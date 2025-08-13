В Израел посочиха палестински бизнесмен като възможен губернатор на ивицата Газа

Палестински бизнесмен се обсъжда като възможен губернатор на ивицата Газа в следвоенния ѝ период, предаде ДПА, цитирана от БТА, позовавайки се на информация от израелски вестник.

Инициатива издига бизнесмена Самир Хулилех за потенциален губернатор на следвоенната ивица Газа, съобщи вестник "Йедиот Ахронот". Хулилех ще действа под егидата на Арабската лига и се смята за приемлив както за Израел, така и за САЩ, се казва в публикацията.

Целта е да се подготви преходът към ново управление на крайбрежния анклав.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху наскоро заяви, че едно от условията за прекратяване на войната е създаването на гражданско правителство с мирно отношение към Израел без участието на радикалната палестинска групировка "Хамас" или на Палестинската автономия (ПА). Хулилех живее в Рамала и е известен икономист и политически и икономически лидер в Палестинската автономия, съобщава "Йедиот Ахронот".

Той е заемал няколко висши поста и е смятан за близък довереник на американско-палестинския милиардер Башар Масри, който е известен с добрите си контакти с администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

Хулилех заяви пред палестинската радио "Аджиал", че е готов да поеме отговорността за Газа. Той обаче няма да направи това без съгласието на Палестинската автономна власт, уточнява ДПА.

С оглед на това, че Израел отхвърля каквато и да е роля на ПА в бъдещото управление на ивицата, участващите страни ще трябва да бъдат "креативни", за да намерят решение, каза той.

Министърът на външните работи на Египет Бадр Абделати заяви снощи, че Египет работи съвместно с Катар и САЩ за 60-дневно примирие в ивицата Газа в рамките на усилията за край на войната между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас", избухнала на 7 октомври 2023 г., предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Кайро, наред с Доха и Вашингтон, прие ролята на посредник между воюващите страни, отбелязва АФП.

Войната в Газа бе предизвикана от безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия. По данни на Израел тогава са били убити около 1200 души, а 252 заложници са били отведени в плен от радикалните ислямисти. По информация на здравното министерство на "Хамас" последвалата израелска офанзива в крайбрежния анклав е причинила смъртта на над 61 000 палестинци.

"Действаме усилено в пълна координация с катарците и американците", заяви Абделати на пресконференция снощи.

"Главната цел е да се върнем към първоначалното предложение: установяване на 60-дневно примирие, освобождаване на определен брой палестински затворници от Израел, както и безусловна и неограничена доставка на хуманитарни помощи и лекарства за хората в Газа", уточни той.

"Разговаряме с "Хамас" и израелците, работим по постигането на споразумение", основано на последното предложение на САЩ, добави египетският министър.

След две седмици на обсъждания преговорите в катарската столица Доха пропаднаха миналия месец - така и не бяха изгладени различията, за да се стигне до прекратяване на огъня и освобождаване на останалите израелски заложници, държани от "Хамас", посочва АФП. Делегацията на радикалната палестинска групировка си тръгна няколко дни след оттеглянето на пратениците на САЩ и Израел.

Специалният пратеник на Белия дом за Близкия изток Стив Уиткоф тогава обвини за пропадането на преговорите "Хамас", твърдейки, че Вашингтон е склонен да обсъди "други варианти" при липсата на споразумение, обръща внимание АФП.