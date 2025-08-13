The Wall Street Journal: Стилът на командване причинява ненужни жертви и понижава морала в украинската армия

В украинската армия нараства разочарованието от завръщането към твърд, централизиран стил на командване, който причинява ненужни жертви и понижава морала, съобщи The Wall Street Journal във вторник, позовавайки се на разговори с украински офицери и войници.

Според вестника украинските войници се оплакват от централизирано командване, което наказва инициативите и води до безсмислени смъртни случаи. Генералите нареждат повтарящи се фронтални атаки с малък шанс за успех и отхвърлят искания от изтощени части за тактически отстъпления за запазване на личния състав.

Вестникът цитира историята на украински капитан, който през май публично критикува висшето командване за „глупави“ заповеди и загуби във Facebook. След като батальонът му претърпява тежки загуби при атака с предвидим изход, той пише, че армията се страхува от генералите. В отговор военното ръководство обвинява военнослужещия в нарушаване на дисциплината.

Според изданието този подход към провеждането на военни операции води до нарастващ недостиг на личен състав, особено на пехотата.