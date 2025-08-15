Новини
Путин пристигна в Магадан на път за срещата с Тръмп в Аляска

15 Август, 2025 04:14, обновена 15 Август, 2025 04:48

Руският президент ще проведе работно посещение в североизточният град

Путин пристигна в Магадан на път за срещата с Тръмп в Аляска - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Руският президент Владимир Путин направи спирка в Магадан по пътя си към руско-американската среща на върха в Аляска. Там той ще посети завода „Омега-Си“, спортния комплекс „Президентски“, обществено-културния център „Парк Маяк“, ще положи цветя на паметника на пилотите-герои, ще проведе среща и ще се срещне с ръководителя на региона Сергей Носов.

По време на работното си пътуване Путин ще посети завода „Омега-Си“, който е уникално предприятие за преработка и рафиниране на рибено масло. В Русия това е първият завод, произвеждащ реестерифицирани триглицериди от бяла риба от Охотско море - сардини и херинга.

След това държавният глава ще посети културно-социалния център „Парк Маяк“, който включва пространство за изложби и временни музейни експозиции, конферентна зала, кафене, туристически посетителски център и зона за майсторски класове. Друга точка за посещение ще бъде универсалният спортно-развлекателен комплекс „Президентски“ - най-големият в региона. Спортният комплекс включва универсална фитнес зала за отборни спортове, ледена арена за хокей и фигурно пързаляне, 25-метров басейн с 8 коридора, комплекс от басейни с водни пързалки, зали за бокс, киокушинкай и други бойни изкуства, тенис на маса и йога, както и фитнес зала.

След оглед на обектите, президентът ще положи цветя на паметника на героите от Алсиб (маршрут Аляска-Сибир). Той е посветен на подвига на пилотите от Първа червенознаменна фериботна въздушна дивизия. Паметникът увековечава историята на сътрудничеството между СССР и САЩ, изобразявайки момента на ръкостискане на съветски и американски пилоти на фона на вертикално монтирано крило на самолет.

Паметникът е издигнат в деня на 75-годишнината от Победата през 2020 г. близо до сградата на летището на 13-ия километър на федералната магистрала „Колима“. Изборът на местоположението му има особено значение: старото летище в Магадан е играло ключова роля в осигуряването на материални ресурси за въздушния маршрут Аляска-Сибир. Маршрутът е функционирал от 1942 до 1945 г. между Феърбанкс в Аляска и Красноярск и е преминавал през летища и писти на Магаданска област в столицата ѝ и селата Сеймчан и Берелех. Въздушният маршрут е бил използван за превоз на американски самолети, доставяни на СССР по договора за ленд-лизинг.

Полетите са били свързани с голям риск, изискващи смелост и героизъм, подчертава ТАСС.

В края на пътуването Путин ще се срещне и с губернатора на Магаданска област Сергей Носов и ще проведе среща относно изпълнението на генералния план за град Магадан.


Русия
