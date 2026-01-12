Тайван представи успехите на интегрираната си дипломация на форума на лидерите на НПО

Министерството на външните работи на Тайван проведе Форума на лидерите на неправителствени организации за 2026 г. по-рано миналата седмица в град Тайпе, като подчерта международните постижения на тайванските държавни институции и НПО в насърчаването на интегрираната дипломация.

Озаглавено „Интегрираната дипломация в действие: опит, постижения и перспектива на НПО“, събитието събра над 200 академици, официални представители, бизнес представители и лидери и служители на неправителствени организации от страната и чужбина, съобщиха Министерството на външните работи.

В откриващите си думи външният министър Лин Чиа-лунг заяви, че НПО и гражданските групи са ключови партньори в дипломатическите усилия на Тайван. С тяхната помощ Тайван е успял да участва в международни проекти за сътрудничество и да демонстрира ангажимента си към свободата, демокрацията и зачитането на човешките права, което спомага за изграждането на надежден тайвански модел, каза той.

Лин изрази и надежда, че подходът на правителството за дипломация с добавена стойност ще засили допълнително глобалната видимост на Тайван в областта на демокрацията, икономическото развитие и сигурността.

След изказването на Лин, президентът на италианската неправителствена организация WeWorld, изнесе основна реч за сътрудничеството с Тайван в подкрепа на уязвими деца в засегнати от кризи страни като Украйна. Той посочи сътрудничеството на организацията с Тайвански фонд за деца и семейства и благодари на Министерството на външните работи за съдействието му.

По време на панела за икономическа дипломация участниците обсъдиха начини за укрепване на високотехнологичните вериги за доставки на Тайван, насърчаване на местните индустрии да останат вкоренени в Тайван, докато се разширяват глобално, и напредък по целта на президента Лай Чинг-те за превръщане на страната в глобална икономическа сила.

В сесията, посветена на дипломацията, основана на ценности, лидерите на НПО обмениха мнения за насърчаване на универсални ценности като свободата и хуманитарната помощ, като подчертаха ролята си за укрепване на партньорствата със съюзници и партньори със сходни възгледи и за представянето на Тайван като фар на демокрацията.

Последната сесия бе посветена на дипломацията, основана на съюзи, като участниците споделиха примери за сътрудничеството на Тайван с демократични партньори в областта на отбраната и цифровата устойчивост. Те изразиха надежда, че такова сътрудничество ще позиционира Тайван като ключова сила за поддържане на стабилността и просперитета в Индо-Тихоокеанския регион.

Форумът, стартиран през 2020 г. от Департамента за международни въпроси на НПО към Министерството на външните работи, има за цел да засили сътрудничеството и обмена между правителствата, бизнеса и гражданските организации от цял свят.