САЩ обвиниха Индия в печалба от руски петрол по време на санкции заради войната в Украйна

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт обвини днес Индия, че се възползва от рязко увеличеното си купуване на руски петрол по време на войната в Украйна, заявявайки, че Вашингтон смята ситуацията за неприемлива, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Руският петрол вече представлява 42 на сто от общите покупки на петрол на Индия спрямо под 1 на сто преди войната, като тенденцията е в контраст с наблюдаваната при дългогодишния купувач на руска суровина Китай, чиито покупки са се увеличили от 13 на 16 на сто, заяви американският финансов министър в интервю за Си Ен Би Си.
"Индия просто печели. Те препродават", каза Бесент. "Това, което бих нарекъл индийски арбитраж - купуване на евтин руски петрол, препродаването му като продукт (възползвайки се от ценовата разлика), се появи по време на войната, което е неприемливо", допълни той.
В началото на този месец президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви допълнителни мита от 25 на сто върху вноса на индийски стоки като санкция за покупките на руски петрол от Делхи, с което общият брой на допълнителните мита, обявени от встъпването му в длъжност, достигна 50 на сто. Тръмп определи наложените на Индия мита като форма на оказване на натиск върху руския президент Владимир Путин да се съгласи да работи за прекратяване на войната в Украйна, но не наложи подобни ставки на Китай, който също купува петрол от Русия.
Попитан за позицията на администрацията на Тръмп да не наложи подобни тарифи на Китай, Бесънт заяви, че ситуацията е "напълно различна", като се има предвид, че Пекин е дългогодишен купувач и не участва в подобен "арбитраж" като Индия.
Отношенията между САЩ и Индия са обтегнати заради митническата политика на Тръмп, след като месеци наред президентът на САЩ и други официални лица прогнозираха, че са близо до постигане на споразумение с правителството на министър-председателя Нарендра Моди за търговска сделка, която би намалила размера на митата.
По-рано днес Индия временно освободи облагането с 11 на сто вноса на памук до 30 септември – ход, разглеждан от Вашингтон като сигнал, че Делхи е готов да отговори на опасенията на САЩ, че няма да отвори огромния индийски пазар за внос на американски селскостопански стоки.
Тези действия следват внезапната отмяна на планирано посещение на американски търговски преговарящи в Делхи в периода 25-29 август.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 туй по интересно
21:26 19.08.2025
2 Последния Софиянец
21:27 19.08.2025
3 Готов за бой
Коментиран от #6, #29
21:27 19.08.2025
4 между другото
Коментиран от #12
21:28 19.08.2025
5 Пич
САЩ - Само ние трябва да печелим от препродажбата на руски петрол !!!
Коментиран от #19
21:28 19.08.2025
6 Ела
До коментар #3 от "Готов за бой":Имам тебка картечница като за тебе ! Има да я въртиш и изпразваш патроните...
21:29 19.08.2025
7 Ганя Путинофила
Кой полезен идиот от Брюксел взе това путинофилско племе в ЕС и НАТО?
Коментиран от #15, #22
21:30 19.08.2025
8 Започна се!
21:31 19.08.2025
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЧЕ НЮ ЙОРК БОРСАТА СА АЛЧНИ
.....
В СВЕТА НА БИЗНЕСА Е ТАКА - ВИНАГИ ИМА ПЕЧЕЛЕЩИ И ГУБЕЩИ
21:32 19.08.2025
10 Ха ха ха ха
Докато империята на злото съществува, няма живот за останалите. Факт.
21:33 19.08.2025
11 Факт
21:34 19.08.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "между другото":Между другото НЕФТ е дума в МЪЖКИ РОД❗
Извинявай, ако си от етноса в който няма родове и ти е трудно с българския език❗
21:36 19.08.2025
13 Смех, бате
21:36 19.08.2025
14 Мнение
Индия си е решила да не се съобразява с мнението на САЩ, ЕС, Великобритания и някои други държави, по някои въпроси ...има право и може да си го позволи и изборът си е на неин.
21:36 19.08.2025
15 Минувач
До коментар #7 от "Ганя Путинофила":От какво да я освобождава? Има детски комплекс там, който руснаците и по точно Москва си купиха и постоиха с техни пари. Да не са завзели с война тази местност? А ти знаеш ли, колко много на брой бензиностанции Лукойл има в самите САЩ? Просто потърси в нета карта с обектите им и ще видиш? САЩ да не са тръгнали да освобождават тези бензиностанции и бази? Или по същата логика - Русия продала Аляска на САЩ, но сега да тръгне да я освобождава?
Коментиран от #17
21:36 19.08.2025
16 Сатана Z
Пари -+ стока =Пари прим
21:38 19.08.2025
17 Не храни трола
До коментар #15 от "Минувач":Това е губене на време.Той е тук да заработва.
21:39 19.08.2025
18 нннн
21:42 19.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 И що да не търгува
21:45 19.08.2025
21 Ами
а Иран са те е принудили да си опразниш базите в Персийския залив е меко казано глупаво.
Коментиран от #24
21:45 19.08.2025
22 Атина Палада
До коментар #7 от "Ганя Путинофила":Защото членА 5 показва шест и половина:)))
21:46 19.08.2025
23 Е добре де...!
Мноого ,,Демократично"...- няма що...!
21:50 19.08.2025
24 Да допълня!
До коментар #21 от "Ами":И след като едни голи и боси Виетнамци,са те направили на смешни мишени в тяхната джунгла...е меко казано-позорно за прехвалените щатски Рамбовци...!
21:55 19.08.2025
25 Kaлпазанин
22:02 19.08.2025
26 Само
22:05 19.08.2025
27 ОПЕК
22:10 19.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Смотльо,
До коментар #3 от "Готов за бой":Ти вместо да чакаш ,я вземи и се гръм..и сам.
22:19 19.08.2025
30 Хайо
22:23 19.08.2025
31 Оня с рикията
ТОВА ДОСКОРО НЕ СЕ ЛИ НАРИЧАШЕ ДЕРОГАЦИЯ?
22:33 19.08.2025
32 Ха-ха-ха
22:40 19.08.2025
33 Хи хи
22:58 19.08.2025