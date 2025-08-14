Американски експерт: Мирът между Армения и Азербайджан ще подкопае влиянието на Русия в Кавказ

„За първи път от над 30 години съществува реална възможност за постигане на мир между Армения и Азербайджан, което според мен е изключително значимо събитие“, заяви професор Стефан Брукс от Националния университет по отбрана на САЩ в интервю за азербайджанската агенция АЗЕРТАДЖ , предава БТА.
По думите му, в по-широк геополитически контекст евентуалното спазване на такова споразумение ще бъде поредно доказателство за международната изолация на Русия. „Въпреки традиционно силните връзки между Русия и Армения, включително руското военно присъствие на арменска територия, Армения остана без подкрепа от Москва по време на последния конфликт. Това несъмнено подкопава руското влияние в Кавказ“, подчерта Брукс.
Относно посещението на президента Илхам Алиев във Вашингтон, американският експерт приветства постигнатите споразумения между Азербайджан и САЩ, като акцентира върху премахването на ограниченията за военно сътрудничество между двете държави.
„САЩ вече са сред петте най-големи търговски партньори на Азербайджан, а новото споразумение вероятно ще задълбочи това сътрудничество. То предоставя на САЩ приоритетен достъп до икономически възможности в т.нар. транспортен коридор, който трябва да свърже Нахичеван с останалата част от Азербайджан“, отбеляза Брукс.
Той допълни, че Русия засега почти не е коментирала споразумението, освен с предупреждение срещу „чужда намеса“. Нещо, което според него звучи иронично, имайки предвид руските действия в Грузия и Украйна.
