Путин обсъди с Ким Чен-ун предстоящата си среща с Тръмп в Аляска

Президентът на Русия Владимир Путин проведе телефонен разговор със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, в който го информира за планираните разговори с американския президент Доналд Тръмп, предвидени за петък в Аляска, съобщи пресслужбата на Кремъл, цитирана от ТАСС, предава БТА.

Двамата лидери изразиха увереност в по-нататъшното укрепване на приятелството и добросъседството между Русия и Северна Корея.

„Двете страни потвърдиха ангажимента си за развитие на отношенията на приятелство, добросъседство и сътрудничество във всички направления, в съответствие с Договора за всеобхватно стратегическо партньорство между Русия и КНДР, подписан в Пхенян на 19 юни 2024 г.“, се посочва в изявлението на Кремъл.

Владимир Путин поздрави Ким Чен-ун по повод 80-ата годишнина от освобождаването на Корея от японско колониално владичество.