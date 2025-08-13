Новини
Туск: Русия иска преговори за ограничаване на присъствието на НАТО в Полша

Туск: Русия иска преговори за ограничаване на присъствието на НАТО в Полша

13 Август, 2025

Полският премиер призова за силен и обединен фронт срещу руските намерения

Туск: Русия иска преговори за ограничаване на присъствието на НАТО в Полша - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Русия настоява темата за намаляване на присъствието на войските на НАТО да бъде част от всички разговори за бъдещето на Украйна, заяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

„През последните няколко дни чуваме, че руснаците много биха искали да включат в дискусиите за бъдещето на Украйна и въпроса за намаляване на присъствието на НАТО, например в Полша“, каза Туск.

Той подчерта значението на силната международна коалиция: „Ето защо е толкова важно да изградим мощен и обединен съюз както спрямо Русия, така и спрямо другите ни партньори, включително Съединените щати.“


  • 1 Тео

    16 4 Отговор
    И тоя яко го върти сачмата!

    20:13 13.08.2025

  • 2 Отрезвяващ

    16 4 Отговор
    Недей бързай,ще стигне и до вас!

    20:13 13.08.2025

  • 3 Реалист

    7 12 Отговор
    Кремъл,загуби,войната,срещу Украйна.Загуби,пазарите си,авоарите си,инвеститорите си,икономиката си.🤣😱😂

    20:14 13.08.2025

  • 4 Хаха

    6 11 Отговор
    Руснаците категорично са най-страхливото племе на света. Само при споменаването на НАТО, тичат за памеперси 😅

    20:15 13.08.2025

  • 5 Попов

    5 6 Отговор
    Путин прилага десетилетната руска дипломация, описана още от съветския външен министър Громико - в три стъпки:
    (1) Започни преговорите максималистично, като поискаш нещо, което никога не е било твое.
    (2) Използвай заплахи, шантаж и изнудване, за да увеличиш натиска.
    (3) Продължавай преговорите колкото дълго е нужно - все някога Западът ще се огъне и нещо ще даде те да приключат.
    Тази среща ще играе “много искащ мир, но Украйна не желае”, така че натискът на Тръмп да отиде пак към Украйна.
    Реално обаче, има 5 фактора, заради които Путин не може да спре войната:
    (1) неизбежната обществена равносметка какво е постигнато за близо 4 години и над милион жертви - в пакет със загубата на влияние по почти всички други граници.
    (2) как да бъде управлявана завръщащата се армия от Украйна и натрупаното огромно напрежение
    (3) как да бъде управлявано недоволството в близките му кръгове - между загубилите и спечелелите от войната
    (4) какво да прави с вече военната икономика - обратният път към нормална икономика в условията на санкции е невъзможен и оттам - контролиране на социалното недоволство.
    (5) дори САЩ да му обещае вдигане на санкциите, то тежките санкции са от Европа, а тя няма да ги вдигне, докато Украйна не получи справедлив мир, който пък Путин не може да си позволи.
    Затова Аляска ще остане по-скоро като позор за САЩ, защото няма как да донесе мир.
    Впрочем, както бе и Мюнхен за Запада през 1938 г.

    Коментиран от #17, #18

    20:16 13.08.2025

  • 6 Тия хиени

    9 2 Отговор
    пак интригантстват.
    Чули били. Шубе ги подгонило. Гузен негонен бяга.

    20:17 13.08.2025

  • 7 Факт.

    2 9 Отговор
    "Марко Рубио: Русия няма никакъв шанс срещу САЩ и Европа"

    20:18 13.08.2025

  • 8 Възpожденец 🇧🇬

    3 11 Отговор
    Спомняте ли си, когато Путлер при интервюто му с Лари Кинг бе попитан "Какво се случи с подводницата "Курск"?
    Нищожеcтвото се усмихна дебилно и най-спокойно ухилен отговори:
    - Она утонула.
    Това влечyго е тотално лишено от емпатия, от способност да изпитва състрадание или вина спрямо други човешки създания.
    Това е псиxопат.
    И всеки сериозен психиатър ще го потвърди.

    Коментиран от #21

    20:20 13.08.2025

  • 9 Злобното Джуджи

    2 11 Отговор
    Paша да си гледа работата и чукчите в Аляска.
    Сега звучи като виц, но преди Четири Года половин България се редеше на Дунав мост да чака руснаците !!!
    Уви руснаците и Русия пак ни излъгаха типично па pyccки. Вече няма Русия, Альоша и Моча си заминаха, а да чакаш руската армия на Дунав мост е като от умрел писмо. Безспорно украинците разказаха матушката на Матушката и я превърнаха в хленчеща, немощна Бабушка 😁👍

    Коментиран от #11

    20:20 13.08.2025

  • 10 да питам

    3 9 Отговор
    някой да каже, коя година ще бъдат постигнати целите на СВО, примерно след 20год. ще стане ли ?

    Коментиран от #20

    20:21 13.08.2025

  • 11 Тео

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Злобното Джуджи":

    С зелена рецепта ли са ти хапчетата или си на по-тежка терапия?

    20:24 13.08.2025

  • 12 Българин

    5 1 Отговор
    От тука нататъка ивропка само ще слуша и ще изпълнява, тъй като Русия ще се грижи за сигурността и! Разбира се, всички нцисти ще бъдат безусловона утилизирани в най кратки срокове, без значение къде се намират! Тия нашъе, дето събаряха паметници и рушаха, да си правят сметката, защо за престъпление срещу човечеството няма нито давност, нито защита!

    20:25 13.08.2025

  • 13 Ех ех

    1 0 Отговор
    Ех. Като сееш вятър ще жънеш бури. Тебе пък кой те закача, не дърпай дявола за опашката

    20:29 13.08.2025

  • 14 Хм...

    3 0 Отговор
    Или пАляците ще си седнат рЕзко на зaдниka, или ще ядат дървото по пълна програма. Защото лиготийте на Путин за братския украински народ повече няма да се повторят. Галенето с перце приключва в 4о4, други такива късметлии не съществуват. Следващите желаещи ще бъдат приключени бързо и максимално брутално.

    20:29 13.08.2025

  • 15 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    0 4 Отговор
    Z-пропагандистите вече са притеснени от работата на "Азов" в Покровско направление. Кремълският пропагандист от Украйна Анатолий Шарий докладва за успех на "азовци" в това направление.
    На видео са вече пленените руски ватенки, които са напреднали до 15 км навътре в позициите на ВСУ в района на Покровск. Останалите са ликвидирани

    20:30 13.08.2025

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    СЕКЮРИТИ АЛЕРТ
    ....
    АМЕРИКАНСКИЯ МИ СОФТУЕР ПРОИЗВЕДЕН ОТ МОСАД В ИЗРАЕЛ
    МИ КАЗВА ЧЕ ДИР БГ И ФАКТИ СЕ ОПИТВАТ
    ДА МИ ИНСТАЛИРАТ МАЛИШИЪС ДЖАВА СКРИПТ
    .....
    И ПОНЕЖЕ СОФТУЕРА МИ Е АМЕРИКАНСКИ, ЯВНО
    НЕ Е АМЕРИКАНСКИ ШПИОНИН ПОНЕЖЕ АКО БЕШЕ
    АМЕРИКАНСКИ ЩЕШЕ ДА ГО ПУСНЕ ДА МИНЕ
    ....
    УКРАИНЦИТЕ МИНИРАТ БГ НЕТ
    .... КЪДЕ Е ДАНС ?

    20:33 13.08.2025

  • 17 Баце,

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Попов":

    Как се справяш с когнитивния дисонанс? Лека синтетика? Водка? Поредната смяна на пола?

    20:34 13.08.2025

  • 18 И още нещо

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Попов":

    (6) загубата на огромен финансов ресурс. Русия плати много жестока цена,загуби над 1 трилион долара за войната, а не постигна нищо различно от това, което имаше 2014. -контрол над Крим, Донецк и Луганск.
    И най-важното е
    (7) Русия всъщност се отказа от целите на СВО. Някой да е чул да се говори за сваляне на Киевски режим и Демилитаризация. Не.
    Признанието на Русия, че не е в състояние да изпълни тези цели, всъщност е най-голямото унижение и загуба за Русия.

    20:34 13.08.2025

  • 19 Много ясно, че ще иска Русия

    1 0 Отговор
    Вие сте военнолюбци фашисти. НАТО е агресивен и вреден съюз за света, обслужващ САЩ.

    20:35 13.08.2025

  • 20 Ту Тууу 🥳

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "да питам":

    Питам AI от шест месеца за това.
    От начало каза 89 години, след седмица увеличи на 93 години ... стигна до 264 години, а от един месец ми отговаря :
    "Питай нещо реално", "Стига ме пита глупости" ..

    20:36 13.08.2025

  • 21 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Възpожденец 🇧🇬":

    изплували подводницата Курск, руснаците бяха казали че 200 човека екипаж били оцелели ?

    20:36 13.08.2025

