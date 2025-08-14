Новини
ФСБ: Руски удари унищожили четири украински завода за ракети „Сапсан“
  Тема: Украйна

ФСБ: Руски удари унищожили четири украински завода за ракети „Сапсан“

14 Август, 2025 09:30

Москва твърди, че щетите за украинския ВПК са „колосални“, Киев засега не коментира

ФСБ: Руски удари унищожили четири украински завода за ракети „Сапсан“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) заяви, че по нейна информация руските военни са поразили четири предприятия за производство на балистични ракети „Сапсан“ два в Днепропетровска и два в Сумска област на Украйна, съобщава Би Би Си, предава News.bg.

„Щетите за украинския военно-промишлен комплекс от проведената операция са колосални и несравними с щетите за Русия от операцията „Паяжина“ на Главното разузнавателно управление на Украйна“, се посочва в изявление на ФСБ, цитирано от руски медии.

Не се уточнява кога са извършени ударите, а украинските власти засега не са коментирали твърденията.

Балистичните ракети „Сапсан“ имат обсег на действие до 500-700 километра. В изявлението на ФСБ се прави препратка към операция „Паяжина“ от 1 юни, при която украинските спецслужби атакуваха четири руски авиобази с FPV дронове. По данни на СБУ тогава бяха унищожени или извадени от строя до 41 стратегически самолета.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    88 79 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    Коментиран от #10, #33, #41

    09:33 14.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 РуZки

    66 70 Отговор
    Блянове,то такива ракети още няма те ударили заводите

    Коментиран от #11, #12, #22, #26, #47, #55

    09:34 14.08.2025

  • 4 Борисов

    46 8 Отговор
    Да вади снимката с Путин и кученцето!

    09:35 14.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 РУСИЯ РАЗСИПА ГАДНИТЕ ФАШИСТИ ..........

    54 8 Отговор
    СЕГА ТЕ КАК ЩЕ ПОБЕДЯТ ?

    09:35 14.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ъхъъъъ

    53 5 Отговор
    Еееее,не свършиха ли тези летящи руски лопати

    09:36 14.08.2025

  • 10 Браво!

    53 7 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Отново Мощен юмрук в зурлите на Нацистите-Фашисти от НАТО

    09:37 14.08.2025

  • 11 Георги

    26 5 Отговор

    До коментар #3 от "РуZки":

    явно няма и да има

    09:37 14.08.2025

  • 12 бай Ставри

    31 4 Отговор

    До коментар #3 от "РуZки":

    Е вече, няма и да има.

    09:38 14.08.2025

  • 13 Колеблив

    52 7 Отговор
    Чудя се защо така намразихме евроатлантическите лицемерни ценности. Ми нали уж свобода, демокрация, пазарна икономика, просперитет, пътувания................Ха кажете де?

    Коментиран от #15, #25, #52

    09:39 14.08.2025

  • 14 Куцото добиче

    9 13 Отговор
    Несъкрушимая и легендарная, в боях познала радост побед !

    Коментиран от #48

    09:40 14.08.2025

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    47 4 Отговор

    До коментар #13 от "Колеблив":

    А днешна България, която "била по-богата и благоденстваща" от народната република, както гласи актуалната пропаганда няма пари за една подводница 2/3 употреба!

    Коментиран от #27, #43

    09:42 14.08.2025

  • 16 Браво на Русия

    44 7 Отговор
    Фашисткият режим в Украйна трябва да се унищожи и повече украинците да не допускат такава грешка.

    09:44 14.08.2025

  • 17 Демилитаризация

    34 4 Отговор
    И Денацификация. Нали помните?

    09:44 14.08.2025

  • 18 Браво на Русия !

    39 5 Отговор
    Колективното НАТО гледа като теле в железница !

    09:46 14.08.2025

  • 19 Ами,това е добре

    34 4 Отговор
    Действали са точно!!!

    09:47 14.08.2025

  • 20 И Киев е Руски

    31 5 Отговор
    ЧУДЕСНО

    09:47 14.08.2025

  • 21 ZА ПО БЕ ДУ!

    21 5 Отговор
    ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
    ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
    г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДУ...!

    09:48 14.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    26 3 Отговор
    Тя половин Украина със сигурност е доброволно агент на ФСБ,щото са руснаци по природа,а повечето от другата половина ще пее за да си връща на бандерите за убитите родники.Така че в Уклайна кучешка колиба не могат да построят без да научи ФСБ то.И после- голям бууууууум,хааххахх

    09:49 14.08.2025

  • 25 По зле от бай Тошо

    28 4 Отговор

    До коментар #13 от "Колеблив":

    Спускат ти от Брюксел какво да правиш и изпълняваш. Точно като в концлагер а и парите се обезценяват..
    Виждаш че грешат но референдуш никой не ти дава. Управляват те мутри които те заблуждават а информационно обслужване ги преисбира.

    09:50 14.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ама ,купи самолети,нали?

    09:51 14.08.2025

  • 28 Хаха

    8 26 Отговор
    Малко кремълска пропаганда преди Путин да отиде на килимчето при Тръмп.

    Коментиран от #40

    09:51 14.08.2025

  • 29 Лечител

    26 26 Отговор
    Някоя снимчица да бяха изфабрикували поне кремълските мaлoyмници. 😂

    09:52 14.08.2025

  • 30 Да бе да

    18 14 Отговор
    Заводите за ракети Сапсан не се намират в Украйна.

    09:53 14.08.2025

  • 31 Колко са избитите нацисти?

    14 5 Отговор
    Зеленски няма ли да "посочи" и да "заяви" ? А?

    Коментиран от #56

    09:53 14.08.2025

  • 32 ВИС-2 Застраховател

    1 16 Отговор
    Наближава печална дата.
    На 25 април подъл изстрел прекъсна живота на нашия шеф Георги Илиев - Главния. 20 години без Главния.. 😔😔😔

    Лека му пръст!

    09:53 14.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 На мен ми харесва камионът от снимките

    5 7 Отговор
    С такива, обороъдвани с газови бутилки за пропан - бутан тук смъкват дървен материал от сечищата.

    09:53 14.08.2025

  • 35 Тази новина

    3 13 Отговор
    само факти я препечатва.... чист четирихиляднически материал.

    09:54 14.08.2025

  • 36 Как

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "То и трети пол няма":

    В коя, в стата ти

    09:57 14.08.2025

  • 37 Добра

    5 13 Отговор
    Партенка за нашите капеи ,цял ден це се радват ,а довечера ще се осъзнаят ,че са ги изпарзаляли

    09:59 14.08.2025

  • 38 az СВО Победа80

    15 4 Отговор
    Накратко ударени са четири обекта в Сумска и Днепропетровска области:

    - Павлоградски химически завод. Произвеждал е и е съхранявал твърдо гориво за „Сапсан“, а също така е произвеждал снаряди, малки авиационни бомби и термобарични заряди;

    - Павлоградски механичен завод. Сглобявал е ракети, двигателни системи, системи за управление и бойни глави за „Сапсан“;

    - Шосткински държавен завод „Звезда“, където са се произвеждали барут и бойни глави;

    - Шосткински научноизследователски институт за химически продукти, където е произвеждано ракетно гориво за огнехвъргачни системи и са разработвани нови видове барут.

    Резултатът от операция "Паяжина" е:
    Унищожени/повредени 5броя Ту-95 и 4 броя Ту-22М3

    Коментиран от #54

    09:59 14.08.2025

  • 39 Тук

    5 15 Отговор
    ударението е върху " по нейна информация " и сам Факти пускат поредната партенка на Кремъл. Също като " освобождаването " на Покровск , Часов Яр и " големия пробив на фронта ", за който Факти пак тръбяха преди месец- два! Верваме, верваме!

    10:01 14.08.2025

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 2 Отговор

    До коментар #28 от "Хаха":

    Чакай и аз да питам.
    Чий е Крим?
    Ко стана с кафе то в Крим,наркомана кога го пи?
    Ко стана с моста?
    Ко стана с контрнаступа?
    Ко стана с бомбардировките на Москва?
    Стигнаха ли вече бандерите до Москва?
    А границите от 1991?
    А границите от 2014?
    Е поне от 2022,а?
    Чий е Курск?

    10:01 14.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 2 Отговор
    Щом Кииф не коментира значи отново им е пълна устата със семе

    10:12 14.08.2025

  • 43 стоян георгиев

    13 1 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Съвременна България не може да осигури вода на областния град Плевен.

    Коментиран от #45

    10:17 14.08.2025

  • 44 стоян георгиев

    3 12 Отговор
    Дроновете обаче продължават да летят докато руските самолети не.та Русия от години може да обстрелва цяла Украйна и въпреки това украинското военно производство само се увеличава.ппдобни новини обикновенно са за вътрешна руска употреба ,но странно защо ни заливат с тях ?

    10:22 14.08.2025

  • 45 стоян георгиев

    1 9 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    Нямаш.ли си име? Що пишеш с моето?Плевен няма вода от времето на соца.тогава беше ли благодарен?

    10:23 14.08.2025

  • 46 Я пък тоя

    10 2 Отговор
    " Киев засега не коментира"
    Нека осъзнаят какво им се случва.
    След три дена ще коментират.

    10:26 14.08.2025

  • 47 ВЪН €вро-дж€н дърит€!

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "РуZки":

    КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?

    ИМА НЯКАКЪВ ГОЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?

    10:36 14.08.2025

  • 48 ТОЧНО ТАКА...!

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "Куцото добиче":

    Несъкрушимая и легендарная,вече три години громи цялото НАТО и ЕС...!

    10:36 14.08.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 А ТАКААА

    0 0 Отговор
    И ся ко праим...

    10:44 14.08.2025

  • 51 Пакя

    0 0 Отговор
    П4чаврите коупват яко :)

    10:45 14.08.2025

  • 52 бай Даньо...

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Колеблив":

    Ами както се врътнат мисирките с пропагандата си,... натам сме и ние

    10:47 14.08.2025

  • 53 Урсулиците:

    1 0 Отговор
    Лют екшън в Банско - пиян Украинец прати в болница двама полицаи!
    Джигитът Укра е мина с колата си през крака на единия от полицаите и блъска другият полицай.
    "Нисан", е управляван от 25-годишния Украинец Олександър Г.
    Украта първоначално забавя и дава знак, че ще спре,
    но точно пред униформения Кирил М. внезапно натиска газта.

    10:56 14.08.2025

  • 54 накратко лъжеш яко

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "az СВО Победа80":

    Украинците не са тъпи да сглобяват ракети в открити заводи! Голям напън за корумпираната непобедима руска армия съставена от крепостни .

    10:59 14.08.2025

  • 55 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "РуZки":

    Важното е там нещо да се удря, за да се умиляват пияниците

    11:01 14.08.2025

  • 56 избитите руски нацисти минаха милион

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Колко са избитите нацисти?":

    путин е тотален убиец на мъже от съюзните републики на РФ!!!

    11:03 14.08.2025

