Белият дом: Срещата между Тръмп и Путин ще се проведе в Анкоридж

Срещата в петък между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин ще се състои в Анкоридж, щата Аляска, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По данни на телевизия Си Ен Ен, позоваваща се на служител от Белия дом, Тръмп ще участва утре във виртуални разговори по темата за Украйна, преди срещата си с Путин.

Вчера Германия обяви, че организира серия от видеоконференции на високо ниво в рамките на подготовката за срещата на върха. Сред тях е и планирана за 16:00 ч. българско време утре онлайн среща между европейските лидери, украинския президент Володимир Зеленски, Доналд Тръмп и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.