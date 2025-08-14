ФСБ: Руски удари унищожили четири украински завода за ракети „Сапсан“

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) заяви, че по нейна информация руските военни са поразили четири предприятия за производство на балистични ракети „Сапсан“ два в Днепропетровска и два в Сумска област на Украйна, съобщава Би Би Си, предава News.bg.

„Щетите за украинския военно-промишлен комплекс от проведената операция са колосални и несравними с щетите за Русия от операцията „Паяжина“ на Главното разузнавателно управление на Украйна“, се посочва в изявление на ФСБ, цитирано от руски медии.

Не се уточнява кога са извършени ударите, а украинските власти засега не са коментирали твърденията.

Балистичните ракети „Сапсан“ имат обсег на действие до 500-700 километра. В изявлението на ФСБ се прави препратка към операция „Паяжина“ от 1 юни, при която украинските спецслужби атакуваха четири руски авиобази с FPV дронове. По данни на СБУ тогава бяха унищожени или извадени от строя до 41 стратегически самолета.