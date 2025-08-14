Новини
Хакерска атака от Русия застраши язовир в Норвегия

Хакерска атака от Русия застраши язовир в Норвегия

14 Август, 2025

Инцидентът е първият официално признат случай на кибератака от Русия срещу норвежка инфраструктура

Хакерска атака от Русия застраши язовир в Норвегия - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руски хакери временно са поели контрол над язовир в Норвегия по-рано тази година. Първият официален случай, в който Осло пряко приписва кибератака на своя съсед. Това съобщи ръководителят на норвежката контраразузнавателна служба, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Инцидентът е станал на 7 април в язовира в Бремангер, Западна Норвегия. Хакерите са отворили шлюз, изпускайки по 500 литра вода в секунда в продължение на четири часа, преди атаката да бъде засечена и прекратена. По официални данни няма пострадали.

„През последната година наблюдаваме промяна в активността на про-руски хакери. Целта на този тип операции е да се внуши страх и хаос сред населението. Нашият руски съсед става все по-опасен“, заяви Беате Гангаас, ръководител на норвежката служба за сигурност PST.

Руският посланик в Осло определи твърденията като „неоснователни и политически мотивирани“ и обвини PST, че се опитва да създаде „митична заплаха“ за инфраструктурата на страната.

Гангаас уточни, че решението за публично приписване на атаката на Русия има за цел да предупреди населението и да предотврати бъдещи опити за саботаж. „Искам норвежците да бъдат подготвени“, добави тя.

Норвегия, член на НАТО, граничи с Русия в Арктика и е сред водещите европейски доставчици на газ, транспортиран основно чрез мрежа от тръбопроводи под Северно море. Страната, както и останалите северни държави, активно подкрепя Украйна.


Норвегия
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На7 април????

    35 1 Отговор
    И що чак сега, преди срещата на великите го драскате това?

    Коментиран от #11

    11:57 14.08.2025

  • 2 Руснаков

    4 16 Отговор
    НЕ...какво друго знае Държавата на Отрицанието.

    11:57 14.08.2025

  • 3 Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ

    7 36 Отговор
    За 1 месец 60 хиляди мъртви руснаци в Украйна! Не ранени а мъртви. За година над 700 хиляди. Ужас без край-

    Марко Рубио
    държавен секретар на САЩ
    Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка. Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение, да имате всички факти. Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали и ранени, а мъртви.

    Коментиран от #5, #6, #23, #41

    11:58 14.08.2025

  • 4 Руснакът е мръсно противно животно

    8 33 Отговор
    Краде от перални до деца.

    Коментиран от #19, #30

    11:58 14.08.2025

  • 5 Димитринчо

    4 25 Отговор

    До коментар #3 от "Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ":

    Повечко са.

    11:59 14.08.2025

  • 6 Това са безспорни

    5 22 Отговор

    До коментар #3 от "Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ":

    Факти.

    12:00 14.08.2025

  • 7 Герги

    5 19 Отговор
    имат опит полираните с язовири....Каховка е пресен пример.

    Коментиран от #14

    12:02 14.08.2025

  • 8 Някой

    34 1 Отговор
    Ми, да си тегнат малко киберсигурността. Не са им виновни руснаците.
    Отделно, от години се правят хакерски атаки, като хакерите си заличават следите и слагат фалшиви такива. За заблуда.
    Когато руснаците са потърпевши от хакерски атаки - пишете хвалебствия за атакуващите. Когато някой западен пудел пострада от хакерски атаки - веднага обвинявате руснаците и назидателно обяснявате колко лоши са те, че причиняват такива вреди.

    12:02 14.08.2025

  • 9 Сергей

    23 6 Отговор
    Не може да има хакери в Русия, защото Русия е бензиностанция, но истинските хакери са в Норвегия и България, защото тези страни са европейски и цъфтяща градина, а тези хакери живеят там!

    12:02 14.08.2025

  • 10 Факти

    28 2 Отговор
    И как, разбрахте че хакерите са от РУСИЯ? Нали, може да са от цр, мосад или ми 6! Айдее по полека с пропагандата и лъжите!

    12:03 14.08.2025

  • 12 пешо

    18 1 Отговор
    избиха рибата

    12:04 14.08.2025

  • 13 Затваряне на Камчия

    4 25 Отговор
    Рашиския анклав Камчия ТРЯБВА да бъде затворен ВЕДНАГА

    Коментиран от #22, #29

    12:05 14.08.2025

  • 14 !!!!!!!

    24 1 Отговор

    До коментар #7 от "Герги":

    В статия, публикувана през декември 2022 г., „Вашингтон Пост“ цитира ген.-майор Андрий Ковалчук, първи командир на украинската контраофанзива в района на Херсон. Украинският главнокомандващ разказва пред американските журналисти как украинските сили са извършили атака с американска ракетна установка „Хаймарс“ срещу водноелектрическата централа „Каховка“

    Коментиран от #20

    12:05 14.08.2025

  • 15 Хакерска атака от Русия застраши

    18 0 Отговор
    С Мечка парк в Троян...

    12:05 14.08.2025

  • 16 Георги

    23 0 Отговор
    даже не просто руски хакери, кабелът е проследен и стига до личния лаптоп на Путин.

    12:05 14.08.2025

  • 17 РУСОФИЛ = КОМУНИСТ

    3 18 Отговор
    И ОБРАТНОТО

    12:05 14.08.2025

  • 18 Идват

    2 17 Отговор
    Демократични бомби za МоZкалбад и Сан Блатенбург

    12:06 14.08.2025

  • 20 гайтанджиева

    3 16 Отговор

    До коментар #14 от "!!!!!!!":

    Това са руски фейкове.

    12:06 14.08.2025

  • 21 Оле отвори очички

    16 2 Отговор
    Ний сме много силни, много! Само да не плюне мечката... Че ще ни издави...

    12:06 14.08.2025

  • 22 Руснаците ли ни

    20 2 Отговор

    До коментар #13 от "Затваряне на Камчия":

    Изпиха водата от язовира мозък

    12:06 14.08.2025

  • 24 Свободен човек

    3 15 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци северокимчовци или козари

    Коментиран от #34, #42

    12:08 14.08.2025

  • 25 Мефистофел

    14 2 Отговор
    Абе писнало ми е от руски хакерски атаки. Тъкмо пуснах печеливш фиш за лотарията, пък се оказа че бил фалшив. От Бесарабски Фронт ми казаха, че руските хакери са ми събрали печалбата.
    Их значи!!!

    12:09 14.08.2025

  • 26 Настрадин ходжа.

    13 2 Отговор
    ПО ГОУЕМА ТЪПНЯ, ПРОСТОТИЯ И ЛЪЖА НЕ БЕХ ЧУВАЛ.

    12:09 14.08.2025

  • 28 Лелееее......

    13 2 Отговор
    И каква точно мрежа от тръбопроводи под Северно море има Норвегия? Я разкажете да научим ?

    Коментиран от #32

    12:12 14.08.2025

  • 30 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 10 Отговор

    До коментар #4 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    Точен сте господине 👌.Освен това руските въшки крадат кокошки и компоти от хората.

    Коментиран от #39

    12:13 14.08.2025

  • 31 Димон Медвежий

    6 6 Отговор
    Абе, кви хакери, кви пет рубли, бе?
    Ний пирони не можем да сделаме, че си поръчваме от Чайна, вий... Хакери!
    Хакер съм аз, че много хакам!
    Ай, наздоровя!

    12:14 14.08.2025

  • 32 Учуден

    3 14 Отговор

    До коментар #28 от "Лелееее......":

    Норвегия снабдява цяла Европа с петрол след като руснаците бяха завина изритани от цивилизацията.

    Коментиран от #37, #38

    12:15 14.08.2025

  • 33 Натювски плазмодии в ЯЗОВИРА

    6 3 Отговор
    МАЙКО МИЛА , ИЗТОЧИЛИ ВОДАТА И СЕ ПОКАЗАЛА НАТЮФСКА ПОВОДНИЦА НА ДЪНОТО. РАША СНИМАЛА И МАРКИРАЛА.

    12:15 14.08.2025

  • 35 Сега разбирам,

    9 1 Отговор
    защо цяла сутрин кихам. Русия и Путин ще да са виновни. Как не се сетих?!

    12:16 14.08.2025

  • 36 ООрана държава

    9 1 Отговор
    Рибите са припаднали заради хакнати профили във фейсбук и Х

    12:17 14.08.2025

  • 37 Я провери

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Учуден":

    Тъпунгер....

    12:17 14.08.2025

  • 38 Ти чуваш ли се бре

    7 2 Отговор

    До коментар #32 от "Учуден":

    С тръбопроводи под Северно море ? ...

    12:17 14.08.2025

  • 39 Два дни

    9 0 Отговор

    До коментар #30 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    си търся един компот от череши. И да не се сетя, че Путин и Русия са си го присвоили! Боже, Боже!

    12:19 14.08.2025

  • 40 Тея не бяха ли казали

    10 0 Отговор
    Че платноходката „Андромеда“ е саботирала тръбопровода „Северен поток“ ?

    12:22 14.08.2025

  • 41 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ":

    Цитирал е данни на ЦИПСО.

    12:25 14.08.2025

  • 42 Хахахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Свободен човек":

    Е но за това си благодарен че си се родил в оня ужасен коптор в Максуда.

    12:28 14.08.2025

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор
    Воиници от 60 бригада на ВСУ са пратили на ВС на РФ клюоординатите на щаба си.Хахахх,нататък ,познайте.
    Някои дезертира,някои помагат на Русия

    12:33 14.08.2025

  • 44 естесвено че се всява страх

    4 0 Отговор
    Поради същата причина руснаци палят пожарите в цяла Южна Европа.

    12:36 14.08.2025

