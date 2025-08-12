Новини
Лавров и Рубио подготвят срещата между Путин и Тръмп
  Тема: Украйна

Лавров и Рубио подготвят срещата между Путин и Тръмп

12 Август, 2025 22:25 780 21

Разговорите ще се съсредоточат върху перспективите за дълготраен мир в Украйна

Лавров и Рубио подготвят срещата между Путин и Тръмп - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио проведоха днес телефонен разговор, посветен на подготовката за предстоящата в петък среща в Аляска между президентите на Русия и САЩ, Владимир Путин и Доналд Тръмп, съобщи Министерството на външните работи на Русия, цитирано от ТАСС и Ройтерс, предава БТА.

В изявление, публикувано в „Телеграм“, се посочва, че двете страни са потвърдили намерението си да проведат пълноценни и съдържателни преговори. Очаква се Путин и Тръмп да обсъдят възможностите за постигане на мир в Украйна.

Още новини от Украйна

Плановете за срещата бяха потвърдени и от бившия руски посланик в САЩ Юрий Ушаков, който в момента е помощник на президента Путин. По негови думи основният акцент в разговорите ще бъде намирането на път към дълготраен мир.

По-рано Белият дом потвърди, че срещата между двамата лидери ще се състои в петък в Анкоридж, щата Аляска.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    8 3 Отговор
    Браво!

    22:26 12.08.2025

  • 2 Име

    9 2 Отговор
    Приятни сънища!

    22:27 12.08.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 7 Отговор
    те тва ще е и срещата-между тях двамата

    Коментиран от #5

    22:27 12.08.2025

  • 4 Павел пенев

    7 9 Отговор
    Рубио ще носи бала с овес.

    Коментиран от #13

    22:28 12.08.2025

  • 5 Не подценявай копейките

    7 11 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    По-прости са отколкото си мислиш.

    Коментиран от #11

    22:30 12.08.2025

  • 6 да питам

    4 11 Отговор
    Как го разбира американският му колега?Цвили на английски , а ?!

    22:30 12.08.2025

  • 7 хаха🤣

    3 9 Отговор
    абе, защо го мъчите така старото конче Лаврович 🤣 пенсионирайте го вече, да не става за смях пред хората 🤣🤣🤣

    22:33 12.08.2025

  • 8 Световна война

    17 10 Отговор
    Тази среща няма да има никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    Коментиран от #10, #12, #15, #21

    22:33 12.08.2025

  • 9 Жокей😉

    4 6 Отговор
    Наскоро кремълският диктатор е наградил 😁 Лавров за добра служба ...

    Коментиран от #17

    22:35 12.08.2025

  • 10 ганев

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Световна война":

    АЛООУ...ЗАПАЗИХ ТИ ЧАС...ПРИ ОФТАЛМОЛОГ...НЕ ЗАКЪСНЯВАЙ...ПАК

    22:38 12.08.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не подценявай копейките":

    Кой каза, че ИНДИАНЦИТЕ са дошли с САЩ от ИНДИЯ 🤔❓
    Кой каза, че Съединените щати споделят много важни взаимоотношения, които се основават на съюз с Република Северна Корея.🤔❓
    Думите не са на обикновени случайни граждани,
    А НА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ🥸
    и то не на Русия❗
    Да го знаеш де‼️

    Коментиран от #14

    22:39 12.08.2025

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 6 Отговор

    До коментар #8 от "Световна война":

    добър коментар///джуджа също ще се изложи и то много-да проси мир от ДРЕВНИЯ си враг...ако посмее да отиде де

    22:40 12.08.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Павел пенев":

    🤣🤣🤣🤣
    Нямаш.понятие какво е бала и какво овес, НАЛИ
    🤣🤣🤣🤣

    22:41 12.08.2025

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 6 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    подценил съм те и теб..много..колегата е прав

    22:42 12.08.2025

  • 15 Шизо.

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Световна война":

    Малко плюсове си сложил, може и повече. В противен случай Русия побеждава да знаеш,. Слагай!!!!🤣🤣🤣🤣

    22:43 12.08.2025

  • 16 Злобното Джуджи

    2 6 Отговор
    Като гледам тоя Лавров е редно Лошад първо да си подготви завещанието ))

    22:44 12.08.2025

  • 17 да питам

    0 4 Отговор

    До коментар #9 от "Жокей😉":

    Оседлал ли го е ?

    22:46 12.08.2025

  • 18 Конь

    1 0 Отговор
    Кон бе, кон!

    22:54 12.08.2025

  • 19 Тбруч

    1 0 Отговор
    Тоя кон още много ща се държи за празната глава, която ще го боли до сцепване.

    22:55 12.08.2025

  • 20 Чукче

    1 0 Отговор
    Перчемът тотално се изложи.

    22:55 12.08.2025

  • 21 Тръмп нищо не може дава

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Световна война":

    но пък Русия може да взима и повече, ако не се договори стабилен мир. Срещата на Тръмп с Путин е по-скоро за осигуряване на световна политическа архитектура където няма да има подобни конфликти.
    Иначе и народите по света и дори Тръмп,разбраха каква е причината и кои са виновниците за ставащото в Украйна. И кой иска войната да продължи

    22:56 12.08.2025