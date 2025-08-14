ФСБ: Руски удари унищожили четири украински завода за ракети „Сапсан“

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) заяви, че по нейна информация руските военни са поразили четири предприятия за производство на балистични ракети „Сапсан“ два в Днепропетровска и два в Сумска област на Украйна, съобщава Би Би Си, предава News.bg.
„Щетите за украинския военно-промишлен комплекс от проведената операция са колосални и несравними с щетите за Русия от операцията „Паяжина“ на Главното разузнавателно управление на Украйна“, се посочва в изявление на ФСБ, цитирано от руски медии.
Не се уточнява кога са извършени ударите, а украинските власти засега не са коментирали твърденията.
Балистичните ракети „Сапсан“ имат обсег на действие до 500-700 километра. В изявлението на ФСБ се прави препратка към операция „Паяжина“ от 1 юни, при която украинските спецслужби атакуваха четири руски авиобази с FPV дронове. По данни на СБУ тогава бяха унищожени или извадени от строя до 41 стратегически самолета.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #10, #33, #41
09:33 14.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 РуZки
Коментиран от #11, #12, #22, #26, #47, #55
09:34 14.08.2025
4 Борисов
09:35 14.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 РУСИЯ РАЗСИПА ГАДНИТЕ ФАШИСТИ ..........
09:35 14.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ъхъъъъ
09:36 14.08.2025
10 Браво!
До коментар #1 от "оня с коня":Отново Мощен юмрук в зурлите на Нацистите-Фашисти от НАТО
09:37 14.08.2025
11 Георги
До коментар #3 от "РуZки":явно няма и да има
09:37 14.08.2025
12 бай Ставри
До коментар #3 от "РуZки":Е вече, няма и да има.
09:38 14.08.2025
13 Колеблив
Коментиран от #15, #25, #52
09:39 14.08.2025
14 Куцото добиче
Коментиран от #48
09:40 14.08.2025
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #13 от "Колеблив":А днешна България, която "била по-богата и благоденстваща" от народната република, както гласи актуалната пропаганда няма пари за една подводница 2/3 употреба!
Коментиран от #27, #43
09:42 14.08.2025
16 Браво на Русия
09:44 14.08.2025
17 Демилитаризация
09:44 14.08.2025
18 Браво на Русия !
09:46 14.08.2025
19 Ами,това е добре
09:47 14.08.2025
20 И Киев е Руски
09:47 14.08.2025
21 ZА ПО БЕ ДУ!
ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДУ...!
09:48 14.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
09:49 14.08.2025
25 По зле от бай Тошо
До коментар #13 от "Колеблив":Спускат ти от Брюксел какво да правиш и изпълняваш. Точно като в концлагер а и парите се обезценяват..
Виждаш че грешат но референдуш никой не ти дава. Управляват те мутри които те заблуждават а информационно обслужване ги преисбира.
09:50 14.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ама ,купи самолети,нали?
09:51 14.08.2025
28 Хаха
Коментиран от #40
09:51 14.08.2025
29 Лечител
09:52 14.08.2025
30 Да бе да
09:53 14.08.2025
31 Колко са избитите нацисти?
Коментиран от #56
09:53 14.08.2025
32 ВИС-2 Застраховател
На 25 април подъл изстрел прекъсна живота на нашия шеф Георги Илиев - Главния. 20 години без Главния.. 😔😔😔
Лека му пръст!
09:53 14.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 На мен ми харесва камионът от снимките
09:53 14.08.2025
35 Тази новина
09:54 14.08.2025
36 Как
До коментар #26 от "То и трети пол няма":В коя, в стата ти
09:57 14.08.2025
37 Добра
09:59 14.08.2025
38 az СВО Победа80
- Павлоградски химически завод. Произвеждал е и е съхранявал твърдо гориво за „Сапсан“, а също така е произвеждал снаряди, малки авиационни бомби и термобарични заряди;
- Павлоградски механичен завод. Сглобявал е ракети, двигателни системи, системи за управление и бойни глави за „Сапсан“;
- Шосткински държавен завод „Звезда“, където са се произвеждали барут и бойни глави;
- Шосткински научноизследователски институт за химически продукти, където е произвеждано ракетно гориво за огнехвъргачни системи и са разработвани нови видове барут.
Резултатът от операция "Паяжина" е:
Унищожени/повредени 5броя Ту-95 и 4 броя Ту-22М3
Коментиран от #54
09:59 14.08.2025
39 Тук
10:01 14.08.2025
40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Хаха":Чакай и аз да питам.
Чий е Крим?
Ко стана с кафе то в Крим,наркомана кога го пи?
Ко стана с моста?
Ко стана с контрнаступа?
Ко стана с бомбардировките на Москва?
Стигнаха ли вече бандерите до Москва?
А границите от 1991?
А границите от 2014?
Е поне от 2022,а?
Чий е Курск?
10:01 14.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:12 14.08.2025
43 стоян георгиев
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Съвременна България не може да осигури вода на областния град Плевен.
Коментиран от #45
10:17 14.08.2025
44 стоян георгиев
10:22 14.08.2025
45 стоян георгиев
До коментар #43 от "стоян георгиев":Нямаш.ли си име? Що пишеш с моето?Плевен няма вода от времето на соца.тогава беше ли благодарен?
10:23 14.08.2025
46 Я пък тоя
Нека осъзнаят какво им се случва.
След три дена ще коментират.
10:26 14.08.2025
47 ВЪН €вро-дж€н дърит€!
До коментар #3 от "РуZки":КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
ИМА НЯКАКЪВ ГОЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?
10:36 14.08.2025
48 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #14 от "Куцото добиче":Несъкрушимая и легендарная,вече три години громи цялото НАТО и ЕС...!
10:36 14.08.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 А ТАКААА
10:44 14.08.2025
51 Пакя
10:45 14.08.2025
52 бай Даньо...
До коментар #13 от "Колеблив":Ами както се врътнат мисирките с пропагандата си,... натам сме и ние
10:47 14.08.2025
53 Урсулиците:
Джигитът Укра е мина с колата си през крака на единия от полицаите и блъска другият полицай.
"Нисан", е управляван от 25-годишния Украинец Олександър Г.
Украта първоначално забавя и дава знак, че ще спре,
но точно пред униформения Кирил М. внезапно натиска газта.
10:56 14.08.2025
54 накратко лъжеш яко
До коментар #38 от "az СВО Победа80":Украинците не са тъпи да сглобяват ракети в открити заводи! Голям напън за корумпираната непобедима руска армия съставена от крепостни .
10:59 14.08.2025
55 Абе
До коментар #3 от "РуZки":Важното е там нещо да се удря, за да се умиляват пияниците
11:01 14.08.2025
56 избитите руски нацисти минаха милион
До коментар #31 от "Колко са избитите нацисти?":путин е тотален убиец на мъже от съюзните републики на РФ!!!
11:03 14.08.2025