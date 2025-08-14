ISW: Кремъл запазва безкомпромисните си цели в Украйна преди срещата в Аляска

Руските официални лица потвърдиха, че целите на Русия в Украйна остават непроменени преди срещата на върха в Аляска на 15 август, показвайки липса на интерес към сериозни мирни преговори. Това съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

По оценка на ISW, Кремъл използва форума, за да представи Русия като глобална сила, равна на САЩ, и да позиционира президента Владимир Путин наравно с американския лидер Доналд Тръмп. От администрацията на Тръмп обявиха, че няма да се договарят за мир в Украйна без незабавно прекратяване на огъня и официално участие на Киев в процеса.

Още новини от Украйна

На 13 август Тръмп проведе виртуална среща с избрани европейски лидери и украинския президент Володимир Зеленски като подготовка за срещата си с Путин в Аляска. Американският президент повтори, че САЩ са готови да съдействат за бъдещи преговори, но предупреди, че Русия ще понесе „много тежки последствия“, ако не прояви сериозна готовност за мирен процес.

Заместник-директорът на отдела за информация и преса на руското външно министерство Алексей Фадеев заяви, че позицията на Москва е непроменена спрямо речта на Путин от 14 юни 2024 г. Тогава руският лидер очерта безкомпромисни условия за „мир“ пълно оттегляне на Украйна от Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област (включително райони извън руския контрол), демилитаризация, „денацификация“ и бъдеща неутралност на страната.

ISW отбелязва, че Русия подготвя нови настъпателни операции в приоритетни сектори на фронта, включително в Херсонска област, както и възобновяване на удари с дронове с голям обсег срещу украински тилови райони. Руските позиции изток и североизток от Добропиля остават нестабилни, а проникванията в района са ограничени и се извършват от пехотни саботажни и разузнавателни групи.

Същевременно украинските сили напредват в северната част на Харковска област, западната част на Запорожка област и в районите на Лиман и Торецк, докато руските части регистрират напредък в северната част на Сумска област и близо до Торецк.

Кремъл вероятно използва и предстоящите съвместни руско-беларуските учения „Запад-2025“ за засилване на ядрения шантаж в навечерието на срещата в Аляска.