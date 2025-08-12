Лавров и Рубио подготвят срещата между Путин и Тръмп

Руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио проведоха днес телефонен разговор, посветен на подготовката за предстоящата в петък среща в Аляска между президентите на Русия и САЩ, Владимир Путин и Доналд Тръмп, съобщи Министерството на външните работи на Русия, цитирано от ТАСС и Ройтерс, предава БТА.

В изявление, публикувано в „Телеграм“, се посочва, че двете страни са потвърдили намерението си да проведат пълноценни и съдържателни преговори. Очаква се Путин и Тръмп да обсъдят възможностите за постигане на мир в Украйна.

Още новини от Украйна

Плановете за срещата бяха потвърдени и от бившия руски посланик в САЩ Юрий Ушаков, който в момента е помощник на президента Путин. По негови думи основният акцент в разговорите ще бъде намирането на път към дълготраен мир.

По-рано Белият дом потвърди, че срещата между двамата лидери ще се състои в петък в Анкоридж, щата Аляска.