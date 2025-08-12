Белият дом: Срещата между Тръмп и Путин ще се проведе в Анкоридж

Срещата в петък между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин ще се състои в Анкоридж, щата Аляска, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
По данни на телевизия Си Ен Ен, позоваваща се на служител от Белия дом, Тръмп ще участва утре във виртуални разговори по темата за Украйна, преди срещата си с Путин.
Вчера Германия обяви, че организира серия от видеоконференции на високо ниво в рамките на подготовката за срещата на върха. Сред тях е и планирана за 16:00 ч. българско време утре онлайн среща между европейските лидери, украинския президент Володимир Зеленски, Доналд Тръмп и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Румен Боташки
Коментиран от #7, #10, #11
22:00 12.08.2025
2 И Киев е Руски
Коментиран от #22
22:01 12.08.2025
3 имената
22:03 12.08.2025
4 за малко
Коментиран от #28
22:03 12.08.2025
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДВАМАТА ЛИДЕРИ
С ТРАДИЦИОННО ЯСТИЕ
.....
СУРОВ ДРОБ ОТ ТЮЛЕН УБИТ 30 МИНУТИ ПРЕДИ ДА Е
СТАНАЛ МЕНЮ :))
22:03 12.08.2025
6 Мим
Коментиран от #40
22:03 12.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Злобното Джуджи
Чака ни напрегнат и интересен петък.
ИЛ-96 300ПУ е под стрес, ами ако падне ?
Коментиран от #23, #30
22:04 12.08.2025
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #18, #34, #39
22:04 12.08.2025
10 оли ,
До коментар #1 от "Румен Боташки":Русия ще го постигне на бойното поле ,а какво мислят укрите е отделен въпрос ...
Коментиран от #57
22:04 12.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Помак
22:05 12.08.2025
13 Това е Новина
22:06 12.08.2025
14 Сатана Z
22:06 12.08.2025
15 Мишел
22:06 12.08.2025
16 Механик
Коментиран от #49
22:07 12.08.2025
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ЗАТОВА НЕ СА ПОКАНЕНИ :)
..... БОЙКО , ШИШИ ЗВЪНЕТЕ НА ПУТИН
ЧЕ ИНАЧЕ ВИ ЧАКА ЧЕМОДАН , ЛЕТИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ , АЗЕРБЕЙДЖАН ( МОЖЕ И АРЖЕНТИНА)
22:08 12.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дон Корлеоне
Коментиран от #50
22:09 12.08.2025
20 Яшар
Коментиран от #25
22:09 12.08.2025
21 Хихи
22:10 12.08.2025
22 за съжаление
До коментар #2 от "И Киев е Руски":на путинофилите, Путин нищо не може да решава, той и не е в състояние да решава. след такива огромни унижения и подигравки, толкова лошо развитие на руската СВО, Путин е загубил всякакво уважение, авторитет и влияние.
Коментиран от #43
22:10 12.08.2025
23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #8 от "Злобното Джуджи":И аз съм си взел пуканки и бира,
ама ти вече си се подкарал ‼️
22:10 12.08.2025
24 Ачо
Коментиран от #31, #63
22:11 12.08.2025
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #20 от "Яшар":ДИМИТРИЙ АНАТОЛИЕВИЧ ЩЕ
ОТГОВАРЯ 3 ДНИ ЗА ЯДРЕНОТО КУФАРЧЕ
....
УЖАС !
22:12 12.08.2025
26 Диоген Манафович
Украйна няма да се изтегли от Донбас. На това по време на общуване с журналисти акцентира Володимир Зеленски.
Отговаряйки на въпрос каква конфигурация на размяна на територии предлагат американците, държавният глава подчерта: „Няма да се изтеглим от Донбас. Не можем да направим това. Всички забравят първата част – нашите територии са незаконно окупирани.“
22:12 12.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Мишел
До коментар #4 от "за малко":На Кремъл ще са необходими поне 89 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 юли, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,3 милиона жертви, което е 6 пъти повече от украинските жертви, пише The Economist.
Коментиран от #33
22:12 12.08.2025
29 СВО ПЪЛЕН ПРОВАЛ
22:12 12.08.2025
30 Ама
До коментар #8 от "Злобното Джуджи":моме Джуджи, още ти е мъчно за богатира ,който те е мандахърцал ?!
22:13 12.08.2025
31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #24 от "Ачо":ЗНАЧИ НАТО ГИ ХХХХ ПРАСЕТА :))
.... ГАДНО :))
22:13 12.08.2025
32 Бай Дончо ,
22:14 12.08.2025
33 И Киев е Руски
До коментар #28 от "Мишел":И кой ще ти върши къщната работа око това е вярно
22:15 12.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 онлайн среща между европейските лидери
или не ги бръснат за слива
22:15 12.08.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Много шум за нищо
22:17 12.08.2025
38 Атина Палада
Коментиран от #45, #54
22:17 12.08.2025
39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":аре-и чувал с бадеми / ся е момента , имате шанс)))(около30% ,да се престраши)
22:18 12.08.2025
40 ....
До коментар #6 от "Мим":Първо Тръмп ще му обясни, че след забраната на руския петрол, инициирана от САЩ, Русия ще остане без приходи и изцяло зависима от помощи от Северна Корея, което е крайно унизително. Също така ще му обясни, че Русия просто няма капацитет да превземе Киев и да постави проруско правителство. Ще види какво смята да прави Путин и евентуално, чак след това следват месеци на преговори и т.н. Процесът на преговори е доста дълъг, може и година.
Коментиран от #44, #53, #55, #59, #61, #62, #65
22:18 12.08.2025
41 Механик
Нямате карти. Хич нямате никакви карти. Картите са у Путин.
Единственото, което ви остава е да сънувате е как Тръмп арестува Путин.
Това е поредната ви химера след "дайте ни хамарси и гледайте как фАрчат о-шанки" и " Ф-16-ките ще разпаднат Москалията".
Ай, лека нощ. И трийте колкото искате. Скоро всичко ще ви стане ясно, ама няма да ви е кеф.
22:20 12.08.2025
42 Абе,
22:20 12.08.2025
43 И Киев е Руски
До коментар #22 от "за съжаление":Вечер по един ксанакс и си ОК
22:20 12.08.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 е, то на неговата
До коментар #38 от "Атина Палада":възраст вече, всеки ден му е като предпоследен. старост, болести, огромен стрес, огромен страх, то това не е живот, а мъчение.
22:21 12.08.2025
46 Ако Дончо продължава
Путин е с характер!
Коментиран от #52
22:21 12.08.2025
47 Хихи
22:22 12.08.2025
48 Вечерното обръщение на Зеленски
Днес нашите военни представиха доклади за фронтовата линия – особено посока Доброполе, Покровск. Там са предприети стъпки за коригиране на ситуацията и съм благодарен на всяко подразделение и на всеки един от нашите воини, които сега унищожават окупатора. Позиции в Харковска област, позиции в Запорожие, позиции в Сумска област – навсякъде правим всичко възможно, за да осигурим на Украйна точно такава защита, от която се нуждае.
Благодаря на всички, които са с нас, които са с нашата държава! Благодаря на всеки, който се бори за Украйна, който работи за Украйна – за държавата и народа. И благодаря на всички, които ни помагат.
Слава на Украйна!"
22:23 12.08.2025
49 Димяща ушанка
До коментар #16 от "Механик":Утре влизам в Киев!Със щурм!
Коментиран от #56
22:23 12.08.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ами
Въпреки че в името Анкоридж има определена символика.
Анкоридж, в превод буквално означава - място за закотвяне.
22:25 12.08.2025
52 аz СВОПобеда80
До коментар #46 от "Ако Дончо продължава":То пък един характер.3,5 години живот в бункер.🤣🤣🤣
22:25 12.08.2025
53 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #40 от "....":А Путин ще му обясни, че вече населението и територията над половината Свят, бавно и методично се освобождава от долара❗
Кадафи и Садам бяха "елиминирани"
, по терминологията на янките,
но вече трябва да елиминират твърде много държавни лидери, за да спасят хегемонията на $❗
А и СА се отказа от петродолара ❗
22:26 12.08.2025
54 Му ха ха ха
До коментар #38 от "Атина Палада":Ама ти нема а си жив да ги видиш
22:26 12.08.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Като ти флее
До коментар #49 от "Димяща ушанка":Наш как ша димиш
22:27 12.08.2025
57 Град Козлодуй
До коментар #10 от "оли ,":Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
22:29 12.08.2025
58 Димяща ушанка
22:30 12.08.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 ДА ДА
До коментар #40 от "....":Ти вярваш ли си сам на себе си? Я само си представи руския петрол наистина да липсва на световния пазар като цяло. Другите доставчици не могат веднага да го заместят и цената скача до небесата. Най-големия потребител на петрол е Америка и ще трябва просто да плаща. Дали обикновения американец ще е доволен? Китай няма как да бъде принуден да прави каквото и да било по нечия чужда свирка и ще си купува петрол от където си поиска. Индия също.
22:56 12.08.2025
63 Ако
До коментар #24 от "Ачо":Ти това го мислиш, означава че ти живееш в 18 век и си нямаш представа от света.
22:59 12.08.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.