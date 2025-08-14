Новини
ISW: Кремъл запазва безкомпромисните си цели в Украйна преди срещата в Аляска
  Тема: Украйна

ISW: Кремъл запазва безкомпромисните си цели в Украйна преди срещата в Аляска

14 Август, 2025 08:30 880 42

Москва използва форума, за да се представи като равноправна на САЩ сила, но не показва готовност за реални мирни преговори

ISW: Кремъл запазва безкомпромисните си цели в Украйна преди срещата в Аляска - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Руските официални лица потвърдиха, че целите на Русия в Украйна остават непроменени преди срещата на върха в Аляска на 15 август, показвайки липса на интерес към сериозни мирни преговори. Това съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

По оценка на ISW, Кремъл използва форума, за да представи Русия като глобална сила, равна на САЩ, и да позиционира президента Владимир Путин наравно с американския лидер Доналд Тръмп. От администрацията на Тръмп обявиха, че няма да се договарят за мир в Украйна без незабавно прекратяване на огъня и официално участие на Киев в процеса.

На 13 август Тръмп проведе виртуална среща с избрани европейски лидери и украинския президент Володимир Зеленски като подготовка за срещата си с Путин в Аляска. Американският президент повтори, че САЩ са готови да съдействат за бъдещи преговори, но предупреди, че Русия ще понесе „много тежки последствия“, ако не прояви сериозна готовност за мирен процес.

Заместник-директорът на отдела за информация и преса на руското външно министерство Алексей Фадеев заяви, че позицията на Москва е непроменена спрямо речта на Путин от 14 юни 2024 г. Тогава руският лидер очерта безкомпромисни условия за „мир“ пълно оттегляне на Украйна от Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област (включително райони извън руския контрол), демилитаризация, „денацификация“ и бъдеща неутралност на страната.

ISW отбелязва, че Русия подготвя нови настъпателни операции в приоритетни сектори на фронта, включително в Херсонска област, както и възобновяване на удари с дронове с голям обсег срещу украински тилови райони. Руските позиции изток и североизток от Добропиля остават нестабилни, а проникванията в района са ограничени и се извършват от пехотни саботажни и разузнавателни групи.

Същевременно украинските сили напредват в северната част на Харковска област, западната част на Запорожка област и в районите на Лиман и Торецк, докато руските части регистрират напредък в северната част на Сумска област и близо до Торецк.

Кремъл вероятно използва и предстоящите съвместни руско-беларуските учения „Запад-2025“ за засилване на ядрения шантаж в навечерието на срещата в Аляска.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия години наред предупреждаваше

    26 10 Отговор
    После даде няколко шанса да се прекрати всичко в началото. Вие искахте война. След като е така, Русия има цели с които като ги изпълни ще елиминира вашите заплахи.

    Коментиран от #5

    08:33 14.08.2025

  • 2 Злобното джудже

    19 8 Отговор
    Никакви компромиси до пълната капитулация
    на киевския режим.

    08:34 14.08.2025

  • 3 Наблюдател

    19 6 Отговор
    Разбира се, че ще ги запазва. Колко пъти ги лъгаха? То Мински споразумения, то Истанбулски и какви ли още не.

    Коментиран от #8

    08:36 14.08.2025

  • 4 Атина Палада

    8 20 Отговор
    Путин отива на крана на Тръмп да му се помоли за Донбас,че 4 година не можа да го превземе

    08:36 14.08.2025

  • 5 русия

    10 24 Отговор

    До коментар #1 от "Русия години наред предупреждаваше":

    през цялата си история е била гладна за чужи ресурси. Това е най-ненаситната, грабителска, жестока и нечовечна нация.

    Коментиран от #7, #13, #15

    08:36 14.08.2025

  • 6 Специална Военна Опсерация

    8 12 Отговор
    Кралят и Царят, ще обвинят Клоуна, за собствените си провали!

    08:37 14.08.2025

  • 7 Русия години наред предупреждаваше

    19 6 Отговор

    До коментар #5 от "русия":

    После даде няколко шанса да се прекрати всичко в началото. Вие искахте война. След като е така, Русия има цели с които като ги изпълни ще елиминира вашите заплахи.

    Коментиран от #11

    08:37 14.08.2025

  • 8 Стига

    10 26 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    с тези глупави опорки за Мински споразумения! До там нямаше да се стигне ако русия и руснаците бяха нормални хора. Това са ненаситни зверове.

    Коментиран от #17

    08:38 14.08.2025

  • 9 Последния Софиянец

    8 20 Отговор
    истината е обаче,че от руснака войник не става

    Коментиран от #23

    08:38 14.08.2025

  • 10 Коста

    19 9 Отговор
    Евалата! Путин е железен.

    Коментиран от #14, #25

    08:38 14.08.2025

  • 11 Всико

    7 20 Отговор

    До коментар #7 от "Русия години наред предупреждаваше":

    това е подготовка за поредната гнусна руск агресия.

    Коментиран от #16

    08:39 14.08.2025

  • 12 Механик

    4 18 Отговор
    Утре ще превземем Киев.Ще,ще!;Ако не за два дня за три дня.С парадните униформи в Арматите!
    Победа!
    ЩЕ

    08:41 14.08.2025

  • 13 Коста

    21 3 Отговор

    До коментар #5 от "русия":

    Мдааа, Русия изптрепа индианците. Колонизира Африка, Азия и Америка, източи им богатствата, някои източва и сега, вкл и в България. Русия продаде милиони негри роби от Африка... Все Русия

    Коментиран от #18

    08:43 14.08.2025

  • 14 бебето

    3 7 Отговор

    До коментар #10 от "Коста":

    От толкова много ботокс е като гумен

    Коментиран от #33

    08:43 14.08.2025

  • 15 пешо

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "русия":

    от коя лудница те изпуснаха

    08:43 14.08.2025

  • 16 Агресията видно е от запада

    5 6 Отговор

    До коментар #11 от "Всико":

    Ти си живото доказателство с лъжи и пропаганда срещу Русия.

    Коментиран от #21

    08:43 14.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 пешо

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "Коста":

    даже и две атомни бомби пусна

    08:45 14.08.2025

  • 19 Я пък тоя

    5 2 Отговор
    "представи като равноправна на САЩ"

    Че не са ли всички държави равноправни?
    Или едни са с права,а другите не съвсем.
    Да им имам правото!

    08:46 14.08.2025

  • 20 Злобния Джендър

    5 3 Отговор
    С тази инфлация не насмогвам да си изкарам центовете. Много трябва да плюя и коментирам, белким се харесам на сатанинската секта и ми купят тоя вибра тор най накрая.

    08:46 14.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 пешо

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "доктор":

    по себе ли съдиш

    08:46 14.08.2025

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Ти да видиш.Според тебе укробандерете са предали 20% от территорията си на хора ,не ставащи за воиници?!То ест ,украинскатп супер армия ,въоръжена със супероръжието на НАТО ,губи от хора които не стават за воиници?! А браво бе,признах тъ,хахахах

    08:47 14.08.2025

  • 24 Кривоверен алкаш

    3 8 Отговор
    ..сила равна на САЩ...е няма как да стане на настоящият етап...някъде в бъдещето може,при промяна в мисленето на Кремъл.

    08:47 14.08.2025

  • 25 Специална Военна Опсерация

    4 9 Отговор

    До коментар #10 от "Коста":

    Ако Путин беше това, за което претендира, отдавна щеше да си прави някое друго парадче в Киев и рижавият
    изобщо нямаше да е фактор!
    А сега се влачи , по корем, пред американците, за да го отърват от украинците!

    Коментиран от #30, #32

    08:48 14.08.2025

  • 26 БОЛЕН ЦЕНТАК

    8 1 Отговор
    Победителят няма причина да променя условията си.

    08:49 14.08.2025

  • 27 Агресията видно е от запада

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "Руснакът е мръ$но противно животно":

    Ти си живото доказателство с лъжи и пропаганда срещу Русия.

    08:50 14.08.2025

  • 28 Я пък тоя

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Руснакът е мръ$но противно животно":

    Виждал ли си войник с пералня на гърба?

    08:51 14.08.2025

  • 29 оня с кола

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Руснакът е мръ$но противно животно":

    Само един сап зад врата е достатъчен,да спреш завинаги да бълваш мръсотия .

    08:52 14.08.2025

  • 30 Браво на Путин

    9 1 Отговор

    До коментар #25 от "Специална Военна Опсерация":

    Щом изкарват глупачета по форумите, значи Путин отново смачка фашисткият запад.

    08:52 14.08.2025

  • 31 Артилерист

    7 0 Отговор
    Русия е авангард на незападния свят. Тя е в челото на разрушаване досегашния хегемонистичен ред на западняците. Затова е тази война, която водят западняците, начело със САЩ, чрез украинците.

    08:53 14.08.2025

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Специална Военна Опсерация":

    Виж ,човек ,вместо да ни рекламираш Запека си като Специална военна обсирация,просто сё запиши -ЗАПЕК.Ходи на лекар и го лекувай,не го рекламирай

    08:53 14.08.2025

  • 33 пиночет

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "бебето":

    Ще ходим ли в събота на концерт на Дончо Корлеони в подлеза на Централна Гара ,да ни посвири на вълшебна флейта ?Резервирал съм 2билета ,по 5лв бройката .

    08:55 14.08.2025

  • 34 ФАШИЗМА НЕ Е НА МОДА

    4 0 Отговор
    ДЕНАЦИФИКАЦИЯ първо в Бандерия, а после и в други държави.

    08:57 14.08.2025

  • 35 Блез Паскал

    4 0 Отговор
    Кремъл е Победител!
    Винаги Победителите Поставят - Диктуват Условията!
    Четете Историята на Света и се Образовайте!

    Коментиран от #37

    08:57 14.08.2025

  • 36 Атина Палада

    1 1 Отговор
    Зимъска когато сняг забръска ,ник Механик, затлачения ми ауспух ще излъска .

    08:58 14.08.2025

  • 37 Прав сте!

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Блез Паскал":

    Все едно Хитлер да поставя условия на
    Сталин, Чърчил и Рузвелт
    в края на Втората Световна война!

    08:59 14.08.2025

  • 38 БОРИС ДЖОНСЪН

    2 0 Отговор
    Ама как само ги излъгах тези окраинци да започнат тази война. Чак ми е кеф.

    08:59 14.08.2025

  • 39 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    2 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    09:00 14.08.2025

  • 40 А какви бяха Минските?

    1 1 Отговор
    След като 404 обяви АТО (кървавия пастор Турчинов) срещу собствените си граждани.
    -Запазване целостта на 404
    -Признаване правото на Донбас на самостоятелност
    -Признаване правото на руснаците в 404 да говорят на руски
    -Признаване правото на свобода на религийте

    И защо "ручахте жабетата"?
    Сърбайте си попарата .......
    Лошото е, че и ние сме в кюпа. Пак на грешната страна. И пак заради политиците.
    Ще се появи ли в нашта страна политик който да държи за България?

    09:05 14.08.2025

  • 41 Закономерно

    1 2 Отговор
    Бункерният плъх няма друг избор освен да продължи войната до края на жалкия си животец. Няма никакъв шанс да се изпълнят целите на "СВО"... Как ще се оправдаят тези близо 1 милион убити и осакатени руснаци? Само присвояването (кражбата) на окупираните територии може донякъде да измие позора от немощта на руските фашисти в Украйна...

    09:08 14.08.2025

  • 42 Дедо ви...

    1 0 Отговор
    Ами още по хубавото на това е че ги постига!!!

    09:08 14.08.2025