Независими медии в Албания затворени от Еди Рама без съдебно решение

Около 230 журналисти и служители на Focus Media Group вече нямат достъп до офисите си, а заплатите и социалните им осигуровки се забавят, след като албанският премиер Еди Рама закри телевизионния канал News24 без съдебно решение. Това бе поредната атака срещу свободата на словото и демокрацията в страната, предаде БГНЕС, цитирана от News.bg.

На 11 август 2025 г. News24 беше принуден да преустанови излъчването си след полицейска акция, разпоредена лично от Рама. Помещенията на Focus Media Group, включително редакциите на News24, BalkanWeb, Panorama и Gazeta Shqiptare, бяха обградени рано сутринта, а електрозахранването бе прекъснато. Журналистите не можеха да влизат на работните си места, а излъчването спря напълно в 7:36 ч., възстановявайки се частично само в YouTube.

Властите се позовават на спор за собственост, свързан с прехвърляне на част от комплекса на държавно предприятие, без да представят конкретна правна основа или съдебно решение, оправдаващи внезапното затваряне. Лидерът на Демократическата партия Сали Бериша определи операцията като „примитивен акт на политическо отмъщение“, целящ да заглуши „една от последните независими медии в страната“.

Регионалната новинарска мрежа SafeJournalists осъди „това сериозно нарушение“ и призова действията да бъдат законни, прозрачни и пропорционални. Центърът SCiDEV, чрез Блеряна Бино, подчерта, че затварянето на News24 без съдебно решение създава тревожен прецедент за произволно упражняване на институционална власт.

Журналистът и анализатор Ерл Мурати призова за спешна реакция от независимите държавни органи, включително Висшия съдебен съвет (ВСС) и правосъдните институции, след като не бе изпълнено съдебното решение, позволяващо на журналистите да се върнат на работните си места.

„В никоя страна от ЕС или развитите държави журналисти не биват оставяни извън медийната си компания заради административен конфликт за собственост. Това се решава в съда, а съдът вече е решил частично този въпрос“, каза Мурати. Той добави, че омбудсманът трябва да реагира, а мълчанието на институциите е неприемливо. „Логото на News24 е публична собственост, на която албанците се доверяват от години. Това не е личен проблем, а опит на държавата да заглуши гласа на News24“, подчерта той.

Мурати апелира също към прокуратурата и Върховния съд за незабавна намеса, тъй като държавната компания KAYO отказва да изпълни съдебното решение, позволяващо на журналистите да продължат нормалната си работа.

Делегацията на Европейския съюз в Тирана следи ситуацията отблизо и призова за разрешаване на разногласията в съответствие със закона, гарантирайки свободата на журналистите и защитата на източниците им.

News24 е третият канал след Agon Channel и Ora News, който е затворен при управлението на Еди Рама. Случаят подчертава тревожната тенденция за използване на институционалната власт за заобикаляне на законните процедури, отслабване на върховенството на закона, концентрация на собствеността и нарастваща самоцензура в албанската медийна среда.