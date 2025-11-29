The Washington Post, Axios и CNN попаднаха на "Стената на срама" на Белия дом

Администрацията на Тръмп създаде виртуална „Стена на срама“ на уебсайта на Белия дом, в която са изброени медиите, хванати от властите да публикуват подвеждащи новини, заяви прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит.

„Администрацията на Тръмп държи хората отговорни за фалшиви новини както никога досега“, написа тя в имейл.

Разделът на уебсайта на Белия дом изброява журналистите и публикациите, довели до включването на медиите в списъка. Сред тях са The Washington Post, Axios и CNN.