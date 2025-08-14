Хакерска атака от Русия застраши язовир в Норвегия

Руски хакери временно са поели контрол над язовир в Норвегия по-рано тази година. Първият официален случай, в който Осло пряко приписва кибератака на своя съсед. Това съобщи ръководителят на норвежката контраразузнавателна служба, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.
Инцидентът е станал на 7 април в язовира в Бремангер, Западна Норвегия. Хакерите са отворили шлюз, изпускайки по 500 литра вода в секунда в продължение на четири часа, преди атаката да бъде засечена и прекратена. По официални данни няма пострадали.
„През последната година наблюдаваме промяна в активността на про-руски хакери. Целта на този тип операции е да се внуши страх и хаос сред населението. Нашият руски съсед става все по-опасен“, заяви Беате Гангаас, ръководител на норвежката служба за сигурност PST.
Руският посланик в Осло определи твърденията като „неоснователни и политически мотивирани“ и обвини PST, че се опитва да създаде „митична заплаха“ за инфраструктурата на страната.
Гангаас уточни, че решението за публично приписване на атаката на Русия има за цел да предупреди населението и да предотврати бъдещи опити за саботаж. „Искам норвежците да бъдат подготвени“, добави тя.
Норвегия, член на НАТО, граничи с Русия в Арктика и е сред водещите европейски доставчици на газ, транспортиран основно чрез мрежа от тръбопроводи под Северно море. Страната, както и останалите северни държави, активно подкрепя Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
