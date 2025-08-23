Митата на Тръмп! Цената на кафето отново тръгна нагоре

Световният пазар на кафе арабика отчете рязък скок през август, като цените се повишиха с над 30 на сто на лондонската Междуконтинентална борса (ICE), тласкани нагоре основно от по-високите мита, обявени от САЩ. Това посочи съветът на бразилските износители на кафе "Кекафе" (Cecafe), цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Ставката от 50 процента, наложена на бразилското кафе от администрацията на американския президент Доналд Тръмп от 6 август, направи износа за американския пазар нерентабилен и наруши дейността на пазара, посочи президентът на "Кекафе" Марсио Ферейра.
"При срещите, които имах с американската страна, дадох ясно да се разбере, че повишаването на митата създаде среда на несигурност и тласна нагоре цените на кафето в глобален мащаб, а таван може би няма. Пазарът не може да предвиди къде е ценовият максимум", каза той.
Фючърсите на кафето арабика на борсата ICE, търгувани в Ню Йорк, днес се колебаеха около 3,74 д. за фунт - значително повишение спрямо 2,80 д. в края на юли.
Реколтата в Бразилия, която е най-големият в света производител и износител на кафе, няма да помогне за успокояване на ситуацията скоро, по думите на Ферейра.
Реколтата от кафе арабика, чието събиране почти е приключило, е с около 10 процента по-слаба от очакваното, а падналите този месец слани вероятно ще нанесат щети на производството догодина, уточни Ферейра.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Факт
16:21 23.08.2025
3 Последния Софиянец
16:23 23.08.2025
4 Злобното Джуджи
16:32 23.08.2025
5 Уcpaла Фoнa
16:33 23.08.2025
6 минаващ
Коментиран от #7, #9
16:42 23.08.2025
7 онзи
До коментар #6 от "минаващ":Не се плаши, че и по-зле ще става като влезе еврото .
16:44 23.08.2025
8 ежко
Коментиран от #13
16:46 23.08.2025
9 Бойко съм, и Пеевски понякога
До коментар #6 от "минаващ":Да бяхте гласували срещу еврото.
То пък нямаше такова гласуване, хахаха
Ами да мислихте преди 30г, сега вече ви е забранено да мислите. Ще плащате. За да плащате ще работите. Ама никога няма да можете да работите за себе си, а за управляващите.
16:46 23.08.2025
10 Сатана Z
16:47 23.08.2025
11 оня с коня
16:53 23.08.2025
12 Мита
16:59 23.08.2025
13 Причината....
До коментар #8 от "ежко":Е в платената журналистика.Това за цените на световната борса е пълна лъжа.Истината е,че нашите търговци на кафе навириха цената му и сега складовете са препълнени поради по-слабото търсене и като платиш на някой ти вадят статия,че видите ли кафето ще поскъпне и се надяват народа да се юрне да купува.Но вече никой не им се връзва защото това се е правило и за други стоки.Така,че не им се връзвайте и изчакайте да видите,че съм прав.
17:03 23.08.2025
14 Kaлпазанин
17:09 23.08.2025