Митата на Тръмп! Цената на кафето отново тръгна нагоре
  Тема: Войната на митата

Митата на Тръмп! Цената на кафето отново тръгна нагоре

23 Август, 2025 16:15 867 14

Реколтата в Бразилия, която е най-големият в света производител и износител на кафе, няма да помогне за успокояване на ситуацията скоро

Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Световният пазар на кафе арабика отчете рязък скок през август, като цените се повишиха с над 30 на сто на лондонската Междуконтинентална борса (ICE), тласкани нагоре основно от по-високите мита, обявени от САЩ. Това посочи съветът на бразилските износители на кафе "Кекафе" (Cecafe), цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Ставката от 50 процента, наложена на бразилското кафе от администрацията на американския президент Доналд Тръмп от 6 август, направи износа за американския пазар нерентабилен и наруши дейността на пазара, посочи президентът на "Кекафе" Марсио Ферейра.

"При срещите, които имах с американската страна, дадох ясно да се разбере, че повишаването на митата създаде среда на несигурност и тласна нагоре цените на кафето в глобален мащаб, а таван може би няма. Пазарът не може да предвиди къде е ценовият максимум", каза той.

Фючърсите на кафето арабика на борсата ICE, търгувани в Ню Йорк, днес се колебаеха около 3,74 д. за фунт - значително повишение спрямо 2,80 д. в края на юли.

Реколтата в Бразилия, която е най-големият в света производител и износител на кафе, няма да помогне за успокояване на ситуацията скоро, по думите на Ферейра.

Реколтата от кафе арабика, чието събиране почти е приключило, е с около 10 процента по-слаба от очакваното, а падналите този месец слани вероятно ще нанесат щети на производството догодина, уточни Ферейра.


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факт

    3 1 Отговор
    Ще се насочи към Эвропа. Макар тук да пием Зелен Чай вече!

    16:21 23.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    ЕС не е налагал мита на кафето.

    16:23 23.08.2025

  • 4 Злобното Джуджи

    3 1 Отговор
    Кафето тръгна нагоре, Интел надолу и спасение няма😁

    16:32 23.08.2025

  • 5 Уcpaла Фoнa

    6 2 Отговор
    Спокойно. Всичко ще бъде платено от ЕС с напечатване на още хиляда милиарда евраци без покритие.

    16:33 23.08.2025

  • 6 минаващ

    2 1 Отговор
    Днес имах изненада и за Делия-та за електронните цигари - 30 ст. нагоре ...

    Коментиран от #7, #9

    16:42 23.08.2025

  • 7 онзи

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "минаващ":

    Не се плаши, че и по-зле ще става като влезе еврото .

    16:44 23.08.2025

  • 8 ежко

    8 1 Отговор
    Логиката не се вързва....Ако САЩ е намалил доставките на кафе заради митата, как така при намалено търсене скача цената?Причината явно е другаде!

    Коментиран от #13

    16:46 23.08.2025

  • 9 Бойко съм, и Пеевски понякога

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "минаващ":

    Да бяхте гласували срещу еврото.


    То пък нямаше такова гласуване, хахаха


    Ами да мислихте преди 30г, сега вече ви е забранено да мислите. Ще плащате. За да плащате ще работите. Ама никога няма да можете да работите за себе си, а за управляващите.

    16:46 23.08.2025

  • 10 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Кафето отдавна тръгна нагоре ,а в Бг не се пипа и се продава на двойна цена от страните в ЕС

    16:47 23.08.2025

  • 11 оня с коня

    2 1 Отговор
    Какво общо има налагането на Амер. Мита на Бразилското кафе,след като може да търгува с целия Останал свят?А нима Бразилия не е в БРИКС,която Организация е много по-голяма откъм Население и Територия отколкото ЕС,там са и Обширна Русия и Голям Китай?При това тълкуване на нещата относно поскъпването от Автора излиза,че Америка е ГОСПОДАРЯТ НА СВЕТОВНИТЕ ЦЕНИ /и респективно Света/,при това със Зелените си хартийки без всякакво покритие и които печата активно и безотговорно...А е казано че е за предпочитане Човек да е приятел със Силните,т.е. с Евро-Атлантизма си сме на Правилната страна,но,...Русофилите твърдят че "пак" сме били откъм страна на Булката?...

    16:53 23.08.2025

  • 12 Мита

    1 1 Отговор
    Ние си пием кафето в България, а не при Тръмп. Но не казвате, че у нас кафето го узурпираха американци и го вдигат като за последно, а качеството падна яко.

    16:59 23.08.2025

  • 13 Причината....

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "ежко":

    Е в платената журналистика.Това за цените на световната борса е пълна лъжа.Истината е,че нашите търговци на кафе навириха цената му и сега складовете са препълнени поради по-слабото търсене и като платиш на някой ти вадят статия,че видите ли кафето ще поскъпне и се надяват народа да се юрне да купува.Но вече никой не им се връзва защото това се е правило и за други стоки.Така,че не им се връзвайте и изчакайте да видите,че съм прав.

    17:03 23.08.2025

  • 14 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Ами ,да продават директно бря защо трябва да минават само едни си цифри и документи през борси ,и то краварска ,да печелят едни там с малкинкипута на главите и разни банкери дето не знаят даже как се произвежда

    17:09 23.08.2025

