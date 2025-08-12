Новини
Свят »
САЩ »
Белият дом: Срещата между Тръмп и Путин ще се проведе в Анкоридж

Белият дом: Срещата между Тръмп и Путин ще се проведе в Анкоридж

12 Август, 2025 21:58 1 287 65

  • белият дом-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • анкоридж

Вашингтон и европейските лидери провеждат виртуални консултации преди преговорите

Белият дом: Срещата между Тръмп и Путин ще се проведе в Анкоридж - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Срещата в петък между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин ще се състои в Анкоридж, щата Аляска, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По данни на телевизия Си Ен Ен, позоваваща се на служител от Белия дом, Тръмп ще участва утре във виртуални разговори по темата за Украйна, преди срещата си с Путин.

Вчера Германия обяви, че организира серия от видеоконференции на високо ниво в рамките на подготовката за срещата на върха. Сред тях е и планирана за 16:00 ч. българско време утре онлайн среща между европейските лидери, украинския президент Володимир Зеленски, Доналд Тръмп и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Боташки

    8 20 Отговор
    Само малоумник може да си мисли, че Украйна ще си остави територията и хората.

    Коментиран от #7, #10, #11

    22:00 12.08.2025

  • 2 И Киев е Руски

    16 5 Отговор
    Путин решава къде да ЗАКОЛИ наркомана

    Коментиран от #22

    22:01 12.08.2025

  • 3 имената

    7 5 Отговор
    американския вицепрезидент Джей Ди Ванс взел ли е фамилията на жена си Уша Ванс , защото рожденната му е Джеймс Доналд Боуман.

    22:03 12.08.2025

  • 4 за малко

    11 4 Отговор
    Западналите трябва да са наясно , че Путин ще постигне това , което е решил , ,,капейките ,, и ,,трите дня ,, ще го разберат , но след 15. т.м .

    Коментиран от #28

    22:03 12.08.2025

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 4 Отговор
    ПРАВОСЛАВЕН ПОП ОТ АЛЯСКА СЕ ГОТВИ ДА ПОЧЕРПИ
    ДВАМАТА ЛИДЕРИ
    С ТРАДИЦИОННО ЯСТИЕ
    .....
    СУРОВ ДРОБ ОТ ТЮЛЕН УБИТ 30 МИНУТИ ПРЕДИ ДА Е
    СТАНАЛ МЕНЮ :))

    22:03 12.08.2025

  • 6 Мим

    17 3 Отговор
    Е ,и какво.Тръмп с европейците ли ще разговаря или с Путин.Тия какво се месят ,никой не им иска акъла.Ако те участваха тогава да ръсят акъл...В случая те не играят...

    Коментиран от #40

    22:03 12.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Злобното Джуджи

    7 12 Отговор
    В Анкоридж ареста, а разпита ще е в Гуантанамо 😆
    Чака ни напрегнат и интересен петък.
    ИЛ-96 300ПУ е под стрес, ами ако падне ?

    Коментиран от #23, #30

    22:04 12.08.2025

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 9 Отговор
    аре на бас , че лилиПУтин няма да излезе от бункера?! давам кашон на редакцията Джак Даниелс за сметка на свободни коментари)БЕЗ триене

    Коментиран от #18, #34, #39

    22:04 12.08.2025

  • 10 оли ,

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Румен Боташки":

    Русия ще го постигне на бойното поле ,а какво мислят укрите е отделен въпрос ...

    Коментиран от #57

    22:04 12.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Помак

    7 7 Отговор
    Предполагам че Путин просто го мести . Безсмислени срешти и уговорки...укря е Русия и дядя Вова докато нея освободи няма да спре !..сичко друго е Бош лаф

    22:05 12.08.2025

  • 13 Това е Новина

    6 1 Отговор
    Вярно, че в знаем отдавна! Новото, е че гейовете се събират да си ближат.......раните! Голям бой ядоха!😂😂😂😂😂

    22:06 12.08.2025

  • 14 Сатана Z

    7 3 Отговор
    Едва ли бай Дончо ще обърне внимание на Европеидите в Брюксел и ще им дава отчет какво ще си говори с Владимир Владимирович.

    22:06 12.08.2025

  • 15 Мишел

    4 2 Отговор
    Президентът на Русия Владимир Путин проведе телефонен разговор със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, в който го информира за планираните разговори с американския президент Доналд Тръмп.

    22:06 12.08.2025

  • 16 Механик

    2 6 Отговор
    Вземаме Киев."ЩЕ За два до три деня.С парадните униформи в Арматите.ЩЕ

    Коментиран от #49

    22:07 12.08.2025

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор
    ЕС И УКРАЙНА СА ЧАСТ ОТ МЕНЮТО
    ......
    ЗАТОВА НЕ СА ПОКАНЕНИ :)
    ..... БОЙКО , ШИШИ ЗВЪНЕТЕ НА ПУТИН
    ЧЕ ИНАЧЕ ВИ ЧАКА ЧЕМОДАН , ЛЕТИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ , АЗЕРБЕЙДЖАН ( МОЖЕ И АРЖЕНТИНА)

    22:08 12.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дон Корлеоне

    3 5 Отговор
    Хаяско няма да се покаже от бункера.

    Коментиран от #50

    22:09 12.08.2025

  • 20 Яшар

    4 3 Отговор
    Су Тата и атомните подводници са вече там ...да му мисли трамп

    Коментиран от #25

    22:09 12.08.2025

  • 21 Хихи

    4 3 Отговор
    евроге@вете вият като койоти ...

    22:10 12.08.2025

  • 22 за съжаление

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    на путинофилите, Путин нищо не може да решава, той и не е в състояние да решава. след такива огромни унижения и подигравки, толкова лошо развитие на руската СВО, Путин е загубил всякакво уважение, авторитет и влияние.

    Коментиран от #43

    22:10 12.08.2025

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Злобното Джуджи":

    И аз съм си взел пуканки и бира,
    ама ти вече си се подкарал ‼️

    22:10 12.08.2025

  • 24 Ачо

    2 9 Отговор
    Говори се че руснаците живеят в 18 век.Като прасетата.

    Коментиран от #31, #63

    22:11 12.08.2025

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Яшар":

    ДИМИТРИЙ АНАТОЛИЕВИЧ ЩЕ
    ОТГОВАРЯ 3 ДНИ ЗА ЯДРЕНОТО КУФАРЧЕ
    ....
    УЖАС !

    22:12 12.08.2025

  • 26 Диоген Манафович

    2 3 Отговор
    Украинският президент Зеленски заяви, че на путин му трябва снимчица с Тръмп.
    Украйна няма да се изтегли от Донбас. На това по време на общуване с журналисти акцентира Володимир Зеленски.
    Отговаряйки на въпрос каква конфигурация на размяна на територии предлагат американците, държавният глава подчерта: „Няма да се изтеглим от Донбас. Не можем да направим това. Всички забравят първата част – нашите територии са незаконно окупирани.“

    22:12 12.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мишел

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "за малко":

    На Кремъл ще са необходими поне 89 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 юли, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,3 милиона жертви, което е 6 пъти повече от украинските жертви, пише The Economist.

    Коментиран от #33

    22:12 12.08.2025

  • 29 СВО ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 5 Отговор
    И един милион убити ватняци.И нищо.

    22:12 12.08.2025

  • 30 Ама

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Злобното Джуджи":

    моме Джуджи, още ти е мъчно за богатира ,който те е мандахърцал ?!

    22:13 12.08.2025

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ачо":

    ЗНАЧИ НАТО ГИ ХХХХ ПРАСЕТА :))
    .... ГАДНО :))

    22:13 12.08.2025

  • 32 Бай Дончо ,

    2 2 Отговор
    ЩЕ го арестувам .4393

    22:14 12.08.2025

  • 33 И Киев е Руски

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    И кой ще ти върши къщната работа око това е вярно

    22:15 12.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 онлайн среща между европейските лидери

    3 1 Отговор
    тиквените хорица поканени ли са
    или не ги бръснат за слива

    22:15 12.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Много шум за нищо

    7 2 Отговор
    Нито Путин ще спре преди да изпълни целите си, нито САЩ иска да спира войната, от която печели трилиони от глупава Европа. Всичко е цирк, за пред по глупавите.

    22:17 12.08.2025

  • 38 Атина Палада

    3 3 Отговор
    Имам усещането, че Путин скоро ще умре. Може да е и в авиокатастрофа.

    Коментиран от #45, #54

    22:17 12.08.2025

  • 39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    аре-и чувал с бадеми / ся е момента , имате шанс)))(около30% ,да се престраши)

    22:18 12.08.2025

  • 40 ....

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Мим":

    Първо Тръмп ще му обясни, че след забраната на руския петрол, инициирана от САЩ, Русия ще остане без приходи и изцяло зависима от помощи от Северна Корея, което е крайно унизително. Също така ще му обясни, че Русия просто няма капацитет да превземе Киев и да постави проруско правителство. Ще види какво смята да прави Путин и евентуално, чак след това следват месеци на преговори и т.н. Процесът на преговори е доста дълъг, може и година.

    Коментиран от #44, #53, #55, #59, #61, #62, #65

    22:18 12.08.2025

  • 41 Механик

    6 2 Отговор
    А, пропуснах да кажа.
    Нямате карти. Хич нямате никакви карти. Картите са у Путин.
    Единственото, което ви остава е да сънувате е как Тръмп арестува Путин.
    Това е поредната ви химера след "дайте ни хамарси и гледайте как фАрчат о-шанки" и " Ф-16-ките ще разпаднат Москалията".
    Ай, лека нощ. И трийте колкото искате. Скоро всичко ще ви стане ясно, ама няма да ви е кеф.

    22:20 12.08.2025

  • 42 Абе,

    2 1 Отговор
    ти М.А.Ц.Е. то ли си,или джуджито ?! Все обиждани от маладци ...

    22:20 12.08.2025

  • 43 И Киев е Руски

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "за съжаление":

    Вечер по един ксанакс и си ОК

    22:20 12.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 е, то на неговата

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Атина Палада":

    възраст вече, всеки ден му е като предпоследен. старост, болести, огромен стрес, огромен страх, то това не е живот, а мъчение.

    22:21 12.08.2025

  • 46 Ако Дончо продължава

    4 2 Отговор
    Да се върти, среща може и да няма!
    Путин е с характер!

    Коментиран от #52

    22:21 12.08.2025

  • 47 Хихи

    2 1 Отговор
    от американски медии...

    22:22 12.08.2025

  • 48 Вечерното обръщение на Зеленски

    2 1 Отговор
    "Днес проведох среща с нашия дипломатически екип: Офисът, Министерството на външните работи. Подготвяме определени стъпки за по-нататъшна мобилизация на нашите партньори. Искам специално да подчертая споразуменията ни с Холандия – един от лидерите в подкрепата на Украйна в Европа – и подготвяме допълнителни мерки, които ще ни укрепят. По-специално това се отнася до дроновете.
    Днес нашите военни представиха доклади за фронтовата линия – особено посока Доброполе, Покровск. Там са предприети стъпки за коригиране на ситуацията и съм благодарен на всяко подразделение и на всеки един от нашите воини, които сега унищожават окупатора. Позиции в Харковска област, позиции в Запорожие, позиции в Сумска област – навсякъде правим всичко възможно, за да осигурим на Украйна точно такава защита, от която се нуждае.
    Благодаря на всички, които са с нас, които са с нашата държава! Благодаря на всеки, който се бори за Украйна, който работи за Украйна – за държавата и народа. И благодаря на всички, които ни помагат.
    Слава на Украйна!"

    22:23 12.08.2025

  • 49 Димяща ушанка

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Механик":

    Утре влизам в Киев!Със щурм!

    Коментиран от #56

    22:23 12.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ами

    2 0 Отговор
    На мен лично не ми се вярва срещата да е точно в Анкоридж.
    Въпреки че в името Анкоридж има определена символика.
    Анкоридж, в превод буквално означава - място за закотвяне.

    22:25 12.08.2025

  • 52 аz СВОПобеда80

    3 3 Отговор

    До коментар #46 от "Ако Дончо продължава":

    То пък един характер.3,5 години живот в бункер.🤣🤣🤣

    22:25 12.08.2025

  • 53 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #40 от "....":

    А Путин ще му обясни, че вече населението и територията над половината Свят, бавно и методично се освобождава от долара❗
    Кадафи и Садам бяха "елиминирани"
    , по терминологията на янките,
    но вече трябва да елиминират твърде много държавни лидери, за да спасят хегемонията на $❗
    А и СА се отказа от петродолара ❗

    22:26 12.08.2025

  • 54 Му ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Атина Палада":

    Ама ти нема а си жив да ги видиш

    22:26 12.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Като ти флее

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Димяща ушанка":

    Наш как ша димиш

    22:27 12.08.2025

  • 57 Град Козлодуй

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "оли ,":

    Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    22:29 12.08.2025

  • 58 Димяща ушанка

    2 1 Отговор
    Утре влизам в Киев !!! Този път е сигурно, 100% !!!

    22:30 12.08.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 ДА ДА

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "....":

    Ти вярваш ли си сам на себе си? Я само си представи руския петрол наистина да липсва на световния пазар като цяло. Другите доставчици не могат веднага да го заместят и цената скача до небесата. Най-големия потребител на петрол е Америка и ще трябва просто да плаща. Дали обикновения американец ще е доволен? Китай няма как да бъде принуден да прави каквото и да било по нечия чужда свирка и ще си купува петрол от където си поиска. Индия също.

    22:56 12.08.2025

  • 63 Ако

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ачо":

    Ти това го мислиш, означава че ти живееш в 18 век и си нямаш представа от света.

    22:59 12.08.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.