голямо падение за "световния лидер" путен.

    Смеееееееххх

    22:24 12.08.2025

  • 66 Факт

    0 1 Отговор
    Луната, луната. Червенее като Бакърена!

    22:26 12.08.2025

  • 67 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Палавата ,":

    Определено разбрах иронията ти...Че тя е очебийна,няма как да не я разбера...Затова отговора ми беше ,ама разбира се в Парламента ще е анкетата.. :) Те и средната работна заплата в България я пресмятат горе долу на същия принцип..

    22:38 12.08.2025

  • 68 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Спри,спри,спри":

    Кажи кое е лъжа в коментара ми?

    22:39 12.08.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Рамбо

    1 0 Отговор
    Рашиското жуже дали е посвирело на жълтото жуже.

    22:42 12.08.2025

  • 71 Ким чен ун

    1 0 Отговор
    единственият съюзник на рушляка!

    22:48 12.08.2025

  • 72 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Делкам":

    Ми делкай дддолната!

    22:52 12.08.2025

  • 73 Димо

    1 0 Отговор
    Чудесно! Путлер е обсъждал нещо с Ким Чен! Оли.го.френ до оли.го.френа! Престъпник до престъпника! И накрая нашите копейки продажни ги възхваляват затова,че убиват хора, най-вече собствено население!

    22:56 12.08.2025

  • 74 Димитър Георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Атина Палада":

    Боже опази! И тебе те е попарил кремълския вирус! Та не знаеш къде се намираш!Аман от безпросветни копейки!

    22:59 12.08.2025

