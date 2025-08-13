Новини
Тръмп гледал футбол вместо да се готви за срещата с Путин

Тръмп гледал футбол вместо да се готви за срещата с Путин

13 Август, 2025 16:59

Джон Болтън твърди, че американският президент е пренебрегнал подготовката за срещата на върха в Хелзинки през 2018 г.

Тръмп гледал футбол вместо да се готви за срещата с Путин - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

По време на подготовката за срещата на върха с президента Владимир Путин през 2018 г. американският президент Доналд Тръмп предпочел да гледа футболен мач, вместо да обсъжда дневния ред на преговорите. Това заявява бившият съветник по националната сигурност на САЩ Джон Болтън в интервю за Financial Times, предава Фокус.

По думите му, Тръмп често подхождал към международни срещи без необходимата предварителна подготовка.

„Той рядко се занимава с подготвителна работа“, казва Болтън, като уточнява, че дори в навечерието на срещата в Хелзинки през 2018 г. американският лидер е предпочел да гледа спортно предаване, вместо да обсъжда ключови теми като ядрените оръжия.

Бившият дипломат Ерик Рубин също коментира пред изданието, че в обкръжението на Тръмп не са останали специалисти, способни да му дадат компетентни съвети относно Русия и Украйна. Според информацията на FT, по време на втория мандат на Тръмп в резултат на съкращения и оставки от държавната служба са напуснали много експерти по тези теми, което е понижило нивото на подготовка на администрацията за международни преговори.

Владимир Путин и Доналд Тръмп ще се срещнат на 15 август в обединената военна база Елмендорф–Ричардсън в Анкоридж, Аляска. Въпреки опитите на Белия дом да избегне приемането на руската делегация във военен обект, изборът е паднал върху тази локация, тъй като отговаря на необходимите изисквания за сигурност и логистика.


  • 1 Атина Палада

    8 6 Отговор
    ами той Хаяско се приготвя с куфарчетата

    Коментиран от #40

    17:00 13.08.2025

  • 2 Бат Вальо -Истинския

    9 11 Отговор
    червения килим е послан-на него кремълското недоразумение ще козирува

    17:00 13.08.2025

  • 3 2222

    9 14 Отговор
    Украйна трябва мощно да удари Русия в навечерието на срещата, като взриви Кримския мост и изпепели важни стратегически обекти дълбоко в руска територия. Така Путин ще отиде н@сран на срещата и без никакви силни карти.

    Коментиран от #13, #36

    17:01 13.08.2025

  • 4 Много ясно

    8 9 Отговор
    Хаяско е в девета Глуха, няма нужда от подготовка за среща с него 😄

    17:01 13.08.2025

  • 5 Факт

    8 8 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в зимна униформа на горски пазач, шуба и ушанка, за да си подготви раницата с памперси, за пътуване в Аляска, някогашна руска територия, вече принадлежаща на САЩ 🤣

    17:02 13.08.2025

  • 6 Копейки,

    7 7 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    Коментиран от #19

    17:02 13.08.2025

  • 7 Истината

    5 9 Отговор
    Много ясно. Какво има да се готви. Той е президента на най-великата държава в света. А кой е Путин? Президентът на най- некадърната, прогнила и рухнала държава с БВП по-малък от на един американски щат. Путин се примоли за среща, да видим ще продължи ли да наглее или накрая ще изяде и стопите и солта.

    Коментиран от #17

    17:03 13.08.2025

  • 8 Вашето Мнение

    10 7 Отговор
    Какво има да обсъждат, всичко е ясно и начертано на салфетката, а остров Белене скоро отваря врати за да приеме поредния цвят на нацията. Преди бяха фашаги, сега розови фашаги.

    Коментиран от #10, #22, #34

    17:03 13.08.2025

  • 9 Злобното Джуджи

    6 7 Отговор
    Предполагам че и на срещата гледането на мачове, пиенето на бира и люпенето на семечки ще продължи.
    Зеления тиквeник да му мисли

    17:03 13.08.2025

  • 10 Отец Теофилий

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето Мнение":

    Ако те пипна....

    Коментиран от #14

    17:04 13.08.2025

  • 11 Салфеткаджия

    8 4 Отговор
    Какви да готви, ще поиграят на шах и ще разпределят територии на салфетката...ние къде ще сме ми е и чудно :)

    Коментиран от #18

    17:04 13.08.2025

  • 12 ВЗРИВЯВАЙ

    4 5 Отговор
    АЛЬОША

    17:05 13.08.2025

  • 13 хаха🤣

    7 7 Отговор

    До коментар #3 от "2222":

    той Пусина и бездруго си е като н@сран 🤣 това, 5г. да не можеш да превземеш един Киев, е не унижение, ами не знам какво е 🤣🤣🤣

    17:05 13.08.2025

  • 14 Вашето Мнение

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Отец Теофилий":

    Ще ми пипнеш таковата, попе. За нищо не ставате.

    17:05 13.08.2025

  • 15 Наблюдател

    8 2 Отговор
    Тръмп спомена, че соросоидните платени медии постоянно вземат интервюта от уволнени неудачници и зависими хора, които изкривяват умишлено действителността.

    Познато, нали!

    Коментиран от #21

    17:05 13.08.2025

  • 16 Реал Мадрид

    2 7 Отговор
    Зеленски: "На путин му трябва снимчица с Тръмп".

    17:06 13.08.2025

  • 17 БОЛШЕВИК

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "Истината":

    А кой е Путин? Путин е тоя къде вкара в ръкава си всички западнали лидери на колективния Запад.

    Коментиран от #52

    17:06 13.08.2025

  • 18 Боби

    5 6 Отговор

    До коментар #11 от "Салфеткаджия":

    Ти си в л@йната копейко.Където си роден.

    17:06 13.08.2025

  • 19 Копейка

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Копейки,":

    Кво да викаме, има ли промяна на задачите ? За САЩ да викаме ли, че ще стават съюзник на Русия ?

    17:06 13.08.2025

  • 20 Ебреееее,

    4 2 Отговор
    "в обкръжението на Тръмп не са останали специалисти, способни да му дадат компетентни съвети относно Русия и Украйна"

    То от толкова спецЯлисти се стигна до тук.

    17:07 13.08.2025

  • 21 гайтанджиева

    1 5 Отговор

    До коментар #15 от "Наблюдател":

    Това са руски фейкове.

    17:07 13.08.2025

  • 22 хаха🤣

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето Мнение":

    голям страх от тия фашаги, голямо нещо 🤣 стегнете малко бе руски другари, има рекомфорт 🤣🤣🤣

    17:07 13.08.2025

  • 23 И Киев е Руски

    4 2 Отговор
    А Путин е на лов за киевски нацисти

    17:08 13.08.2025

  • 24 руската мечка

    4 4 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не, ще гризне дръвцето.

    17:08 13.08.2025

  • 25 Самокритичен

    1 4 Отговор
    Ако идола ми бе, някакъв ботоксов педофил с токчета,директно щях да си направя хари кири!

    Коментиран от #39

    17:09 13.08.2025

  • 26 таксиджия 🚖

    3 5 Отговор
    Ами да, всичко е решено. Путин отива да коленичи пред дебелака МакДони и да върне част от териториите. Русия капитулира.

    Коментиран от #29, #42

    17:09 13.08.2025

  • 27 Е, какво има

    6 1 Отговор
    Да се готви? То всичко е уговорено и тая война е само повод за среща между Вовата и Дънди!
    Целта е преразпределение на силите и света!
    Свинарникът се разпада, някои усетиха със зурлите си накъде задуха вятъра, ама тоя вятър и много воня носи.

    Коментиран от #55

    17:09 13.08.2025

  • 28 Мишел

    3 6 Отговор
    "Срещата в Аляска - още едно унижение за Путин. Същата тази Аляска бе продадена от Русия за жълти стотинки. В крайна сметка се изясни, че не в ОАЕ, където искаше Путин, а в американският щат Аляска, където той ще трябва да отиде на крака при Тръмп. Повечето политически анализатори смятат, че Тръмп неслучайно е избрал Аляска, някога завладяна от руснаците и после безславно продадена на американците."

    Коментиран от #46

    17:10 13.08.2025

  • 30 Копейки,

    2 4 Отговор
    Яков Кедми каза че Русия ще спечели за месец, месец и половина.Ама го каза през 2022 година.И Вацев така каза.И Дабил Христов и други русодебили така го рекоха.

    Коментиран от #38

    17:11 13.08.2025

  • 31 За какво да се готви?

    4 1 Отговор
    Срещата е формалност. Те вече са се разбрали. Живеем в 21 век все пак.

    17:12 13.08.2025

  • 32 Бай Ганьо

    3 3 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    17:12 13.08.2025

  • 33 и за какво трябва да

    2 4 Отговор
    се готви господаря Тръмп,че потъващия кораб Пуся ще му дойде на крака да се моли да не се налагат санкции на русия петрол

    17:12 13.08.2025

  • 34 Да де

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето Мнение":

    Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.

    17:13 13.08.2025

  • 35 Мишел

    3 2 Отговор
    "Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ. Сложи край на влиянието на Русия в региона на Южен Кавказ. Това стана с подписаното в САЩ рамково споразумение между Армения и Азербайджан. Илхам Алиев затвърди статута си на основен съюзник на САЩ в Южен Кавказ. Сега Баку ще може да купува американско оръжие. Голяма част от арменците смятат, че Русия ги е предала, защото въпреки наличието на военен съюз тя не помогна на Ереван по време на войната за Нагорни Карабах. Анкара и Вашингтон станаха главните геополитически играчи в южнокавказкия регион. Именно те отстраниха Москва и ще влияят активно на неговото бъдеще. "

    17:13 13.08.2025

  • 36 456

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "2222":

    Осрайна подготвя провокация на родилен дом в Костантиновка.

    17:13 13.08.2025

  • 37 И кво да се готви... то е ясно

    2 2 Отговор
    Квото каже Путин ... капитулация за Зелю!!!

    17:13 13.08.2025

  • 38 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Копейки,":

    Мартин Петрушев е на обиколка в Мосва и Петербург. Прави пропагандни видеа. Най-новото със млади рускини, които много обичали българските мъже. Според мен са агенти на ФСБ.

    Коментиран от #44

    17:14 13.08.2025

  • 39 Обикновен човек

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Самокритичен":

    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #58

    17:14 13.08.2025

  • 40 време разделно

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    може да обединят футболните първенства на САЩ и Русия, за хокея съшо ше е актуално.

    17:14 13.08.2025

  • 41 Весело

    1 1 Отговор
    Доналд Тръмп се готви за разговор с Путин на тема спортни резултати. Всички други теми в американо-московските взаимоотношения са второстепенни и третостепенни.

    17:14 13.08.2025

  • 42 Изтрит 29

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "таксиджия 🚖":

    Много си умен, Саше! Ама много! От ум пръсти, като презряла тиква!

    17:15 13.08.2025

  • 43 Кривоверен алкаш

    2 0 Отговор
    Натурал.....Клоуна в действие...какво позитивно да очакваш от този Шут..

    17:15 13.08.2025

  • 44 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "таксиджия 🚖":

    Годината е 2027. 3 милиона руски вдовици тръгват по света да си търсят мъж.

    Коментиран от #45

    17:15 13.08.2025

  • 45 Бай Ганьо

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Българин":

    Виж рускините иди доде, ама руснаците са миризлива сган от палячовци!

    17:16 13.08.2025

  • 46 Илюзии

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    Прекалено усложняваш нещата. Според мен, всичко е в маршрута на самолета на Путин. До Аляска могат да го съпровождат изстребители. Над Европа и Канада това няма как да стане.

    17:16 13.08.2025

  • 47 Ами

    0 1 Отговор
    Когато отиваш при шефа, колкото и да се готвиш все си неподготвен :)

    17:16 13.08.2025

  • 48 Абе това

    0 0 Отговор
    Боксова среща ли ще е? Как точно да се готви?

    17:17 13.08.2025

  • 49 Евро-Атлантик

    0 0 Отговор
    И аз съм така, когато началника ме викне, не се притеснявам, защото знам ,че от мен нищо не зависи :))

    17:18 13.08.2025

  • 50 каброн

    1 1 Отговор
    „За съжаление, голям проблем се случва с Тръмп. Умът не е само мозък, той е и духовна субстанция. Е, духовната субстанция вече го е напуснала. Никакви усилия на лекарите, никаква терапия и лекарства няма да помогнат, ситуацията само ще се влоши.

    17:20 13.08.2025

  • 51 Арио

    0 0 Отговор
    Нашият свят е лъжа, която ни е внушавана от векове. Властта не само доминира над телата, тя доминира над разказите, пише история, извайва реалността, а тези, които притежават реалността, притежават и душите на онези, които я обитават, симулакруми, които живеят под маска. Светът се управлява от симулакрум, от маски, а лъжите не са просто комуникация, те са самата същност на властта. Войни и катастрофи се показват всеки ден по телевизията, за да ни държат в постоянен страх от несигурност и несигурност. Властта, която ни доминира, е успокояваща. Очевидно всичко работи за най-доброто, политическата система е стабилна и демократична. Народът има стар и успокояващ президент, който се появява по телевизията и изнася патриотични речи. Всичко изглежда нормално, но всичко е фалшиво. Политиците са актьори, холограми, които служат на истинската власт, която се крие другаде, скрита, управлявана от медиите, невидима...

    17:21 13.08.2025

  • 52 Изчакай,

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "БОЛШЕВИК":

    първо да се включи Запада в боевете, после изводите кой е в ръкава :))). Засега само три държави се бият на фронта - Северна Корея, Украйна и Русия.

    17:22 13.08.2025

  • 53 Най големият смешник

    0 0 Отговор
    в историята на Кравария!

    17:22 13.08.2025

  • 54 Ами то е ясно... Дончо иска мир

    3 0 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт.

    17:23 13.08.2025

  • 55 Там е работата

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Е, какво има":

    че Пуся е изхвърлен зад борда. Световния господар е САЩ. Русия е парий, обикновен слуга на Северна Корея и Китай.

    Коментиран от #59

    17:24 13.08.2025

  • 56 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Рижият кандидат за купата на Нобел няма за какво да се готви.Бай Дончо само трябва да отговаря с "Yes Sir" на предложенията на Владимир Путин,с които е запознат предварително от Стефан Витков.

    17:24 13.08.2025

  • 57 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    0 0 Отговор
    Да ама аз избрах да си остана завинаги в бункера

    17:25 13.08.2025

  • 58 Весело

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Обикновен човек":

    А аз всеки ден благодаря на съдбата, че съм европеец. Не е кой знае какво чашата ми да е пълна само донякъде, но е много по-добре от това чашата ти да е абсолютна празна. Благодарен съм, че съм европеец, защото можеше да съм по-зле, можеше да съм гладуващ африканец, палестинец, кубинец, хаитянин... Можеше да съм беден азиатец или бедно юголатино. Можеше да съм войник я на Путин, я на Зеленски, я на Хамс, я на Нетаняхо, я на Тръмп ... Можеше да съм афганистанец, иранец, иракчанин, кюрд ...

    17:25 13.08.2025

