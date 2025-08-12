Лавров и Рубио подготвят срещата между Путин и Тръмп

Руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио проведоха днес телефонен разговор, посветен на подготовката за предстоящата в петък среща в Аляска между президентите на Русия и САЩ, Владимир Путин и Доналд Тръмп, съобщи Министерството на външните работи на Русия, цитирано от ТАСС и Ройтерс, предава БТА.
В изявление, публикувано в „Телеграм“, се посочва, че двете страни са потвърдили намерението си да проведат пълноценни и съдържателни преговори. Очаква се Путин и Тръмп да обсъдят възможностите за постигане на мир в Украйна.
Плановете за срещата бяха потвърдени и от бившия руски посланик в САЩ Юрий Ушаков, който в момента е помощник на президента Путин. По негови думи основният акцент в разговорите ще бъде намирането на път към дълготраен мир.
По-рано Белият дом потвърди, че срещата между двамата лидери ще се състои в петък в Анкоридж, щата Аляска.
1 Красимир Петров
22:26 12.08.2025
2 Име
22:27 12.08.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5
22:27 12.08.2025
4 Павел пенев
Коментиран от #13
22:28 12.08.2025
5 Не подценявай копейките
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":По-прости са отколкото си мислиш.
Коментиран от #11
22:30 12.08.2025
6 да питам
22:30 12.08.2025
7 хаха🤣
22:33 12.08.2025
8 Световна война
Коментиран от #10, #12, #15, #21
22:33 12.08.2025
9 Жокей😉
Коментиран от #17
22:35 12.08.2025
10 ганев
До коментар #8 от "Световна война":АЛООУ...ЗАПАЗИХ ТИ ЧАС...ПРИ ОФТАЛМОЛОГ...НЕ ЗАКЪСНЯВАЙ...ПАК
22:38 12.08.2025
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "Не подценявай копейките":Кой каза, че ИНДИАНЦИТЕ са дошли с САЩ от ИНДИЯ 🤔❓
Кой каза, че Съединените щати споделят много важни взаимоотношения, които се основават на съюз с Република Северна Корея.🤔❓
Думите не са на обикновени случайни граждани,
А НА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ🥸
и то не на Русия❗
Да го знаеш де‼️
Коментиран от #14
22:39 12.08.2025
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #8 от "Световна война":добър коментар///джуджа също ще се изложи и то много-да проси мир от ДРЕВНИЯ си враг...ако посмее да отиде де
22:40 12.08.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "Павел пенев":🤣🤣🤣🤣
Нямаш.понятие какво е бала и какво овес, НАЛИ
🤣🤣🤣🤣
22:41 12.08.2025
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":подценил съм те и теб..много..колегата е прав
22:42 12.08.2025
15 Шизо.
До коментар #8 от "Световна война":Малко плюсове си сложил, може и повече. В противен случай Русия побеждава да знаеш,. Слагай!!!!🤣🤣🤣🤣
22:43 12.08.2025
16 Злобното Джуджи
22:44 12.08.2025
17 да питам
До коментар #9 от "Жокей😉":Оседлал ли го е ?
22:46 12.08.2025
18 Конь
22:54 12.08.2025
19 Тбруч
22:55 12.08.2025
20 Чукче
22:55 12.08.2025
21 Тръмп нищо не може дава
До коментар #8 от "Световна война":но пък Русия може да взима и повече, ако не се договори стабилен мир. Срещата на Тръмп с Путин е по-скоро за осигуряване на световна политическа архитектура където няма да има подобни конфликти.
Иначе и народите по света и дори Тръмп,разбраха каква е причината и кои са виновниците за ставащото в Украйна. И кой иска войната да продължи
22:56 12.08.2025