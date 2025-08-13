Туск: Русия иска преговори за ограничаване на присъствието на НАТО в Полша

Русия настоява темата за намаляване на присъствието на войските на НАТО да бъде част от всички разговори за бъдещето на Украйна, заяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

„През последните няколко дни чуваме, че руснаците много биха искали да включат в дискусиите за бъдещето на Украйна и въпроса за намаляване на присъствието на НАТО, например в Полша“, каза Туск.

Той подчерта значението на силната международна коалиция: „Ето защо е толкова важно да изградим мощен и обединен съюз както спрямо Русия, така и спрямо другите ни партньори, включително Съединените щати.“