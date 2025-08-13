Новини
Свят »
САЩ »
The Wall Street Journal: Стилът на командване причинява ненужни жертви и понижава морала в украинската армия
  Тема: Украйна

The Wall Street Journal: Стилът на командване причинява ненужни жертви и понижава морала в украинската армия

13 Август, 2025 06:02, обновена 13 Август, 2025 06:14 550 0

  • украйна-
  • командване-
  • войници

Украинските войници се оплакват от централизираният подход, който наказва инициативите, пише изданието

The Wall Street Journal: Стилът на командване причинява ненужни жертви и понижава морала в украинската армия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В украинската армия нараства разочарованието от завръщането към твърд, централизиран стил на командване, който причинява ненужни жертви и понижава морала, съобщи The Wall Street Journal във вторник, позовавайки се на разговори с украински офицери и войници.

Според вестника украинските войници се оплакват от централизирано командване, което наказва инициативите и води до безсмислени смъртни случаи. Генералите нареждат повтарящи се фронтални атаки с малък шанс за успех и отхвърлят искания от изтощени части за тактически отстъпления за запазване на личния състав.

Още новини от Украйна

Вестникът цитира историята на украински капитан, който през май публично критикува висшето командване за „глупави“ заповеди и загуби във Facebook. След като батальонът му претърпява тежки загуби при атака с предвидим изход, той пише, че армията се страхува от генералите. В отговор военното ръководство обвинява военнослужещия в нарушаване на дисциплината.

Според изданието този подход към провеждането на военни операции води до нарастващ недостиг на личен състав, особено на пехотата.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ