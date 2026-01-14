От днес: Грипна епидемия във Варна

От днес във Варна е обявена грипна епидемия. Това е първата област в страната, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки, поради разпространението на грип и остри респираторни заболявания, посочи БНТ.
До 20-ти януари учениците във Варна и областта преминават към онлайн обучение. Всички извънкласни и спортни дейности се преустановяват.
Спират се свижданията в болниците и в социалните заведения.
Преустановяват се плановите операции, профилактичните прегледи, имунизациите на деца, както и детските, и женските консултации.
Предвижда се детските ясли и градини да продължат да работят при засилен медицински контрол, като е забранено смесването на групи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ген Мутафчийски
08:08 14.01.2026
2 Трол
08:12 14.01.2026
3 си дзън
08:13 14.01.2026
4 Бети Менуета
08:18 14.01.2026