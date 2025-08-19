Новини
Свят »
САЩ »
САЩ обвиниха Индия в печалба от руски петрол по време на санкции заради войната в Украйна
  Тема: Украйна

САЩ обвиниха Индия в печалба от руски петрол по време на санкции заради войната в Украйна

19 Август, 2025 21:25 1 018 33

  • индия-
  • русия-
  • петрол-
  • опек-
  • нарендра моди-
  • скот бесънт

Индия купува руски петрол с отстъпка поради санкциите, рафинира го в бензин и дизел и след това продава продукта обратно на региони, санкционирали Москва, като Европа

САЩ обвиниха Индия в печалба от руски петрол по време на санкции заради войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт обвини днес Индия, че се възползва от рязко увеличеното си купуване на руски петрол по време на войната в Украйна, заявявайки, че Вашингтон смята ситуацията за неприемлива, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Руският петрол вече представлява 42 на сто от общите покупки на петрол на Индия спрямо под 1 на сто преди войната, като тенденцията е в контраст с наблюдаваната при дългогодишния купувач на руска суровина Китай, чиито покупки са се увеличили от 13 на 16 на сто, заяви американският финансов министър в интервю за Си Ен Би Си.

Още новини от Украйна

"Индия просто печели. Те препродават", каза Бесент. "Това, което бих нарекъл индийски арбитраж - купуване на евтин руски петрол, препродаването му като продукт (възползвайки се от ценовата разлика), се появи по време на войната, което е неприемливо", допълни той.

В началото на този месец президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви допълнителни мита от 25 на сто върху вноса на индийски стоки като санкция за покупките на руски петрол от Делхи, с което общият брой на допълнителните мита, обявени от встъпването му в длъжност, достигна 50 на сто. Тръмп определи наложените на Индия мита като форма на оказване на натиск върху руския президент Владимир Путин да се съгласи да работи за прекратяване на войната в Украйна, но не наложи подобни ставки на Китай, който също купува петрол от Русия.

Попитан за позицията на администрацията на Тръмп да не наложи подобни тарифи на Китай, Бесънт заяви, че ситуацията е "напълно различна", като се има предвид, че Пекин е дългогодишен купувач и не участва в подобен "арбитраж" като Индия.

Отношенията между САЩ и Индия са обтегнати заради митническата политика на Тръмп, след като месеци наред президентът на САЩ и други официални лица прогнозираха, че са близо до постигане на споразумение с правителството на министър-председателя Нарендра Моди за търговска сделка, която би намалила размера на митата.

По-рано днес Индия временно освободи облагането с 11 на сто вноса на памук до 30 септември – ход, разглеждан от Вашингтон като сигнал, че Делхи е готов да отговори на опасенията на САЩ, че няма да отвори огромния индийски пазар за внос на американски селскостопански стоки.

Тези действия следват внезапната отмяна на планирано посещение на американски търговски преговарящи в Делхи в периода 25-29 август.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 туй по интересно

    16 3 Отговор
    Въоръжените сили на РФ влязоха в жилищните квартали на Константиновка, в града започнаха улични боеве.

    21:26 19.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    Русия и САЩ в Аляска се разбраха заедно да контролират Турски поток, Северен поток и Боташ и да снабдяват Европа.

    21:27 19.08.2025

  • 3 Готов за бой

    3 17 Отговор
    Аз само чакам рашките и нас да атакуват. Никакви Сащ и ЕС не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #6, #29

    21:27 19.08.2025

  • 4 между другото

    12 1 Отговор
    Китай купи всичката нефт която Индия отказа, с лека промоция

    Коментиран от #12

    21:28 19.08.2025

  • 5 Пич

    25 2 Отговор
    Превеждам :
    САЩ - Само ние трябва да печелим от препродажбата на руски петрол !!!

    Коментиран от #19

    21:28 19.08.2025

  • 6 Ела

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    Имам тебка картечница като за тебе ! Има да я въртиш и изпразваш патроните...

    21:29 19.08.2025

  • 7 Ганя Путинофила

    3 14 Отговор
    Като сме в НАТО, защо Член 5 не освободи Камчия?
    Кой полезен идиот от Брюксел взе това путинофилско племе в ЕС и НАТО?

    Коментиран от #15, #22

    21:30 19.08.2025

  • 8 Започна се!

    3 13 Отговор
    Спряха Интернета в Русия!

    21:31 19.08.2025

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 2 Отговор
    ВСЕ ЕДНО САЩ ДА ОБВИНЯТ
    .....
    ЧЕ НЮ ЙОРК БОРСАТА СА АЛЧНИ
    .....
    В СВЕТА НА БИЗНЕСА Е ТАКА - ВИНАГИ ИМА ПЕЧЕЛЕЩИ И ГУБЕЩИ

    21:32 19.08.2025

  • 10 Ха ха ха ха

    20 3 Отговор
    Ма как и дреме на Индия, че краварите я обвиняват в нещо ха ха ха. Говедарите не искат никой друг освен тях да продава нефт, газ, оръжия и т.н.
    Докато империята на злото съществува, няма живот за останалите. Факт.

    21:33 19.08.2025

  • 11 Факт

    10 1 Отговор
    Европа също печали от това!

    21:34 19.08.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "между другото":

    Между другото НЕФТ е дума в МЪЖКИ РОД❗
    Извинявай, ако си от етноса в който няма родове и ти е трудно с българския език❗

    21:36 19.08.2025

  • 13 Смех, бате

    9 0 Отговор
    Ей тоя свършилия Готов за бой е още жив. Ха ха ха мислех, че вече се гътнал ама ти да видиш ха ха ха

    21:36 19.08.2025

  • 14 Мнение

    16 1 Отговор
    Странно ми се струва някой да очаква всички да са на едно мнение.
    Индия си е решила да не се съобразява с мнението на САЩ, ЕС, Великобритания и някои други държави, по някои въпроси ...има право и може да си го позволи и изборът си е на неин.

    21:36 19.08.2025

  • 15 Минувач

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ганя Путинофила":

    От какво да я освобождава? Има детски комплекс там, който руснаците и по точно Москва си купиха и постоиха с техни пари. Да не са завзели с война тази местност? А ти знаеш ли, колко много на брой бензиностанции Лукойл има в самите САЩ? Просто потърси в нета карта с обектите им и ще видиш? САЩ да не са тръгнали да освобождават тези бензиностанции и бази? Или по същата логика - Русия продала Аляска на САЩ, но сега да тръгне да я освобождава?

    Коментиран от #17

    21:36 19.08.2025

  • 16 Сатана Z

    9 3 Отговор
    По времето на соца България също рафиниране безплатен петрол, подарък от Брежнев за Тошо срещу няколко целувки.Индийциъе не са измислили топлата вода,но подбиват цените на бензина доставян от Краварите в Еврофашисткият райх.Затова квичат на умряло ,но още Марк се казал как се правят пари.
    Пари -+ стока =Пари прим

    21:38 19.08.2025

  • 17 Не храни трола

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Минувач":

    Това е губене на време.Той е тук да заработва.

    21:39 19.08.2025

  • 18 нннн

    14 2 Отговор
    Индия не е обявявала санкции. Какво общо има с мераците на американците?

    21:42 19.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 И що да не търгува

    12 1 Отговор
    За разлика от Европа Индия е суверенна страна и си гледа интереса.

    21:45 19.08.2025

  • 21 Ами

    11 0 Отговор
    Да говориш от позиция на силата след като от Афганистан са те изритали като мръсни коте,
    а Иран са те е принудили да си опразниш базите в Персийския залив е меко казано глупаво.

    Коментиран от #24

    21:45 19.08.2025

  • 22 Атина Палада

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ганя Путинофила":

    Защото членА 5 показва шест и половина:)))

    21:46 19.08.2025

  • 23 Е добре де...!

    12 0 Отговор
    Това не е ли пряка намеса във вътрешните работи на суверенна държава,да решава сама от кой да купува нефт и от кой-не...?!
    Мноого ,,Демократично"...- няма що...!

    21:50 19.08.2025

  • 24 Да допълня!

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ами":

    И след като едни голи и боси Виетнамци,са те направили на смешни мишени в тяхната джунгла...е меко казано-позорно за прехвалените щатски Рамбовци...!

    21:55 19.08.2025

  • 25 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Ти да видиш пак ,а че дишат и са само милиард и половина няма ли да ги обвинят ,то бива наглост ма говедо и еврин знаят ли що е то

    22:02 19.08.2025

  • 26 Само

    8 0 Отговор
    американците трябва да печелят продавайки своя и препродавайки руски петрол. Всичко друго е неприемливо.

    22:05 19.08.2025

  • 27 ОПЕК

    5 1 Отговор
    САЩ НЯМАТ ШАНС СРЕЩУ БРИКС В ЕДНА ТЪРГОВСКА ВОИНА

    22:10 19.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Смотльо,

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    Ти вместо да чакаш ,я вземи и се гръм..и сам.

    22:19 19.08.2025

  • 30 Хайо

    5 0 Отговор
    И приемливо ли е когато Сащ го прави ? Приемливо ли е Сащ да продава оръжия на Европа за Украйна ,а уж искала да спре войната защото умирали хора ? Вие от Сащ света за какво го смятате ?

    22:23 19.08.2025

  • 31 Оня с рикията

    1 0 Отговор
    Абе аз само да попитам за един приятел:
    ТОВА ДОСКОРО НЕ СЕ ЛИ НАРИЧАШЕ ДЕРОГАЦИЯ?

    22:33 19.08.2025

  • 32 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор
    Какво лошо има в това? Или може би някой завижда че не печели той?

    22:40 19.08.2025

  • 33 Хи хи

    1 0 Отговор
    Видяхте ли бе жендъри, пак карате с руски петрол !!

    22:58 19.08.2025