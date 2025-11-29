Новини
The Washington Post, Axios и CNN попаднаха на "Стената на срама" на Белия дом

29 Ноември, 2025 05:45

Държи хората отговорни за фалшиви новини както никога досега, заяви прессекретарят Каролайн Ливит.

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на Тръмп създаде виртуална „Стена на срама“ на уебсайта на Белия дом, в която са изброени медиите, хванати от властите да публикуват подвеждащи новини, заяви прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит.

„Администрацията на Тръмп държи хората отговорни за фалшиви новини както никога досега“, написа тя в имейл.

Разделът на уебсайта на Белия дом изброява журналистите и публикациите, довели до включването на медиите в списъка. Сред тях са The Washington Post, Axios и CNN.


  • 1 Историк

    0 4 Отговор
    Липсата на всякакъв морален компас и експертни критерии са характерни за диктаторските режими, защото за тях е важно да се изпълнят техните задачи без да се съобразяват с нищо друго. Арогонтността на Тръмп е неописуема и тя е характерна и за всички около него. Уиткоф е определен от съпартийците си за предател и руски агент ,но дебелоочието му е както на Тръмп. Такива безнравствени хора не може да решават световната съдба, това може единствено да доведе до пълен колапс на цивилизования свят. Цивилизацията може да бъде защитена единствено от цивилизовани хора, а не от арогантни и безскрупулни с власт и пари.

    Коментиран от #4

    05:46 29.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Бай Дончо ще гнаса мисирките като мачки у дувар.

    05:47 29.11.2025

  • 3 Фен

    2 0 Отговор
    Да не пропуснат и ДВ, БТВ, Нова, Силвия Великова и подобните им у нас.

    Коментиран от #5

    05:49 29.11.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Историк":

    Мисирките никъде по света нямат морал. Те дори не са чували тази дума.

    05:49 29.11.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    И Цънцарова и онзи другия михлюзин, дето не му помня името.

    Коментиран от #7

    05:51 29.11.2025

  • 6 Берлин, 1945 г., Капитулацията

    2 0 Отговор
    Генерал Кайтел се обръща към маршал Жуков, сочейки към американските, британските и френските представители: "И тези ли са победители?"

    05:58 29.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.