Тръмп гледал футбол вместо да се готви за срещата с Путин

По време на подготовката за срещата на върха с президента Владимир Путин през 2018 г. американският президент Доналд Тръмп предпочел да гледа футболен мач, вместо да обсъжда дневния ред на преговорите. Това заявява бившият съветник по националната сигурност на САЩ Джон Болтън в интервю за Financial Times, предава Фокус.
По думите му, Тръмп често подхождал към международни срещи без необходимата предварителна подготовка.
„Той рядко се занимава с подготвителна работа“, казва Болтън, като уточнява, че дори в навечерието на срещата в Хелзинки през 2018 г. американският лидер е предпочел да гледа спортно предаване, вместо да обсъжда ключови теми като ядрените оръжия.
Бившият дипломат Ерик Рубин също коментира пред изданието, че в обкръжението на Тръмп не са останали специалисти, способни да му дадат компетентни съвети относно Русия и Украйна. Според информацията на FT, по време на втория мандат на Тръмп в резултат на съкращения и оставки от държавната служба са напуснали много експерти по тези теми, което е понижило нивото на подготовка на администрацията за международни преговори.
Владимир Путин и Доналд Тръмп ще се срещнат на 15 август в обединената военна база Елмендорф–Ричардсън в Анкоридж, Аляска. Въпреки опитите на Белия дом да избегне приемането на руската делегация във военен обект, изборът е паднал върху тази локация, тъй като отговаря на необходимите изисквания за сигурност и логистика.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
