Туск: Русия иска преговори за ограничаване на присъствието на НАТО в Полша

Русия настоява темата за намаляване на присъствието на войските на НАТО да бъде част от всички разговори за бъдещето на Украйна, заяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.
„През последните няколко дни чуваме, че руснаците много биха искали да включат в дискусиите за бъдещето на Украйна и въпроса за намаляване на присъствието на НАТО, например в Полша“, каза Туск.
Той подчерта значението на силната международна коалиция: „Ето защо е толкова важно да изградим мощен и обединен съюз както спрямо Русия, така и спрямо другите ни партньори, включително Съединените щати.“
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тео
20:13 13.08.2025
2 Отрезвяващ
20:13 13.08.2025
3 Реалист
20:14 13.08.2025
4 Хаха
20:15 13.08.2025
5 Попов
(1) Започни преговорите максималистично, като поискаш нещо, което никога не е било твое.
(2) Използвай заплахи, шантаж и изнудване, за да увеличиш натиска.
(3) Продължавай преговорите колкото дълго е нужно - все някога Западът ще се огъне и нещо ще даде те да приключат.
Тази среща ще играе “много искащ мир, но Украйна не желае”, така че натискът на Тръмп да отиде пак към Украйна.
Реално обаче, има 5 фактора, заради които Путин не може да спре войната:
(1) неизбежната обществена равносметка какво е постигнато за близо 4 години и над милион жертви - в пакет със загубата на влияние по почти всички други граници.
(2) как да бъде управлявана завръщащата се армия от Украйна и натрупаното огромно напрежение
(3) как да бъде управлявано недоволството в близките му кръгове - между загубилите и спечелелите от войната
(4) какво да прави с вече военната икономика - обратният път към нормална икономика в условията на санкции е невъзможен и оттам - контролиране на социалното недоволство.
(5) дори САЩ да му обещае вдигане на санкциите, то тежките санкции са от Европа, а тя няма да ги вдигне, докато Украйна не получи справедлив мир, който пък Путин не може да си позволи.
Затова Аляска ще остане по-скоро като позор за САЩ, защото няма как да донесе мир.
Впрочем, както бе и Мюнхен за Запада през 1938 г.
Коментиран от #17, #18
20:16 13.08.2025
6 Тия хиени
Чули били. Шубе ги подгонило. Гузен негонен бяга.
20:17 13.08.2025
7 Факт.
20:18 13.08.2025
8 Възpожденец 🇧🇬
Нищожеcтвото се усмихна дебилно и най-спокойно ухилен отговори:
- Она утонула.
Това влечyго е тотално лишено от емпатия, от способност да изпитва състрадание или вина спрямо други човешки създания.
Това е псиxопат.
И всеки сериозен психиатър ще го потвърди.
Коментиран от #21
20:20 13.08.2025
9 Злобното Джуджи
Сега звучи като виц, но преди Четири Года половин България се редеше на Дунав мост да чака руснаците !!!
Уви руснаците и Русия пак ни излъгаха типично па pyccки. Вече няма Русия, Альоша и Моча си заминаха, а да чакаш руската армия на Дунав мост е като от умрел писмо. Безспорно украинците разказаха матушката на Матушката и я превърнаха в хленчеща, немощна Бабушка 😁👍
Коментиран от #11
20:20 13.08.2025
10 да питам
Коментиран от #20
20:21 13.08.2025
11 Тео
До коментар #9 от "Злобното Джуджи":С зелена рецепта ли са ти хапчетата или си на по-тежка терапия?
20:24 13.08.2025
12 Българин
20:25 13.08.2025
13 Ех ех
20:29 13.08.2025
14 Хм...
20:29 13.08.2025
15 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
На видео са вече пленените руски ватенки, които са напреднали до 15 км навътре в позициите на ВСУ в района на Покровск. Останалите са ликвидирани
20:30 13.08.2025
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
АМЕРИКАНСКИЯ МИ СОФТУЕР ПРОИЗВЕДЕН ОТ МОСАД В ИЗРАЕЛ
МИ КАЗВА ЧЕ ДИР БГ И ФАКТИ СЕ ОПИТВАТ
ДА МИ ИНСТАЛИРАТ МАЛИШИЪС ДЖАВА СКРИПТ
.....
И ПОНЕЖЕ СОФТУЕРА МИ Е АМЕРИКАНСКИ, ЯВНО
НЕ Е АМЕРИКАНСКИ ШПИОНИН ПОНЕЖЕ АКО БЕШЕ
АМЕРИКАНСКИ ЩЕШЕ ДА ГО ПУСНЕ ДА МИНЕ
....
УКРАИНЦИТЕ МИНИРАТ БГ НЕТ
.... КЪДЕ Е ДАНС ?
20:33 13.08.2025
17 Баце,
До коментар #5 от "Попов":Как се справяш с когнитивния дисонанс? Лека синтетика? Водка? Поредната смяна на пола?
20:34 13.08.2025
18 И още нещо
До коментар #5 от "Попов":(6) загубата на огромен финансов ресурс. Русия плати много жестока цена,загуби над 1 трилион долара за войната, а не постигна нищо различно от това, което имаше 2014. -контрол над Крим, Донецк и Луганск.
И най-важното е
(7) Русия всъщност се отказа от целите на СВО. Някой да е чул да се говори за сваляне на Киевски режим и Демилитаризация. Не.
Признанието на Русия, че не е в състояние да изпълни тези цели, всъщност е най-голямото унижение и загуба за Русия.
20:34 13.08.2025
19 Много ясно, че ще иска Русия
20:35 13.08.2025
20 Ту Тууу 🥳
До коментар #10 от "да питам":Питам AI от шест месеца за това.
От начало каза 89 години, след седмица увеличи на 93 години ... стигна до 264 години, а от един месец ми отговаря :
"Питай нещо реално", "Стига ме пита глупости" ..
20:36 13.08.2025
21 да питам
До коментар #8 от "Възpожденец 🇧🇬":изплували подводницата Курск, руснаците бяха казали че 200 човека екипаж били оцелели ?
20:36 13.08.2025