Новини
Свят »
Азербайджан »
Американски експерт: Мирът между Армения и Азербайджан ще подкопае влиянието на Русия в Кавказ

Американски експерт: Мирът между Армения и Азербайджан ще подкопае влиянието на Русия в Кавказ

14 Август, 2025 10:57 976 64

  • мир-
  • армения-
  • азербайджан-
  • русия-
  • кавказ

Проф. Стефан Брукс приветства постигнатите споразумения между Баку и Вашингтон, включително премахването на ограниченията за военно сътрудничество

Американски експерт: Мирът между Армения и Азербайджан ще подкопае влиянието на Русия в Кавказ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

„За първи път от над 30 години съществува реална възможност за постигане на мир между Армения и Азербайджан, което според мен е изключително значимо събитие“, заяви професор Стефан Брукс от Националния университет по отбрана на САЩ в интервю за азербайджанската агенция АЗЕРТАДЖ , предава БТА.

По думите му, в по-широк геополитически контекст евентуалното спазване на такова споразумение ще бъде поредно доказателство за международната изолация на Русия. „Въпреки традиционно силните връзки между Русия и Армения, включително руското военно присъствие на арменска територия, Армения остана без подкрепа от Москва по време на последния конфликт. Това несъмнено подкопава руското влияние в Кавказ“, подчерта Брукс.

Относно посещението на президента Илхам Алиев във Вашингтон, американският експерт приветства постигнатите споразумения между Азербайджан и САЩ, като акцентира върху премахването на ограниченията за военно сътрудничество между двете държави.

„САЩ вече са сред петте най-големи търговски партньори на Азербайджан, а новото споразумение вероятно ще задълбочи това сътрудничество. То предоставя на САЩ приоритетен достъп до икономически възможности в т.нар. транспортен коридор, който трябва да свърже Нахичеван с останалата част от Азербайджан“, отбеляза Брукс.

Той допълни, че Русия засега почти не е коментирала споразумението, освен с предупреждение срещу „чужда намеса“. Нещо, което според него звучи иронично, имайки предвид руските действия в Грузия и Украйна.


Азербайджан
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И това е много миротворно нали

    12 11 Отговор
    Да се подкопае влиянието на Русия в Кавказ

    Коментиран от #54

    10:59 14.08.2025

  • 2 Какъв мир бе

    17 5 Отговор
    Китай ви каа, че предизвикване нова война в Кавказ. И Китай и Иран са насреща ви.

    11:01 14.08.2025

  • 3 Хмм

    18 8 Отговор
    Путин приветства мирното споразумение между Армения и Азербайджан, писна му да се занимава с техните глупости, защото не Русия има нужда от тях, а те от нея, един след друг депортира азерските олигарси, спря вноса на зеленчуци от Азербайджан, сега арменците и азерите са грижа на САЩ

    11:02 14.08.2025

  • 4 Запада подкрепя

    12 7 Отговор
    Двата най корумпирани режима в Кавказ. И точно това е основната цел: "Да се подкопае влиянието на Русия в Кавказ"

    11:02 14.08.2025

  • 5 Всичко им е цирк

    8 3 Отговор
    "Лидерите" на Азербайджан и Армения подписаха в Белия дом, заедно с Доналд Тръмп, споразумение, което според американския президент ще доведе до вечен мир. Споразумението, което Белият дом нарича мирно споразумение, е по-скоро декларация, че двете страни в Кавказ ще подпишат мирно споразумение в бъдеще. Ключовият проблем е решен
    Едно от исканията беше да се реши въпросът за т. нар. Зангезурски коридор, транспортна връзка между Азербайджан и автономния анклав Нахчиван, който е заобиколен от арменска територия. Армения преди това поиска пълен контрол над коридора, докато Азербайджан поиска свободно преминаване през него.
    САЩ са измислили решение на целия проблем, което означава, че Армения ще отдаде под наем коридора с дължина от четири мили на САЩ, които ще наемат подизпълнители, които да го администрират, казва той.Коридорът вече е наречен „пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“.

    11:04 14.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нов шамар

    10 12 Отговор
    В зурлата на путиню

    11:06 14.08.2025

  • 8 Георги Г.

    15 8 Отговор
    Поставянето на неоконс-марионетката Пашинян начело на Армения доведе до безумната ситуация, която наблюдаваме;
    Армения подарява територията си на текущите САЩ-проксита Азербайджан и Турция....
    Само че, войната в Украйна показа много ясно какво следва от прокси изпълненията на нео-консерваторите от САЩ и ЕС; - една по-силна военно Русия и един отслабен отвсякъде колективен Запад ...

    11:07 14.08.2025

  • 9 Механик

    6 5 Отговор
    Изритаха руснаците имот Кавказ.

    11:07 14.08.2025

  • 10 Гориил

    10 7 Отговор
    Русия е добре запозната с нивото на подозрение и омраза между двете страни. Вашата пропаганда е само пожелателно мислене. Армения и Азербайджан са подписали само празна декларация, която никога няма да се превърне във всеобхватен договор. За да видите това, погледнете отношенията между двамата исторически врагове Турция и Гърция. Ако уверено отговаряте, че тези отношения ще решат бъдещето на Кипър, тогава сте безнадежден романтик.

    11:09 14.08.2025

  • 11 Няма мир

    7 6 Отговор
    САЩ заложи следващата бомба. Ако народите са достатъчно глупави, сега НПО-та ще овладеят медиите, ще ги облъчат и един ден ще ги активират срещу Русия. Ако са умни, това няма да се случи и ще си се развиват както им е кеф.

    11:10 14.08.2025

  • 12 Така е

    7 8 Отговор
    Мирът винаги подкопава руското влияние ,руснаците обичат войната,и чужди земи

    11:12 14.08.2025

  • 13 Гориил

    5 7 Отговор
    Русия има достатъчно влияние и ресурси, за да превърне американския проект в хаос и анархия.

    Коментиран от #17

    11:15 14.08.2025

  • 14 Ако

    7 5 Отговор
    Имате руснаци за съюзници ,врагове не ви трябват

    11:15 14.08.2025

  • 15 Дернев

    2 4 Отговор
    Рано е да се говори за подкопаване влиянието на Русия в Кавказ. Трябва да изчакаме за резултата от Аляска и чак тогава могат да се правят изводи. Може да се окаже, че за Русия и света ще е по-добре там да са Щатите, а не Китай

    11:16 14.08.2025

  • 16 На хората им е ясно !

    5 2 Отговор
    Днес западният подход, характеризиращ се с двойни стандарти и лични интереси към политическите и социалните събития, случващи се в различни части на света, изглежда все по-очевиден, контрастирайки с ценностите и принципите, които твърди, че защитава.
    Неравномерният подход към страните от Южен Кавказ отдавна заплашва да се превърне в източник на разделение; в момента обаче западните политици, включително техните политически центрове, игнорират или отказват да обсъждат корупционни скандали, възникващи в страни с прозападна политическа траектория.

    11:16 14.08.2025

  • 17 Даа

    6 8 Отговор

    До коментар #13 от "Гориил":

    Това е природата на руснаците ,хаос и анархия

    11:17 14.08.2025

  • 18 Пимпарев

    5 4 Отговор
    Мир между Армения и Азарбейджан значи,че Армения става провинция на Азарбейджан и арменците поетапно изчезват от лицето на земята.Другия възможен мир е присъединяването на Армения и Азарбейджан към Руската Империя.

    Коментиран от #29

    11:18 14.08.2025

  • 19 И до какво ще доведе

    8 5 Отговор
    Ако се подкопае влиянието на Русия в Кавказ ? По хубавичко ли ще стане? А за Армения полза има ли въобще или си е чиста капитулация

    11:21 14.08.2025

  • 20 Я пък тоя

    8 4 Отговор
    Не се радват толкова на мира, колкото, че ще навреди на РФ.
    Що за хора са?

    Коментиран от #25

    11:21 14.08.2025

  • 21 така е

    5 5 Отговор
    Русийката толкова измършавя, че всеки я подритва. Само едната злоба им остана.

    11:27 14.08.2025

  • 22 жалко

    6 5 Отговор
    Русия от как почна войната в Украйна загуби много повече отколкото спечели. Като сложим на първо място загиналите руснаци на фронта и стигнем до Финландия и Швеция в НАТО, сега и влизането на САЩ в Армения и Азербайджан. Жалко Путин загуби много за Русия, имаше голям авторитет, който можеше да постигне много повече на масата без нито един руснак да умре

    Коментиран от #23

    11:28 14.08.2025

  • 23 По добре помисли за Европа

    6 6 Отговор

    До коментар #22 от "жалко":

    Отива си. САЩ я унищожава. Русия си е добре. 2/3 от света застанаха зад нея.

    Коментиран от #26

    11:29 14.08.2025

  • 24 Гориил

    7 4 Отговор
    Най-удивителното в тази игра е, че американската и европейската преса описват декларацията с възторг и вълнение като мир и просперитет за векове. Например, Азербайджан отказва да доставя електричество, петрол и газ на Армения. Никакви убеждавания, молби, благоприятни условия или облаги няма да накарат Баку да промени решението си. В същото време Ереван има единствения надежден източник на електроенергия, това е построената от руснаците арменска атомна електроцентрала, която се нуждае от ядрено гориво, периодични ремонти и постоянна поддръжка. И има много такива „ако“ в една бедна и изостанала страна. Дори богатата и влиятелна арменска диаспора във Франция и САЩ не би могла да реши нито един от изброените проблеми.

    11:32 14.08.2025

  • 25 ЛИЛИ

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Я пък тоя":

    ами сороски де би ли бе колега

    11:34 14.08.2025

  • 26 жалко

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "По добре помисли за Европа":

    Все едно да ми се хвалиш, че циганите в България те подкрепят,а българите те странят

    Коментиран от #27

    11:36 14.08.2025

  • 27 Кои са тези цигани

    3 4 Отговор

    До коментар #26 от "жалко":

    Че като гледам пропагандата и лъжите с която сме залети са с адрес Украйна, Великобритания и САЩ. Същите крадат авоари, имоти, стоки и т.н. А както всички знаем, кражбите и лъжите са битието и житието на циганите.

    Коментиран от #28

    11:40 14.08.2025

  • 28 жалко

    5 3 Отговор

    До коментар #27 от "Кои са тези цигани":

    Изброй 2/3 от целия свят.....стига халюцинации

    Коментиран от #30

    11:43 14.08.2025

  • 29 Даа!

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Пимпарев":

    Няма лошо,ако вашата теза се потвърди в бъдеще.Претопяване на гарабедчовците.Между тях,и другите- с такета и масури,разлика никаква.Ако му подадеш пръст,ще ти отхапе ръката до лакътя.Русия,напълно ще ги игнорира.Не само в момента,а и в бъдеще.Лакома мръвка за азерите,която ще сготвят и погълнат.Онзи- пашинянчо,е класически пример за двуличник.Когато му спретна същия запад" Цветна революция" ако не беше Путин ,да угаси пожара, с военен контингент,пашинянчо щеше или да търка наровете доживот,или да му е хвръкнала главата.Буквално.Само половин година след това, започва да се заиграва със щатите.На гарабед вяра,никога! Ще те продаде,и ще ти иска процент,затова,че те е продал!Вече не си задавам въпроса,защо точно тях османлията ги изрита до крак от държавата си.

    11:44 14.08.2025

  • 30 Ами брой

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "жалко":

    От грубо 200 държави 1/3 останаха подлогите на САЩ, останалите не искат повече да се занимават с интригите на САЩ и предпочитат по чисти отношения.

    Коментиран от #32, #34

    11:50 14.08.2025

  • 31 Хасковски каунь

    2 1 Отговор
    И двете държави с а толкова зависими от Русия, че ако Путин им удари някоядруга санкция идъхват.

    12:02 14.08.2025

  • 32 хахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ами брой":

    Азербайджан и Армения отидоха в САЩ,на крака при Тръмп. Сега Путин отива в САЩ,пак на крака при Тръмп....И кои са, които се кланят на Тръмп 😂

    Коментиран от #33

    12:08 14.08.2025

  • 33 Ами никъде не са отишли

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "хахаха":

    Там са си. Дали ще са глупави или умни си зависи от тях. Та мисли защо САЩ унищожава Европа или си русначе и те влече все Русия.

    12:12 14.08.2025

  • 34 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ами брой":

    Докато Русия се опитва от години да завладее Украйна загубвайки хиляди хиляди руски войници. Тръмп само извика на крака Зеленски и спечели подземните богатства на Украйна без нито един американец да умре. Хвали ми ти Русия, реалността е очевадна

    Коментиран от #36

    12:12 14.08.2025

  • 35 васко де гама

    1 2 Отговор
    Каква ще стане сега -- както винаги това което трябва да стане . Изхвърлиха по най брутален начин Русия от Европа не само с евтините енергийни източници които им предлагаше но и икономически и политически и културно не оставиха нищо от Съветската история като освободител на Европа от Нацизма . Превърнаха Русия във Враг Номер -1 за Европа като разрушиха и двата газопровода и сега същото ще се повтори на Кавказите . Путин сега чака какво ще стане както чака от 2004 до 2008 година да въоръжат Грузия да започне военните си действия да воюва срещу Русия . От 2014 до 2022 година въоръжиха Украйна а той Путин чакаше какво ще стане - стана това което трябваше - вече 3 та година тая братоубийствената война продължава . Сега ще чака да снабдят с нови оружия Азербейджан да подготвят армията им да изградят военни бази на НАТО - това ще го направи Турция - Президента им е близък приятел на Путин след което ще обещаят че ще ги приемат в ЕС ще въоръжат също със Западно въоръжение и едни момент заедно с Армения ще включат и Грузия ще открият 2 ри фронт. Путин какво ще предприеме до тогава ? Нищо той обича да гледа и да чака и да не прави нищо чак когато нещата излязат под контрол тогава с огромни ресурси се опитва да предотврати нещата --Защо тогава а не сега ? за да види какво ще стане чак тогава да предприема нещо и то при свършен факт. Неговата стратегия е чакай противника да направи това което си иска за да разбереш целта ми ,чак тогава а пр

    12:14 14.08.2025

  • 36 Не е нужно

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Последния Софиянец":

    да сменяш никове. Не изглеждаш по умно, а по жалко. 😄 А иначе с продажник като зеленски, какво да се очаква. Той цялата си държава унищожи, пък едни природни ресурси ли няма да изтъргува.

    12:15 14.08.2025

  • 37 Съгласен

    0 2 Отговор
    Така и трябва!
    Московските орки трябва да бъдат изгонени от всякъде, за да не правят поразии и да не тормозят хората!

    12:16 14.08.2025

  • 38 Факти

    1 2 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    Коментиран от #39, #41

    12:25 14.08.2025

  • 39 ...

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Факти":

    Пълна измишльотина базирана на лъжи и мераци. Няма такова нещо. Седни и чети вместо да тролстваш едно и също по 1000 пъти.

    Коментиран от #40

    12:30 14.08.2025

  • 40 Не лъжи

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "...":

    Всеки може да провери на кое място е била България. Лъжата е приоритет на пропадналите хора и затова пропадналият запад ги ползва за безродници.

    Коментиран от #43, #46

    12:32 14.08.2025

  • 41 Да, ама не

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Факти":

    "Златни години" за комунистическата номенклатура, която ни готвеше за задунайска губерния на Мордор!

    Коментиран от #44

    12:32 14.08.2025

  • 42 едно признавам на Тръмп

    3 0 Отговор
    Показа пред света че КЛИЕНТА ИМА ПРАВО. КОЙТО ДАВА ПАРАТА, ТОЙ ПОРЪЧВА МУЗИКАТА.
    Русия се пробва багло да обърне тази максима и не и се получи. Искаше 450 долара за газта, сега се радва на 60.

    12:33 14.08.2025

  • 43 ...

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Не лъжи":

    Лъжеш ти. Няма такава статистика и най-важното НЕМОЖЕШ ДА Я ПОКАЖЕШ. НЕ МОЖЕШ ДА КАЖЕШ КОЙ Е НА 31ВО МЯСТО И НА 33ТО. ЗАЩОТО НЯМА!
    Трол

    Коментиран от #45

    12:34 14.08.2025

  • 44 Пропагандата

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "Да, ама не":

    също е приоритет на глупави и пропаднали хора и същите ги ползва пропадналият запад за безродници.

    12:35 14.08.2025

  • 45 Не лъжи

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "...":

    Всеки може да провери на кое място е била България. Лъжата е приоритет на пропадналите хора и затова пропадналият запад ги ползва за безродници.

    Коментиран от #47

    12:35 14.08.2025

  • 46 много богати бе

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Не лъжи":

    8 годи и чака за кола, 20 години изплаща 60 квадрата апартамент. Уауууууууу...

    Коментиран от #49

    12:36 14.08.2025

  • 47 ...

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Не лъжи":

    ЛЪЖЕШ. НЯМА МЯСТО ЗА ПРОВЕРКА. НЕМОЖЕШ ДА ПУСНЕШ СТАТИСТИКА С ПЪРВИТЕ 33 ДЪРЖАВИ. ФАКТ!!!

    Коментиран от #50

    12:37 14.08.2025

  • 48 Путин на колене

    2 0 Отговор
    Влязаха в къщата му и му показаха как се възпитават децата му.

    12:39 14.08.2025

  • 49 Там пише

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "много богати бе":

    България е била сред развитите държави. Това много дразни безродниците.

    Коментиран от #51

    12:41 14.08.2025

  • 50 Не лъжи

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "...":

    Всеки може да провери на кое място е била България. Лъжата е приоритет на пропадналите хора и затова пропадналият запад ги ползва за безродници.

    Коментиран от #52

    12:42 14.08.2025

  • 51 ...

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Там пише":

    ТАМ Е КЪДЕ? ТАМ... ФАКТ Е ЧЕ ДОРИ ТИ НЯМАШ ТОВА ТАМ И ГОВОРИШ ГЛУПОСТИ ИЛЪЖИ. ТАМ. ТАМ ТАМ.
    ФАКТ Е ЧЕ НЕ ПОКАЗА СТАТИСТИКАТА ЗАЩОТО Я МЯМА. ФАКТ Е ЧЕ 8 ГОДИНИ ДА ЧАКАШ ЗА КОЛА ТЕ ПРАВИ БЕДЕН НАРОД.

    Коментиран от #53

    12:43 14.08.2025

  • 52 ...

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Не лъжи":

    Лъжеш. Дай справката бе ЛЪЖЕЦО папагалстващ едно и също. Личи кой е трола.

    Коментиран от #55

    12:44 14.08.2025

  • 53 Там е коментара ми

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "...":

    който гклупака се дразни.

    Коментиран от #56

    12:45 14.08.2025

  • 54 акъл

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "И това е много миротворно нали":

    като не беше подкопано преди, това помогна ли?

    Коментиран от #58

    12:45 14.08.2025

  • 55 Не лъжи

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "...":

    А търси. България е била в златната среда на развитите държави в света. И това е факт.

    Коментиран от #59

    12:46 14.08.2025

  • 56 ...

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Там е коментара ми":

    ТАМ не пише кой е на 1во до 33 то. Не пише 30то или 10то. Има ХВЪРЛЕНА ИЗМИСЛЕНО ЕДНО ЧИСЛО ЛЪЖА. НИЩО ДРУГО.

    Коментиран от #60

    12:47 14.08.2025

  • 57 604

    0 0 Отговор
    Къв мир ...кви стволочи пак от подлогите 4акри....тия изселиха 200 000 ....дали ще има мир А? .!. за мисирките от чакри

    12:47 14.08.2025

  • 58 А като САЩ

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "акъл":

    ги направи бъдещите Украйни дали ще помогне? Това не е мир, а потенциална бъдеща война щом САЩ има пръст.

    12:48 14.08.2025

  • 59 ...

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Не лъжи":

    Лъжеш. Бяхме васал на комшията която срина икономиката ни и ни направи роби. Хлапак си и дори не знаеш че нямахме право да живеем в друг град дори по наше желание. Моля хора които са се клатили в дисагите на бащите си по това време да не говорят за него!!!!

    Коментиран от #62

    12:49 14.08.2025

  • 60 Не лъжи

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "...":

    А търси. А търси. България е била в златната среда на развитите държави в света. И това е факт.

    Коментиран от #63

    12:50 14.08.2025

  • 61 Шляяяяяяпппп

    1 0 Отговор
    Мощен шамар за кремълското джудже 🤣😂🤣😂

    12:51 14.08.2025

  • 62 Икономиката ни я срина "демокрацията"

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "...":

    35 години само се руши, краде и обира.

    12:51 14.08.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Не лъжи

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "...":

    А търси. България е била в златната среда на развитите държави в света. И това е факт. Къде е сега?

    12:54 14.08.2025