От днес: Грипна епидемия във Варна

От днес във Варна е обявена грипна епидемия. Това е първата област в страната, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки, поради разпространението на грип и остри респираторни заболявания, посочи БНТ.



До 20-ти януари учениците във Варна и областта преминават към онлайн обучение. Всички извънкласни и спортни дейности се преустановяват.

Спират се свижданията в болниците и в социалните заведения.

Преустановяват се плановите операции, профилактичните прегледи, имунизациите на деца, както и детските, и женските консултации.

Предвижда се детските ясли и градини да продължат да работят при засилен медицински контрол, като е забранено смесването на групи.