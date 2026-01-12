Новини
Италианска парламентарна делегация проведе срещи на високо равнище в Тайпе
  Тема: Тайван

Италианска парламентарна делегация проведе срещи на високо равнище в Тайпе

12 Януари, 2026 20:48 454 5

Външният министър на Тайван прие представители на шест италиански партии за разговори за сигурността, технологиите и двустранното сътрудничество

Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Външният министър Лин Чиа-лунg бе домакин на среща с италианска парламентарна делегация, водена от Алесандро Катанeо, член на Групата за парламентарно приятелство Италия–Тайван.

Лин припомни посещението си в Италия през септември миналата година, когато няколко италиански законодатели присъстваха на церемония по повод завършването на ремонтните дейности в Представителството на Тайпе в Италия. Той посочи силните културни връзки, включително колекцията „Страдивариус“ в музея „Чимей“ в град Тайнан, както и нарастващото индустриално сътрудничество, като например създаването на завод за производство на 12-инчови пластини от GlobalWafers Co. в Новара миналата година.

След приема заместник-министърът на външните работи Гер Бао-шуан даде обяд за делегацията, като благодари на италианското правителство и парламент за подкрепата им за мира и стабилността в Тайванския проток. Той заяви, че сигурността в Европа и Индо-Тихоокеанския регион е тясно свързана и отбеляза споделените ценности и потенциала за сътрудничество в областта на културата, образованието и ключовите технологии.

От своя страна Катанeо каза, че делегацията включва законодатели от шест политически партии, което отразява широката междупартийна подкрепа на Италия за Тайван. Той изрази интерес към разширяване на академичния обмен, както и на сътрудничеството в областта на изкуствения интелект, полупроводниците и търговията, като същевременно обеща продължаваща подкрепа за мира в Тайванския проток в италианския парламент.

По данни на Министерството на външните работи членовете на делегацията ще се срещнат с вицепрезидента Сяо Би-хим и с други представители на кабинета и законодателната власт по време на петдневния си престой. Те ще посетят също Научния парк в Синджу, Института за изследвания на индустриалните технологии, Taiwan AI Labs и тайванския клон на STMicroelectronics, добавиха от министерството.


  • 1 Вики КУРабията

    6 0 Отговор
    Тайпе като Киев ще реве.

    20:51 12.01.2026

  • 2 Гориил

    5 0 Отговор
    Рим копае свой собствен икономически, финансов и търговски гроб. Китай ще ограничи износа на стоки с двойна употреба за Италия.

    20:55 12.01.2026

  • 3 Да,бе

    3 0 Отговор
    Римската империя глътна яко въздух...За втори път.

    21:09 12.01.2026

  • 5 Гориил

    1 0 Отговор
    Глупав опит да се угодят американците. Вашингтон никога повече няма да бъде приятел на Европа. Европа получи твърде много от Америка безплатно. Преди това беше необходимо, за да се противопостави на свръхсилата СССР. Сега времената са се променили.

    21:46 12.01.2026